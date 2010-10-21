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День Города


[Индекс номера 131 (15.08.2017)]

 Городские подробности 
Объект особого внимания

Руководители администрации поздравили строителей перинатального центра с профессиональным праздником, а те в свою очередь рассказали о ходе строительства.
Алексей Митленко поздравляет строителей перинатального центра с праздником
Заместитель руководителя администрации города по городскому хозяйству Алексей Митленко и начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов пожелали строителям своевременной и успешной сдачи важного для территории объекта, крепкого здоровья и надежного семейного тыла, а в будущем — новых интересных строек и профессиональных побед.
— Перинатальный центр — непростой объект, который имеет федеральное значение, — отметил Алексей Митленко, — поэтому ему уделяется особое внимание.
Алексей Михеев, представитель КГКУ «Управление капитального строительства», рассказал, что работы одновременно ведутся на всей площади перинатального центра, и в настоящий момент почти на сто процентов завершены бетонные работы по левой его части.
— Мы доделываем перекрытия, доливаем выход на крышу, а затем сооружаем вставки из бетона для парапета. По центральному блоку также доливаем перекрытия, а в целом бетонные работы по сооружению перекрытий на этом участке выполнены на 95 процентов. В правой части перинатального центра осталось сделать два перекрытия, здесь готовность составляет примерно 80 процентов. Если говорить об объеме выполненных работ в целом по зданию, то на данный момент бетонный монолит выполнен на 70 процентов. Сейчас полностью закончен вестибюль первого этажа, и мы начали переходить на второй. На днях приступим к работам на кислородной станции. Здесь осталось сделать кровлю. Сейчас пробуриваем сваи для строительства склада горюче–смазочных материалов и под котельную. Также предстоит подготовить специальную площадку на сваях для холодильного оборудования. В скором времени на строительную площадку придут новые подрядчики, они будут заниматься строительством теплотрассы и коллектора, — доложил Алексей Михеев о ходе строительства.
Сейчас здесь трудятся 260 материковских специалистов, а с приходом новых подрядчиков их количество увеличится до 700 человек. Отставание от графика, которое было допущено в начале лета, ликвидировано, и теперь работы ведутся строго в соответствии с планом строительства.
Что касается недавних слухов из соцсетей о якобы обрушении конструкции перинатального центра, то надзорные и контролирующие органы опровергли их, проведя соответствующую проверку на объекте.
— На видео, которое «гуляет» в социальных сетях, зафиксирован момент, когда рабочие разбирают конструкцию, специально смонтированную для заливки бетона. Из–за плохого крепления она разошлась, и бетон попросту провалился сквозь нее, — пояснил Алексей Михеев.
Свой профессиональный праздник строители отметили чаепитием за праздничным столом и вновь продолжили работу.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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