Здравствуйте, дорогие читатели! Всего две недели осталось до окончания лета. Судя по вашим посланиям, интересная это была пора и для маленьких, и для взрослых норильчан. В нашем городе произошло множество событий — от сказочного карнавала в Международный день защиты детей до нового фестиваля северной ягоды. Сюрпризов хватало. Так, в Талнахе появился «Полярный жираф», а в музее Норильска по воскресеньям устраивают познавательные представления для малышей. И в каждом детском саду кипит своя летняя жизнь. И сегодня — новая серия рассказов от наших корреспондентов. Ваша Заполярочка
День друзейМалыши из детсада № 24 «Родничок» пригласили к себе в гости воспитанников детсада № 46 «Надежда».
На празднике «День друзей» они вместе веселились и играли, пели песни и водили хороводы. Но как только ребята сдружились, появилась Врака–Забияка. Как же она хотела научить всех детей плохому — искала себе таких друзей, с которыми можно пакостить и вредничать. Но у нее ничего не вышло, ведь на помощь к детям поспешила Смешинка. Она помогла разобраться в плохих и хороших поступках, научила малышей делать полезную зарядку, а также строить домики для маленьких друзей. А такие хорошие дела не остаются незамеченными. Благодаря им Врака–Забияка превратилась в Веселушку–Хохотушку, самую веселую и добрую девочку, которая пообещала больше никогда не врать и не вредничать. А закончился праздник веселой дискотекой. И ребята решили дружить и дальше.Я б в пожарные пошел!Воспитанники детского сада № 9 «Зимушка» недавно побывали на экскурсии в пожарной части Талнаха.
Теперь они знают, где пожарные отдыхают, тренируются, ремонтируют машины. Ребятам дали примерить настоящие каску и маску пожарного. Им также показали пожарные автомобили и то, что хранится там в отсеках. Детям очень понравилась экскурсия, и они в благодарность подарили своим новым друзьям альбом с рисунками и стихотворение:
За сутками сутки и ночью, и днем
Готовы пожарные к битве с огнем.
И мало отважным пожарным быть,
Чтоб злой и коварный огонь победить,
А следует много знать и уметь,
Чтоб четко и быстро огонь одолеть.И узнали про АйкуРебята из детского сада № 90 «Цветик–семицветик», а также их родители и воспитатели этим летом активно посещали музей Норильска.
Они побывали на увлекательной пешеходной экскурсии, пройдя от здания музея до площади Октябрьской. А еще на интересных занятиях «Животные Севера», на которых играли, выполняли разные задания, рассматривали экспозиции. Много нового и интересного о нашем городе и крае им рассказала сотрудник музея Анна Троянова. Например, то, что в домах на Ленинском проспекте архитекторы намеренно планировали строительство магазинов для того, чтобы в суровые зимние морозы люди могли заходить в них погреться. А здания на площади Октябрьской были признаны самыми красивыми в нашей стране, бывшем Советском Союзе, и заняли третье место в конкурсе.
Но больше всего ребят удивил рассказ о том, почему на площади Металлургов стоит скульптура белого медведя. Оказывается, в 1970–х годах неподалеку в квартире режиссера Юрия Ледина жила белая медведица Айка. И когда ее выводили гулять на улицу, то вокруг нее собирались взрослые и дети и с интересом рассматривали белую медведицу.
На каждой музейной встрече ребята с вдохновением декламировали подготовленные заранее стихи. И, наполненные положительными эмоциями, возвращались в сад с раскрасками, подаренными на память сотрудниками музея.Заряд бодростиА детвора из детсада № 5 «Норильчонок» вместе с родителями и педагогами устроили на стадионе «Заполярник» веселую спартакиаду.
В программе были состязания в личном зачете: бег на 10 метров, прыжки в длину с места, кросс на 300 метров. И командный зачет — самый интересный и захватывающий по накалу страстей эстафетный бег 8х50 метров, в котором участвовали команды от старших вместе с родителями.
Мероприятие это традиционное, но на стадионе проводилось впервые. Заряд бодрости и здоровья — главный результат летней спартакиады!Здравствуй, Ноний!Во дворике Талнахской городской библиотеки появился пятиметровый жираф — герой стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина.
Не зря его решили назвать Ноний. Советую в библиотеке спросить книги стихов Эдуарда Нонина для детей «Пин и Гвин», «Весёлый осёл», «Грозный сторож». А в сборнике «Рубаха для черепахи» есть и стихотворение «По белому снегу...», посвященное удивительному африканскому животному, забредшему в Заполярье. Когда придете к нему в гости, то, без сомнения, он будет рад услышать от вас это стихотворение, которое учит нас доброму отношению друг к другу.
По белому снегу,
По первому снегу,
Испуганно хвостик поджав,
Вздыхая тревожно,
Бредет осторожно
Наш гость — африканский Жираф.
Он думает: «Странно,
Не знал я в саванне,
Что перед отлетом на юг
Приходится птицам
Над здешней столицей
Снимать с себя перья и пух!
Не значит ли это,
Что, если я летом
Уйти пожелаю домой,
Прикажут мне сдуру
Оставить здесь шкуру,
Чтоб греть эту землю зимой?..»
Олени и лоси
Увидели гостя,
Увидели слезы в глазах.
Олени и лоси воскликнули:
– Бросьте сомнения ваши и страх!
Никто, даже сдуру,
Не снимет с вас шкуру,
Скорей всего, наоборот, –
Попоной овчинной
Укроют вам спину
И грелкой погреют живот!
Гораздо труднее
Согреть вашу шею –
Такой высоты воротник
Портной из столицы
Скроить не решится,
Он к моде такой не привык.
И это не птицы,
Летя над столицей,
Оставили перья, дружок!
А это наш русский,
И мягкий, и вкусный,
Прохладный и теплый снежок!..
По белому снегу,
Хрустящему снегу
Бредет наш знакомый Жираф,
Попоной укрытый,
Унты на копытах,
На шее оранжевый шарф.
Олени и лоси
Сказали о госте:
– Он зимушку любит, зиму.
Сосульки он лижет
И ждет, когда лыжи
Мы с вами подарим ему!
Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
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