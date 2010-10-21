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День Города


[Индекс номера 134 (18.08.2017)]

 В городе N 
Больше площадок, хороших и разных!

За школой № 21 на улице Хантайской, 17, открылась новенькая спортплощадка.
Работы на этом пятачке начались год назад и продолжились этим летом. Территорию заасфальтировали, возвели бетонное основание с бордюрами, установили заграждение, сделали универсальную разметку под различные виды спорта — футбол, стритбол, волейбол. Площадка будет открыта для всех желающих с 9.00 до 23.00, заниматься на ней смогут не только ученики 21–й школы, но и дети из близлежащих домов.
Как рассказала Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, место это было выбрано из–за отсутствия поблизости иных спортплощадок, которые располагались бы около образовательных учреждений.
– В прошлом году депутат Законодательного собрания края Людмила Магомедова обратила внимание на это обстоятельство, и норильское управление образования вышло на Заксобрание с заявкой об устройстве спортплощадки. Решение было положительным, и край выделил на строительство 3,5 миллиона рублей. Спасибо краевым депутатам, а также структурным подразделениям администрации города за работу, поскольку к процессу подключились и управление городского хозяйства, и автодор, и управление по спорту. Вот так благодаря общим усилиям нашим детям теперь есть где играть.
Предполагается, что площадка будет всесезонной: зимой на ней зальют каток.
Поблагодарил инициаторов проекта и Дмитрий Свиридов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отметивший, что Норильск год за годом меняется в лучшую сторону:
– Здорово, что в городе регулярно появляются новые спортивные объекты. Я хочу выразить особую признательность всем, кто причастен к их созданию. Спасибо депутатскому корпусу Норильска, отлично поработавшему с Заксобранием, администрации города, а также руководству 21–й школы.
В октябре школа намерена подать заявку на участие в грантовой программе «Мир новых возможностей». Задача — приобрести для площадки специальное покрытие. Если же эта попытка окажется неудачной, заверила Наталья Коростелева, деньги будут выделены из городского бюджета, и следующим летом спецпокрытие в любом случае будет уложено.
Отметим, что похожая спортплощадка вскоре откроется возле школы № 9: ее строительство финансируется за счет средств программы «Мир новых возможностей».

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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