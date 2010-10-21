[Индекс номера 129 (10.08.2017)]



Человек родился

Игнат, Григорий и Варвара БОРОДИНЫ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появился 51 малыш: это 15 девочек и 36 мальчиков. В числе новорожденных — тройняшки: Игнат, Григорий и Варвара Бородины.

Родились 27 июля в 11.45, 11.46 и 11.47. Рост — 44, 45 и 46 см. Вес — 2 450 г, 2 260 г, 2 420 г Обыкновенное чудо, скажете? А вот и не обыкновенное. У этой прекрасной пары, супругов Светланы и Сергея Бородиных, 12 лет не было детей. Они отчаянно боролись со всеми мыслимыми и немыслимыми диагнозами, не теряя веры в лучшее, и вот — всех победили! Благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, которую будущие родители решились провести в специализированной санкт–петербургской клинике, на свет родились сразу трое малышей: Варвара — «отдельным тиражом», а мальчишки — однояйцевые близнецы. Невозможно выразить, насколько взволнован и счастлив их 50–летний отец. Сергей говорит, что ради такого прибавления в принципе стоит жить. Его не пугает ни количество «приданого» и колясок с кроватками, ни суета и шум вокруг наследников, ни затраты на вмиг разросшуюся семью. Мужчина просто принимает этот дар — по его словам, всеми своими клеточками, всем существом. Сергей Бородин: — У меня чудесная жена, я невероятно благодарен ей за то, что она выдержала все испытания и подарила мне сразу столько младенцев. Удивительно, что они такие разные — это так забавно! У Игната взгляд как у начальника — сразу видно, серьезный мужик, важный, основательный. Гриша — такой, знаете, шаловливый, игривый, и натура явно более тонкая, хоть и чуть насмешливая. А Варенька — она самая крупненькая, ест очень хорошо, но девочка–девочка... принцесса. Они невероятно красивые. Мои дети! Супруги познакомились в 2005 году на пике карьеры Сергея — он работал главным энергетиком в НШСТ. Их свело какое–то веселое мероприятие на горнолыжке, две компании оказались рядом. Завязалась беседа, потом дружба... Но искра! Искра между молодыми людьми пробежала в первые же секунды общения. Красота, обаяние, доброта и нежный заботливый взгляд Светы привлекли Сережу буквально сразу. Он даже не сомневался, что эта девушка станет его женой. Теперь продолжение их теплых отношений — в долгожданных детях. Скоро тройню внучат повезут в Майкоп — знакомиться с родителями Светы, Александром Ивановичем и Ольгой Борисовной. Пока же на торжественной выписке в роли дедушки выступил близкий друг семьи Яков Арнольдович Руфф. Из роддома Бородиных провожал и медперсонал учреждения. Особое спасибо за чуткое отношение и ведение родов мама тройняшек просила передать начмеду родильного дома Наталье Свешниковой. С удовольствием выполняем ее просьбу.

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Бородиных www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Обыкновенное чудо, скажете? А вот и не обыкновенное. У этой прекрасной пары, супругов Светланы и Сергея Бородиных, 12 лет не было детей. Они отчаянно боролись со всеми мыслимыми и немыслимыми диагнозами, не теряя веры в лучшее, и вот — всех победили!Благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, которую будущие родители решились провести в специализированной санкт–петербургской клинике, на свет родились сразу трое малышей: Варвара — «отдельным тиражом», а мальчишки — однояйцевые близнецы. Невозможно выразить, насколько взволнован и счастлив их 50–летний отец. Сергей говорит, что ради такого прибавления в принципе стоит жить. Его не пугает ни количество «приданого» и колясок с кроватками, ни суета и шум вокруг наследников, ни затраты на вмиг разросшуюся семью. Мужчина просто принимает этот дар — по его словам, всеми своими клеточками, всем существом.— У меня чудесная жена, я невероятно благодарен ей за то, что она выдержала все испытания и подарила мне сразу столько младенцев. Удивительно, что они такие разные — это так забавно! У Игната взгляд как у начальника — сразу видно, серьезный мужик, важный, основательный. Гриша — такой, знаете, шаловливый, игривый, и натура явно более тонкая, хоть и чуть насмешливая. А Варенька — она самая крупненькая, ест очень хорошо, но девочка–девочка... принцесса. Они невероятно красивые. Мои дети!Супруги познакомились в 2005 году на пике карьеры Сергея — он работал главным энергетиком в НШСТ. Их свело какое–то веселое мероприятие на горнолыжке, две компании оказались рядом. Завязалась беседа, потом дружба... Но искра! Искра между молодыми людьми пробежала в первые же секунды общения. Красота, обаяние, доброта и нежный заботливый взгляд Светы привлекли Сережу буквально сразу. Он даже не сомневался, что эта девушка станет его женой. Теперь продолжение их теплых отношений — в долгожданных детях.Скоро тройню внучат повезут в Майкоп — знакомиться с родителями Светы, Александром Ивановичем и Ольгой Борисовной. Пока же на торжественной выписке в роли дедушки выступил близкий друг семьи Яков Арнольдович Руфф. Из роддома Бородиных провожал и медперсонал учреждения. Особое спасибо за чуткое отношение и ведение родов мама тройняшек просила передать начмеду родильного дома Наталье Свешниковой. С удовольствием выполняем ее просьбу.

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