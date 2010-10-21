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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

 Образ жизни 
Там, где исполняются желания

Одно дело — отдыхать вдали от цивилизации, а другое — работать. О своих трудовых буднях рассказала горничная турбазы «Лама» Валентина Мельникова.
Территория турбазы «Лама»
Валентина Сергеевна работает здесь уже семь лет, каждое лето, с июня по сентябрь. Обслуживающий персонал базы отдыха составляет пять человек: две горничные, дизелист, два береговых охранника. Плюс директор. Дом же рассчитан на 140 отдыхающих.
Справка «ЗП»
Дом отдыха на озере Лама начали строить в 1939 году заключенные. Рекреационный потенциал Ламы разглядел еще Авраамий Завенягин, он запретил там вырубку леса и объявил это место зоной отдыха. Первыми отдыхающими на Ламе, в том же 1939 году, были норильские пионеры. Они жили в палатках и собирали хвою для витаминного кваса. На время войны стройка Дома отдыха приостановилась, достроили его уже в 1944 году. Там же наладили необходимую инфраструктуру, были даже коровник и парники. Дом отдыха одновременно принимал 40 семей на 20–дневный отпуск. Однако из–за удаленности Ламы этот отдых получался очень дорогим, и в 1958 году деревянное здание, отремонтировав, сделали турбазой, и в этом качестве оно существует до сих пор.
Валентина Мельникова
В Норильск Валентина Мельникова приехала в 1977 году из Фрунзе (сейчас Бишкек): просто ткнула пальцем в карту Советского Союза, попала в Норильск, написала письмо в горком комсомола и получила вызов. До того, как устроиться горничной на базу отдыха «Лама», работала воспитателем в детском саду, сварщицей на заводе, смотрительницей на турбазах вблизи города. Говорит, ее всегда привлекала работа именно на туристической базе, потому что очень любит природу и позитивных отдыхающих. Случается, с Ламы в город удается выбраться пару раз за продуктами, а иной раз все лето Валентина Мельникова безвылазно проводит в лесной глуши, что ее только радует. Страшно на Ламе ей никогда не бывает. Объясняет это тем, что чувствует себя здесь своей. Спокойно, например, Валентина Мельникова пережила встречу с медведем.
Дом 1939 года постройки
Кто в тундре хозяин
Не зря мы предупреждаем отдыхающих: не выбрасывайте остатки пищи в мусорные баки, если не хотите встретиться с медведем. Лучше оставьте пищевые отходы на столах возле мангалов, мы сами все утилизируем. Ведь Топтыгин идет на запах и, найдя чем поживиться, по доброй воле восвояси уже не уберется. Например, в 2012 году хищник до того обнаглел, что ломился в дом. Выстрел ракетницы мишку, конечно, отпугивал, но ненадолго. Тогда даже перестали отдыхающих возить на турбазу, до того он осмелел. Но когда на берегу высадились сотрудники Охотнадзора, хитрый зверь как в воду канул — трое суток его караулили, но он так и не появился. А как только инспекторы уехали, медведь вернулся. Пришлось в форточку от него отстреливаться — благо, у нас уже лицензия на отстрел была. Жаль, конечно, что так вышло — но оставлять хищника в живых было очень опасно.
По мнению Валентины Сергеевны, именно на Ламе отчетливо видно, как меняется климат. Так, после засушливого лета 2013 года подтаяли ледники, образовались подземные пустоты, и сейчас, даже когда идут дожди, вся вода уходит в эти пустоты. Возможно, именно поэтому грибов в этих местах с каждым годом становится все меньше и меньше. Например, в конце июля обычно грибникам на Ламе раздолье. А нынче, хотя на дворе уже август, любители тихой охоты возвращаются из леса ни с чем. Удивлена Валентина Мельникова и тем, что в водопаде недалеко от турбазы появилась тина.
Изменился за эти семь лет и контингент отдыхающих. Теперь турбазу посещает все больше иногородних — из Москвы, Красноярска, Омска, Томска, Волгограда, Петербурга, Ростова–на–Дону и других российских городов и иностранцев — из Германии, Израиля, Испании. Кстати, большинство из них — в возрасте за 60. Некоторые путешественники признавались Валентине Сергеевне, что приехали в Норильск и на Ламу в частности, чтобы увидеть места, куда в годы сталинских репрессий были сосланы их родители.
Количество норильчан, приезжающих на выходные, также увеличилось. И если раньше горожане выбирались сюда в основном для того, чтобы «оторваться» на природе, то сейчас все больше интересуются историей этих мест, стараются увидеть как можно больше — пытаются подняться на близлежащие горы, пройти как можно дальше по берегу.
С интересом отдыхающие относятся и к обслуживающему персоналу турбазы. Часто расспрашивают работников об их житье–бытье здесь. Узнав, что
Валентине Сергеевне, например, не хватает книг, оставляют ей привезенные с собой или передают с вновь прибывающими. Также делятся продуктами, посудой.
При этом и требования к комфорту меняются. Раньше, например, гости о теплом туалете и мечтать не могли — какие там удобства в такой глуши, сейчас же новая модульная уборная с современной сантехникой, горячей водой и светом воспринимается отдыхающими как само собой разумеющееся. Причем многие сетуют, что здесь нет интернета, сотовой связи, душа и бани. И если душевую кабинку, может, со временем и удастся в лесу установить, то вот баню для массового пользования организовать не удастся. Валентина Сергеевна объяснила, что проблема — в невозможности завезти на турбазу уголь и дрова. Дело в том, что сухогруз, который мог бы справиться с этой задачей, на территории один. И по большой воде этот корабль может пройти, а вот по малой — нет. Мельникова отметила, что уровень воды в реках и озерах ежегодно катастрофически падает.
Палаточный лагерь недалеко от Дома отдыха
Ну а об интернете и сотовой связи на Ламе и говорить пока не стоит — они и в городе–то работают с перебоями. К слову, чаще всего на Ламе забывают мобильные телефоны и ключи от квартир и машин. Мельникова говорит, что, позвонив по телефону 35–18–62, пропажу можно найти. Если абонент оказывается недоступен, не переживайте: Валентина Сергеевна, возвращаясь в Норильск, перезванивает по номерам, отраженным в базе пропущенных вызовов.

Легенды Ламы
Существует поверье, что Лама — это ухо земли. И для того чтобы загаданное желание исполнилось, нужно опустить руки в озеро и подумать о том, чего вы хотите и что вам необходимо. Стоит сформулировать не больше трех желаний и произнести их вместе со словами: что будет во благо — пусть исполнится, что во вред — пусть забудется... И поверьте, вас услышат!

Надежда Сидор
Фото автора и из архива редакции
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