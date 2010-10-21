[Индекс номера 130 (11.08.2017)]



Мысли вслух

Когда земля вздрогнула

42 года назад в районе озера Лама был произведен один из 715 (!) ядерных взрывов в мирных целях на территории СССР. Время для них пришло сразу после подписания в августе 1963 года договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Использовать мирный атом предлагалось министерствам геологии, цветной металлургии и другим ведомствам. Сложилась целая индустрия. Эта напасть не обошла стороной и наш Таймыр. В 1975 году все было готово для воплощения в жизнь амбициозного проекта под кодовым названием «Горизонт». В 1975 году на Ламе для образования полости и с целью сейсмозондирования земной коры был произведен подземный ядерный взрыв проекта «Горизонт» — «Горизонт–3». А в 1977–м — «Метеорит–2». Красивейшее, в моем понимании, озеро на планете омертвело, оглушенное дикими поступками людей... С точки зрения научно–технического прогресса тех лет ядерно–взрывные технологии отчасти были оправданы. Например, в некоторых странах их использование позволило создать сеть каналов и хранилищ нефти и газа с помощью подземных ядерных взрывов (ПЯВ или МЯВ — мирные ядерные взрывы) камуфлетного типа, то есть без образования воронки разрушения на поверхности земли, применялись они и при изучении глубоких горизонтов земной коры. Скважин бурили по две на каждый взрыв — «боевую» и «приборную». После подрыва внизу образовывался полый объект — остеклованная шарообразная полость. Сама скважина была герметически защищена цементом, бетоном, щебнем. В надземной части ее прикрывало газоблокирующее устройство. Как все это выглядело? Не по–киношному. Там не сидел «человек в черном» с компактным чемоданчиком, на откинутой панели которого драматически менялись красные цифры... Все не так — это было нормальное производство. Камуфлетные ядерные взрывы требуют проходки и специального обследования боевой скважины по типовой схеме. Внутри скважины размещено много кабелей и приборов систем контроля состояния ядерного заряда, его охлаждения, подрыва и контроля мощности взрыва. А если говорить конкретно о Норильске — нам–то это зачем понадобилось? Основной мотивацией действий властей стала необходимость в голубом топливе. Ненадежность системы газообеспечения промрайона вызывала тревогу у руководства города и комбината. Так что выбор места был обусловлен решением создать емкость для хранения аварийного запаса природного газа. Как тогда считалось, без такого резерва Норильск рано или поздно мог бы оказаться в катастрофической ситуации. На побережье Ламы на глубине есть мощный соляной пласт. Ожидаемый объем взрывной полости, в которую позже должны были закачать под давлением газообразное горючее составлял 20 тысяч кубометров. Все необходимое забрасывали катерами и вертолетами. Скважину бурили в двух километрах от озера. На берегу встали полтора десятка балков жилого городка экспедиции. Склады, столовая и импровизированный дом культуры — подальше и повыше, в пяти больших армейских палатках. Специалисты «Спецгеофизики» построили и «техническую позицию» — деревянные домики, в которых расположился командный пункт, там же окончательно собирался «спецзаряд» и размещалась аппаратура управления подрывом... В тот день погода стояла безветренная, в небе ни облачка, на озере — штиль. Весь личный состав экспедиции собрался на вертолетной площадке. На рабочих местах находились лишь председатель комиссии и операторы. На турбазе «Лама» служба безопасности вывела весь персонал из помещений. А отдыхающих не было, их перестали привозить заранее. Сам взрыв и его последствия описывают по–разному. Всех беспокоило воздействие ударной волны на рыбу. Для контроля ситуации на озере в момент взрыва были выделены наблюдатели на лодках. Диктор оповещения отсчитывал секунды... Люди ощутили резкий толчок под ногами, затем продолжительное колебание почвы, а спустя пару секунд услышали оглушительный грохот. По словам специалистов, каких–либо заметных возмущений не наблюдалось, а при осмотре большой площади акватории озера оглушенную рыбу не обнаружили. Разведка доложила, что радиоактивных выходов в эпицентре и вокруг него нет. А вот в приборном сооружении в трехстах метрах от эпицентра повреждения были: аккумуляторы упали со стеллажей, с осциллографов были сорваны тубусы с фотоаппаратами. Через два дня на вертолете вывезли все, включая документацию, и с сопровождающим отправили в аэропорт Алыкель, где уже ждал самолет Ан–12, доставивший груз в Москву. К лету 1977 года, когда планировался второй взрыв, устроители рассчитывали, что к этому времени вопрос о резервном газохранилище норильским комбинатом будет решен. Ждали, что произведут разбуривание цементной пробки для входа в полость и проложат трубопровод. Однако ни того, ни другого сделано не было. Дирекция комбината решила отказаться от использования подземных емкостей. При этом власти сослались на министра Ломако, который запретил реализацию идеи, мотивируя это нежеланием подвергать город опасности заражения. Спасибо вам лично, товарищ министр и руководители комбината, за то, что спасли озеро от окончательной гибели! Да и во взрывные полости удалось бы загнать не более десяти миллионов кубометров газа, это запас на одни сутки работы комбината... Как мне кажется, ответственные лица нашего города осознали, с какой страшной опасностью они связались. Из воспоминаний коренного норильчанина А. Меченко: – Часов в десять вечера в звездном небе с той стороны, где находится турбаза «Лама», вспыхнуло какое–то яркое свечение, как будто включили очень мощный прожектор. Оно было недолгим и вскоре исчезло. Никаких других аномалий мы не заметили и в шутку посудачили о визите НЛО... Утром, в пятом часу, я подошел к лодке, нагнулся и услышал журчание воды — она быстро уходила, обнажая берег метра на четыре. Потом стала быстро прибывать, достигнув прежнего уровня. И так несколько раз. Озеро при этом было спокойным, гладким... На следующий день под вечер к нам подрулили знакомые. Оказывается, они, когда зашли в озеро, поразились мутной воде кофейного цвета. Дней через десять я встретил своего давнишнего приятеля. По его рассказу, в тот вечер они были в районе устья речки Батык, когда сзади тряхнуло, раздался подземный гул, словно заработал реактивный двигатель. Оглянувшись, они увидели вдалеке высоко поднявшийся и тут же опавший столб воды. Следом шла волна... В конце октября от промысловика я услышал историю, когда, вытянув сети, он обнаружил много мертвой рыбы. Место там не очень глубокое, метра четыре, вода чистая, прозрачная. Глянул — все дно устлано погибшей живностью. Прошло два года. Как–то в конце июля возвращались по Ламе и примерно на полпути до Мелкого в ясную тихую солнечную погоду неожиданно врезались в стоячую волну высотой полтора–два метра... На мелях речки Витаминки, впадающей в Ламу недалеко от центральной турбазы, все дно у берега было выложено «мертвым серебром». Многие и сейчас связывают сравнительную ихтиологическую бедность великолепного озера с давними жуткими экспериментами. Некоторые говорят и о мутациях ламской рыбы. Взрыв на Соленинском месторождении западнее Дудинки тоже может дать негативные последствия в виде радиации газового конденсата, который по газопроводам попадает в Норильск. К тому времени руководство комбината и города уже активно противилось очередному эксперименту. Говорили и о целостности самого месторождения — угробят ведь! В качестве кнута им банально пригрозили санкциями: не мешайте экспериментировать! Ученые успокаивают. Они говорят, что утечек нет, взрыв проводился в массиве каменной соли, где трещины быстро самозатягиваются, гарантируя герметичность. А нам, норильчанам, остается только удивляться беспринципной смелости новаторов, никогда не собиравшихся жить здесь всю жизнь и ухитрившихся сотворить такое в одном из самых красивых мест планеты. Я отлично помню то время. В те годы мы, молодые ребята, стоящие на пороге десятилетки, только начали самостоятельные лодочные походы на наши Великие озера. Именно тогда я навсегда влюбился в красоту Ламы и ее гор. И тут взрыв... Родители запрещали нам соваться в те края, но мы правдами и неправдами проникали туда. И были свидетелями происходившего. Не вся северная рыба тонет, оглушенная взрывной волной, и я помню, как по речке Талой плыли серебряные ручейки мертвой рыбешки. Именно после взрыва в Ламе перестали водиться традиционные для этого озера виды рыб, например, исчезла нельма из своей нерестовой реки Микчангды. Зато стало много налима... До сих пор крупный голец в Ламе — большая редкость, в отличие от озера Глубокого, которое ядерщики пощадили. Что есть эта история? Страшный урок, повествующий о том, как метафизика гигантизма подменяет банальный здравый смысл. Не приведи господи, давайте мы всю эту ядерную эпоху Таймыра завершим.

Вадим Денисов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Использовать мирный атом предлагалось министерствам геологии, цветной металлургии и другим ведомствам. Сложилась целая индустрия. Эта напасть не обошла стороной и наш Таймыр. В 1975 году все было готово для воплощения в жизнь амбициозного проекта под кодовым названием «Горизонт».В 1975 году на Ламе для образования полости и с целью сейсмозондирования земной коры был произведен подземный ядерный взрыв проекта «Горизонт» — «Горизонт–3». А в 1977–м — «Метеорит–2». Красивейшее, в моем понимании, озеро на планете омертвело, оглушенное дикими поступками людей... С точки зрения научно–технического прогресса тех лет ядерно–взрывные технологии отчасти были оправданы. Например, в некоторых странах их использование позволило создать сеть каналов и хранилищ нефти и газа с помощью подземных ядерных взрывов (ПЯВ или МЯВ — мирные ядерные взрывы) камуфлетного типа, то есть без образования воронки разрушения на поверхности земли, применялись они и при изучении глубоких горизонтов земной коры.Скважин бурили по две на каждый взрыв — «боевую» и «приборную». После подрыва внизу образовывался полый объект — остеклованная шарообразная полость. Сама скважина была герметически защищена цементом, бетоном, щебнем. В надземной части ее прикрывало газоблокирующее устройство.Как все это выглядело? Не по–киношному. Там не сидел «человек в черном» с компактным чемоданчиком, на откинутой панели которого драматически менялись красные цифры... Все не так — это было нормальное производство. Камуфлетные ядерные взрывы требуют проходки и специального обследования боевой скважины по типовой схеме. Внутри скважины размещено много кабелей и приборов систем контроля состояния ядерного заряда, его охлаждения, подрыва и контроля мощности взрыва.А если говорить конкретно о Норильске — нам–то это зачем понадобилось? Основной мотивацией действий властей стала необходимость в голубом топливе. Ненадежность системы газообеспечения промрайона вызывала тревогу у руководства города и комбината. Так что выбор места был обусловлен решением создать емкость для хранения аварийного запаса природного газа. Как тогда считалось, без такого резерва Норильск рано или поздно мог бы оказаться в катастрофической ситуации.На побережье Ламы на глубине есть мощный соляной пласт. Ожидаемый объем взрывной полости, в которую позже должны были закачать под давлением газообразное горючее составлял 20 тысяч кубометров. Все необходимое забрасывали катерами и вертолетами. Скважину бурили в двух километрах от озера. На берегу встали полтора десятка балков жилого городка экспедиции. Склады, столовая и импровизированный дом культуры — подальше и повыше, в пяти больших армейских палатках. Специалисты «Спецгеофизики» построили и «техническую позицию» — деревянные домики, в которых расположился командный пункт, там же окончательно собирался «спецзаряд» и размещалась аппаратура управления подрывом...В тот день погода стояла безветренная, в небе ни облачка, на озере — штиль. Весь личный состав экспедиции собрался на вертолетной площадке. На рабочих местах находились лишь председатель комиссии и операторы. На турбазе «Лама» служба безопасности вывела весь персонал из помещений. А отдыхающих не было, их перестали привозить заранее. Сам взрыв и его последствия описывают по–разному. Всех беспокоило воздействие ударной волны на рыбу. Для контроля ситуации на озере в момент взрыва были выделены наблюдатели на лодках. Диктор оповещения отсчитывал секунды... Люди ощутили резкий толчок под ногами, затем продолжительное колебание почвы, а спустя пару секунд услышали оглушительный грохот. По словам специалистов, каких–либо заметных возмущений не наблюдалось, а при осмотре большой площади акватории озера оглушенную рыбу не обнаружили. Разведка доложила, что радиоактивных выходов в эпицентре и вокруг него нет. А вот в приборном сооружении в трехстах метрах от эпицентра повреждения были: аккумуляторы упали со стеллажей, с осциллографов были сорваны тубусы с фотоаппаратами.Через два дня на вертолете вывезли все, включая документацию, и с сопровождающим отправили в аэропорт Алыкель, где уже ждал самолет Ан–12, доставивший груз в Москву.К лету 1977 года, когда планировался второй взрыв, устроители рассчитывали, что к этому времени вопрос о резервном газохранилище норильским комбинатом будет решен. Ждали, что произведут разбуривание цементной пробки для входа в полость и проложат трубопровод. Однако ни того, ни другого сделано не было. Дирекция комбината решила отказаться от использования подземных емкостей. При этом власти сослались на министра Ломако, который запретил реализацию идеи, мотивируя это нежеланием подвергать город опасности заражения. Спасибо вам лично, товарищ министр и руководители комбината, за то, что спасли озеро от окончательной гибели! Да и во взрывные полости удалось бы загнать не более десяти миллионов кубометров газа, это запас на одни сутки работы комбината... Как мне кажется, ответственные лица нашего города осознали, с какой страшной опасностью они связались.На мелях речки Витаминки, впадающей в Ламу недалеко от центральной турбазы, все дно у берега было выложено «мертвым серебром». Многие и сейчас связывают сравнительную ихтиологическую бедность великолепного озера с давними жуткими экспериментами. Некоторые говорят и о мутациях ламской рыбы.Взрыв на Соленинском месторождении западнее Дудинки тоже может дать негативные последствия в виде радиации газового конденсата, который по газопроводам попадает в Норильск. К тому времени руководство комбината и города уже активно противилось очередному эксперименту. Говорили и о целостности самого месторождения — угробят ведь! В качестве кнута им банально пригрозили санкциями: не мешайте экспериментировать!Ученые успокаивают. Они говорят, что утечек нет, взрыв проводился в массиве каменной соли, где трещины быстро самозатягиваются, гарантируя герметичность. А нам, норильчанам, остается только удивляться беспринципной смелости новаторов, никогда не собиравшихся жить здесь всю жизнь и ухитрившихся сотворить такое в одном из самых красивых мест планеты.Я отлично помню то время. В те годы мы, молодые ребята, стоящие на пороге десятилетки, только начали самостоятельные лодочные походы на наши Великие озера. Именно тогда я навсегда влюбился в красоту Ламы и ее гор. И тут взрыв... Родители запрещали нам соваться в те края, но мы правдами и неправдами проникали туда. И были свидетелями происходившего. Не вся северная рыба тонет, оглушенная взрывной волной, и я помню, как по речке Талой плыли серебряные ручейки мертвой рыбешки. Именно после взрыва в Ламе перестали водиться традиционные для этого озера виды рыб, например, исчезла нельма из своей нерестовой реки Микчангды. Зато стало много налима... До сих пор крупный голец в Ламе — большая редкость, в отличие от озера Глубокого, которое ядерщики пощадили.Что есть эта история? Страшный урок, повествующий о том, как метафизика гигантизма подменяет банальный здравый смысл. Не приведи господи, давайте мы всю эту ядерную эпоху Таймыра завершим.

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