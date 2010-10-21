У жителей Оганера наконец–то появится долгожданная библиотека семейного чтения, которую планируют открыть к 1 сентября 2018 года.
Разместится новая библиотека во втором подъезде дома на Югославской, 14. Ее фонд составит порядка 15 тысяч книг. Для жителей жилого образования — это долгожданный подарок, так как им пока приходится обращаться в библиотеки Центрального района.
В оганерской библиотеке семейного чтения будут зал выдачи книг для взрослых и детей, зал сказок для детей, зал массовых мероприятий и небольшой читальный зал. Жесткого разделения на детский и взрослый абонементы не предполагается, каждый найдет для себя занятие или книжку по душе.
Ну а пока тут вовсю кипит ремонт, которым занимаются специалисты подрядной организации. Качество и сроки выполнения работ контролирует администрация города. С очередной проверкой на объект приехал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов
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– Цена этого муниципального контракта — 4,9 миллиона рублей. К 15 октября этого года здесь будут выполнены работы по отделке помещений, замене системы вентиляции, монтажу пожароохранной сигнализации, системы отопления и сделана перепланировка, которая требуется по нормативам для библиотек. Мы довольно долго выбирали подходящее помещение, так как важно, чтобы оно не только удобно располагалось, но и соответствовало требованиям по площадям, а также было выведено из жилищного фонда, — пояснил Дмитрий Самородов.Как отметила Татьяна Журавлева, заместитель директора ЦБС Норильска
, в планах — превратить новую библиотеку в территорию творчества, развития, самообразования и увлечений. Сделать максимально удобной для детей и их родителей, а также для пожилых оганерцев. Здесь будут работать различные клубы по интересам, проводиться всевозможные культурно–массовые мероприятия, встречи с интересными людьми.
– Мы хотим наладить сотрудничество с Оганерской школой искусств, чтобы создать некую творческую мастерскую и проводить в библиотеке всевозможные мастер–классы, — поделилась Татьяна Журавлева.
Кроме того, здесь будут оказываться дополнительные сервисные услуги для населения: ксерокопирование документов, интернет–услуги и так далее.
После того как обустроят книгохранилище, читальный зал, абонементскую группу, зал для культурно–массовых мероприятий, необходимые вспомогательные помещения, а также закупят необходимое оборудование, новая библиотека распахнет свои двери для читателей. По плану ее открытие должно состояться к 1 сентября следующего года.Наталья СанинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда