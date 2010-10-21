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День Города


[Индекс номера 135 (22.08.2017)]

И грянул бой

Вчера в девять часов утра в семи километрах от Дудинки был развернут полигон для высадки десанта с судов Северного флота.
Тактические учения по ведению боевых действий при высадке морского десанта состоялись ниже Дудинки на правом берегу Енисея. В маневрах приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, авиация и подразделения специального назначения Центрального военного округа, а также подразделения воздушно–десантных войск.
Сигналом к началу учений стало выдвижение на боевые позиции флагмана группы — БПК «Североморск». С воздуха район контролировали четыре боевых вертолета Ми–8 и два противолодочных вертолета палубного базирования Ка–27, барражировавшие над акваторией Дудинского морского порта и окрестностями. Все подходы к месту событий были заблаговременно блокированы военной полицией. По словам специалистов, на полигоне к этому моменту уже была смонтирована пиротехника — для создания условий, максимально приближенных к боевым.
По легенде объединенной группировке сил Северного флота при поддержке авиации и спецназа необходимо было отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники для дальнейшего наступления вглубь территории полуострова для обороны важного промышленного объекта.
Учебный бой начался с нанесения авиаудара по позициям террористов и заброски групп спецназа в тыл к боевикам для корректировки артиллерийского огня, ведущегося с кораблей. С получением целеуказаний боевые расчеты батарей «Североморска» открыли огонь по береговым позициям, подавив огневые точки условного противника. Вертолеты Ка–27 доставили на берег группы военных инженеров, которые разминировали подходы к берегу и подготовили место для высадки техники. Их прикрывали морские пехотинцы, прибывшие на быстроходных лодках с БПК «Североморск».
Прежде чем к пункту назначения подошел первый десантный корабль, «задымил» флагман боевой группы. Военные активировали на палубе «Североморска» спецзаряды, которые в течение получаса создавали видимость возгорания на борту судна. Есть все основания полагать, что экипаж в этот момент отрабатывал навыки борьбы за живучесть в случае пожара на борту.
После подготовки боевых позиций к берегу друг за другом подошли большие десантные корабли «Георгий Победоносец», «Кондопога» и «Александр Отраковский». С них выгрузили более 30 единиц колесной и гусеничной техники морской пехоты, арктической бригады и соединения воздушно–десантных войск: бронетранспортеры, боевые машины десанта, транспортные тягачи, самоходные артиллерийские установки и другая техника.
Экипаж БПК «Североморск» успешно справился с поставленной задачей. С подразделениями арктических мотострелков, морских пехотинцев и десантников была отработана тактика совместных действий при ведении боя при высадке морского десанта, захвате и удержании берегового плацдарма. Весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки и взаимодействия при проведении совместной операции.
Группа боевой техники вдоль самой кромки воды прошла из района учений через дудинский рыбозавод и нефтеналивной терминал до девятого причала Дудинского морского порта. Здесь два больших подразделения морской пехоты в пешем порядке погрузились на «Североморск». Военная техника осталась на берегу в ожидании погрузки на платформы для отправки в Норильск.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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Вчера в девять часов утра в семи километрах от Дудинки был развернут полигон для высадки десанта с судов Северного флота.

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