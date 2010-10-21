

[Индекс номера 134 (18.08.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Всего две недели осталось до окончания лета. Судя по вашим посланиям, интересная это была пора и для маленьких, и для взрослых норильчан. В нашем городе произошло множество событий — от сказочного карнавала в Международный день защиты детей до нового фестиваля северной ягоды. Сюрпризов хватало. Так, в Талнахе появился «Полярный жираф», а в музее Норильска по воскресеньям устраивают познавательные представления для малышей. И в каждом детском саду кипит своя летняя жизнь. И сегодня — новая серия рассказов от наших корреспондентов. Ваша Заполярочка

День друзей Малыши из детсада № 24 «Родничок» пригласили к себе в гости воспитанников детсада № 46 «Надежда». На празднике «День друзей» они вместе веселились и играли, пели песни и водили хороводы. Но как только ребята сдружились, появилась Врака–Забияка. Как же она хотела научить всех детей плохому — искала себе таких друзей, с которыми можно пакостить и вредничать. Но у нее ничего не вышло, ведь на помощь к детям поспешила Смешинка. Она помогла разобраться в плохих и хороших поступках, научила малышей делать полезную зарядку, а также строить домики для маленьких друзей. А такие хорошие дела не остаются незамеченными. Благодаря им Врака–Забияка превратилась в Веселушку–Хохотушку, самую веселую и добрую девочку, которая пообещала больше никогда не врать и не вредничать. А закончился праздник веселой дискотекой. И ребята решили дружить и дальше.

Я б в пожарные пошел! Воспитанники детского сада № 9 «Зимушка» недавно побывали на экскурсии в пожарной части Талнаха. Теперь они знают, где пожарные отдыхают, тренируются, ремонтируют машины. Ребятам дали примерить настоящие каску и маску пожарного. Им также показали пожарные автомобили и то, что хранится там в отсеках. Детям очень понравилась экскурсия, и они в благодарность подарили своим новым друзьям альбом с рисунками и стихотворение: За сутками сутки и ночью, и днем Готовы пожарные к битве с огнем. И мало отважным пожарным быть, Чтоб злой и коварный огонь победить, А следует много знать и уметь, Чтоб четко и быстро огонь одолеть.

И узнали про Айку Ребята из детского сада № 90 «Цветик–семицветик», а также их родители и воспитатели этим летом активно посещали музей Норильска. Они побывали на увлекательной пешеходной экскурсии, пройдя от здания музея до площади Октябрьской. А еще на интересных занятиях «Животные Севера», на которых играли, выполняли разные задания, рассматривали экспозиции. Много нового и интересного о нашем городе и крае им рассказала сотрудник музея Анна Троянова. Например, то, что в домах на Ленинском проспекте архитекторы намеренно планировали строительство магазинов для того, чтобы в суровые зимние морозы люди могли заходить в них погреться. А здания на площади Октябрьской были признаны самыми красивыми в нашей стране, бывшем Советском Союзе, и заняли третье место в конкурсе. Но больше всего ребят удивил рассказ о том, почему на площади Металлургов стоит скульптура белого медведя. Оказывается, в 1970–х годах неподалеку в квартире режиссера Юрия Ледина жила белая медведица Айка. И когда ее выводили гулять на улицу, то вокруг нее собирались взрослые и дети и с интересом рассматривали белую медведицу. На каждой музейной встрече ребята с вдохновением декламировали подготовленные заранее стихи. И, наполненные положительными эмоциями, возвращались в сад с раскрасками, подаренными на память сотрудниками музея.

Заряд бодрости А детвора из детсада № 5 «Норильчонок» вместе с родителями и педагогами устроили на стадионе «Заполярник» веселую спартакиаду. В программе были состязания в личном зачете: бег на 10 метров, прыжки в длину с места, кросс на 300 метров. И командный зачет — самый интересный и захватывающий по накалу страстей эстафетный бег 8х50 метров, в котором участвовали команды от старших вместе с родителями. Мероприятие это традиционное, но на стадионе проводилось впервые. Заряд бодрости и здоровья — главный результат летней спартакиады!

Здравствуй, Ноний! Во дворике Талнахской городской библиотеки появился пятиметровый жираф — герой стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина. Не зря его решили назвать Ноний. Советую в библиотеке спросить книги стихов Эдуарда Нонина для детей «Пин и Гвин», «Весёлый осёл», «Грозный сторож». А в сборнике «Рубаха для черепахи» есть и стихотворение «По белому снегу...», посвященное удивительному африканскому животному, забредшему в Заполярье. Когда придете к нему в гости, то, без сомнения, он будет рад услышать от вас это стихотворение, которое учит нас доброму отношению друг к другу. По белому снегу, По первому снегу, Испуганно хвостик поджав, Вздыхая тревожно, Бредет осторожно Наш гость — африканский Жираф. Он думает: «Странно, Не знал я в саванне, Что перед отлетом на юг Приходится птицам Над здешней столицей Снимать с себя перья и пух! Не значит ли это, Что, если я летом Уйти пожелаю домой, Прикажут мне сдуру Оставить здесь шкуру, Чтоб греть эту землю зимой?..» Олени и лоси Увидели гостя, Увидели слезы в глазах. Олени и лоси воскликнули: – Бросьте сомнения ваши и страх! Никто, даже сдуру, Не снимет с вас шкуру, Скорей всего, наоборот, – Попоной овчинной Укроют вам спину И грелкой погреют живот! Гораздо труднее Согреть вашу шею – Такой высоты воротник Портной из столицы Скроить не решится, Он к моде такой не привык. И это не птицы, Летя над столицей, Оставили перья, дружок! А это наш русский, И мягкий, и вкусный, Прохладный и теплый снежок!.. По белому снегу, Хрустящему снегу Бредет наш знакомый Жираф, Попоной укрытый, Унты на копытах, На шее оранжевый шарф. Олени и лоси Сказали о госте: – Он зимушку любит, зиму. Сосульки он лижет И ждет, когда лыжи Мы с вами подарим ему!

рисунки, фотографии на электронный адрес: Ребята! Присылайте свои письма, рассказы,рисунки, фотографии на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, Главпочтамт, а/я 1299. Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На празднике «День друзей» они вместе веселились и играли, пели песни и водили хороводы. Но как только ребята сдружились, появилась Врака–Забияка. Как же она хотела научить всех детей плохому — искала себе таких друзей, с которыми можно пакостить и вредничать. Но у нее ничего не вышло, ведь на помощь к детям поспешила Смешинка. Она помогла разобраться в плохих и хороших поступках, научила малышей делать полезную зарядку, а также строить домики для маленьких друзей. А такие хорошие дела не остаются незамеченными. Благодаря им Врака–Забияка превратилась в Веселушку–Хохотушку, самую веселую и добрую девочку, которая пообещала больше никогда не врать и не вредничать. А закончился праздник веселой дискотекой. И ребята решили дружить и дальше.Теперь они знают, где пожарные отдыхают, тренируются, ремонтируют машины. Ребятам дали примерить настоящие каску и маску пожарного. Им также показали пожарные автомобили и то, что хранится там в отсеках. Детям очень понравилась экскурсия, и они в благодарность подарили своим новым друзьям альбом с рисунками и стихотворение:За сутками сутки и ночью, и днемГотовы пожарные к битве с огнем.И мало отважным пожарным быть,Чтоб злой и коварный огонь победить,А следует много знать и уметь,Чтоб четко и быстро огонь одолеть.Они побывали на увлекательной пешеходной экскурсии, пройдя от здания музея до площади Октябрьской. А еще на интересных занятиях «Животные Севера», на которых играли, выполняли разные задания, рассматривали экспозиции. Много нового и интересного о нашем городе и крае им рассказала сотрудник музея Анна Троянова. Например, то, что в домах на Ленинском проспекте архитекторы намеренно планировали строительство магазинов для того, чтобы в суровые зимние морозы люди могли заходить в них погреться. А здания на площади Октябрьской были признаны самыми красивыми в нашей стране, бывшем Советском Союзе, и заняли третье место в конкурсе.Но больше всего ребят удивил рассказ о том, почему на площади Металлургов стоит скульптура белого медведя. Оказывается, в 1970–х годах неподалеку в квартире режиссера Юрия Ледина жила белая медведица Айка. И когда ее выводили гулять на улицу, то вокруг нее собирались взрослые и дети и с интересом рассматривали белую медведицу.На каждой музейной встрече ребята с вдохновением декламировали подготовленные заранее стихи. И, наполненные положительными эмоциями, возвращались в сад с раскрасками, подаренными на память сотрудниками музея.В программе были состязания в личном зачете: бег на 10 метров, прыжки в длину с места, кросс на 300 метров. И командный зачет — самый интересный и захватывающий по накалу страстей эстафетный бег 8х50 метров, в котором участвовали команды от старших вместе с родителями.Мероприятие это традиционное, но на стадионе проводилось впервые. Заряд бодрости и здоровья — главный результат летней спартакиады!Не зря его решили назвать Ноний. Советую в библиотеке спросить книги стихов Эдуарда Нонина для детей «Пин и Гвин», «Весёлый осёл», «Грозный сторож». А в сборнике «Рубаха для черепахи» есть и стихотворение «По белому снегу...», посвященное удивительному африканскому животному, забредшему в Заполярье. Когда придете к нему в гости, то, без сомнения, он будет рад услышать от вас это стихотворение, которое учит нас доброму отношению друг к другу.По белому снегу,По первому снегу,Испуганно хвостик поджав,Вздыхая тревожно,Бредет осторожноНаш гость — африканский Жираф.Он думает: «Странно,Не знал я в саванне,Что перед отлетом на югПриходится птицамНад здешней столицейСнимать с себя перья и пух!Не значит ли это,Что, если я летомУйти пожелаю домой,Прикажут мне сдуруОставить здесь шкуру,Чтоб греть эту землю зимой?..»Олени и лосиУвидели гостя,Увидели слезы в глазах.Олени и лоси воскликнули:– Бросьте сомнения ваши и страх!Никто, даже сдуру,Не снимет с вас шкуру,Скорей всего, наоборот, –Попоной овчиннойУкроют вам спинуИ грелкой погреют живот!Гораздо труднееСогреть вашу шею –Такой высоты воротникПортной из столицыСкроить не решится,Он к моде такой не привык.И это не птицы,Летя над столицей,Оставили перья, дружок!А это наш русский,И мягкий, и вкусный,Прохладный и теплый снежок!..По белому снегу,Хрустящему снегуБредет наш знакомый Жираф,Попоной укрытый,Унты на копытах,На шее оранжевый шарф.Олени и лосиСказали о госте:– Он зимушку любит, зиму.Сосульки он лижетИ ждет, когда лыжиМы с вами подарим ему!

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