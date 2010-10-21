[Индекс номера 130 (11.08.2017)]



Норильские ценности

От МАКа до МАЗа

В конце июля Норильск получил очередную партию автобусов МАЗ в рамках программы обновления пассажирского парка, рассчитанной до 2020 года. Сейчас в гаражах НПОПАТ насчитывается больше 100 единиц новой техники, сделанной для Норильска и по рекомендациям норильчан.

Первые шаги Прежде чем прийти к современным и просторным автобусам, на которых горожане могут ездить с комфортом практически в любую погоду и в любую точку НПР, пассажирское автотранспортное предприятие Большого Норильска преодолело долгий и тернистый путь. Однако, как показала история, специалисты, занимающиеся пассажирскими перевозками в Заполярье, всегда были не только оптимистами, но и настоящими мастерами своего дела, людьми в высшей степени ответственными. Считается, что автобусные перевозки в Норильске начались с двух американских автобусов МАК. Они пришли сюда по ленд–лизу в 1943 году и стали для Норильска настоящей диковинкой. Тогда и Норильску–то трудно было дать однозначное определение: то ли это поселок, то ли город, то ли вообще — зона. Так что вопросом, что делать с современными американскими автобусами в такой глуши, наверняка мучился не один пытливый ум. Бытует история о том, как бульдозеры той же западной фирмы поставили на Колыму. И работавшие на горном производстве зеки тут же съели бочку идущего в комплекте капиталистического солидола, приняв его за животный жир и даже сочтя его вкусным... Однако норильским «американцам» сразу же нашли правильное и достойное применение. Норильск. 1940-е годы Вместе с ростом комбината и самого поселка в Норильске стало прирастать и вольнонаемное население, возникла насущная потребность в цивилизованно организованных пассажирских перевозках. Шаг за шагом доставка рабочих и служащих на предприятия приобретала системный характер, трудящиеся пользовались как имеющимися автобусами ЗиС, МАК, так и грузовыми автомашинами, приспособленными к перевозке людей. В 1953 году проблема резко обостряется. Оно и понятно: амнистия в связи со смертью Сталина, увеличение числа рабочих и служащих, пожелавших остаться в Норильске, бурные темпы строительства и производства. Центральная автотранспортная контора, в состав которой входит и автобусный гараж, располагавшийся на площадке медного завода, уже не справляется с пассажиропотоком. Вопрос находится «на карандаше» у директоров комбината — вначале Зверева, а затем и Логинова. Для скорейшего решения проблемы с предприятий комбината в ЦАТК командируют сначала ремонтников, а затем и водителей. Уже через год — 17 мая 1954 года — специальным постановлением Совета министров СССР из ЦАТК выделяется самостоятельная пассажирская автотранспортная контора с труднопроизносимым названием «Крайавтошосдор». А еще через два месяца — 14 июля 1954 года — выходит приказ о создании Норильской пассажирской автотранспортной колонны (ПАТК) и назначении ее первого начальника Иосифа Сафронца. Эту дату и принято считать официальной точкой отсчета истории НПОПАТ. Первый директор НПОПАТ Иосиф Феофанович Сафронц родился в 1911 году на Украине. В 1930 году окончил два курса автомобильного техникума. В 1939 году по специальному разрешению А. П. Завенягина работал с колонной автомашин, доставлявшей грузы из Игарки в Дудинку по льду Енисея. С 1954 года возглавил НПАТК и руководил предприятием до 1961 года, после чего еще длительное время работал заместителем начальника «Крайавтотранса». Был награжден медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». Иосиф Феофанович скончался в Красноярске в возрасте 87 лет. За время его руководства ПАТК прирос автобусным гаражом и авторемонтными мастерскими, расположенными на центральной площадке. Были освоены новые автобусы ЗиС, введены и широко применялись таксомоторные перевозки. Становление Периодом становления ПАТК принято считать промежуток от открытия до начала разработки талнахского рудного узла и строительства самого Талнаха. Тогда автобусные маршруты зачастую пролегали прямо по территории заводов: например, автобусы № 5 и № 6 от Октябрьской площади двигались навстречу друг другу сквозь галерею плавильного цеха никелевого завода. Они ходили через поселки Восточный и Кирпичный, 25–й завод (хлорно–кобальтовый цех), кирпичный и цементный заводы, ТЭЦ. Самыми дальними остановками были поселок Медвежий и Валек. От поселка Западный автобусы шли только до подъемника рудника «Заполярный». Масштабные стройки дали новый толчок развитию ПАТК. С приходом на правобережье Норилки строителей потребовалась реорганизация системы пассажирских перевозок. Моста через реку еще не было, и автобусы по понтонному мосту летом и по наледи зимой, высадив пассажиров, переправлялись на другой берег. Со сдачей в эксплуатацию моста и рудника «Маяк» перевозки стали регулярными. Помимо строителей через Норилку необходимо было перевозить смены горняков, а затем и обретших собственный дом талнахцев. В 1972 году в Норильск поступают первые пять автобусов ЛиАЗ–677, которые эксплуатировались более 32 лет. В 1973 году в НПОПАТ пришли автобусы ЛАЗ– 695М, которые использовались для заказных поездок в Талнах и до сравнительно недавнего времени — по маршруту на рудник «Медвежий ручей». С приходом новой техники в 1974 году каждая пятая машина отдается молодежи, создаются комсомольско– молодежные экипажи. «Надеждинские» ЛиАЗы. 1970-е годы Автобусный парк стремительно расширяется, из–за нехватки крытых площадей почти половину автобусов приходится оставлять между сменами на улице с работающими двигателями. Пока строятся гаражи, транспортникам своими силами приходится придумывать способы электропрогрева. Конечно, надежность трансмиссии машин, отстоявших ночь на морозе, оставляла желать лучшего. Да и водителю садиться с утра в промороженную кабину было не в радость. При этом ПАТК в конце концов отбирает пальму первенства на талнахском направлении у железнодорожников — в 1976 году с него за неимением пассажиров снимают электричку. На рубеже 1980–х начинается строительство Надеждинского металлургического завода. Старые автобусы ЗИЛ–158 и небольшой парк ПАЗиков уже не в состоянии обеспечить стабильным пассажирским сообщением все переделы Большого Норильска. 12 автобусов ЛиАЗ–677 с логотипом «Надежда» были доставлены в Норильск самолетами. Со временем к норильскому пассажирскому предприятию присоединяется дудинское отделение — там в эксплуатацию сдается здание автобусного гаража. А в 1989 году в результате перемен в «Красноярскавтотрансе» к нему добавилось игарское грузопассажирское АТП. Впрочем, уже концу 1991 года Норильский комбинат остался единственной структурой, способной сохранить на территории пассажирские перевозки и само транспортное объединение. И с 1 января 1992 года НПОПАТ становится подразделением НГМК, а Игарка и Дудинка снова становятся самостоятельными. Надежный механизм Последовавшее за этим периодом десятилетие специалисты НПОПАТ считают самым спокойным в истории предприятия. Там четко определились с необходимыми объемами перевозок, постепенно вытеснили железнодорожников на кайерканском и алыкельском направлениях. В это время были освоены дизельные автобусы ЛиАЗ–5256 и МАЗ 103–075 арктического исполнения. Все эти годы последовательно проводился курс на повышение качества услуг, предоставляемых объединением, реконструкцию основных фондов, повышение их промышленной и экологической безопасности, рост уровня заработной платы работников НПОПАТ. Несмотря на все исторические, производственные и жизненные коллизии, объединению удалось не только сохранить свой технический потенциал, но и приумножить его, приняв на вооружение современную технику — автобусы МАЗ, которые в большинстве своем имеют европейское происхождение и требуют очень аккуратного обращения. В умелых руках норильских водителей автобусы в очередной раз подтвердили репутацию машин, способных и в условиях Заполярья достигать рекордных показателей, значительно превышающих миллион километров пробега. А их надежность вкупе с правильной эксплуатацией являются гарантией безопасности перевозок для всех норильчан.

Денис Кожевников Фото автора и из архива НПОПАТ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Прежде чем прийти к современным и просторным автобусам, на которых горожане могут ездить с комфортом практически в любую погоду и в любую точку НПР, пассажирское автотранспортное предприятие Большого Норильска преодолело долгий и тернистый путь. Однако, как показала история, специалисты, занимающиеся пассажирскими перевозками в Заполярье, всегда были не только оптимистами, но и настоящими мастерами своего дела, людьми в высшей степени ответственными.Вместе с ростом комбината и самого поселка в Норильске стало прирастать и вольнонаемное население, возникла насущная потребность в цивилизованно организованных пассажирских перевозках. Шаг за шагом доставка рабочих и служащих на предприятия приобретала системный характер, трудящиеся пользовались как имеющимися автобусами ЗиС, МАК, так и грузовыми автомашинами, приспособленными к перевозке людей.В 1953 году проблема резко обостряется. Оно и понятно: амнистия в связи со смертью Сталина, увеличение числа рабочих и служащих, пожелавших остаться в Норильске, бурные темпы строительства и производства. Центральная автотранспортная контора, в состав которой входит и автобусный гараж, располагавшийся на площадке медного завода, уже не справляется с пассажиропотоком. Вопрос находится «на карандаше» у директоров комбината — вначале Зверева, а затем и Логинова. Для скорейшего решения проблемы с предприятий комбината в ЦАТК командируют сначала ремонтников, а затем и водителей.Уже через год — 17 мая 1954 года — специальным постановлением Совета министров СССР из ЦАТК выделяется самостоятельная пассажирская автотранспортная контора с труднопроизносимым названием «Крайавтошосдор». А еще через два месяца — 14 июля 1954 года — выходит приказ о создании Норильской пассажирской автотранспортной колонны (ПАТК) и назначении ее первого начальника Иосифа Сафронца. Эту дату и принято считать официальной точкой отсчета истории НПОПАТ.родился в 1911 году на Украине. В 1930 году окончил два курса автомобильного техникума. В 1939 году по специальному разрешению А. П. Завенягина работал с колонной автомашин, доставлявшей грузы из Игарки в Дудинку по льду Енисея. С 1954 года возглавил НПАТК и руководил предприятием до 1961 года, после чего еще длительное время работал заместителем начальника «Крайавтотранса». Был награжден медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». Иосиф Феофанович скончался в Красноярске в возрасте 87 лет. За время его руководства ПАТК прирос автобусным гаражом и авторемонтными мастерскими, расположенными на центральной площадке. Были освоены новые автобусы ЗиС, введены и широко применялись таксомоторные перевозки.Периодом становления ПАТК принято считать промежуток от открытия до начала разработки талнахского рудного узла и строительства самого Талнаха. Тогда автобусные маршруты зачастую пролегали прямо по территории заводов: например, автобусы № 5 и № 6 от Октябрьской площади двигались навстречу друг другу сквозь галерею плавильного цеха никелевого завода. Они ходили через поселки Восточный и Кирпичный, 25–й завод (хлорно–кобальтовый цех), кирпичный и цементный заводы, ТЭЦ. Самыми дальними остановками были поселок Медвежий и Валек. От поселка Западный автобусы шли только до подъемника рудника «Заполярный».Масштабные стройки дали новый толчок развитию ПАТК. С приходом на правобережье Норилки строителей потребовалась реорганизация системы пассажирских перевозок. Моста через реку еще не было, и автобусы по понтонному мосту летом и по наледи зимой, высадив пассажиров, переправлялись на другой берег. Со сдачей в эксплуатацию моста и рудника «Маяк» перевозки стали регулярными. Помимо строителей через Норилку необходимо было перевозить смены горняков, а затем и обретших собственный дом талнахцев.Автобусный парк стремительно расширяется, из–за нехватки крытых площадей почти половину автобусов приходится оставлять между сменами на улице с работающими двигателями. Пока строятся гаражи, транспортникам своими силами приходится придумывать способы электропрогрева. Конечно, надежность трансмиссии машин, отстоявших ночь на морозе, оставляла желать лучшего. Да и водителю садиться с утра в промороженную кабину было не в радость. При этом ПАТК в конце концов отбирает пальму первенства на талнахском направлении у железнодорожников — в 1976 году с него за неимением пассажиров снимают электричку.На рубеже 1980–х начинается строительство Надеждинского металлургического завода. Старые автобусы ЗИЛ–158 и небольшой парк ПАЗиков уже не в состоянии обеспечить стабильным пассажирским сообщением все переделы Большого Норильска. 12 автобусов ЛиАЗ–677 с логотипом «Надежда» были доставлены в Норильск самолетами.Со временем к норильскому пассажирскому предприятию присоединяется дудинское отделение — там в эксплуатацию сдается здание автобусного гаража. А в 1989 году в результате перемен в «Красноярскавтотрансе» к нему добавилось игарское грузопассажирское АТП. Впрочем, уже концу 1991 года Норильский комбинат остался единственной структурой, способной сохранить на территории пассажирские перевозки и само транспортное объединение. И с 1 января 1992 года НПОПАТ становится подразделением НГМК, а Игарка и Дудинка снова становятся самостоятельными.Последовавшее за этим периодом десятилетие специалисты НПОПАТ считают самым спокойным в истории предприятия. Там четко определились с необходимыми объемами перевозок, постепенно вытеснили железнодорожников на кайерканском и алыкельском направлениях. В это время были освоены дизельные автобусы ЛиАЗ–5256 и МАЗ 103–075 арктического исполнения. Все эти годы последовательно проводился курс на повышение качества услуг, предоставляемых объединением, реконструкцию основных фондов, повышение их промышленной и экологической безопасности, рост уровня заработной платы работников НПОПАТ.Несмотря на все исторические, производственные и жизненные коллизии, объединению удалось не только сохранить свой технический потенциал, но и приумножить его, приняв на вооружение современную технику — автобусы МАЗ, которые в большинстве своем имеют европейское происхождение и требуют очень аккуратного обращения. В умелых руках норильских водителей автобусы в очередной раз подтвердили репутацию машин, способных и в условиях Заполярья достигать рекордных показателей, значительно превышающих миллион километров пробега. А их надежность вкупе с правильной эксплуатацией являются гарантией безопасности перевозок для всех норильчан.

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