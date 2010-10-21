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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

 Вопрос недели 
Вы по специальности работаете?

Многие выпускники школ, выбирая профессию, в первую очередь, конечно же, ориентируются на свои предпочтения. И, получая образование, как правило, в будущем надеются работать в выбранной сфере. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. И довольно часто эта самая жизнь существенно корректирует наш первоначальный выбор. Или же мы находим себя там, где вовсе не планировали найти. Обстоятельства разные бывают. Это подтверждает и наш опрос на тему:
Мария, работает в управлении Роспотребнадзора:
– У меня «в кармане» профессии повара, парикмахера, оператора связи первого класса. По первым двум специальностям я работала, по каждой примерно два года, а на парикмахера выучилась, скорее, для себя. Теперь стригу всех сама, и вполне профессионально. Также работала секретарем в школе. Но всегда мечтала о госслужбе и для этого получала профильное высшее образование на факультете экономики и инвестиций по специальности «государственное и муниципальное управление». Получила и в течение года нашла работу в управлении Роспотребнадзора специалистом–экспертом. Чему очень рада.

Александр Носов, предприниматель и поэт:
– Я родом из Донбасса из большой рабочей семьи. А образование получил в Норильске, куда приехал в 1958–м. Учился в горно–металлургическом техникуме на горного электромеханика, в НИИ получил диплом специалиста по энергоснабжению. Как активист был и на комсомольской работе, после горкома партии стал помощником директора норильского комбината Николая Машьянова, а потом на полгода и Бориса Колесникова. Я очень хотел вернуться на производство — так в управлении строительства и ПСМО «Норильскстрой» отработал больше 20 лет заместителем главного инженера. Все мои знания пригодились, когда посылали от комбината в сложнейшие командировки, удавалось решать самые сложные вопросы. Кроме того, я одним из первых открыл в Норильске кооператив по звукозаписи, первую выручку отдал на создание мемориала «Норильская Голгофа», помогал издать сборники 14 норильским поэтам, а Анатолию Львову — первую книгу о Завенягине. Сам со времен службы в армии пишу стихи, недавно получил сертификат о том, что мое имя в Книге рекордов России — за самое большое количество поэтических тостов. Все, чему в жизни учился, стало моим главным богатством — бесценным опытом, который дает мне новые силы жить и созидать.

Людмила Бондаренко, военный пенсионер:
– Я в свое время окончила три курса факультета филологии в Душанбе, а потом мужа–военного перевели в Норильск. И я стала старшим матросом в воинской части Северного морского флота. Но любовь к русскому языку и литературе осталась со мной навсегда, я грамотно пишу, много читаю. И очень рада, что со словом умело работает моя внучка Анастасия Гринько, которая недавно окончила МГУКИ, стала дипломированным журналистом, она уже третий год работает в телерадиокомпании «Северный город». Очень горжусь ее успехами, как и целеустремленностью ее мамы — моей любимой дочери, которая верна избранной профессии. Она после Норильского педагогического училища поступила в педагогический университет в Санкт–Петербурге, где получила специальность педагога–дефектолога. Работала в школе восьмого вида, а сейчас в детском саду помогает малышам с нарушениями речи. Какое же это счастье уметь достигать своей цели в профессии! И я желаю современным ребятам не размениваться на мелочи и четко понимать, как строить свою жизнь. И пусть их желание профессионально состояться совпадает с возможностью найти достойную работу.

Павел Авдеев, актер Заполярного театра драмы:
– По специальности я — актер театра и кино, окончил Красноярский государственный институт культуры и искусств (ныне академия музыки и театра). Так получилось, что, прослужив три года в норильском театре, куда я попал после института, я по семейным обстоятельствам вернулся в Красноярск. В театр работать не пошел, так как зарплата у актера в столице края тогда была очень маленькая, а мне нужны были деньги. Устроился в школу лаборантом в компьютерный класс и тут же перешел на должность заместителя директора по информационным технологиям. Кстати, специального образования в этой области у меня нет, я самоучка, но знания и опыт позволили мне еще также поработать системным администратором в редакции одной из красноярских газет. А имея водительские права, я еще и пошоферил немного — журналистов возил на задания. В общем, перерыв в актерской карьере длился около трех лет. К счастью, я смог вернуться в Норильск, меня снова взяли в театр, где работаю и поныне.

Юлия, сменила несколько мест работы:
– У меня два образования — психологическое и финансовое. Такие диаметральные направления выбрала по причине жизненных обстоятельств: пока училась на психолога, устроилась работать в банк, понравилось — и я решила получить второе образование по специальности «финансы и кредит». Но из банка со временем была вынуждена уйти: родила ребенка и поняла, что банковский график мне теперь не подходит. Нашла другую работу — методистом по персоналу в ДТДМ и очень довольна.

Денис, выпускник НГИИ:
– В мае этого года я окончил Норильский государственный индустриальный институт, кафедра «Информационные системы и технологии». Производственную практику проходил в «Норильскникельремонте», куда и хотел устроиться после получения диплома и службы в армии. Но проблема в том, что меня, как и многих моих сокурсников, не призвали в ряды Вооруженных сил весной — объяснили, что из–за реконструкции аэропорта в армию заберут осенью, а желающих взять на работу на полгода специалиста, который в скором времени уйдет служить, не особо много. Мне повезло устроиться системным администратором в одно из бюджетных учреждений, а вот некоторые мои друзья после окончания института вынуждены были пойти работать охранниками, консультантами в магазин. У кого–то, знаю, возникли проблемы с устройством на работу из–за отсутствия опыта и стажа. Но все мы надеемся, что, отслужив в армии и вернувшись в Норильск, будем востребованы и сможем трудоустроиться именно по специальности на предприятия «Норникеля».

Альбина Темина, вдова знаменитого норильского боксера Евгения Темина:
– Можете меня поздравить: внук поступил в РГГУ на факультет международных отношений. Он об этом мечтал, и, надеюсь, что с выбором профессии у него все будет благополучно. А вот я как дочь медсестры, которая в 1950–х работала со знаменитым норильским хирургом Виктором Алексеевичем Кузнецовым, с детства задумывалась о профессии медика. Но судьба так распорядилась, что поступила в Брянске на лесохозяйственный факультет. Правда, потом опомнилась — не мое и с удовольствием поработала в 3–й школе — и лаборантом, и секретарем. Именно здесь я полюбила библиотечное дело благодаря школьному библиотекарю, настоящей ленинградке Раисе Николаевне Виноградовой. Учебу в Канском библиотечном техникуме совмещала с работой в детской библиотеке имени Саши Петряева. А после рождения дочери, из материальных соображений, работала и в управлении строительства, и в «Рудшахтстрое», в жилфонде, в управлении кадров комбината. Последние годы перед пенсией — в управлении социальной политики. И, знаете, мне везде было очень интересно, и я благодарна всем своим коллегам — у меня получилась очень яркая и насыщенная жизнь. А рядом много лет был любимый человек, который прославился как профессиональный боксер и тренер–преподаватель. Такова была его линия жизни. А дочь наша окончила НИИ, став инженером–электриком, потом трудилась в отделе интеллектуальной собственности. Сейчас они с мужем попробуют найти себя в Москве. Люблю трудолюбивых людей — без этого в профессии не состояться.

Александр Ананьев, диджей, фотограф:
– В юности я рьяно хотел стать моряком. Подавал документы в одесскую мореходку, отправлял туда после восьмого класса всяческие бумаги, анкеты, это был 1978 год, кажется. Но отец меня тогда отговорил: ни семьи, говорит, сынок, у тебя, ни дома толком не будет: на полгода уйдешь — и вернешься вдруг в никуда. Я послушался, остыл. Еще любил черчение, в учкомбинате отучился на чертежника–деталировщика, в армии, а служил я в Германии, трудился чертежником в оперативном отделе, был, понимаешь, гордостью штаба.
После окончания 58–го училища отработал 10 лет плавильщиком на «Надежде», ну а с 1981 года в мою жизнь вошла музыка: дискотеки, клубы, радио — в разные годы разное... Сначала «Наго», потом «Полюс», вплоть до «Русской волны» на ГТРК, которую закрыли уже в начале 2000–х. Музыка — моя главная любовь по жизни. Дискотеки, правда, уже давно не веду, но вот для друзей провести мероприятие — всегда пожалуйста. Сейчас у меня появилось еще одно хобби, которое мне радость приносит, — фотосъемка. Живу этим, за что и благодарен судьбе.

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Статьи текущего номера:
 
В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.

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«Не могу же я работать грузчиком с такой фамилией!» — смеется Евгений Поморцев, капитан одной из «Зорь», ежедневно перевозящих норильчан на Ламу и обратно. Когда твоя фамилия так созвучна делу всей жизни, про такое говорят: судьба. Во всяком случае так считает он сам.

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Одно дело — отдыхать вдали от цивилизации, а другое — работать. О своих трудовых буднях рассказала горничная турбазы «Лама» Валентина Мельникова.

Вопрос недели 
Многие выпускники школ, выбирая профессию, в первую очередь, конечно же, ориентируются на свои предпочтения. И, получая образование, как правило, в будущем надеются работать в выбранной сфере. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. И довольно часто эта самая жизнь существенно корректирует наш первоначальный выбор. Или же мы находим себя там, где вовсе не планировали найти. Обстоятельства разные бывают. Это подтверждает и наш опрос на тему:

Вопрос недели 
Многие выпускники школ, выбирая профессию, в первую очередь, конечно же, ориентируются на свои предпочтения. И, получая образование, как правило, в будущем надеются работать в выбранной сфере. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. И довольно часто эта самая жизнь существенно корректирует наш первоначальный выбор. Или же мы находим себя там, где вовсе не планировали найти. Обстоятельства разные бывают. Это подтверждает и наш опрос на тему:

Внимание: розыск! 
Полиция продолжает поиск виновника ДТП, в результате которого пострадала девушка. Очевидцев происшествия, находившихся в тот злополучный вечер в районе Федоровского, 12, просят обратиться в ГИБДД.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появился 51 малыш: это 15 девочек и 36 мальчиков. В числе новорожденных — тройняшки: Игнат, Григорий и Варвара Бородины.

Новости:
 10 августа 2017 
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17:21 Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.
17:10 Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет.
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16:46 В программу капремонтов внесли корректировки. Сегодня в Норильске прошло заключительное заседание комиссии по городскому хозяйству депутатского корпуса нынешнего созыва.
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