В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за июль и определили планы на текущий месяц.
О том, какие предприятия справились с заданиями на отлично и кто допустил отставания, на брифинге рассказал начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко. В целом подразделения Заполярного филиала отработали хорошо, отметил Владислав Стешенко. Горняки выполнили план и по объемам добычи, и по содержанию металлов в руде. А рудники «Комсомольский», «Маяк» и «Таймырский» даже перевыполнили.
С опережением почти по всем показателям идут и обогатители. Отставание было допущено только на Норильской обогатительной фабрике по содержанию никеля в никелевом концентрате — сказалось содержание металлов в руде, подаваемой на переработку.
НМЗ отработал в штатном режиме и выполнил все плановые показатели. А вот медный завод — только по металлам платиновой группы, здесь не справились с показателями из–за вынужденных простоев. По словам Владислава Стешенко, снижать нагрузки или останавливать печи полностью приходилось практически каждый день. Из–за неблагоприятных метеорологических условий (северный и северо–западный ветры сносили газ на город) простой плавильных агрегатов суммарно составил более 130 часов. Плюс к этому почти 300 часов печи отработали в условиях сниженных режимов. В итоге на предприятии скопилось почти 60 тысяч тонн медного концентрата. Наверстывать упущенное придется до конца года. В дни простоя на заводе успели провести ремонт анодной печи № 3 и ПВ–3.
Из крупных ремонтов, проведенных в июле, Владислав Стешенко отметил завершение работ по подземному дробильному комплексу СС–1 «Север» на руднике «Октябрьский». Ремонт начали еще в феврале, сейчас подъем уже работает в штатном режиме.
На Норильской обогатительной фабрике на две смены останавливали оборудование медистой цепочки. А на Талнахской фабрике ремонтировали шаровую мельницу № 1. На август там запланирован большой ремонт: должны провести перефутеровку МПСИ, это самая большая мельница в ЗФ. Параллельно с ТОФ будет стоять и «Надежда» в связи с отсутствием никелевого концентрата.
На этот период запланированы: осмотр дымовой трубы, зачистка и замывка газоходов, профилактические и ремонтные работы по всем переделам предприятия. На все про все — три–четыре дня.
Также в августе планируется начать ремонт клинкерной линии на цементном заводе, рассчитанный на месяц.
Что касается охраны труда и техники безопасности, то здесь отмечается положительная динамика. В июле в Заполярном филиале допущен только один легкий несчастный случай, в прошлом году за этот же период был зарегистрирован один тяжелый случай.Алла ШуняеваФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда