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День Города


[Индекс номера 131 (15.08.2017)]

 Cпорт–тайм 
Спортивный дух

Субботним утром на стадионе «Заполярник» прошли соревнования, посвященные Дню физкультурника. Участников и болельщиков не испугали хмурая погода и моросящий дождь.
По краю поля проводились показательные гиревые выступления — желающие могли попробовать поднять гирю в 16 кг на скорость или число подъемов. Здесь же принимались заявки на участие в соревнованиях по армрестлингу. Как рассказал Александр Полканов, организатор турнира, были открыты три категории: 70, 90 и свыше 90 кг, и в соревнованиях могли участвовать все желающие:
– Многие из тех, кто заявляется, не является армрестлером — кто–то занимается кроссфитом, кто–то гирями или просто уверен в своих силах и хочет попробовать. Всего заявилось по 11 человек в категориях 70 и 90 кг и 7 — свыше 90 кг. Поскольку мы не широко афишировали эти соревнования, серьезных армрестлеров участвовало немного — в «легких» категориях человек пять, а вот в «тяжах» основное соперничество развернулось между двумя признанными лидерами в этом виде спорта, оба скоро поедут на чемпионат края. Остальных участников они «расщелкали» достаточно быстро, что, впрочем, было ожидаемо.
Александр Полканов также отметил, что и среди девушек есть желающие соревноваться в армрестлинге, и раз есть спрос, возможно, в будущем наберут для участия в турнире и девушек.
На противоположном крае поля организовали площадку для игры в бочча, набирающую все большую популярность у норильчан. Пока размеченное поле пустовало, но, по словам Василия Жидких, представителя спортивного союза инвалидов Норильска, скорее всего из–за того, что все внимание зрителей было поглощено эстафетой, которая стала центральным событием спортивного дня.
– Думаю, сейчас эстафета завершится, и зрители потянутся к нам. Бочча многим нравится, эта игра затягивает. По правилам в команде должно быть по три человека, возраст участников не ограничен, тут важнее стратегическое мышление, чем «физика». За призовые места и победу организаторы подготовили награды: медали и грамоты.
В это время на беговых дорожках проходили основные старты дня — прикладная эстафета, разделенная на два зачета — для взрослых (представителей различных предприятий — 14 команд) и детей (учащихся ДЮСШ — 9 команд). Как рассказала Елена Нижник, главный судья соревнований, в этом году полоса препятствий усложнилась:
– Мы убрали гири, но добавили перенос груза, а также поднятие штанги. В прошлом году было задание по переносу бойцов на носилках, теперь участники команд переносят друг друга на себе. Всего предусмотрено семь этапов. У детей задания попроще: отжимания, проход по бревну, прыжки через шины, прыжки на скакалке и перенос товарища по команде. В этом году заявилось несколько смешанных женско–мужских команд, будет интересно, в какой форме подойдут они. Победителей определят по времени прохождения трассы с учетом полученных штрафов за некорректное прохождение полосы препятствий.
Сложность трассы отмечали и сами участники. Член сборной ОИК–30 Сергей подтвердил, что в этом году задания оказались на порядок сложнее:
– Перенос груза труднее дается, чем гири. Плюс поднятие штанги непривычно. Отжимания — самое простое, что есть в программе.
В итоге победителем эстафеты стала команда ЛДПР, второе место заняла сборная «Ремонтник», третье — «Ракета».

Татьяна Зачупейко
Фото Елены Худановой
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