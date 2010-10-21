

[Индекс номера 135 (22.08.2017)]



ЭТО БЫЛО

Сага о финансах

8 сентября — День финансиста. В этот день 215 лет назад было образовано Министерство финансов России. Мы же решили вспомнить, каким был первый год работы норильского финансового отдела (ныне финансовое управление администрации Норильска) и что представлял собой первый бюджет города.

1954 год Городской финансовый отдел был создан при исполнительном комитете Норильского городского Совета депутатов трудящихся 26 октября 1953 года. Заведовал горфинотделом Алексей Егорович Прокудин. Вот что о Прокудине писала «Заполярка» 3 июля 1954 года: «Родился в крестьянской семье, в одном из сел Курагинского района нашего края. После окончания девятилетки товарищ Прокудин посвящает себя финансовой работе. Вначале он является налоговым инспектором, главным бухгалтером райфинотдела и затем — зав. райфо. После демобилизации из Советской Армии Алексей Егорович продолжает свою работу в финансовых органах. В настоящее время он — зав. финотделом нашего города». В подчинении у Прокудина были 11 человек: главный бухгалтер, старшие инспектора — бюджета, госдоходов, ФНХ, штатов, налогов, госпособий, бухгалтеры — бюджета и налогов, делопроизводитель–машинистка. Располагался первый финотдел Норильска в доме № 7 на ул. Севастопольской, на третьем этаже, в комнате № 14. Кстати, в этом же здании, только на четвертом этаже, находилась и редакция «Заполярной правды». Что интересно, и сегодня «Заполярка» и финансовое управление администрации города находятся также в одном здании на улице Б. Хмельницкого, 18. Из записи, найденной в архивных документах, — «Перечислено крайфо за форменную одежду», — можно сделать вывод, что в то время сотрудники финансового отдела ходили в специальной форме. А из отчета по инвентаризации товарно–материальных ценностей горфо за 15 декабря 1954 года можно представить, как были обустроены их кабинеты: «...Тумбочка большая, под бюст; кресло мягкое; диван мягкий, обшитый дерматином; стол для телефонов; портреты вождей в простых рамках, остеклены; бюст Ленина; скатерть красная; ковровая дорожка шириной 90 см...». Листая подшивку «Заполярной правды» за 1954 год, обнаружили статью, подписанную «А. Прокудин, зав. горфинотделом», из которой можно сделать вывод об особенностях налогообложения в Норильске того времени. «Произведенными проверками в ряде предприятий и организаций города установлены факты неправильного удержания налогов с заработной платы рабочих и служащих. Имели место случаи, когда главные и старшие бухгалтеры представляли отдельным лицам льготы по налогам без представления необходимых документов (управление железной дороги, Норильскснаб, управление строительства, Дом культуры, гороно и др.), в связи с чем значительные суммы не поступили в государственный бюджет. Также допускались излишние удержания налогов. Выявлены также случаи обсчета рабочих и служащих из–за невнимательности бухгалтеров расчетных групп и слабого контроля за их работой со стороны главных бухгалтеров. Горфинотдел просит руководителей всех предприятий и организаций, фабрично–заводские и местные комитеты, а также всех рабочих и служащих отнестись к этому вопросу со всей серьезностью, так как работа по удержанию налогов может быть поставлена на должную высоту только при участии всей общественности». Также в старой «Заполярке» печатались объявления вроде «Горфинотдел доводит до сведения всех граждан...», из которых становится ясно, какими промыслами и частной практикой (сейчас это называется «предпринимательская деятельность») занимались в то время норильчане и кто и как их контролировал. «В соответствии с Правилами регистрации некооперированных кустарей и ремесленников, лица, занимающиеся без применения наемного труда кустарными и ремесленными промыслами, обслуживанием личных и хозяйственно–бытовых нужд населения (портные, жестянщики, лудильщики, печники, обойщики, стекольщики, полотеры, чистильщики обуви, переплетчики, парикмахеры, фотографы и другие), обязаны до 1 января 1955 года получить в горфинотделе регистрационные удостоверения на свои промыслы. Иначе — штраф».

«Доводим до сведения ветеринарных врачей, зубных врачей и техников, медсестер и массажистов, руководителей кружков вышивки, кройки и шитья, баянистов, преподавателей музыки и танцев, машинистов и стенографов, художников и скульпторов, занимающихся частной практикой, что они обязаны до 15 января 1955 года подать в горфинотдел декларации (заявления) о доходах. Выявленные лица, занимающиеся частной практикой и не подавшие декларации, будут подвергаться штрафу». Пошив обуви. 1950–е годы Одна из основных задач горфинотдела того времени — обеспечение поступления в бюджет города всех доходных источников, анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятий, проверка правильности удержания, полноты и своевременного перечисления в бюджет налогов с заработной платы рабочих и служащих и тому подобное. В общем, за все финансовые операции в городе в то время отвечал в первую очередь горфинотдел. И найденные в городском архиве документы позволяют сделать вывод о том, справлялся ли отдел в первые годы работы с поставленной задачей или нет. Так, просматривая рабочий вариант решения городского Совета депутатов трудящихся от 23 июля 1954 года «Об утверждении бюджета города на 1954 год», отписанный товарищу Прокудину, видим, из каких источников в городскую казну поступали средства и на что и как тратились. «Утвердить представленный исполкомом местный бюджет города на 1954 год по доходам в сумме 11 682,0 т. р., по расходам в сумме 11 041,0 т. р. с оборотной наличностью бюджетных средств на 1 января 1955 г. в сумме 200,0 т. р. Определить доходы бюджета города по источникам поступления в следующих суммах, в тысячах рублей: 1. Сельское хозяйство, общеполезные ископаемые — 50,0. 2. Отчисление от прибылей (кинофикаций) — 155,0. 3. Разные мелкие и случайные поступления — 400,0. 4. Плата за обучение в старших классах школ, в техникумах и в высших учебных заведениях — 87,0. 5. Налог со строений — 3313,0. 6. Земельная рента — 500,0. 7. Разовый сбор на колхозном рынке — 27,0. 8. Государственная пошлина — 500,0. 9. Налог с нетоварных операций — 2000,0. 10. Налог со зрелищ и киноустановок — 4650,0. Превышение доходов над расходами в сумме 1 271,0 т. р. подлежат изъятию в краевой бюджет. Установить расходы по ведомствам и мероприятиям в тысячах рублей: 1. Народное хозяйство — 36,0. В том числе содержание рынков — 16,0. 2. Социальные, театр (капиталовложения) — 20,0. 3. Социально–культурные мероприятия, в том числе просвещение всех ведомств — 9559,0. 4. Управление всех ведомств — 812,0. 5. Прочие расходы — 4,0.». 1953 год Также перечислению в краевой бюджет подлежал и дополнительно начисленный в 1954 году налог со строений. Дело в том, что в связи с переходом предприятий Норильска в ведение Министерства металлургической промышленности, предприятия которого не освобождаются от налога со строений, горфинотделом дополнительно было начислено 5231 тыс. руб. А учитывая тяжелое состояние с выполнением бюджета края, эти средства попали не в казну Норильска, а подлежали изъятию в бюджет края. Интересно, что суммы доходов и расходов по бюджету 1954 года, отраженные в официальных отчетах горфинотдела, найденных нами в городском архиве и напечатанных в «Заполярной правде», — разнятся. И непонятно, досадное ли это недоразумение либо намеренное введение вышестоящих органов или жителей города в заблуждение. Так, в некоторых архивных документах указано, что доходов по бюджету 1954 года было утверждено 11 682,0, исполнено — 14 097,0. Процент исполнения — 120,6. В некоторых отчетах значится сумма поступлений в бюджет — 19 456,9 т. р. Процент исполнения — 164,4. Расходов якобы предполагалось 10 411,0, исполнено — 11 281,0. Процент исполнения — 108,4. В некоторых отчетах указана сумма расходов 12 894,9 т. р. Процент исполнения — 107,7. В «Заполярной правде» за 28 июня 1955 года напечатано, что отчет об исполнении бюджета за прошлый год утвержден по доходам в сумме 19 836,7 тыс. рублей, по расходам — 19 717,7 тысяч и выполнен по доходам на 166 процентов, по расходам — на 123,8. В общем, трудно сказать, каким все–таки на самом деле был первый бюджет города. Зато мы выяснили, что финансовый отдел Красноярского краевого Совета депутатов, куда наш горфинотдел отсылал отчеты об исполнении местного бюджета, работой норильских финансистов был недоволен. 1955 год «При общем перевыполнении доходов бюджета горфинотдел не обеспечил полное поступление в бюджет всех доходных источников. Доходов от сельского хозяйства, разных местных неналоговых доходов, налога с нетоварных операций и госпошлины недобрано в бюджет 723,2 тыс. рублей. Горфинотдел сверх уточненного плана профинансировал расходы на сумму 870 тыс. руб. и не обеспечил выполнение приказа министра финансов СССР от 22 января 1954 года в части проверки фактического состояния сети контингентов школ всеобщего обучения и рабочей молодежи». Также итоги деятельности горфинотдела в 1954 году обсуждались на 4–й сессии городского Совета. С критикой выступила депутат Прокопова, текст ее речи был опубликован в «Заполярной правде» за 28 июня 1955 года. «Некоторые руководители содержат сверхштатные единицы, что является антигосударственной практикой. Но товарищ Прокудин ничего не сказал о том, какие меры принимал горфо к нарушителям финансовой дисциплины. Горфинотдел допускает серьезные ошибки в регистрации штатов и смет расходов, незаконно утверждая сверхштатные единицы и повышенные оклады. Финансовым органам следует усилить контроль за расходованием государственных средств хозяйственными руководителями и содержание сверхштатных единиц относить за их счет». Справедливости ради заметим, что на этой сессии досталось не только горфинотделу и Прокудину, который, кстати, и сам был депутатом горсовета, но и городскому отделу образования — за большое количество отстающих, за неправильно развернутую сеть школ рабочей молодежи и их филиалов; Норильскторгу — за то, что при наличии товаров и продуктов на складах в Дудинке управление торговли своевременно не доставляет их в Норильск, в результате чего в норильских магазинах ассортимент весьма беден и план товарооборота не выполняется. Попало Норильскторгу и за то, что в ресторане «Таймыр», столовых и магазинах города наблюдаются факты обсчета трудящихся, незаконной наценки на продукты и другие товары. Упомянули депутаты в своих гневных выступлениях и прокуратуру — дескать, не осуществляет она жесткий контроль за торговлей, не привлекает к суровой ответственности нарушителей. В городском архиве удалось обнаружить объяснительную записку к годовому отчету по местному бюджету за 1954 год, подготовленную Прокудиным и переданную в краевой финотдел и исполком горсовета. Посмотрим, как заведующий горфо объяснил недобор средств, и какие меры были предприняты горфинотделом для устранения выявленных вышестоящими органами недостатков. Первомай 1954–го «Принято два решения исполкома горсовета по изжитию проникновения частника в госпредприятия. Обревизовано 13 бюджетных учреждений. Ревизиями установлены грубые нарушения финансово–сметной дисциплины. Выявлено переплат — 157 613 р. 92 к. В личном пользовании работников школ установлено школьного инвентаря на сумму 41.0 т. р., за который начислена амортизация. По гороно установлен ряд грубейших нарушений в начислении зарплаты учителям, общие переплаты составили — 280,0 т. р. В порядке исполнения бюджета с разрешения крайисполкома и крайфо в 1954 году были приняты дополнительные расходы 485,0 т. р., в том числе: – капитальные ремонты школ — 210,0 т. р.; – приобретение автомашин горисполкому — 141,0 т. р.; – подъемные учителям — 134,0 т. р; – по народному хозяйству перевыполнение расходов произошло за счет пополнения оборотных средств музыкально–драматическому театру в сумме 120,0 т. р.; – перерасход командировочных и канцелярско–хозяйственных расходов произведен по согласованию с крайфо за счет капитального ремонта». Первомайская демонстрация. 1953 год Что касается формирования бюджета на 1955 год, то, со слов того же Прокудина, «Заполярная правда» писала: «По сравнению с прошлым годом бюджет города на новый год по доходам увеличивается на 83 процента. Основные ассигнования бюджет предусматривает на народное просвещение и только 10 процентов на содержание управленческого аппарата и прочие расходы, то есть на 8 процентов меньше, чем в 1954 году. На предприятиях и в учреждениях города было проведено сокращение административно–управленческого аппарата на 1985 единиц, что дало государству значительную экономию средств. Проверка состояния штатно–сметной дисциплины выявила 60 сверхштатных единиц, которым выплачено 271 тыс. рублей. Всякое незаконное расходование средств нужно рассматривать как прямой ущерб государству, и виновные в этом должны привлекаться к строгой ответственности. Борьба за экономию и бережливость во всем — первейшая обязанность каждого руководителя». *** Стоит отметить, что и в современной «Заполярной правде» в полном объеме печатается как ежегодный бюджет города, так и итоги всех сессий горсовета. Ни одно решение и постановление администрации Норильска и городского Совета депутатов не может вступить в законную силу, не будучи напечатанными в городской газете. В общем, и сегодня, как и 63 года назад, все достаточно прозрачно. В ближайших выпусках «Заполярки» мы расскажем о работе современного финансового управления администрации города.

Надежда Сидор Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Городской финансовый отдел был создан при исполнительном комитете Норильского городского Совета депутатов трудящихся 26 октября 1953 года. Заведовал горфинотделом Алексей Егорович Прокудин.В подчинении у Прокудина были 11 человек: главный бухгалтер, старшие инспектора — бюджета, госдоходов, ФНХ, штатов, налогов, госпособий, бухгалтеры — бюджета и налогов, делопроизводитель–машинистка. Располагался первый финотдел Норильска в доме № 7 на ул. Севастопольской, на третьем этаже, в комнате № 14.Кстати, в этом же здании, только на четвертом этаже, находилась и редакция «Заполярной правды». Что интересно, и сегодня «Заполярка» и финансовое управление администрации города находятся также в одном здании на улице Б. Хмельницкого, 18.Из записи, найденной в архивных документах, — «Перечислено крайфо за форменную одежду», — можно сделать вывод, что в то время сотрудники финансового отдела ходили в специальной форме. А из отчета по инвентаризации товарно–материальных ценностей горфо за 15 декабря 1954 года можно представить, как были обустроены их кабинеты: «...Тумбочка большая, под бюст; кресло мягкое; диван мягкий, обшитый дерматином; стол для телефонов; портреты вождей в простых рамках, остеклены; бюст Ленина; скатерть красная; ковровая дорожка шириной 90 см...».Листая подшивку «Заполярной правды» за 1954 год, обнаружили статью, подписанную «А. Прокудин, зав. горфинотделом», из которой можно сделать вывод об особенностях налогообложения в Норильске того времени.Также в старой «Заполярке» печатались объявления вроде «Горфинотдел доводит до сведения всех граждан...», из которых становится ясно, какими промыслами и частной практикой (сейчас это называется «предпринимательская деятельность») занимались в то время норильчане и кто и как их контролировал.Одна из основных задач горфинотдела того времени — обеспечение поступления в бюджет города всех доходных источников, анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятий, проверка правильности удержания, полноты и своевременного перечисления в бюджет налогов с заработной платы рабочих и служащих и тому подобное. В общем, за все финансовые операции в городе в то время отвечал в первую очередь горфинотдел. И найденные в городском архиве документы позволяют сделать вывод о том, справлялся ли отдел в первые годы работы с поставленной задачей или нет.Так, просматривая рабочий вариант решения городского Совета депутатов трудящихся от 23 июля 1954 года «Об утверждении бюджета города на 1954 год», отписанный товарищу Прокудину, видим, из каких источников в городскую казну поступали средства и на что и как тратились.Также перечислению в краевой бюджет подлежал и дополнительно начисленный в 1954 году налог со строений.Дело в том, что в связи с переходом предприятий Норильска в ведение Министерства металлургической промышленности, предприятия которого не освобождаются от налога со строений, горфинотделом дополнительно было начислено 5231 тыс. руб. А учитывая тяжелое состояние с выполнением бюджета края, эти средства попали не в казну Норильска, а подлежали изъятию в бюджет края.Интересно, что суммы доходов и расходов по бюджету 1954 года, отраженные в официальных отчетах горфинотдела, найденных нами в городском архиве и напечатанных в «Заполярной правде», — разнятся. И непонятно, досадное ли это недоразумение либо намеренное введение вышестоящих органов или жителей города в заблуждение.Так, в некоторых архивных документах указано, что доходов по бюджету 1954 года было утверждено 11 682,0, исполнено — 14 097,0. Процент исполнения — 120,6. В некоторых отчетах значится сумма поступлений в бюджет — 19 456,9 т. р. Процент исполнения — 164,4. Расходов якобы предполагалось 10 411,0, исполнено — 11 281,0. Процент исполнения — 108,4. В некоторых отчетах указана сумма расходов 12 894,9 т. р. Процент исполнения — 107,7. В «Заполярной правде» за 28 июня 1955 года напечатано, что отчет об исполнении бюджета за прошлый год утвержден по доходам в сумме 19 836,7 тыс. рублей, по расходам — 19 717,7 тысяч и выполнен по доходам на 166 процентов, по расходам — на 123,8. В общем, трудно сказать, каким все–таки на самом деле был первый бюджет города.Зато мы выяснили, что финансовый отдел Красноярского краевого Совета депутатов, куда наш горфинотдел отсылал отчеты об исполнении местного бюджета, работой норильских финансистов был недоволен.Также итоги деятельности горфинотдела в 1954 году обсуждались на 4–й сессии городского Совета. С критикой выступила депутат Прокопова, текст ее речи был опубликован в «Заполярной правде» за 28 июня 1955 года.Справедливости ради заметим, что на этой сессии досталось не только горфинотделу и Прокудину, который, кстати, и сам был депутатом горсовета, но и городскому отделу образования — за большое количество отстающих, за неправильно развернутую сеть школ рабочей молодежи и их филиалов; Норильскторгу — за то, что при наличии товаров и продуктов на складах в Дудинке управление торговли своевременно не доставляет их в Норильск, в результате чего в норильских магазинах ассортимент весьма беден и план товарооборота не выполняется. Попало Норильскторгу и за то, что в ресторане «Таймыр», столовых и магазинах города наблюдаются факты обсчета трудящихся, незаконной наценки на продукты и другие товары. Упомянули депутаты в своих гневных выступлениях и прокуратуру — дескать, не осуществляет она жесткий контроль за торговлей, не привлекает к суровой ответственности нарушителей.В городском архиве удалось обнаружить объяснительную записку к годовому отчету по местному бюджету за 1954 год, подготовленную Прокудиным и переданную в краевой финотдел и исполком горсовета. Посмотрим, как заведующий горфо объяснил недобор средств, и какие меры были предприняты горфинотделом для устранения выявленных вышестоящими органами недостатков.Что касается формирования бюджета на 1955 год, то, со слов того же Прокудина, «Заполярная правда» писала:«По сравнению с прошлым годом бюджет города на новый год по доходам увеличивается на 83 процента. Основные ассигнования бюджет предусматривает на народное просвещение и только 10 процентов на содержание управленческого аппарата и прочие расходы, то есть на 8 процентов меньше, чем в 1954 году. На предприятиях и в учреждениях города было проведено сокращение административно–управленческого аппарата на 1985 единиц, что дало государству значительную экономию средств. Проверка состояния штатно–сметной дисциплины выявила 60 сверхштатных единиц, которым выплачено 271 тыс. рублей. Всякое незаконное расходование средств нужно рассматривать как прямой ущерб государству, и виновные в этом должны привлекаться к строгой ответственности. Борьба за экономию и бережливость во всем — первейшая обязанность каждого руководителя».

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Сидорук Евгения Михайловна: Статья получилась очень интересная, спасибо автору. Напоминаю, что ссылка на документы Норильского городского архива при их публикации - обязательна.











