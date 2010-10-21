

[Индекс номера 131 (15.08.2017)]



Чем занята власть

Изменения — к лучшему

Депутаты городского Совета рассмотрели на заседании комиссии по бюджету и собственности Норильского городского Совета предложения по внесению изменений в правовые акты исполнительной и законодательной власти.

Нормальный процесс Многие изменения относятся к деятельности нового созыва местного депутатского корпуса, органов местного самоуправления, муниципальных управлений и подразделений. По словам председателя комиссии по бюджету и собственности Виктора Цюпко, депутаты нацелены на максимальное исполнение текущего бюджета, и в связи с этим необходимо пересмотреть отдельные нормативные акты и положения, по которым Норильск станет жить в ближайшие годы. Это в первую очередь затрагивает принятие положений об оплате труда, работу финансового управления, управления имущества и других структур. — Нам следует принять некоторые поправки и внести изменения в существующие документы с тем, чтобы новый созыв городского Совета уже с первого дня смог начать их использовать. Сегодня на комиссии мы рассмотрели главный вопрос: корректировку бюджета. Процесс этот непрерывный, и в его рамках нам постоянно приходится решать вопросы экономии, согласуясь с 44–м Федеральным законом в свете проведения обязательных конкурсных процедур, а также определять, куда можно направить сэкономленные средства. К примеру, в бюджете нынешнего года не хватало средств для выплат работникам муниципальной сферы дополнительных компенсационных выплат. Депутаты изыскали недостающие 100 миллионов рублей, что соответствует годовой потребности. До конца 2017 года город будет производить выплаты без ущерба для исполнения других статей бюджета, — сказал Виктор Цюпко. Учет необходим На 27 миллионов рублей предлагается увеличить объем финансирования программы, направленной на решение вопроса с муниципальными квартирами, в которых отсутствуют приборы учета потребления водоснабжения и электричества. Комментарий по этой теме дала заместитель начальника управления жилищно–коммунального хозяйства Татьяна Шульгина: — Ко всем пустующим помещениям, где не установлены приборы учета, применяется коэффициент 1,5. Речь также идет и о квартирах, которые сдаются в наем. Наниматель платит за свет и воду по нормативу, а все, что идет свыше норматива, должно оплачиваться собственником, в данном случае — из городской казны. Следует учесть и то, что большинство таких муниципальных квартир расположены в домах гостиничного типа, имеющих значительный физический износ, и руководством города решается вопрос о том, чтобы постепенно признавать такое жилье ветхим. Будут счетчики — будет экономия, но с подрядчиками, которые будут заниматься установкой приборов учета, дела обстоят непросто, объяснила Татьяна Шульгина. 27 миллионов рублей — это сумма, которую максимально можно освоить, исходя из имеющихся предложений; она остается плановой на весь год относительно количества квартир, которые обозначены в программе. В Норильске более 6000 квартир не оборудованы приборами учета потребления водоснабжения и более 4000 — приборами учета потребления электроэнергии. Аукцион на выполнение необходимых работ объявлялся дважды, но так и не состоялся. Татьяна Шульгина: — Не обнаружился подрядчик, готовый взять на себя этот труд: стоимость работ невысока, при этом накладные расходы огромны — в квартиру нужно зайти неоднократно, затем пригласить представителей «Энергосбыта», чтобы поставить приборы на коммерческий учет, и так далее... От этого цифры, указанные в смете, выглядят для предпринимателей не слишком привлекательными. Ежегодно мы ищем выход, идем на компромисс, вырабатываем комплексный подход к решению проблемы. Например, для нанимателей, которые устанавливают приборы учета самостоятельно, есть порядок, согласно которому город возмещает им понесенные затраты. Кроме того, при выполнении капитального ремонта каждая квартира оборудуется приборами учета. Так, при сдаче жилья по программе переселения счетчиками были оборудованы 822 квартиры. Еще в 473 квартирах они установлены за счет средств управления ЖКХ. Кстати, управляющие компании, которые заключают с муниципалитетом договоры по установке счетчиков, понимают, что это социально значимое мероприятие и что сами они впоследствии понесут меньшие затраты по содержанию общедомового имущества. На сегодня, по словам заместителя начальника управления ЖКХ, муниципалитет смог добиться того, что в 2000 квартир все–таки появятся счетчики электроэнергии. Работа над ошибками На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о порядке приватизации муниципального имущества, о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и о выделении помещений депутатам для встреч с избирателями. Депутаты также заслушали доклад председателя норильской контрольно–счетной палаты Николая Бурухина. Напомним, эта структура была создана по инициативе местных парламентариев для надзора за деятельностью администрации. — Нарушения, касающиеся исполнения 44–го Федерального закона в части требований своевременного размещения документов, имеют свойство накапливаться, — отметил Николай Бурухин. — Не проверили банковскую гарантию — нарушение, не разместили на сайте — снова нарушение и так далее. Фактически в каждой проверке фигурируют положения 44–го ФЗ. Вот некоторые из зафиксированных нарушений: в управлении жилфонда не была проведена обязательная инвентаризация перед составлением отчетности; «Норильск- автодору» пришлось уплатить штрафы за частичное отсутствие регистрации права на автотрассу и земельные участки. К управлению образования имеются замечания по оплате школьного питания. Все замечания устранены. В процессе заседания были заслушаны руководители управлений, депутаты получили соответствующие пояснения, наметили для администрации дальнейшие пути решения некоторых проблем. — Сведения о допущенных нарушениях — открытая информация, она предоставляется правоохранительным органам, — добавил Виктор Цюпко. Он же оценил работу нынешнего созыва горсовета как удовлетворительную и выразил уверенность, что следующий состав НГСД будет трудиться не хуже.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Многие изменения относятся к деятельности нового созыва местного депутатского корпуса, органов местного самоуправления, муниципальных управлений и подразделений.По словам, депутаты нацелены на максимальное исполнение текущего бюджета, и в связи с этим необходимо пересмотреть отдельные нормативные акты и положения, по которым Норильск станет жить в ближайшие годы. Это в первую очередь затрагивает принятие положений об оплате труда, работу финансового управления, управления имущества и других структур.— Нам следует принять некоторые поправки и внести изменения в существующие документы с тем, чтобы новый созыв городского Совета уже с первого дня смог начать их использовать. Сегодня на комиссии мы рассмотрели главный вопрос: корректировку бюджета. Процесс этот непрерывный, и в его рамках нам постоянно приходится решать вопросы экономии, согласуясь с 44–м Федеральным законом в свете проведения обязательных конкурсных процедур, а также определять, куда можно направить сэкономленные средства. К примеру, в бюджете нынешнего года не хватало средств для выплат работникам муниципальной сферы дополнительных компенсационных выплат. Депутаты изыскали недостающие 100 миллионов рублей, что соответствует годовой потребности. До конца 2017 года город будет производить выплаты без ущерба для исполнения других статей бюджета, — сказал Виктор Цюпко.На 27 миллионов рублей предлагается увеличить объем финансирования программы, направленной на решение вопроса с муниципальными квартирами, в которых отсутствуют приборы учета потребления водоснабжения и электричества. Комментарий по этой теме дала— Ко всем пустующим помещениям, где не установлены приборы учета, применяется коэффициент 1,5. Речь также идет и о квартирах, которые сдаются в наем. Наниматель платит за свет и воду по нормативу, а все, что идет свыше норматива, должно оплачиваться собственником, в данном случае — из городской казны. Следует учесть и то, что большинство таких муниципальных квартир расположены в домах гостиничного типа, имеющих значительный физический износ, и руководством города решается вопрос о том, чтобы постепенно признавать такое жилье ветхим.Будут счетчики — будет экономия, но с подрядчиками, которые будут заниматься установкой приборов учета, дела обстоят непросто, объяснила Татьяна Шульгина. 27 миллионов рублей — это сумма, которую максимально можно освоить, исходя из имеющихся предложений; она остается плановой на весь год относительно количества квартир, которые обозначены в программе. В Норильске более 6000 квартир не оборудованы приборами учета потребления водоснабжения и более 4000 — приборами учета потребления электроэнергии. Аукцион на выполнение необходимых работ объявлялся дважды, но так и не состоялся.— Не обнаружился подрядчик, готовый взять на себя этот труд: стоимость работ невысока, при этом накладные расходы огромны — в квартиру нужно зайти неоднократно, затем пригласить представителей «Энергосбыта», чтобы поставить приборы на коммерческий учет, и так далее... От этого цифры, указанные в смете, выглядят для предпринимателей не слишком привлекательными. Ежегодно мы ищем выход, идем на компромисс, вырабатываем комплексный подход к решению проблемы. Например, для нанимателей, которые устанавливают приборы учета самостоятельно, есть порядок, согласно которому город возмещает им понесенные затраты.Кроме того, при выполнении капитального ремонта каждая квартира оборудуется приборами учета. Так, при сдаче жилья по программе переселения счетчиками были оборудованы 822 квартиры. Еще в 473 квартирах они установлены за счет средств управления ЖКХ. Кстати, управляющие компании, которые заключают с муниципалитетом договоры по установке счетчиков, понимают, что это социально значимое мероприятие и что сами они впоследствии понесут меньшие затраты по содержанию общедомового имущества.На сегодня, по словам заместителя начальника управления ЖКХ, муниципалитет смог добиться того, что в 2000 квартир все–таки появятся счетчики электроэнергии.На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о порядке приватизации муниципального имущества, о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и о выделении помещений депутатам для встреч с избирателями. Депутаты также заслушали доклад. Напомним, эта структура была создана по инициативе местных парламентариев для надзора за деятельностью администрации.— Нарушения, касающиеся исполнения 44–го Федерального закона в части требований своевременного размещения документов, имеют свойство накапливаться, — отметил Николай Бурухин. — Не проверили банковскую гарантию — нарушение, не разместили на сайте — снова нарушение и так далее. Фактически в каждой проверке фигурируют положения 44–го ФЗ. Вот некоторые из зафиксированных нарушений: в управлении жилфонда не была проведена обязательная инвентаризация перед составлением отчетности; «Норильск-автодору» пришлось уплатить штрафы за частичное отсутствие регистрации права на автотрассу и земельные участки. К управлению образования имеются замечания по оплате школьного питания. Все замечания устранены.В процессе заседания были заслушаны руководители управлений, депутаты получили соответствующие пояснения, наметили для администрации дальнейшие пути решения некоторых проблем.— Сведения о допущенных нарушениях — открытая информация, она предоставляется правоохранительным органам, — добавил Виктор Цюпко. Он же оценил работу нынешнего созыва горсовета как удовлетворительную и выразил уверенность, что следующий состав НГСД будет трудиться не хуже.

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