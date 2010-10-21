

[Индекс номера 134 (18.08.2017)]



Другие берега

Счастливого плавания, «Норильск»!

Все больше норильчан пользуются услугами перевозки грузов водным транспортом и путешествуют по рекам и озерам как Таймыра, так и России. И нам стало интересно: а есть ли суда, носящие имя нашего города? Удалось найти информацию о восьми «Норильсках», бороздящих водные просторы в разные годы.

Гибралтарский пролив. 2009 год Утилизированный в Гонконге в 2011 году ледокол «Норильск» (Norilsk) был построен в Финляндии в городе Турку в 1982 году. До 1996 года принадлежал Мурманскому морскому пароходству и был приписан к порту Мурманска, с 1996 года порт приписки — Лимасол (Кипр). Этот «Норильск» был головным судном проекта — то есть первым из серии или класса кораблей, которые строятся по одинаковому проекту. Всего было построено девять таких судов. Корпус, палубное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования воздуха судна рассчитаны для работы при температуре наружного воздуха до –500С. Предназначено судно для перевозки генеральных, длинномерных, пакетированных и тяжеловесных (до 80 т) грузов, небольших партий рефрижераторных контейнеров и жидких нефтяных грузов, металлоконструкций, колесной техники, руды, файнштейна, угля и зерна.

Ладожское озеро, остров Валаам. Июнь 2012 года До сих пор на Балтийском море работает однопалубный паром «Норильск», построенный в 1956 году в Северодвинске. Это двухвинтовое судно с дизельной силовой установкой, с двумя ярусами надстроек по бортам и одной рубкой. Эксплуатируется и в ледовых условиях с толщиной льда не более 20 см. Порт приписки — Санкт–Петербург. Владелец — администрация Волго–Балтийского бассейна внутренних водных путей.

Баренцево море. Кольский залив. 1985 год Рыболовное судно «Норильск», построенное в 1971 году на Ярославском судостроительном заводе, принадлежало рыболовецкому колхозу имени Ленина (Мурманск). Было списано в 1999 году и разрезано.

Причал новосибирского рыбзавода. Ноябрь 2011 года Рыбопромысловый теплоход «Норильск», построенный в 1983 году в Сосновке, сегодня принадлежит новосибирскому рыбзаводу. Порт приписки — Новосибирск. Интересно, что два «брата–близнеца» нашего «Норильска», выпущенные в одно время с ним, приписаны к порту Мельбурна и ловят рыбу недалеко от Сингапура. Сухогрузный теплоход «Оникс», перевозящий уголь, зерно, лес и контейнеры по Волге и Дону, с момента постройки в 1982 году и по 2002–й назывался «Норильск» и был приписан к порту Астрахани. Фотографий того времени найти не удалось.

Московская область. Большая Волга. 1995 год Сухогрузный теплоход «Норильск», построенный в Горьком (Нижний Новгород) в 1951 году, перевозил по Волге и Каме насыпные грузы и лес. Принадлежал Волжскому объединенному речному пароходству МРФ РСФСР. Судно утилизировано.

Баренцево море. Фото из архива Ненецкого рыбакколхозсоюза. Апрель 2006 года Сегодняшняя судьба еще одного «Норильска», построенного в 1977 году в Клайпеде, не установлена. Возможно, этот средний рыболовецкий траулер–рефрижератор работает в Баренцевом море и по сей день. Известно, что до 1998 года судно называлось «Краснолесье». Имя нашего города это рыбацкое суденышко, принадлежащее рыбаловецкому колхозу «Андег» (Мурманская область), получило в 1999–м. На этом траулере можно добывать, транспортировать и перерабатывать сырье. Именно на таких судах, как траулер «Норильск», изготавливают консервы «Печень трески натуральная», пресервы из сельди, рыбную кормовую муку и тому подобное.

Ходит по Оби и Новосибирскому водохранилищу и «Норильчанин», построенный в Улан–Удэ в 1968 году. Бороздят сегодня водные просторы и два судна «Талнах». Сухогруз, построенный в 1968 году в Красноярске, перевозит по Енисею насыпные грузы и контейнеры. Контейнерное судно наивысшего ледокольного класса «Талнах», построенное в 2008 году в Висмаре (Германия), принадлежит «Норникелю». Перевозит контейнеры и массовые грузы в трюмах по северным и арктическим водным путям без ледокольной проводки. Сухогрузы. Река Енисей. Красноярск. Сентябрь 2012 года

«Норильск» пассажирский Но самая интересная судьба у одного из первых послевоенных пассажирских судов СССР — теплохода «Норильск» Дальневосточного морского пароходства. Листая подшивку «Заполярки», мы нашли две публикации о теплоходе «Норильск». • Статья «Теплоход, носящий имя нашего города», 3 февраля 1955 года. В редакцию газеты пришло письмо из политуправления Министерства морского флота СССР, в котором сообщается, что на линии Владивосток–Корсаков ходит пассажирский теплоход «Норильск». Редакция решила установить письменную связь с экипажем теплохода, носящего имя нашего города. • Письмо председателя исполкома Норильского городского Совета Бурмакина, опубликованное 13 декабря 1955 года. Коллективу теплохода «Норильск» от трудящихся города. Труженики Заполярного города Норильска гордятся высокими производственными успехами теплохода «Норильск». Горячо поздравляем весь ваш дружный коллектив с производственными победами и желаем дальнейших успехов! Желаем вам, дорогие товарищи, счастливого плавания! С 1950 года по заказу итальянской судоходной компании «Ignazio Messina & Co» на верфи в Пьетра–Лигуре (провинция Савона) строились два однотипных грузопассажирских теплохода, которые должны были быть названы в честь родителей владельца судоходной компании «Джузеппе Мессина» и «Амалия Мессина». Однако еще до спуска на воду оба теплохода были куплены «Судоимпортом» в счет военных репараций от Италии Советскому Союзу и названы соответственно «Норильск» и «Тобольск». Первый был сдан в эксплуатацию в 1951–м, второй — в 1952 году. Стальные двухвинтовые суда полной грузоподъемностью 2275 т, длиной 101,95 м, шириной 14,25 м и осадкой 5,47 м принимали на борт 346 классных пассажиров. Из них в каютах 1–го класса размещались 80 пассажиров, 3–го класса — 266, и было еще 110 запасных мест. Экипаж — 145 человек. Высота борта — 8,10 м. Два дизеля типа «ФИАТ 456 т» мощностью по 1500 л. с. обеспечивали скорость хода 13,6 узла. Дальность плавания — 7500 миль. Эти суда стали совершать рейсы между портами Владивосток и Петропавловск–Камчатский вдоль большой гряды Курильских островов с заходами на все острова архипелага. Расписание движения было составлено таким образом, что когда один из теплоходов снимался с якоря во Владивостоке, другой — отчаливал в Петропавловске. В те годы на островах причалов не было, высадка и посадка пассажиров производились с помощью оставшихся после войны с Японией самоходных барж. С конца 1950–х годов на советских пассажирских судах Дальневосточного морского пароходства перевозились корейцы. Как писала газета «Красное знамя» 1 октября 1965 года, «уже несколько лет суда Дальневосточного пароходства доставляют из Японии в КНДР корейцев–репатриантов. На линии Ниигата — Чхончжин работали «Тобольск», «Норильск», «Крильон» и другие корабли. За это время ими перевезено более 84 тыс. чел., пожелавших возвратиться на Родину». Позже «Норильск» и «Тобольск» эксплуатировались на Сахалинской и Приморской линиях. Именно здесь теплоходы оказались наиболее рентабельными. Расписание движения и судозаходов было очень напряженным. Почти каждые два–четыре часа осуществлялись заходы в разные портопункты Приморского побережья. Причем из–за того, что многие берега были не оборудованы для захода судов, посадка–высадка пассажиров и доставка грузов осуществлялась на рейде на плашкоутах. Для населения побережья рейсы «Норильска» и «Тобольска» были подчас единственной возможностью для передвижения. Кроме того, престиж этой линии был настолько высок у местных жителей, что они сверяли свою жизнь с расписанием движения судов. Пароходство достойно содержало Приморскую пассажирскую линию. Но для членов экипажей эти рейсы были очень сложными, изматывающими, потому что работа продолжалась круглосуточно, а из–за большого риска при посадке пассажиров практически постоянно требовалось присутствие капитана и старшего штурмана. Здесь работали опытные экипажи, которые неоднократно отмечались как передовые в социалистическом соревновании. В 1975 году «Тобольск» работал на Приморской линии. Возвращаясь во Владивосток, судно 20 сентября зашло в портопункт Рудная Пристань. Из–за начавшегося шторма погрузочные работы были остановлены, а теплоход встал на якорь в 3,5 кабельтовых от берега. На борту находились 86 членов экипажа, 8 пассажиров, 218 т генерального груза и 120 т топлива. В час ночи судно огромными волнами было выброшено к берегу, где село на каменную глыбу, которая оказалась внутри третьего трюма. Спасательная операция длилась до 13 октября. С помощью ледокола «Ленинград» и еще нескольких судов теплоход сдернули с камней и увели во Владивосток. Ремонтировать его было признано нецелесообразным. В этом же 1975 году «Тобольск» исключили из состава флота. В ноябре 1976 года списали и теплоход «Норильск». Судно перевели в бухту Врангеля и до 1984 года использовали как общежитие для строителей. Сейчас оно, скорее всего, уже утилизировано.

Надежда Сидор Фото с сайта fleetphoto.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Утилизированный в Гонконге в 2011 году ледокол «Норильск» (Norilsk) был построен в Финляндии в городе Турку в 1982 году. До 1996 года принадлежал Мурманскому морскому пароходству и был приписан к порту Мурманска, с 1996 года порт приписки — Лимасол (Кипр).Этот «Норильск» был головным судном проекта — то есть первым из серии или класса кораблей, которые строятся по одинаковому проекту. Всего было построено девять таких судов. Корпус, палубное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования воздуха судна рассчитаны для работы при температуре наружного воздуха до –500С. Предназначено судно для перевозки генеральных, длинномерных, пакетированных и тяжеловесных (до 80 т) грузов, небольших партий рефрижераторных контейнеров и жидких нефтяных грузов, металлоконструкций, колесной техники, руды, файнштейна, угля и зерна.До сих пор на Балтийском море работает однопалубный паром «Норильск», построенный в 1956 году в Северодвинске. Это двухвинтовое судно с дизельной силовой установкой, с двумя ярусами надстроек по бортам и одной рубкой. Эксплуатируется и в ледовых условиях с толщиной льда не более 20 см. Порт приписки — Санкт–Петербург. Владелец — администрация Волго–Балтийского бассейна внутренних водных путей.Рыболовное судно «Норильск», построенное в 1971 году на Ярославском судостроительном заводе, принадлежало рыболовецкому колхозу имени Ленина (Мурманск). Было списано в 1999 году и разрезано.Рыбопромысловый теплоход «Норильск», построенный в 1983 году в Сосновке, сегодня принадлежит новосибирскому рыбзаводу. Порт приписки — Новосибирск. Интересно, что два «брата–близнеца» нашего «Норильска», выпущенные в одно время с ним, приписаны к порту Мельбурна и ловят рыбу недалеко от Сингапура.Сухогрузный теплоход «Норильск», построенный в Горьком (Нижний Новгород) в 1951 году, перевозил по Волге и Каме насыпные грузы и лес. Принадлежал Волжскому объединенному речному пароходству МРФ РСФСР. Судно утилизировано.Сегодняшняя судьба еще одного «Норильска», построенного в 1977 году в Клайпеде, не установлена. Возможно, этот средний рыболовецкий траулер–рефрижератор работает в Баренцевом море и по сей день.Известно, что до 1998 года судно называлось «Краснолесье». Имя нашего города это рыбацкое суденышко, принадлежащее рыбаловецкому колхозу «Андег» (Мурманская область), получило в 1999–м. На этом траулере можно добывать, транспортировать и перерабатывать сырье. Именно на таких судах, как траулер «Норильск», изготавливают консервы «Печень трески натуральная», пресервы из сельди, рыбную кормовую муку и тому подобное.Бороздят сегодня водные просторы и два судна «Талнах». Сухогруз, построенный в 1968 году в Красноярске, перевозит по Енисею насыпные грузы и контейнеры.Контейнерное судно наивысшего ледокольного класса «Талнах», построенное в 2008 году в Висмаре (Германия), принадлежит «Норникелю». Перевозит контейнеры и массовые грузы в трюмах по северным и арктическим водным путям без ледокольной проводки.Но самая интересная судьба у одного из первых послевоенных пассажирских судов СССР — теплохода «Норильск» Дальневосточного морского пароходства.С 1950 года по заказу итальянской судоходной компании «Ignazio Messina & Co» на верфи в Пьетра–Лигуре (провинция Савона) строились два однотипных грузопассажирских теплохода, которые должны были быть названы в честь родителей владельца судоходной компании «Джузеппе Мессина» и «Амалия Мессина». Однако еще до спуска на воду оба теплохода были куплены «Судоимпортом» в счет военных репараций от Италии Советскому Союзу и названы соответственно «Норильск» и «Тобольск». Первый был сдан в эксплуатацию в 1951–м, второй — в 1952 году.Стальные двухвинтовые суда полной грузоподъемностью 2275 т, длиной 101,95 м, шириной 14,25 м и осадкой 5,47 м принимали на борт 346 классных пассажиров. Из них в каютах 1–го класса размещались 80 пассажиров, 3–го класса — 266, и было еще 110 запасных мест. Экипаж — 145 человек. Высота борта — 8,10 м. Два дизеля типа «ФИАТ 456 т» мощностью по 1500 л. с. обеспечивали скорость хода 13,6 узла. Дальность плавания — 7500 миль.Эти суда стали совершать рейсы между портами Владивосток и Петропавловск–Камчатский вдоль большой гряды Курильских островов с заходами на все острова архипелага. Расписание движения было составлено таким образом, что когда один из теплоходов снимался с якоря во Владивостоке, другой — отчаливал в Петропавловске. В те годы на островах причалов не было, высадка и посадка пассажиров производились с помощью оставшихся после войны с Японией самоходных барж. С конца 1950–х годов на советских пассажирских судах Дальневосточного морского пароходства перевозились корейцы. Как писала газета «Красное знамя» 1 октября 1965 года, «уже несколько лет суда Дальневосточного пароходства доставляют из Японии в КНДР корейцев–репатриантов. На линии Ниигата — Чхончжин работали «Тобольск», «Норильск», «Крильон» и другие корабли. За это время ими перевезено более 84 тыс. чел., пожелавших возвратиться на Родину».Позже «Норильск» и «Тобольск» эксплуатировались на Сахалинской и Приморской линиях. Именно здесь теплоходы оказались наиболее рентабельными. Расписание движения и судозаходов было очень напряженным. Почти каждые два–четыре часа осуществлялись заходы в разные портопункты Приморского побережья. Причем из–за того, что многие берега были не оборудованы для захода судов, посадка–высадка пассажиров и доставка грузов осуществлялась на рейде на плашкоутах. Для населения побережья рейсы «Норильска» и «Тобольска» были подчас единственной возможностью для передвижения. Кроме того, престиж этой линии был настолько высок у местных жителей, что они сверяли свою жизнь с расписанием движения судов.Пароходство достойно содержало Приморскую пассажирскую линию. Но для членов экипажей эти рейсы были очень сложными, изматывающими, потому что работа продолжалась круглосуточно, а из–за большого риска при посадке пассажиров практически постоянно требовалось присутствие капитана и старшего штурмана. Здесь работали опытные экипажи, которые неоднократно отмечались как передовые в социалистическом соревновании.В 1975 году «Тобольск» работал на Приморской линии. Возвращаясь во Владивосток, судно 20 сентября зашло в портопункт Рудная Пристань. Из–за начавшегося шторма погрузочные работы были остановлены, а теплоход встал на якорь в 3,5 кабельтовых от берега. На борту находились 86 членов экипажа, 8 пассажиров, 218 т генерального груза и 120 т топлива. В час ночи судно огромными волнами было выброшено к берегу, где село на каменную глыбу, которая оказалась внутри третьего трюма. Спасательная операция длилась до 13 октября. С помощью ледокола «Ленинград» и еще нескольких судов теплоход сдернули с камней и увели во Владивосток. Ремонтировать его было признано нецелесообразным. В этом же 1975 году «Тобольск» исключили из состава флота.В ноябре 1976 года списали и теплоход «Норильск». Судно перевели в бухту Врангеля и до 1984 года использовали как общежитие для строителей. Сейчас оно, скорее всего, уже утилизировано.

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