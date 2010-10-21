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[Индекс номера 130 (11.08.2017)]

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Никель–пати

В Москве зажгли огонь Универсиады–2019.
Спортивный праздник был организован при поддержке генерального партнера Студенческих игр — компании «Норникель» с целью популяризации зимней Универсиады–2019, которая пройдет в Красноярске 2–12 марта 2019 года.
Участники праздника собрались в шатре U–Nickel sport point в московском парке Останкино. Мероприятие состоялось 5 августа, оно длилось весь день и привлекло массу людей.
На церемонии открытия со словами приветствия выступили вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных, руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации Елена Шамахова, заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова, генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, генеральный директор исполнительной дирекции зимней Универсиады–2019 в Красноярске Максим Уразов и президент федерации керлинга Дмитрий Свищев.
– Мы решили поддержать студенческий спорт, потому что это очень важно не только для Красноярского края, но и для всей страны. Мы гордимся тем, что «Норникель» стал генеральным партнером такого глобального мероприятия. Для нас это вдвойне важно, поскольку зимняя Универсиада–2019 пройдет в Красноярском крае, где расположена наша основная производственная площадка — Заполярный филиал. Мы надеемся, что при нашей поддержке Студенческие игры будут не просто большим и увлекательным мероприятием, но и местом, где люди будут по–доброму общаться и встречаться, а потом вспоминать об этом много раз! — сказала вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных.
– Совсем скоро Красноярск примет грандиозное событие — XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Я приглашаю вас принять участие в этом спортивном празднике и внести свой вклад в подготовку к Студенческим играм, став волонтерами. Мы благодарим компанию «Норникель» за огромный вклад в развитие Красноярского края, а в частности, за поддержку зимней Универсиады–2019, — добавил руководитель дирекции Студенческих игр Максим Уразов.
В ходе праздника в столичном парке прошли многочисленные спортивные события: мини–турниры по футболу, аэрохоккею и настольному керлингу, состязания по кинект–лыжам, автограф–сессии, разминки, мастер–классы и викторины. Был также организован телемост с Красноярском, во время которого молодые люди из столицы и из Сибири рассказали о своих ожиданиях по поводу предстоящих Студенческих игр, а волонтеры исполнили зажигательный танец.
Вместе с самым юным послом Универсиады–2019 четырехлетней Златой Демьяновой гости праздника приняли участие в церемонии зажжения огня.
Народ искренне радовался встрече с олимпийскими чемпионками — Светланой Мастерковой, Еленой Замолодчиковой, Екатериной Бобровой. Участниками праздника была и молодежная команда баскетболистов ЦСКА во главе с известным баскетболистом Сергеем Таракановым. С помощью специального компьютерного оборудования каждый смог «прокатиться» на единственном в России родельбане (сочетание скорости бобслейной трассы и американских горок), «спуститься» в шахту настоящего рудника «Норникеля» и «подняться» на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс фан–парка Бобровый Лог.
Кстати, шатер U–nickel sport point на территории парка Останкино доступен для свободного посещения всем желающим до конца августа с 11.00 до 23.00 без выходных. Шатер также будет открыт в период новогодних праздников в парке Сокольники.

Марина Хорошевская
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