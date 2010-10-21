[Индекс номера 130 (11.08.2017)]



Чем занята власть

Доходы и расходы

На заключительной для депутатов нынешнего созыва горсовета комиссии по городскому хозяйству обсуждался ряд изменений в действующие муниципальные программы, а также подводились итоги четырехлетней работы комиссии.

Ремонты Одним из основных вопросов была корректировка сводного титульного списка на проведение капремонта многоквартирных домов. Как пояснила Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления ЖКХ, сегодня сводный титул составляет 419 миллионов рублей. — В этом году впервые был реализован новый способ отбора подрядных организаций. Наряду с такими параметрами, как срок выполнения работ и предоставляемые гарантии, рассматривалось и ценовое предложение подрядчика. В результате проведенных торгов, а также исключения 10 домов Кайеркана из конкурса на установку теплообменников образовалась экономия в размере 46 миллионов рублей, — пояснила она. Дело в том, что эти дома, ранее обслуживаемые УК «Северный управдом», были включены в утвержденный титул, однако на момент проведения торгов они перешли к другой управляющей компании, не имевшей полномочий отбора подрядчиков. Татьяна Шульгина заверила, что запланированные работы в этих домах все же выполнят, но в будущем году. Напомним, теплообменники решено было использовать для нагрева холодной воды, что позволит регулировать температуру горячей воды и улучшить ее качество. Их установку начали с Кайеркана, поскольку именно в этом районе эта проблема остро стоит уже несколько лет. Титульный список предлагается дополнить и другими изменениями. Так, в связи с приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия потребовалось разработать и согласовать проектную документацию на ремонт кровли на Ленинском пр., 10, а также на ремонт системы ТВС на ул. Севастопольской, 2. Это требует дополнительного финансирования порядка 1,9 миллиона рублей. Обсуждалась также необходимость разработки проекта по ремонту объектов нулевого цикла на ул. Бауманской, 26–28, поскольку данные затраты не предусмотрены в четырехстороннем соглашении. На это потребуется 2,6 миллиона рублей. Необходимо провести и изыскательские работы, охватывающие весь район: как объяснила Татьяна Шульгина, важно понять причину подтопления окружающих домов, чтобы своевременно принять меры по их сохранению. Помимо того, управляющая компания, обслуживающая дома на пл. Металлургов, 1 и 17, обратилась с просьбой включить в программу работы по замене отопительных приборов в этих домах, на что потребуется 5,5 миллиона рублей. Уже много лет жильцы жалуются на низкую температуру в квартирах. Необходимы дополнительные средства и на оборудование температурными трубками, позволяющими мониторить состояние грунтов, домов на ул. Талнахской, 38, 49, и ул. Советской, 16 (общая сумма 1,9 миллиона рублей). Также по четырехстороннему соглашению значительно расширится список объектов нулевого цикла, где планируется провести ремонт, — с 60 до 72. Это стало возможно благодаря проведенному отбору подрядчиков, а также исключению из списка объектов, по которым требуется дополнительное соглашение со службой по охране объектов культурного наследия (они перенесены на будущий год). Благоустройство Были внесены и корректировки в подпрограмму «Дорожное хозяйство». В этом году на ее реализацию предусматривалось потратить 99 миллионов рублей, однако после проведения торгов и уточнения схем асфальтировки были заключены договоры на 96 миллионов. Высвободившиеся 3,1 миллиона рублей предложено направить на благоустройство территории на ул. Бауманской, 30–32, где год назад была отремонтирована канализация, а теперь требуется засыпать провал и восстановить асфальтовое покрытие. Депутаты обратили внимание управления ЖКХ и еще на ряд адресов, в том числе ул. Нансена, 8, и ул. Маслова, 3, где требуется провести работы по благоустройству. Татьяна Шульгина пояснила, что сейчас идет инвентаризация территории для формирования долгосрочной муниципальной программы по благоустройству, куда эти адреса могут быть включены. Депутаты одобрили предлагаемые изменения, окончательное решение будет принято на сессии горсовета. Экономия и перераспределение Поддержали парламентарии и изменения в программу реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергоэффективности, на которую на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме 1,3 млрд рублей. На комиссии также было решено перенаправить часть сэкономленных в результате конкурсных процедур средств на охрану нового объекта — причала на реке Норильской. На это потребуется 346 тысяч рублей. Экономия по итогам аукционов по выбору подрядчиков образовалась и в программе благоустройства территории. Как пояснил Николай Жигулин, начальник управления городского хозяйства, деньги будут возвращены в бюджет, поскольку перераспределить их на иные расходные статьи не позволяют сроки. — Аукцион, согласование займут время, к началу работ начнется зима. Но все заявленные нами на этот год мероприятия мы выполним, — подчеркнул он. Напомним, общий объем финансирования программы «Благоустройство территории на 2017–2019 годы» составляет 718 534,4 тыс. рублей. Итоговое финансирование на нынешний год составит 281 330 тыс. рублей. Противоположная ситуация возникла при реализации программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры на 2017–20 годы». Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, потребуются внести в нее изменения, связанные с включением новых объектов, требующих восстановительного ремонта, изменением и дополнением целевых задач программы. Дополнительные расходы по программе за счет средств местного бюджета составят 11,7 миллиона рублей, исключение объектов из программы по причине переноса сроков выполнения работ на 2018 год составило 41,8 миллиона, перемещение средств между видами работ — 1,5 миллиона. Итоги Заключительным вопросом стало обсуждение предложения о внесении изменений в бюджет города на нынешний год и плановый период 2018–2019 годов. Необходимость корректировки бюджета вызвана изменением доходов и расходов в связи с уточнением налоговых и неналоговых поступлений, а также перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами муниципальных программ. Доходная часть возрастет на 54,3 миллиона рублей (за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов), расходная часть возрастет на эту же сумму только за счет средств местного бюджета. Общий объем средств по муниципальным программам увеличен на 16 075,3 тыс. руб. Расходы непрограммных мероприятий увеличены на 38 322,4 тыс. руб. Теперь этот вопрос будет вынесен на очередную сессию Норильского городского Совета депутатов для утверждения. Председатель комиссии Александр Пестряков поблагодарил коллег за эффективную работу и пожелал депутатам нового созыва удачи в решении городских проблем. — Подводя итог, назову наиболее заметные результаты, к которым комиссия по городскому хозяйству имеет прямое отношение. Это, например, создание РКЦ, распределяющего экономические потоки и демонстрирующего сегодня высокую эффективность. Я считаю, что реформирование системы ЖКХ, которое идет уже много лет, изменение управления многоквартирными домами в современных условиях рыночной экономики надо продолжать. Мы последние четыре года активно взаимодействуем с игроками этого рынка, с собственниками, и результаты этой деятельности видны. Кроме того, был успешно решен вопрос с льготным проездом в коммерческом транспорте для пенсионеров. Не пострадали и сами перевозчики, которые получают субсидию на эти цели. За прошедшие годы ликвидированы очереди в детские сады, и в первую очередь благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Важна работа, связанная с деятельностью регионального оператора. Платежи на капремонт взимаются несколько лет, все сложно организовывалось. Сегодня в Норильске получено порядка 800 миллионов рублей, и ремонты активно начались. Помимо того, создание и наполнение дорожного фонда позволяет нам профинансировать и сделать освещение межрайонных дорог, что, надеемся, снизит аварийность. Решен и вопрос об инвентаризации и передаче многочисленного пустующего жилья: напомню, мы изменили систему коммерческого найма, снизилась очередь на соцнайм. Я считаю, что основная работа депутата — разъяснять населению правоприменительную практику, основы взаимодействия между субъектами и другие вопросы. И именно от активности депутатов зависит то, как будут жить норильчане дальше.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Одним из основных вопросов была корректировка сводного титульного списка на проведение капремонта многоквартирных домов. Как пояснила, сегодня сводный титул составляет 419 миллионов рублей.— В этом году впервые был реализован новый способ отбора подрядных организаций. Наряду с такими параметрами, как срок выполнения работ и предоставляемые гарантии, рассматривалось и ценовое предложение подрядчика. В результате проведенных торгов, а также исключения 10 домов Кайеркана из конкурса на установку теплообменников образовалась экономия в размере 46 миллионов рублей, — пояснила она.Дело в том, что эти дома, ранее обслуживаемые УК «Северный управдом», были включены в утвержденный титул, однако на момент проведения торгов они перешли к другой управляющей компании, не имевшей полномочий отбора подрядчиков. Татьяна Шульгина заверила, что запланированные работы в этих домах все же выполнят, но в будущем году.Напомним, теплообменники решено было использовать для нагрева холодной воды, что позволит регулировать температуру горячей воды и улучшить ее качество. Их установку начали с Кайеркана, поскольку именно в этом районе эта проблема остро стоит уже несколько лет.Титульный список предлагается дополнить и другими изменениями. Так, в связи с приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия потребовалось разработать и согласовать проектную документацию на ремонт кровли на Ленинском пр., 10, а также на ремонт системы ТВС на ул. Севастопольской, 2. Это требует дополнительного финансирования порядка 1,9 миллиона рублей.Обсуждалась также необходимость разработки проекта по ремонту объектов нулевого цикла на ул. Бауманской, 26–28, поскольку данные затраты не предусмотрены в четырехстороннем соглашении. На это потребуется 2,6 миллиона рублей. Необходимо провести и изыскательские работы, охватывающие весь район: как объяснила Татьяна Шульгина, важно понять причину подтопления окружающих домов, чтобы своевременно принять меры по их сохранению.Помимо того, управляющая компания, обслуживающая дома на пл. Металлургов, 1 и 17, обратилась с просьбой включить в программу работы по замене отопительных приборов в этих домах, на что потребуется 5,5 миллиона рублей. Уже много лет жильцы жалуются на низкую температуру в квартирах.Необходимы дополнительные средства и на оборудование температурными трубками, позволяющими мониторить состояние грунтов, домов на ул. Талнахской, 38, 49, и ул. Советской, 16 (общая сумма 1,9 миллиона рублей).Также по четырехстороннему соглашению значительно расширится список объектов нулевого цикла, где планируется провести ремонт, — с 60 до 72. Это стало возможно благодаря проведенному отбору подрядчиков, а также исключению из списка объектов, по которым требуется дополнительное соглашение со службой по охране объектов культурного наследия (они перенесены на будущий год).Были внесены и корректировки в подпрограмму «Дорожное хозяйство». В этом году на ее реализацию предусматривалось потратить 99 миллионов рублей, однако после проведения торгов и уточнения схем асфальтировки были заключены договоры на 96 миллионов. Высвободившиеся 3,1 миллиона рублей предложено направить на благоустройство территории на ул. Бауманской, 30–32, где год назад была отремонтирована канализация, а теперь требуется засыпать провал и восстановить асфальтовое покрытие.Депутаты обратили внимание управления ЖКХ и еще на ряд адресов, в том числе ул. Нансена, 8, и ул. Маслова, 3, где требуется провести работы по благоустройству. Татьяна Шульгина пояснила, что сейчас идет инвентаризация территории для формирования долгосрочной муниципальной программы по благоустройству, куда эти адреса могут быть включены. Депутаты одобрили предлагаемые изменения, окончательное решение будет принято на сессии горсовета.Поддержали парламентарии и изменения в программу реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергоэффективности, на которую на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме 1,3 млрд рублей.На комиссии также было решено перенаправить часть сэкономленных в результате конкурсных процедур средств на охрану нового объекта — причала на реке Норильской. На это потребуется 346 тысяч рублей.Экономия по итогам аукционов по выбору подрядчиков образовалась и в программе благоустройства территории. Как пояснил, деньги будут возвращены в бюджет, поскольку перераспределить их на иные расходные статьи не позволяют сроки.— Аукцион, согласование займут время, к началу работ начнется зима. Но все заявленные нами на этот год мероприятия мы выполним, — подчеркнул он.Напомним, общий объем финансирования программы «Благоустройство территории на 2017–2019 годы» составляет 718 534,4 тыс. рублей. Итоговое финансирование на нынешний год составит 281 330 тыс. рублей.Противоположная ситуация возникла при реализации программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры на 2017–20 годы». Как рассказал, потребуются внести в нее изменения, связанные с включением новых объектов, требующих восстановительного ремонта, изменением и дополнением целевых задач программы. Дополнительные расходы по программе за счет средств местного бюджета составят 11,7 миллиона рублей, исключение объектов из программы по причине переноса сроков выполнения работ на 2018 год составило 41,8 миллиона, перемещение средств между видами работ — 1,5 миллиона.Заключительным вопросом стало обсуждение предложения о внесении изменений в бюджет города на нынешний год и плановый период 2018–2019 годов. Необходимость корректировки бюджета вызвана изменением доходов и расходов в связи с уточнением налоговых и неналоговых поступлений, а также перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами муниципальных программ. Доходная часть возрастет на 54,3 миллиона рублей (за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов), расходная часть возрастет на эту же сумму только за счет средств местного бюджета. Общий объем средств по муниципальным программам увеличен на16 075,3 тыс. руб. Расходы непрограммных мероприятий увеличены на 38 322,4 тыс. руб. Теперь этот вопрос будет вынесен на очередную сессию Норильского городского Совета депутатов для утверждения.поблагодарил коллег за эффективную работу и пожелал депутатам нового созыва удачи в решении городских проблем.— Подводя итог, назову наиболее заметные результаты, к которым комиссия по городскому хозяйству имеет прямое отношение. Это, например, создание РКЦ, распределяющего экономические потоки и демонстрирующего сегодня высокую эффективность. Я считаю, что реформирование системы ЖКХ, которое идет уже много лет, изменение управления многоквартирными домами в современных условиях рыночной экономики надо продолжать. Мы последние четыре года активно взаимодействуем с игроками этого рынка, с собственниками, и результаты этой деятельности видны. Кроме того, был успешно решен вопрос с льготным проездом в коммерческом транспорте для пенсионеров. Не пострадали и сами перевозчики, которые получают субсидию на эти цели. За прошедшие годы ликвидированы очереди в детские сады, и в первую очередь благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Важна работа, связанная с деятельностью регионального оператора. Платежи на капремонт взимаются несколько лет, все сложно организовывалось. Сегодня в Норильске получено порядка 800 миллионов рублей, и ремонты активно начались.Помимо того, создание и наполнение дорожного фонда позволяет нам профинансировать и сделать освещение межрайонных дорог, что, надеемся, снизит аварийность. Решен и вопрос об инвентаризации и передаче многочисленного пустующего жилья: напомню, мы изменили систему коммерческого найма, снизилась очередь на соцнайм.Я считаю, что основная работа депутата — разъяснять населению правоприменительную практику, основы взаимодействия между субъектами и другие вопросы. И именно от активности депутатов зависит то, как будут жить норильчане дальше.

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