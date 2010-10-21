[Индекс номера 130 (11.08.2017)]



Навигация

Ценный груз

Очередная баржа с углем готова к отправке из Дудинки в низовья Енисея в рамках северного завоза — 2017.

Уголь для поселка Носок Судно доставит твердое топливо в поселок Носок сельского поселения Караул. Большую часть угля доставляют в поселки Таймыра именно этим видом речного транспорта, поскольку во многие населенные пункты, такие как Волочанка, Усть–Авам, Тухард и другие, переправлять его приходится по небольшим рекам, которые способны пройти лишь суда с малой осадкой. По словам заместителя директора Заполярного транспортного филиала «Норникеля» по производству Андрея Трунова, в летнюю навигацию Заполярным транспортным филиалом в поселки Таймыра планируется доставить рекой 48 тысяч тонн угля, из которых уже отгружено около 15 тысяч тонн. По морю из плановых 24 тысяч тонн угля отгружено 7 тысяч тонн. Морскими судами уголь и другие материалы северного завоза направляются в Хатангу и другие отдаленные поселки. Из Дудинки по Севморпути до моря Лаптевых этим летом перевезут 3 тысячи тонн различных грузов, среди которых строительные материалы, металлоконструкции, техника, контейнеры и необходимое оборудование. Пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, в Хатангский залив уже зашел теплоход «Ермак», который стоит в районе мыса Косистый. – Объемы отгружаемого в этом году твердого топлива по сравнению с прошлогодними показателями практически не изменились, — отметил Андрей Трунов. Думпкары из Кайеркана В Дудинский морской порт уголь перевозят думпкарами из Норильска, с Кайерканского угольного разреза Заполярного филиала «Норникеля». Сейчас на причалах высокой воды Дудинского порта погрузка на судно осуществляется сразу двумя кранами австрийской фирмы Liebherr. В погрузке угля и планируется задействовать приобретенный недавно отечественный кран «Зубр». В настоящий момент здесь же, на высокой воде, ведется его монтаж — с тем, чтобы по готовности сразу включить механизм в производственный процесс. – Погрузка угля на речной транспорт завершится в середине сентября, на морской — в конце августа, — уточнил заместитель директора ЗТФ по производству. — Поставка угля в отдаленные поселки Таймыра является одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия в рамках выполнения программы северного завоза. По информации заместителя главы Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завозу топливно–энергетических ресурсов Сергея Шаронова, мероприятия по северному завозу — 2017 в населенные пункты Таймыра выполнены на 82%. На 40% от запланированного объема осуществлена доставка горюче–смазочных материалов. Дудинка – узловой порт северного завоза — В суровых условиях Крайнего Севера завоз топливно–энергетических ресурсов является важнейшей задачей при подготовке к отопительному сезону, — подчеркнул Сергей Шаронов. — За короткий навигационный период нужно доставить в 24 населенных пункта Таймыра запасы горюче–смазочных материалов, керосин и каменный уголь на всю зиму. Несмотря на то что начало навигации было осложнено низким уровнем воды в некоторых водных системах, с поставленными задачами транспортники справляются успешно. Всего для сельчан, проживающих в домах с печным отоплением, а также учреждений бюджетной сферы в этом году планируется обеспечить 40 тысячами тонн каменного угля. Для предприятий ЖКХ будет завезено 10 тысяч тонн каменного угля, 6,5 тысячи тонн дизельного топлива и 3,8 тысячи тонн сырой нефти. Тем, кто ведет кочевой образ жизни, поставят 86 тонн осветительного керосина. Как рассказал Сергей Шаронов, сейчас начался последний этап северного завоза. В течение этого периода уголь и ГСМ будут доставлять в Хатангу, Диксон, Караул, Носок. Очень важно сохранить темпы поставок топливно–энергетических ресурсов в поселки Усть–Авам и Хантайское Озеро. Завершить северный завоз 2017 года планируется в начале октября, одновременно с речной навигацией на Енисее.

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Судно доставит твердое топливо в поселок Носок сельского поселения Караул. Большую часть угля доставляют в поселки Таймыра именно этим видом речного транспорта, поскольку во многие населенные пункты, такие как Волочанка, Усть–Авам, Тухард и другие, переправлять его приходится по небольшим рекам, которые способны пройти лишь суда с малой осадкой.По словам, в летнюю навигацию Заполярным транспортным филиалом в поселки Таймыра планируется доставить рекой 48 тысяч тонн угля, из которых уже отгружено около 15 тысяч тонн. По морю из плановых 24 тысяч тонн угля отгружено 7 тысяч тонн.Морскими судами уголь и другие материалы северного завоза направляются в Хатангу и другие отдаленные поселки. Из Дудинки по Севморпути до моря Лаптевых этим летом перевезут 3 тысячи тонн различных грузов, среди которых строительные материалы, металлоконструкции, техника, контейнеры и необходимое оборудование. Пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, в Хатангский залив уже зашел теплоход «Ермак», который стоит в районе мыса Косистый.– Объемы отгружаемого в этом году твердого топлива по сравнению с прошлогодними показателями практически не изменились, — отметил Андрей Трунов.В Дудинский морской порт уголь перевозят думпкарами из Норильска, с Кайерканского угольного разреза Заполярного филиала «Норникеля». Сейчас на причалах высокой воды Дудинского порта погрузка на судно осуществляется сразу двумя кранами австрийской фирмы Liebherr. В погрузке угля и планируется задействовать приобретенный недавно отечественный кран «Зубр». В настоящий момент здесь же, на высокой воде, ведется его монтаж — с тем, чтобы по готовности сразу включить механизм в производственный процесс.– Погрузка угля на речной транспорт завершится в середине сентября, на морской — в конце августа, — уточнил заместитель директора ЗТФ по производству. — Поставка угля в отдаленные поселки Таймыра является одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия в рамках выполнения программы северного завоза.По информации, мероприятия по северному завозу — 2017 в населенные пункты Таймыра выполнены на 82%. На 40% от запланированного объема осуществлена доставка горюче–смазочных материалов.— В суровых условиях Крайнего Севера завоз топливно–энергетических ресурсов является важнейшей задачей при подготовке к отопительному сезону, — подчеркнул Сергей Шаронов. — За короткий навигационный период нужно доставить в 24 населенных пункта Таймыра запасы горюче–смазочных материалов, керосин и каменный уголь на всю зиму. Несмотря на то что начало навигации было осложнено низким уровнем воды в некоторых водных системах, с поставленными задачами транспортники справляются успешно.Всего для сельчан, проживающих в домах с печным отоплением, а также учреждений бюджетной сферы в этом году планируется обеспечить 40 тысячами тонн каменного угля. Для предприятий ЖКХ будет завезено 10 тысяч тонн каменного угля, 6,5 тысячи тонн дизельного топлива и 3,8 тысячи тонн сырой нефти. Тем, кто ведет кочевой образ жизни, поставят 86 тонн осветительного керосина.Как рассказал Сергей Шаронов, сейчас начался последний этап северного завоза. В течение этого периода уголь и ГСМ будут доставлять в Хатангу, Диксон, Караул, Носок. Очень важно сохранить темпы поставок топливно–энергетических ресурсов в поселки Усть–Авам и Хантайское Озеро. Завершить северный завоз 2017 года планируется в начале октября, одновременно с речной навигацией на Енисее.

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