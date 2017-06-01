[Индекс номера 13 (31.01.2017)]



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Локальная история

В нашем городе прошла установочная сессия экспертного совета по разработке концепции объединенного музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска».

В работе сессии вместе с норильчанами приняли участие ведущие специалисты страны. О том, какие горизонты открываются перед нашим музеем, «Заполярке» рассказали директор музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина и и. о. начальника управления по делам культуры и искусства Лариса Семенова. Наталья Федянина: – Нам предстояло проанализировать деятельность музейного комплекса и определить перспективные направления в его работе. За три дня эксперты успели побывать на площадках музея и высказать мнение об их текущем состоянии, а также предложили собственные варианты их развития. Кстати, все приглашенные специалисты поддержали объединение муниципальных музеев в единый комплекс. Решение пригласить к участию в сессии профессионалов извне было вполне логичным: напомню, что музейный комплекс осенью 2016 года объединил в своем составе Музей истории освоения и развития НПР и художественную галерею, открылась также музейная арт–резиденция. Все это потребовало новых подходов к организации нашей деятельности. Самое важное сейчас — определить, что является главным для объединенного музея Норильска, и к чему предстоит прийти в первую очередь. Городские власти признают особое значение МВК как одного из ведущих центров городского развития, объединяющего местное сообщество. Успешная работа музея, уровень экспозиций и музейного сервиса рассматриваются администрацией города как значимый фактор, определяющий качество жизни на территории. Наталья Федянина: – Безусловно, у норильской стороны есть собственное видение работы музея в будущем, но мнение авторитетных музейщиков нельзя переоценить и с точки зрения независимой оценки ситуации, и с точки зрения внешней профессиональной экспертизы решений, принятых муниципалитетом. В экспертный совет вошли такие крупные специалисты, как Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, член президиума Международного Союза музеев; Юлия Демиденко, заместитель директора по науке Государственного музея истории Санкт–Петербурга (она также один из крупнейших в мире специалистов по графике, историк искусства); Юлия Кантор, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; Татьяна Зыкова, заместитель директора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея, и другие, не менее серьезные фигуры. Всего мы провели в музее три сессии — это был серьезный мозговой штурм — и определили приоритеты деятельности музея Норильска на ближайшую перспективу. В апреле мы представим свои выводы в виде проекта концепции, которая станет основой дальнейшего развития комплекса. На выставке, посвященной Гунару Кродерсу Интерактив в художественной галерее Лариса Семенова: — В феврале прошлого года правительство РФ утвердило стратегию государственной культурной политики страны до 2030 года. В этом документе прописаны основные цели, и представлены сценарии развития отрасли. Главная задача — формирование новой культурной модели с привлечением внебюджетных средств через развитие государственно–частного и муниципально–частного партнерства. В формировании деятельности МВК необходимо учитывать эти положения стратегии. — Какие ключевые направления развития выбрали члены совета? Н. Ф.: — Их несколько, например, мы говорим сейчас о работе с историческим наследием. Речь идет о ревизии состава и состояния коллекций, реставрации экспонатов. Важно разобраться, чем мы обладаем. Это основа музейной деятельности. Уже год мы ведем полную сверку коллекций бывшего Музея истории освоения и развития НПР и Норильской художественной галереи. Это длительный процесс, и он займет еще не менее двух лет. — В числе представленных направлений есть пункт «Музей и горожанин». Сюда включается формирование исторического сознания, норильской идентичности, а также формирование мотивации к изучению сложных вопросов истории... Н. Ф.: — При создании МВК в названии новой структуры мы сознательно ушли от слова «промрайон», указывая тем самым, что музей города — это про людей. Не только про уникальное норильское производство, но и про каждого из нас, про нынешнее и прошлые поколения. Музей должен формировать городскую идентичность на основе знания локальной истории, истории повседневности, понятной и близкой каждому. Сюда же относится и желание расширить возможности для сотрудничества горожан с музеем. Мы видим музей как городской форум, место для диалога — в том числе с творческими людьми, тем самым передовым отрядом, который ярко, точно, иногда даже провокативно выражает свое видение будущего через искусство и творчество. Речь идет о поддержке современного искусства. С этим, например, связано открытие в составе музея арт–резиденции. Это программа, которая как раз служит примером муниципально–частного партнерства, потому что она пользуется поддержкой и администрации города, и «Норникеля». — Еще один ключевой пункт — создание современной экспозиционно–выставочной инфраструктуры. Какова конкретика? Н. Ф.: — Мы обсуждали комфорт и сервис для посетителей — например, тот же гардероб должен быть рассчитан на большее число гостей. Сейчас в дни масштабных культурных событий и праздников нагрузка на входную зону музея огромна. Кроме того, в музее должен быть сувенирный киоск. Также должны быть доступны, удобны и понятны информационные зоны, кассы. Речь идет о реконструкции входной группы и, соответственно, о существенных бюджетных затратах, но они обоснованны. Все это позволит создать не просто обновленный и более комфортный музей, а информационно–туристский центр в самом центре города, ориентирующий в информации о городе как приезжих гостей, так и самих норильчан. Еще сложнее дело обстоит в художественной галерее, которая сегодня просто не приспособлена для хранения музейных предметов, не отвечает современным требованиям экспонирования. Но главное, она находится на первом этаже многоквартирного дома, что создает постоянную угрозу залития, и это периодически происходит. Музейная ночь Так что в идеале мы видим галерею расположенной в другом месте — как крупный выставочный центр со свободной планировкой, правильным светом, вместительным, оборудованным хранилищем. Впереди долгий путь и большая работа со стороны музея и муниципалитета с привлечением горожан, общественных организаций, и при участии «Норникеля». Интерактивные занятия для детей в художественной галерее Л. С.: — Проблема еще в том, что здание музея является объектом культурного наследия, а значит, мы не можем ничего изменить в нем, не нарушив его историческую целостность. — Вы уже упоминали в качестве ключевых направлений работы туризм. Что мы готовы показать гостям города? Какие планы в этом направлении? Н. Ф.: — Нужно понимать, что при нашей территориальной отдаленности и дороговизне авиабилетов культура не станет тем единственным локомотивом, который сможет привлечь в Норильск туристов. Сегодня их притягивает в первую очередь уникальная природа Таймыра. Но культура может и должна рассказывать об истории и особенностях наших мест тем, кто уже приехал. Скажу, что каждая приезжающая сюда туристическая группа непременно старается попасть на экскурсию по городу, по музею, поэтому развитие экскурсионных маршрутов будет продолжаться. Такие услуги важны и пользуются спросом и у горожан. Кроме того, необходимо работать культурными средствами на преодоление замкнутости нашей территории. Это нужно уже не туристам, а жителям города. Мы стараемся показывать норильчанам интересные выставочные проекты партнерских музеев. Благодаря таким выставкам в прошлом году выросло число посетителей музея. Особенно успешной получилась новая научно–просветительская программа «Гид по наукам» и три выставки в ее рамках — Дарвиновского музея, Музея имени Тимирязева и Музея мирового океана. Звуковая панорама в норильском музее — Для того чтобы о нас знали и к нам ехали, важно представлять и интернет–версии работы музея... Л. С.: — Организация виртуальных экскурсий по учреждениям на их официальных сайтах стала законодательным требованием вообще для всех учреждений культуры. А для музея это необходимость. Оценка сайта в федеральном рейтинге качества оказания услуг в сфере культуры занимает одно из важнейших мест. Н. Ф.: — Существующий сайт требует глобальной переработки. Сейчас мы выкладываем на нем лишь самый необходимый контент, но с изменением ориентиров учреждения будем менять и стиль, и содержание сайта. Музеи обязаны, в том числе с помощью информационных технологий, открывать для публики свои коллекции. Сегодня музей Норильска для остальной страны — неведомая даль. И поскольку 99% людей сюда никогда не доедет, единственный способ обеспечить открытый доступ к музейной информации — сделать это с помощью сайта. Большой интерес, например, имеется к музейным материалам по Норильлагу. В основном это плоскостные материалы (фотографии и документы), они сложны для просмотра в экспозиции, зато удобны для изучения на сайте. Одна из постоянных выставок музея — А реальные экскурсии, выставки претерпят изменения? Н. Ф.: — Они уже становятся более интерактивными. Кроме того, в наших планах числится создание отдела музейной педагогики, который будет теснее работать со школами. Школьники — наша главная аудитория. Музей и сегодня активно работает с детьми, в том числе в игровом формате, проводятся мастер–классы, лекции. Эта работа будет совершенствоваться. Музейные занятия имеет смысл встраивать в учебные программы. МВК может быть очень полезен в образовательном процессе. Л. С.: — Большой опыт в этом направлении есть у наших коллег с материка. Тематические уроки истории, естествознания в экспозиционных залах, уроки с «погружением» — не новинка. Такую форму работы можно использовать и у нас. Выставка в художественной галерее — Итак, в апреле экспертный совет сделает окончательные выводы. Когда будет реализовано все задуманное? Н. Ф.: — Это происходит уже сегодня. Во многих обозначенных направлениях мы двигаемся уже целый год. Выводы экспертного совета в чем–то подтверждают правильность нашего выбора, в чем–то задают новые векторы развития. На основе согласованного и профессионального мнения мы создадим стратегический документ развития музея Норильска как единого музейного комплекса.

Беседовала Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Алексея АРЛЮКОВА и Владимира МАКУШКИНА В работе сессии вместе с норильчанами приняли участие ведущие специалисты страны. О том, какие горизонты открываются перед нашим музеем, «Заполярке» рассказали директор музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина и и. о. начальника управления по делам культуры и искусства Лариса Семенова.Городские власти признают особое значение МВК как одного из ведущих центров городского развития, объединяющего местное сообщество. Успешная работа музея, уровень экспозиций и музейного сервиса рассматриваются администрацией города как значимый фактор, определяющий качество жизни на территории.– Безусловно, у норильской стороны есть собственное видение работы музея в будущем, но мнение авторитетных музейщиков нельзя переоценить и с точки зрения независимой оценки ситуации, и с точки зрения внешней профессиональной экспертизы решений, принятых муниципалитетом. В экспертный совет вошли такие крупные специалисты, как Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, член президиума Международного Союза музеев; Юлия Демиденко, заместитель директора по науке Государственного музея истории Санкт–Петербурга (она также один из крупнейших в мире специалистов по графике, историк искусства); Юлия Кантор, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; Татьяна Зыкова, заместитель директора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея, и другие, не менее серьезные фигуры.Всего мы провели в музее три сессии — это был серьезный мозговой штурм — и определили приоритеты деятельности музея Норильска на ближайшую перспективу. В апреле мы представим свои выводы в виде проекта концепции, которая станет основой дальнейшего развития комплекса.— В феврале прошлого года правительство РФ утвердило стратегию государственной культурной политики страны до 2030 года. В этом документе прописаны основные цели, и представлены сценарии развития отрасли. Главная задача — формирование новой культурной модели с привлечением внебюджетных средств через развитие государственно–частного и муниципально–частного партнерства. В формировании деятельности МВК необходимо учитывать эти положения стратегии.— Их несколько, например, мы говорим сейчас о работе с историческим наследием. Речь идет о ревизии состава и состояния коллекций, реставрации экспонатов. Важно разобраться, чем мы обладаем. Это основа музейной деятельности. Уже год мы ведем полную сверку коллекций бывшего Музея истории освоения и развития НПР и Норильской художественной галереи. Это длительный процесс, и он займет еще не менее двух лет.— При создании МВК в названии новой структуры мы сознательно ушли от слова «промрайон», указывая тем самым, что музей города — это про людей. Не только про уникальное норильское производство, но и про каждого из нас, про нынешнее и прошлые поколения. Музей должен формировать городскую идентичность на основе знания локальной истории, истории повседневности, понятной и близкой каждому.Сюда же относится и желание расширить возможности для сотрудничества горожан с музеем. Мы видим музей как городской форум, место для диалога — в том числе с творческими людьми, тем самым передовым отрядом, который ярко, точно, иногда даже провокативно выражает свое видение будущего через искусство и творчество. Речь идет о поддержке современного искусства. С этим, например, связано открытие в составе музея арт–резиденции. Это программа, которая как раз служит примером муниципально–частного партнерства, потому что она пользуется поддержкой и администрации города, и «Норникеля».— Мы обсуждали комфорт и сервис для посетителей — например, тот же гардероб должен быть рассчитан на большее число гостей. Сейчас в дни масштабных культурных событий и праздников нагрузка на входную зону музея огромна. Кроме того, в музее должен быть сувенирный киоск. Также должны быть доступны, удобны и понятны информационные зоны, кассы. Речь идет о реконструкции входной группы и, соответственно, о существенных бюджетных затратах, но они обоснованны. Все это позволит создать не просто обновленный и более комфортный музей, а информационно–туристский центр в самом центре города, ориентирующий в информации о городе как приезжих гостей, так и самих норильчан.Еще сложнее дело обстоит в художественной галерее, которая сегодня просто не приспособлена для хранения музейных предметов, не отвечает современным требованиям экспонирования. Но главное, она находится на первом этаже многоквартирного дома, что создает постоянную угрозу залития, и это периодически происходит.Так что в идеале мы видим галерею расположенной в другом месте — как крупный выставочный центр со свободной планировкой, правильным светом, вместительным, оборудованным хранилищем. Впереди долгий путь и большая работа со стороны музея и муниципалитета с привлечением горожан, общественных организаций, и при участии «Норникеля».— Проблема еще в том, что здание музея является объектом культурного наследия, а значит, мы не можем ничего изменить в нем, не нарушив его историческую целостность.— Нужно понимать, что при нашей территориальной отдаленности и дороговизне авиабилетов культура не станет тем единственным локомотивом, который сможет привлечь в Норильск туристов. Сегодня их притягивает в первую очередь уникальная природа Таймыра. Но культура может и должна рассказывать об истории и особенностях наших мест тем, кто уже приехал. Скажу, что каждая приезжающая сюда туристическая группа непременно старается попасть на экскурсию по городу, по музею, поэтому развитие экскурсионных маршрутов будет продолжаться. Такие услуги важны и пользуются спросом и у горожан.Кроме того, необходимо работать культурными средствами на преодоление замкнутости нашей территории. Это нужно уже не туристам, а жителям города. Мы стараемся показывать норильчанам интересные выставочные проекты партнерских музеев. Благодаря таким выставкам в прошлом году выросло число посетителей музея. Особенно успешной получилась новая научно–просветительская программа «Гид по наукам» и три выставки в ее рамках — Дарвиновского музея, Музея имени Тимирязева и Музея мирового океана.— Организация виртуальных экскурсий по учреждениям на их официальных сайтах стала законодательным требованием вообще для всех учреждений культуры. А для музея это необходимость. Оценка сайта в федеральном рейтинге качества оказания услуг в сфере культуры занимает одно из важнейших мест.— Существующий сайт требует глобальной переработки. Сейчас мы выкладываем на нем лишь самый необходимый контент, но с изменением ориентиров учреждения будем менять и стиль, и содержание сайта. Музеи обязаны, в том числе с помощью информационных технологий, открывать для публики свои коллекции. Сегодня музей Норильска для остальной страны — неведомая даль. И поскольку 99% людей сюда никогда не доедет, единственный способ обеспечить открытый доступ к музейной информации — сделать это с помощью сайта. Большой интерес, например, имеется к музейным материалам по Норильлагу. В основном это плоскостные материалы (фотографии и документы), они сложны для просмотра в экспозиции, зато удобны для изучения на сайте.— Они уже становятся более интерактивными. Кроме того, в наших планах числится создание отдела музейной педагогики, который будет теснее работать со школами. Школьники — наша главная аудитория. Музей и сегодня активно работает с детьми, в том числе в игровом формате, проводятся мастер–классы, лекции. Эта работа будет совершенствоваться. Музейные занятия имеет смысл встраивать в учебные программы. МВК может быть очень полезен в образовательном процессе.— Большой опыт в этом направлении есть у наших коллег с материка. Тематические уроки истории, естествознания в экспозиционных залах, уроки с «погружением» — не новинка. Такую форму работы можно использовать и у нас.— Это происходит уже сегодня. Во многих обозначенных направлениях мы двигаемся уже целый год. Выводы экспертного совета в чем–то подтверждают правильность нашего выбора, в чем–то задают новые векторы развития. На основе согласованного и профессионального мнения мы создадим стратегический документ развития музея Норильска как единого музейного комплекса.







