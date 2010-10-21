Субботним утром на стадионе «Заполярник» прошли соревнования, посвященные Дню физкультурника. Участников и болельщиков не испугали хмурая погода и моросящий дождь.
По краю поля проводились показательные гиревые выступления — желающие могли попробовать поднять гирю в 16 кг на скорость или число подъемов. Здесь же принимались заявки на участие в соревнованиях по армрестлингу. Как рассказал Александр Полканов, организатор турнира
, были открыты три категории: 70, 90 и свыше 90 кг, и в соревнованиях могли участвовать все желающие:
– Многие из тех, кто заявляется, не является армрестлером — кто–то занимается кроссфитом, кто–то гирями или просто уверен в своих силах и хочет попробовать. Всего заявилось по 11 человек в категориях 70 и 90 кг и 7 — свыше 90 кг. Поскольку мы не широко афишировали эти соревнования, серьезных армрестлеров участвовало немного — в «легких» категориях человек пять, а вот в «тяжах» основное соперничество развернулось между двумя признанными лидерами в этом виде спорта, оба скоро поедут на чемпионат края. Остальных участников они «расщелкали» достаточно быстро, что, впрочем, было ожидаемо.
Александр Полканов также отметил, что и среди девушек есть желающие соревноваться в армрестлинге, и раз есть спрос, возможно, в будущем наберут для участия в турнире и девушек.
На противоположном крае поля организовали площадку для игры в бочча, набирающую все большую популярность у норильчан. Пока размеченное поле пустовало, но, по словам Василия Жидких, представителя спортивного союза инвалидов Норильска
, скорее всего из–за того, что все внимание зрителей было поглощено эстафетой, которая стала центральным событием спортивного дня.
– Думаю, сейчас эстафета завершится, и зрители потянутся к нам. Бочча многим нравится, эта игра затягивает. По правилам в команде должно быть по три человека, возраст участников не ограничен, тут важнее стратегическое мышление, чем «физика». За призовые места и победу организаторы подготовили награды: медали и грамоты.
В это время на беговых дорожках проходили основные старты дня — прикладная эстафета, разделенная на два зачета — для взрослых (представителей различных предприятий — 14 команд) и детей (учащихся ДЮСШ — 9 команд). Как рассказала Елена Нижник, главный судья соревнований
, в этом году полоса препятствий усложнилась:
– Мы убрали гири, но добавили перенос груза, а также поднятие штанги. В прошлом году было задание по переносу бойцов на носилках, теперь участники команд переносят друг друга на себе. Всего предусмотрено семь этапов. У детей задания попроще: отжимания, проход по бревну, прыжки через шины, прыжки на скакалке и перенос товарища по команде. В этом году заявилось несколько смешанных женско–мужских команд, будет интересно, в какой форме подойдут они. Победителей определят по времени прохождения трассы с учетом полученных штрафов за некорректное прохождение полосы препятствий.
Сложность трассы отмечали и сами участники. Член сборной ОИК–30 Сергей подтвердил, что в этом году задания оказались на порядок сложнее:
– Перенос груза труднее дается, чем гири. Плюс поднятие штанги непривычно. Отжимания — самое простое, что есть в программе.
В итоге победителем эстафеты стала команда ЛДПР, второе место заняла сборная «Ремонтник», третье — «Ракета».Татьяна ЗачупейкоФото Елены Худановойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда