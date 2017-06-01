[Индекс номера 13 (31.01.2017)]



Реконструкция

Достойное продолжение

На Усть–Хантайской ГЭС продолжается крупномасштабная реконструкция, начатая в 2012 году. К 2021 году планируется заменить все семь гидроагрегатов электростанции. Сейчас начал работу второй пусковой комплекс (ПК–2): проведены работы на старейшем оборудовании, запущенном самым первым, — 20 ноября 1970 года.

Усть–Хантайская ГЭС, территориально отдаленная от Норильска и расположенная в Снежногорске, уже более 45 лет питает электроэнергией весь Норильский район и предприятия компании «Норильский никель». В тандеме с Курейской ГЭС они являются основным ядром АО «Норильская топливно–энергетическая компания». Строительство самой северной гидроэлектростанции началось 17 мая 1963 года, когда на берега Таймырской реки пришли первые строители. Все гидроагрегаты ГЭС были запущены в течение двух лет — в 1970–1972 годах. В 2012 году в «Норникеле» было решено заменить все семь отработавших более 40 лет технически и морально устаревших поворотно–лопастных гидро-агрегатов мощностью по 63 МВт на радиально–осевые мощностью 71,7 МВт. Это позволит не только увеличить установленную мощность Усть–Хантайской ГЭС с 441 МВт до 511 МВт, но и существенно повысить надежность всей энергосистемы Таймыра. Александр Пестряков, и. о. главы города Норильска: – Компания «Норникель» — основной стратегический инвестор всей нашей территории. Мы сегодня смогли на реальном примере увидеть, что такое вложения в ее инфраструктуру и жизнеобеспечение на многие годы вперед. Общая стоимость проекта реконструкции Усть–Хантайской ГЭС — свыше восьми миллиардов рублей. Уже второй агрегат успешно пущен — и это говорит о надежности всей системы. Такие проекты — достойное продолжение дела тех, кто в тяжелейших условиях и в кратчайшие сроки строил эту гидроэлектростанцию. Сегодня я от лица всех норильчан хочу поблагодарить компанию «Норникель» за многолетние вложения в это наиважнейшее дело. Реконструкция Усть–Хантайской ГЭС — знаковое событие для всей энергосистемы Таймыра. Проект, рассчитанный до 2021 года, предполагает замену по одному гидроагрегату ежегодно. Работы на ПК–1 начались в 2014 году, а запуск этого гидроагрегата, первым прошедшего полную замену оборудования, состоялся 20 ноября 2015 года. За прошлый год он уже выработал около 300 миллионов киловатт–часов, показал устойчивую и надежную производительность во всех режимах. Ко второму пусковому комплексу приступили в январе минувшего года. В летнюю навигацию — 2016 в Снежногорск было доставлено порядка 800 тонн груза, предназначенного для реализации проекта. В октябре–ноябре 2016–го были проведены опытные испытания и вывод гидроагрегата ПК–2 на полную проектную мощность. Новая диспетчерская Усть–Хантайской ГЭС Машинный зал гидроэлектростанции Исполнителем работ по замене всех гидроагрегатов выбрана российская компания АО «Тяжмаш» (город Сызрань), имеющая столетний опыт проектирования и изготовления гидроагрегатов в более чем 15 странах мира. «Тяжмаш» выполняет проектирование, изготовление, поставку оборудования, строительно–монтажные, пусконаладочные работы и работы по вводу в промышленную эксплуатацию всех семи пусковых комплексов под ключ. Интересно, что сызранцы — давние партнеры норильчан, и на их же заводах производились и первые агрегаты Усть–Хантайской ГЭС, так что сейчас они меняют свое же оборудование. Всего на пиковом этапе работ по ПК–2 было задействовано порядка 120 работников подрядных и субподрядных организаций: монтажники, сварщики, слесари, крановщики, токари, инженеры, наладчики. Владимир СОЛОВЬЕВ, начальник производственно–технического отдела Усть–Хантайской ГЭС: — После замены гидрогенератора и турбины на ПК–1 и у наших сотрудников, и у подрядчиков появился необходимый опыт, поэтому можно надеяться, что реконструкция на следующих пусковых комплексах будет идти быстрее. Преимущества новых гидроагрегатов с радиально–осевым рабочим колесом — это и более высокий КПД, и увеличение мощности станции, и повышенная надежность. А это в условиях ГЭС — один из решающих факторов, так как повреждение рабочего колеса, направляющего подшипника или крышки турбины может создать реальную угрозу затопления машинного зала станции, расположенной в скальной выработке ниже уровня воды. Сейчас на монтажной площадке идет сборка статора следующего гидрогенератора для ПК–3. Гарантию на новые агрегаты подрядчик дает ту же, что и на прежние, — 35 лет. Работы на третьем пусковом комплексе идут с сентября 2016 года. Здесь уже снято старое оборудование, ведутся строительно–монтажные работы. Комплексные испытания запланированы на октябрь 2017 года, однако специалисты отмечают, что можно говорить и о досрочной сдаче ПК–3. Оник АЗНАУРЯН, старший вице–президент — руководитель блока непромышленных активов и энергетики «Норникеля»: Оник Азнаурян запускает ПК–2 — Мы идем с опережением графика, уже демонтирован третий агрегат, и мы планируем, что в сентябре 2018 года запустим ПК–3. Кроме того, параллельно с заменой основного оборудования сейчас реализуется и другой необходимый проект — замена автоматизированной системы диспетчерского управления всей станцией. Это также важный этап в комплексной реконструкции Усть–Хантайской ГЭС, который даст нам больше управляемости всеми процессами энергообеспечения. Создание новой автоматизированной системы диспетчерского управления ГЭС также идет полным ходом. Для ее внедрения пришлось фактически построить новый диспетчерский пункт управления. Работы ведет новосибирская компания «Модульные Системы Торнадо». Новая система управления повысит уровень наблюдаемости объекта: если сейчас персоналу предоставляется порядка 250 сигналов о работе станции, то новое оборудование будет выводить до 5000 параметров, что позволит быстрее находить причины неисправности. Также новая система управления будет записывать все действия персонала и предотвращать возможные неверные команды, то есть с ее внедрением произойдет качественное улучшение всей работы станции. Сейчас уже проведена комплектация диспетчерской новым оборудованием, работы по монтажу выполнены примерно на 70 процентов, ведутся пусконаладочные работы. Окончание основного объема работ ожидается в мае, а после ввода новой системы в промышленную эксплуатацию старый зал управления, работающий с момента постройки станции, будет демонтирован. Общая стоимость проекта автоматизированной системы диспетчерского управления ГЭС составляет порядка 150 миллионов рублей.

Светлана ГУНИНА. Фото Алексея АРЛЮКОВА Усть–Хантайская ГЭС, территориально отдаленная от Норильска и расположенная в Снежногорске, уже более 45 лет питает электроэнергией весь Норильский район и предприятия компании «Норильский никель». В тандеме с Курейской ГЭС они являются основным ядром АО «Норильская топливно–энергетическая компания». Строительство самой северной гидроэлектростанции началось 17 мая 1963 года, когда на берега Таймырской реки пришли первые строители. Все гидроагрегаты ГЭС были запущены в течение двух лет — в 1970–1972 годах.В 2012 году в «Норникеле» было решено заменить все семь отработавших более 40 лет технически и морально устаревших поворотно–лопастных гидро-агрегатов мощностью по 63 МВт на радиально–осевые мощностью 71,7 МВт. Это позволит не только увеличить установленную мощность Усть–Хантайской ГЭС с 441 МВт до 511 МВт, но и существенно повысить надежность всей энергосистемы Таймыра.Реконструкция Усть–Хантайской ГЭС — знаковое событие для всей энергосистемы Таймыра. Проект, рассчитанный до 2021 года, предполагает замену по одному гидроагрегату ежегодно. Работы на ПК–1 начались в 2014 году, а запуск этого гидроагрегата, первым прошедшего полную замену оборудования, состоялся 20 ноября 2015 года. За прошлый год он уже выработал около 300 миллионов киловатт–часов, показал устойчивую и надежную производительность во всех режимах.Ко второму пусковому комплексу приступили в январе минувшего года. В летнюю навигацию — 2016 в Снежногорск было доставлено порядка 800 тонн груза, предназначенного для реализации проекта. В октябре–ноябре 2016–го были проведены опытные испытания и вывод гидроагрегата ПК–2 на полную проектную мощность.Исполнителем работ по замене всех гидроагрегатов выбрана российская компания АО «Тяжмаш» (город Сызрань), имеющая столетний опыт проектирования и изготовления гидроагрегатов в более чем 15 странах мира. «Тяжмаш» выполняет проектирование, изготовление, поставку оборудования, строительно–монтажные, пусконаладочные работы и работы по вводу в промышленную эксплуатацию всех семи пусковых комплексов под ключ. Интересно, что сызранцы — давние партнеры норильчан, и на их же заводах производились и первые агрегаты Усть–Хантайской ГЭС, так что сейчас они меняют свое же оборудование. Всего на пиковом этапе работ по ПК–2 было задействовано порядка 120 работников подрядных и субподрядных организаций: монтажники, сварщики, слесари, крановщики, токари, инженеры, наладчики.Работы на третьем пусковом комплексе идут с сентября 2016 года. Здесь уже снято старое оборудование, ведутся строительно–монтажные работы. Комплексные испытания запланированы на октябрь 2017 года, однако специалисты отмечают, что можно говорить и о досрочной сдаче ПК–3.Создание новой автоматизированной системы диспетчерского управления ГЭС также идет полным ходом. Для ее внедрения пришлось фактически построить новый диспетчерский пункт управления. Работы ведет новосибирская компания «Модульные Системы Торнадо». Новая система управления повысит уровень наблюдаемости объекта: если сейчас персоналу предоставляется порядка 250 сигналов о работе станции, то новое оборудование будет выводить до 5000 параметров, что позволит быстрее находить причины неисправности. Также новая система управления будет записывать все действия персонала и предотвращать возможные неверные команды, то есть с ее внедрением произойдет качественное улучшение всей работы станции.Сейчас уже проведена комплектация диспетчерской новым оборудованием, работы по монтажу выполнены примерно на 70 процентов, ведутся пусконаладочные работы. Окончание основного объема работ ожидается в мае, а после ввода новой системы в промышленную эксплуатацию старый зал управления, работающий с момента постройки станции, будет демонтирован. Общая стоимость проекта автоматизированной системы диспетчерского управления ГЭС составляет порядка 150 миллионов рублей.







