[Индекс номера 130 (11.08.2017)]



Жребий брошен

В редакции «Заполярной правды» прошла жеребьёвка по распределению печатной площади для агитации за кандидатов в депутаты городского Совета.

Бесплатную печатную площадь на предстоящих выборах в городской Совет предоставляет только муниципальная газета «Заполярная правда». Под предвыборную агитацию муниципальное издание должно предоставить партиям и кандидатам, которые участвуют в выборах в городской Совет Норильска, не менее 15% печатных площадей. Публиковать материалы партии и кандидаты начнут уже с 15 августа. Агитационный период продлится до 8 сентября. За сутки до выборов, которые пройдут 10 сентября, наступает «день тишины», когда агитация запрещена. Из 66 кандидатов 43 прошли муниципальный фильтр и оказались зарегистрированными, а значит, допущенными к агитации. Пять партий, 43 кандидата получили равные условия для выпуска своих материалов. За бортом избирательного процесса осталась одна партия. Ее сняли с регистрации в связи с допущенными многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Пять человек отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры. Говорить, что им отказано в регистрации, не совсем правильно, поскольку они сами в силу объективных или субъективных причин приняли соответствующее решение. Контроль за корректностью предвыборных лозунгов партий и недопущение распространения националистических настроений на выборах — задача территориальной избирательной комиссии. Почти месяц есть у каждой партии и кандидатов для публикации своей предвыборной программы, как раз в муниципальном печатном СМИ — это самый удобный способ донести свою точку зрения до избирателей. И надо отметить, что избиратели уже интересуются процессом, они хотят видеть эти программы. Партии имеют право публиковать интервью с лидерами или кандидатами, предвыборную программу или обстоятельное изложение ее отдельных блоков. Информировать читателя партии и кандидаты смогут не только на бесплатной, но и на платной основе. Поэтому жеребьевка включала в себя распределение и платных площадей. Разместить материалы можно не только на страницах газеты «Заполярная правда», но и в рекламно–информационной газете «зпПЛЮС». Что касается телевизионных агитационных роликов, то они тоже будут изготавливаться, но исключительно на платной основе. Платная агитация оплачивается из средств избирательных фондов партий и кандидатов. Продолжительность роликов по закону — не менее пяти секунд. «Битва за электорат» обещает быть насыщенной, поскольку партиям и кандидатам за короткое время предстоит найти поддержку у избирателей. А первые публикации позволят сделать обзор целей и программ, участвующих в голосовании. Еще раз напомним, что единый день голосования назначен на 10 сентября 2017 года.

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Бесплатную печатную площадь на предстоящих выборах в городской Совет предоставляет только муниципальная газета «Заполярная правда». Под предвыборную агитацию муниципальное издание должно предоставить партиям и кандидатам, которые участвуют в выборах в городской Совет Норильска, не менее 15% печатных площадей.Публиковать материалы партии и кандидаты начнут уже с 15 августа. Агитационный период продлится до 8 сентября. За сутки до выборов, которые пройдут 10 сентября, наступает «день тишины», когда агитация запрещена.Из 66 кандидатов 43 прошли муниципальный фильтр и оказались зарегистрированными, а значит, допущенными к агитации. Пять партий, 43 кандидата получили равные условия для выпуска своих материалов. За бортом избирательного процесса осталась одна партия. Ее сняли с регистрации в связи с допущенными многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Пять человек отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры. Говорить, что им отказано в регистрации, не совсем правильно, поскольку они сами в силу объективных или субъективных причин приняли соответствующее решение.Контроль за корректностью предвыборных лозунгов партий и недопущение распространения националистических настроений на выборах — задача территориальной избирательной комиссии.Почти месяц есть у каждой партии и кандидатов для публикации своей предвыборной программы, как раз в муниципальном печатном СМИ — это самый удобный способ донести свою точку зрения до избирателей. И надо отметить, что избиратели уже интересуются процессом, они хотят видеть эти программы. Партии имеют право публиковать интервью с лидерами или кандидатами, предвыборную программу или обстоятельное изложение ее отдельных блоков. Информировать читателя партии и кандидаты смогут не только на бесплатной, но и на платной основе. Поэтому жеребьевка включала в себя распределение и платных площадей. Разместить материалы можно не только на страницах газеты «Заполярная правда», но и в рекламно–информационной газете «зпПЛЮС».Что касается телевизионных агитационных роликов, то они тоже будут изготавливаться, но исключительно на платной основе. Платная агитация оплачивается из средств избирательных фондов партий и кандидатов. Продолжительность роликов по закону — не менее пяти секунд.«Битва за электорат» обещает быть насыщенной, поскольку партиям и кандидатам за короткое время предстоит найти поддержку у избирателей. А первые публикации позволят сделать обзор целей и программ, участвующих в голосовании. Еще раз напомним, что единый день голосования назначен на 10 сентября 2017 года.

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