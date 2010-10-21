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День Города


[Индекс номера 135 (22.08.2017)]

 Крупным планом 
Корабли в нашей гавани

Военные суда Северного флота останутся на Таймыре до 1 сентября. Помимо проведения тактических учений, ради которых в первую очередь они к нам и прибыли, военнослужащие примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 350–летия Дудинки и 75–летней годовщине обороны Диксона. Жители Таймыра смогут пообщаться с североморцами как на берегу, так и поднявшись на борт. О программе встреч расскажет наш материал.
Флагман отряда – корабль «Североморск»

Флагман отряда — большой противолодочный корабль «Североморск». Впервые после распада Советского Союза в Енисейский залив вошло судно такого уровня. Это поистине историческое событие как для Северного флота, так и для Таймыра. Кстати, в июне «Североморск» вернулся из большого похода по Средиземному морю и вокруг Африки — за восемь месяцев корабль посетил порты таких государств, как Сирия, Ливия, Танзания, Ангола, Экваториальная Гвинея, Португалия и других. Цель похода — демонстрация присутствия Российской Федерации.

Стоит отметить, что в 2015 году, когда на Таймыре проходили первые межвидовые учения с участием подразделений арктической мотострелковой бригады СФ, возможности попасть на борт кораблей Северного флота у гражданского населения не было. Более того, тогда горожане не могли ступить даже на причал, и им оставалось довольствоваться наблюдением за происходящим издали. Сегодня же командование Северного флота и руководство Таймыра, понимая, насколько велик интерес жителей к столь редким для наших мест гостям, составили программу пребывания североморцев таким образом, чтобы у них осталось время на общение с таймырцами.
Вице–адмирал Северного флота Олег Голубев благодарит хозяев за теплый прием
Вице–адмирал СФ Олег Голубев:
– Мы рады находиться здесь и надеемся привнести в вашу жизнь что–то новое. При этом мы готовы поучиться чему–то у вас. Главная же наша задача — укрепить дружеские отношения.
***
Завтра в 14.00 на кораблях «Североморск», «Александр Отраковский», «Георгий Победоносец» и «Кондопога» состоится торжественное посвящение дудинских школьников в юнармейцы.
С 15.00 до 18.00 в Таймырском краеведческом музее пройдет встреча молодежи с личным составом кораблей Северного флота. В планах — просмотр фильма «Бой в сердце Арктики» и беседа о подвигах–североморцах в наше время.
Добро пожаловать на Таймыр!
Также начиная с 23 августа и до 30 числа все желающие ознакомиться с корабельным бытом смогут побывать на бесплатной экскурсии. Для того чтобы взойти на борт, нужно с 15.00 до 18.00 подъехать к восьмому причалу дудинского порта. При себе необходимо иметь паспорт. Дети могут подняться на палубу только в сопровождении взрослых. Всем экскурсантам рекомендуется надеть удобную и теплую одежду, женщинам — брюки и обувь без каблуков. Посещение кораблей будет проводиться группами по 10–15 человек. Продолжительность экскурсии — 15–20 минут. Фотографировать и вести видеосъемку можно лишь в тех помещениях корабля, куда будут допущены горожане.
24 августа В 14.00 возле памятника воинам–таймырцам, павшим в годы ВОВ, пройдет митинг, отдание воинских почестей, возложение венков и торжественный марш.
Североморцы рады пообщаться с норильчанами
В 15.00 в Таймырском краеведческом музее пройдет беседа североморцев со школьниками на тему «Есть ли сегодня место подвигу?» (на примерах действий моряков Северного флота) и экскурсия «Защитники Диксона».
С 16.00 до 18.00 на причале пройдет концерт творческих коллективов Таймыра и Норильска (при плохой погоде мероприятие состоится в Доме культуры).
В 17.00 на ледовой арене «Таймыр» состоится открытие товарищеской встречи молодежных команд Таймыра по хоккею.
С 15.00 до 20.00 на Набережной площади состоится концерт «Героям Диксона посвящается» ансамбля песни и пляски Северного флота. Также все желающие смогут узнать подробности о военной службе по контракту на кораблях Северного флота.
1 сентября в образовательных учреждениях Норильска и Дудинки североморцы проведут уроки мужества.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа 2017 года с главной базы СФ – Североморска. Корабли шли по Баренцеву и Карскому морям в автономном режиме восемь дней. Путь был нелегким — штормило. В Дудинку отряд прибыл 18 августа. В составе отряда: большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения — танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ–164.

Военный, отдающий честь, — служащий сухопутных войск, которым поручена охрана корабля. Справа под спасательным кругом — кранцы. В данном случае это элемент декора, но вообще они используются как прокладка между бортами двух кораблей, чтоб они не терлись друг о друга при подходе вплотную.

Надежда Сидор
Фото Дениса Кожевникова
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Иннокентий Камышлов: Военный у трапа - морской пехотинец, то есть военнослужащий ВМФ.





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Вчера в девять часов утра в семи километрах от Дудинки был развернут полигон для высадки десанта с судов Северного флота.

Крупным планом 
Военные суда Северного флота останутся на Таймыре до 1 сентября. Помимо проведения тактических учений, ради которых в первую очередь они к нам и прибыли, военнослужащие примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 350–летия Дудинки и 75–летней годовщине обороны Диксона. Жители Таймыра смогут пообщаться с североморцами как на берегу, так и поднявшись на борт. О программе встреч расскажет наш материал.

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