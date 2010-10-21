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День Города


[Индекс номера 131 (15.08.2017)]

 Cпорт–тайм 
Игра на вылет

Сразу десять игр по футболу состоялось в рамках стартовавшего Кубка «Заполярной правды».
Напомним, традиционный Кубок начался с 1/16 финала, на участие в нем заявилось 18 команд. Первые матчи состоялись за день до официальной церемонии открытия, 11 августа. Сразу шесть команд боролись за выход в 1/8 финала. Игры проходили на двух стадионах — «Заполярнике» и талнахском «Солнышке».
Команда «Динамо» в противостоянии с «Металлистом Сибири» выиграла со счетом 2:0. «Юлдыз» обошел «Норникель–Н» — 3:1, «Ногай–Эл» в основное время сыграл вничью с «Азеди» — 2:2, а по пенальти «Ногай–Эл» был сильнее — 4:3.
12 августа после официального открытия Кубка на поле сошлись команды «Металлург» и «Обогатитель». Металлурги оказались сильнее соперника, выиграв со счетом 2:0, и вышли в 1/4 финала. Затем сыграли «Шахтер» — «Механик» — 1:0. «СК ГМИ» и «Алиабад» играли ровно, в основное время судья зафиксировал ничью — 2:2, дело дошло до пенальти, и тут игроки «СК ГМИ» показали себя — 4:2.
13 августа состоялось по две игры на обоих стадионах. «Химик» проиграл с крупным счетом «Мотору» — 1:5, «Туран» одержал победу над «Динамо» — 2:1 и вышел в 1/4 финала. Самым крупным счетом турнира на данный момент является результат игры «Строителя» и «Ногай–Эл» — строители разгромили соперников со счетом 9:0. «Алания» по сетке вышла на «Юлдыз», выиграв 4:0.
Таким образом, сформировались участники 1/4 финала, который состоится 19 августа. Все игры пройдут на стадионе «Заполярник». В 13.00 сыграют «Мотор» — «Алания»; в 15.00 — «Металлург» — «Океан»; в 17.00 — «СК ГМИ» — «Строитель»; в 19.00 — «Туран» — «Шахтер». Победители этих пар выйдут в полуфинал, который состоится 27 августа. Тогда и определится, кто сыграет в матче за третье место, а кто — за первое и второе. Финал намечен на 2 сентября.
Даниил Кот, главный судья турнира:
– Сезон близится к завершению, все игры яркие, интересные. Важно то, что все они идут на вылет. Лично мне очень понравилась игра «Металлурга» с «Обогатителем». Команды практически равные, долго не могли открыть счет, но в итоге «Металлург» усилил атаку, и это принесло результат. Не менее интересной оказалась встреча «Шахтер» — «Механик». Там также была позиционная игра, чувствовалось желание обеих команд забить, но в голы это желание не реализовывалось. И буквально за минуту до окончания матча «Шахтеру» повезло — он забил гол и выиграл.
В этом Кубке мы ждем успехов от традиционных фаворитов. Правда, одному из них — «Океану» — пока себя показать не удалось. Так вышло по сетке, что одна команда, которая должна была играть с «Океаном», не заявилась, потому «Океан» без единого матча вышел в 1/4 финала. Думаю, бороться за победу будут «Туран», «Строитель», «Алания» и победитель пары «Металлург» — «Океан». Ждем сюрпризов и от «СК ГМИ», очень интересной команды, полагаю, они вполне могут побороться за главный приз. Ребята показывают хорошую игру, качественную технику и тактику большого футбола, посмотрим, во что это выльется. Словом, назвать однозначного лидера нельзя — многие команды демонстрируют хорошую подготовку, качественные игры, так что будем смотреть.

Татьяна Зачупейко
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