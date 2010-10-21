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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

 Внимание: розыск! 
С места происшествия скрылся

Полиция продолжает поиск виновника ДТП, в результате которого пострадала девушка. Очевидцев происшествия, находившихся в тот злополучный вечер в районе Федоровского, 12, просят обратиться в ГИБДД.
Авария произошла 6 августа в 2.00. Водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 29–летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая сейчас находится в городской больнице. У нее перелом таза и множественные ушибы. Врачи дают благоприятный прогноз, но восстановление будет долгим.
Пострадавшая Анастасия, сама водитель с семилетним стажем, рассказывает, что ничего не предвещало беды. 6 августа поздно вечером она решила пойти прогуляться. Дорогу переходила по пешеходному переходу, убедившись, что рядом нет машин.
— Я даже не поняла, откуда выскочила эта машина, — говорит Настя. — Темная. Фары ослепили меня. Яркие, как у иномарки. Все произошло практически мгновенно. Я ощутила удар слева. На какое–то время потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела, что от того места, где я переходила дорогу, меня отшвырнуло метров на 30. Помню, что летела я и летели стекла. Упала на асфальт, как тряпка, лицом вниз. Приподняла голову, чтобы разглядеть машину, но сумерки и яркий свет фар помешали это сделать.
Первым девушку увидел молодой человек, который сначала услышал звук удара, треск и звон стекла, а потом увидел лежащую Настю. Одновременно с этим кто–то из жильцов дома выглянул в окно и спросил, нужна ли помощь. Парень крикнул, чтобы звонили в скорую, а сам стал вызывать ГАИ. Минут через пять машины прибыли. Пока ждали их, добровольные помощники попытались убрать девушку с дороги, но она попросила их не делать этого.
— Я как–то сразу поняла, что у меня, скорее всего, перелом таза, — поясняет Настя. — Тело ниже талии ничего не чувствовало. Уже в скорой врач, осматривая меня, увидела, что в правой лопатке торчит осколок стекла размером два на два сантиметра. Скорее всего, во время падения я кувыркнулась. Помню, когда падала, видела летящие осколки стекла. Тогда еще мелькнула мысль, что нужно закрыть глаза, чтобы их защитить. У сбившей меня машины должна быть повреждена правая фара, разбито лобовое стекло и помят капот.
— Я уверена, что рано или поздно виновник ДТП будет наказан. Его лихачество может стать причиной еще бОльших бед. Сейчас мне гораздо важнее, чтобы хорошо и правильно срастались кости, успешно прошли реабилитация и восстановление. Я не падаю духом, уверена, что справлюсь.
Сейчас Анастасию поддерживают ее друзья и коллеги. Она работает подземной стволовой на шахте «Скалистая» рудника «Комсомольский». В ближайшие дни вернутся из отпуска ее мама и сын. Приобрести авиабилеты на нужную дату им удалось с помощью специалистов рабочей группы по вопросам организации перевозок в период реконструкции ВПП аэропорта.

ВНИМАНИЕ!
Нужна помощь очевидцев этого ДТП. Разыскивается темная машина с разбитыми фарой и лобовым стеклом, помятым капотом. Может, кто–то был свидетелем опасной езды похожего авто. Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой–либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43–54–58, 43–54–59 или 102.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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Вопрос недели 
Многие выпускники школ, выбирая профессию, в первую очередь, конечно же, ориентируются на свои предпочтения. И, получая образование, как правило, в будущем надеются работать в выбранной сфере. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. И довольно часто эта самая жизнь существенно корректирует наш первоначальный выбор. Или же мы находим себя там, где вовсе не планировали найти. Обстоятельства разные бывают. Это подтверждает и наш опрос на тему:

Внимание: розыск! 
Полиция продолжает поиск виновника ДТП, в результате которого пострадала девушка. Очевидцев происшествия, находившихся в тот злополучный вечер в районе Федоровского, 12, просят обратиться в ГИБДД.

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