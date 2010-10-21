

[Индекс номера 131 (15.08.2017)]



Спасибо всем!

Более трех тысяч норильчан приняли участие в благотворительном фестивале «Заварка–фест», который прошел в Талнахе на площади Горняков.

Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель». В рамках мероприятия было организованно множество самых разных площадок — творческих, интеллектуальных, познавательных. Очень разнообразным оказался и состав участников. Такая вот «заварка» получилась — отсюда и название. Целью этого фестиваля было собрать 129 тысяч рублей на очередной курс восстановительного лечения для четырехлетнего норильчанина Максима Пономарева, которому в год был поставлен диагноз ДЦП. Благотворительный фонд не первый раз помогает Максиму. Так, в прошлом году на средства, собранные в рамках благотворительного проекта «Сундук» и на всевозможных ярмарках, Максим прошел курс лечения в челябинском реабилитационном центре «Сакура». В фестивале приняли участие общественные организации и мастера Большого Норильска: байк–клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны афганской войны, Лига страйкбола, спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», молодые волонтеры Норильска, представители казачества, норильские рок–музыканты и многие другие. Все, кто пришел на этот праздник, могли за умеренную плату, которая являлась благотворительным взносом, прокатиться на мотоцикле или велосипеде, примерить военное снаряжение и подержать в руках боевое оружие; пострелять в тире и поиграть в лазертаг; вместе с папой «отремонтировать» машину в «Папином гараже». Кроме того, была организована и благотворительная ярмарка, где можно было купить эксклюзивные подарки и сувениры. Этот праздник объединил больших и маленьких норильчан, и благодаря всеобщим усилиям были собраны необходимые средства, вернее — их оказалось даже больше, чем требовалось, — 152 100 рублей. Кроме того, фестиваль «Заварка» решили сделать ежегодным. Уже в ноябре Максим вместе с мамой отправится на реабилитацию в город Пензу, в физкультурно–оздоровительный центр «Адели–Пенза». Длительность курса составляет четыре недели. В этом центре для лечения детей с ДЦП используют специальный костюм «Адели». Занятия в нем помогают детям улучшить способности к передвижению, моторику, координацию и речь. Мама Максима — Екатерина — от всей души благодарит всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи и принявших участие в «Заварке–фест», и верит, что поддержка горожан поможет Максиму в лечении.

Наталья Черкашина Фото Натальи Черкашиной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель». В рамках мероприятия было организованно множество самых разных площадок — творческих, интеллектуальных, познавательных. Очень разнообразным оказался и состав участников. Такая вот «заварка» получилась — отсюда и название.Целью этого фестиваля было собрать 129 тысяч рублей на очередной курс восстановительного лечения для четырехлетнего норильчанина, которому в год был поставлен диагноз ДЦП. Благотворительный фонд не первый раз помогает Максиму. Так, в прошлом году на средства, собранные в рамках благотворительного проекта «Сундук» и на всевозможных ярмарках, Максим прошел курс лечения в челябинском реабилитационном центре «Сакура».В фестивале приняли участие общественные организации и мастера Большого Норильска: байк–клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны афганской войны, Лига страйкбола, спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», молодые волонтеры Норильска, представители казачества, норильские рок–музыканты и многие другие. Все, кто пришел на этот праздник, могли за умеренную плату, которая являлась благотворительным взносом, прокатиться на мотоцикле или велосипеде, примерить военное снаряжение и подержать в руках боевое оружие; пострелять в тире и поиграть в лазертаг; вместе с папой «отремонтировать» машину в «Папином гараже».Кроме того, была организована и благотворительная ярмарка, где можно было купить эксклюзивные подарки и сувениры. Этот праздник объединил больших и маленьких норильчан, и благодаря всеобщим усилиям были собраны необходимые средства, вернее — их оказалось даже больше, чем требовалось, — 152 100 рублей. Кроме того, фестиваль «Заварка» решили сделать ежегодным.Уже в ноябре Максим вместе с мамой отправится на реабилитацию в город Пензу, в физкультурно–оздоровительный центр «Адели–Пенза». Длительность курса составляет четыре недели. В этом центре для лечения детей с ДЦП используют специальный костюм «Адели». Занятия в нем помогают детям улучшить способности к передвижению, моторику, координацию и речь. Мама Максима — Екатерина — от всей души благодарит всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи и принявших участие в «Заварке–фест», и верит, что поддержка горожан поможет Максиму в лечении.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















