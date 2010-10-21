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[Индекс номера 134 (18.08.2017)]

 Ремонты 
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На ремонт фасада здания Заполярного театра драмы, замену окон в зрительской части и крыльца было потрачено 16 миллионов рублей. О том, из каких источников и благодаря кому получены эти деньги, в чем еще нуждается культурный центр Норильска, как это краевое государственное бюджетное учреждение поддерживают администрация Норильска и «Норникель», рассказала директор театра Светлана Гергарт.
Красноярская строительная компания «Адепт–строй», выигравшая тендер на долгожданный ремонт фасада здания театра в конце июля прошлого года, тогда же и начала работы. Но по объективным причинам выполнить весь объем сразу же не удалось — проработав до сентября, из–за дождей и похолодания строители вынуждены были ремонт приостановить. В апреле нынешнего года работы были возобновлены, а 15 августа состоялась их приемка.
Светлана Гергарт, в составе комиссии принимавшая обновленный фасад, пояснила, что в целом здание отремонтировано в соответствии с проектно-сметной документацией, но при этом есть недочеты.
— Так, я обратила внимание,– сказала Светлана Гасановна, – что на фасаде появились трещины — хоть мелкие и тонкие, еле заметные, но все же никто не знает, как они поведут себя, когда в них попадет влага, как на них повлияют мороз и оттепель, не расширятся ли они. Также есть претензии по карнизам — они неплотно прилегают к оконным блокам. Кое–где имеются непрокрасы. В любом случае все поправимо. И недоделки должны быть устранены в течение 10 дней.
Естественно, что ремонт здания, стоящего в центре города, не остался для горожан незамеченным. И многие обратили внимание не только на новый цвет фасада — цвет слоновой кости, но и на то, как рабочие, явно представители азиатских народов, быстро и ловко работают на высоте. Светлана Гасановна подтвердила, что 11 человек в бригаде — строители из Северной Кореи.
Стоит отметить, что последний раз фасад театра ремонтировался в 2005 году. И начиная с года 2010–го, руководство театра обращало внимание краевых властей, в ведении которых этот объект и находится, на необходимость обновления внешней отделки. Так, несколько лет центральный фронтон был разбитым, боковые фасады — в ужасном состоянии, разрушения, по подсчетам специалистов, составляли порядка 60%. Но, к сожалению, средства на ремонт самого северного театра в мире не находились.
— Год назад к решению этой проблемы подключилась депутат Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова, она и подняла вопрос финансирования, — подчеркнула Светлана Гергарт. – Правительство Красноярья поддержало ее инициативу, и нам было выделено 16 миллионов рублей. Это большие деньги! На них можно выполнить достойный, качественный ремонт, что, собственно, и удалось сделать. Получить такие средства — это большая удача. И не только для театра. Но и в целом для Норильска. А то на фоне обновленных объектов здание театра выглядело довольно плачевно и портило вид всего Ленинского проспекта и Театральной площади в частности. И потом, как бы горожане ни любили наш театр, вряд ли им было приятно приходить на спектакли и другие мероприятия в неотремонтированное здание.
Упомянула Светлана Гергарт и о том, в чем еще нуждается сегодня театр. Так, требуется ремонт в его административно–бытовой части — нынешние материалы внутренней отделки коридоров нужно заменить на пожаробезопасные, на что необходимо порядка трех миллионов
рублей.
А вот проблемы со звуковым и световым оборудованием сцены, к счастью, решаются. Светлана Гасановна отметила, что благодаря поддержке партии «Единая Россия» и целевой программе «Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности театров в городах c численностью населения до 300 тысяч человек» сейчас как раз удалось приобрести новое звуковое и световое оборудование на сумму 5 миллионов 200 тысяч рублей.
Немало помогают норильскому театру администрация города и «Норникель». Все нуждающиеся в жилье актеры получают служебные квартиры от муниципалитета. Также администрация содействует устройству детей сотрудников театра в детский сад по мере необходимости. Когда труппа гастролирует в других городах, благодаря поддержке и администрации города и «Норникеля» удается приобрести авиабилеты по более выгодной цене. Например, если бы не помощь «Норникеля» и муниципалитета, то наш театр не смог бы принять участие в фестивале детских спектаклей «Арлекин» в Санкт–Петербурге, так как в бюджете театра были предусмотрены средства лишь на участие в фестивале «Золотая маска».
— Театр — это особый объект, здесь работают особые люди, — подчеркнула Светлана Гергарт, — и мы благодарны краевым и муниципальным властям, «Норникелю» и вообще всем норильчанам за проявляемые к нам интерес и внимание и в свою очередь обещаем и дальше радовать наших зрителей новыми незабываемыми спектаклями.

Надежда Сидор
Фото Дениса Кожевникова и Владимира Макушкина
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Ремонты 
На ремонт фасада здания Заполярного театра драмы, замену окон в зрительской части и крыльца было потрачено 16 миллионов рублей. О том, из каких источников и благодаря кому получены эти деньги, в чем еще нуждается культурный центр Норильска, как это краевое государственное бюджетное учреждение поддерживают администрация Норильска и «Норникель», рассказала директор театра Светлана Гергарт.

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