

[Индекс номера 135 (22.08.2017)]



Cпорт–тайм

И мотор ревет

В Норильске растет интерес к мотокроссу: несмотря на специфичность этого вида спорта и его дороговизну, число участников мотоклуба Nordbike неуклонно растет.

Мотокросс — один из видов мотоциклетного спорта (мотоспорта), представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах, проводимую на пересеченной местности по замкнутой трассе с естественными (в виде крутых подъемов, спусков, поворотов, канав, песка) и искусственными (столы, трамплины, колейные мосты) препятствиями. Иногда англоязычное название сокращают до «MX» или Pitbike. Сегодня в клубе состоят 20 человек, из них активистов, развивающих мотокросс и смежные дисциплины, — около десятка. В основном за рулем, конечно, мужчины, хотя в последние годы в этот спорт приходит все больше девушек. Проводят гонки в городе и за его пределами — например, у горы Отдельной. В выездных соревнованиях не участвуют — слишком накладно: ведь надо не только участника отправить, но и его технику, а это немалые деньги. – В порядке эксперимента несколько наших спортсменов принимали участие в соревнованиях в Москве, взяв на месте технику в аренду. Практика показала, что мы недалеко от москвичей по уровню мастерства, — рассказывает Сергей Грищенко, организатор мероприятий клуба Nordbike. В Норильске соревнования чаще всего проходят в районе реки Щучья. Сезон обычно длится с мая по сентябрь, но из–за погодных условий даты могут сдвигаться. Главное, чтобы трасса была сухой. Участвовать в соревнованиях могут все члены клуба. Разделение ведется по классам: любители и профессионалы. – Чтобы заниматься мотокроссом, надо лишь иметь мотоцикл определенного класса. В нашем случае речь идет о мини–мотокроссе, мы ездим на горизонтальных двигателях с объемом от 125 до 190 кубов. Кстати, новички, участвующие в наших соревнованиях, часто достигают высоких результатов, — рассказывает Сергей Грищенко. Как мотоциклетная дисциплина мотокросс регламентируется специальными техническими требованиями к мотоциклам. Современные серийные кроссовые мотоциклы имеют большой ход подвески — 300 мм и больше, мощный двигатель и легкую раму. По типу рабочего процесса двигателя могут быть двухтактными (2Т) или четырехтактными (4T). Не имеют светового оборудования, зеркал, приборной панели, бокового упора. Кроссовые мотоциклы не регистрируются в органах ГИБДД, так как не сертифицированы для передвижения по дорогам общего пользования и не могут иметь ПТС и номерной знак. Для управления кроссовым мотоциклом не требуется водительское удостоверение, так как он является спортивным инвентарем и не может использоваться на дороге общего пользования. Средний стаж участников клуба — 3–5 лет, хотя есть и ветераны. Многие начинают занятия с ноля, не имея опыта вождения мотоцикла. – К нам иногда приходят и подростки — у нас есть специальная прокатная техника, и мы можем катать их в сопровождении взрослых. Ограничений по возрасту нет, лишь бы ногами доставали до подножек. Этим спортом интересуются многие ребята, но не все родители готовы их отпустить, возможно, боятся травм. Думаю, эти опасения напрасны — у нас занятия с детьми продуманы и четко организованы, взрослые сами могут в этом убедиться, — заверяет Сергей. Как мы уже упоминали, мотокросс — дорогой вид спорта, ведь мотоциклы стоят немалых денег. Новый мотоцикл в мини–мотокроссе стоит от 80 тысяч, в мотокроссе — от 450 тысяч рублей. Цена зависит от производителя и мощности машины. Организация соревнований тоже требует расходов. И хотя управление по спорту оказывает всяческую помощь, не обойтись без собственных вложений. – Час работы погрузчика по подготовке трассы стоит 4 тысячи рублей. Посчитайте сумму, если в последний раз погрузчики работали 5 дней по 7 часов. Хочется, конечно, построить стационарную трассу. А пока стараемся улучшить существующую. Мы благодарны всем, кто помогает нам в развитии этого вида спорта в нашем городе, и рады, что он становится все более популярным. Так, в прошлом году мы впервые провели кантри–кросс, — отмечают члены клуба. 3 сентября на реке Щучья состоится второй этап соревнований по мини–мотокроссу. А на 17 сентября запланировано закрытие летнего сезона по мотокроссу и мини–мотокроссу.

Татьяна Зачупейко

Обошлось без сюрпризов Татьяна Cергеева

Определились полуфиналисты Кубка «Заполярной правды» по футболу. Напомним, в 1/4 финала, прошедшего 19 августа на стадионе «Заполярник», сыграли: «Мотор» — «Алания»; «Металлург» — «Океан»; «СК ГМИ» — «Строитель» и «Туран» — «Шахтер». По словам главного судьи соревнований Даниила Кота, сюрпризов не было, фавориты подтвердили свое звание и амбиции на сезон. Четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлург» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтер» (2:1). – Неожиданностей не случилось, хотя борьба была упорная. Только в одной игре счет оказался почти разгромным — 6:0 и было явное превосходство одной команды. В остальных же до последней минуты сохранялась интрига, и предсказать там победителя было сложно, — прокомментировал Даниил Кот. Победители сформировали полуфинальные пары, которые сразятся 27 августа. В 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграют: «Туран» — «Алания», «Океан» — «Строитель». Проигравшие в полуфинальных играх сыграют в матче за третье место, а победители 1/2 финала оспорят в финале первое место соревнований. Он состоится 2 сентября. Вперед, к победам Михаил Туаев

Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по футболу. В 16–м туре Первой лиги «Динамо» уступило «Океану» — 0:2, «Обогатитель» уверенно обыграл «Юлдыз» — 6:2, «Алания» с минимальным счетом 1:0 переиграла «Металлург», а «Механик» был бит «Строителем» — 3:6. В 17–м туре Второй лиги «Норникель–М» разгромил «Ногай Эл» — 11:0, «Металлист Сибири» одолел «Алиабад» — 3:1, а «Мотор» — «Азеди» — 2:1. В матче между «СК ГМИ» и «Химиком» победитель выявлен не был — 2:2. В Первой лиге лидирует «Алания» — 37 очков. Строчкой ниже расположился «Строитель» с 33 очками. Третье место за «Тураном» — 28 очков. Замыкают турнирную таблицу «Юлдыз» и «Механик», у которых по 11 очков и восьмое и девятое места соответственно. Во Второй лиге, несмотря на потерю очков в минувшем туре, первое место по–прежнему за «СК ГМИ» — 37 очков. «Металлист Сибири» и «Норникель–М» делят между собой второе и третье места — у них по 28 очков. «Ногай Эл», в активе которого четыре набранных очка, занимает последнее, девятое место таблицы.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в клубе состоят 20 человек, из них активистов, развивающих мотокросс и смежные дисциплины, — около десятка. В основном за рулем, конечно, мужчины, хотя в последние годы в этот спорт приходит все больше девушек. Проводят гонки в городе и за его пределами — например, у горы Отдельной. В выездных соревнованиях не участвуют — слишком накладно: ведь надо не только участника отправить, но и его технику, а это немалые деньги.– В порядке эксперимента несколько наших спортсменов принимали участие в соревнованиях в Москве, взяв на месте технику в аренду. Практика показала, что мы недалеко от москвичей по уровню мастерства, — рассказываетВ Норильске соревнования чаще всего проходят в районе реки Щучья. Сезон обычно длится с мая по сентябрь, но из–за погодных условий даты могут сдвигаться. Главное, чтобы трасса была сухой.Участвовать в соревнованиях могут все члены клуба. Разделение ведется по классам: любители и профессионалы.– Чтобы заниматься мотокроссом, надо лишь иметь мотоцикл определенного класса. В нашем случае речь идет о мини–мотокроссе, мы ездим на горизонтальных двигателях с объемом от 125 до 190 кубов. Кстати, новички, участвующие в наших соревнованиях, часто достигают высоких результатов, — рассказывает Сергей Грищенко.Средний стаж участников клуба — 3–5 лет, хотя есть и ветераны. Многие начинают занятия с ноля, не имея опыта вождения мотоцикла.– К нам иногда приходят и подростки — у нас есть специальная прокатная техника, и мы можем катать их в сопровождении взрослых. Ограничений по возрасту нет, лишь бы ногами доставали до подножек. Этим спортом интересуются многие ребята, но не все родители готовы их отпустить, возможно, боятся травм. Думаю, эти опасения напрасны — у нас занятия с детьми продуманы и четко организованы, взрослые сами могут в этом убедиться, — заверяет Сергей.Как мы уже упоминали, мотокросс — дорогой вид спорта, ведь мотоциклы стоят немалых денег. Новый мотоцикл в мини–мотокроссе стоит от 80 тысяч, в мотокроссе — от 450 тысяч рублей. Цена зависит от производителя и мощности машины.Организация соревнований тоже требует расходов. И хотя управление по спорту оказывает всяческую помощь, не обойтись без собственных вложений.– Час работы погрузчика по подготовке трассы стоит 4 тысячи рублей. Посчитайте сумму, если в последний раз погрузчики работали 5 дней по 7 часов. Хочется, конечно, построить стационарную трассу. А пока стараемся улучшить существующую. Мы благодарны всем, кто помогает нам в развитии этого вида спорта в нашем городе, и рады, что он становится все более популярным. Так, в прошлом году мы впервые провели кантри–кросс, — отмечают члены клуба.Напомним, в 1/4 финала, прошедшего 19 августа на стадионе «Заполярник», сыграли: «Мотор» — «Алания»; «Металлург» — «Океан»; «СК ГМИ» — «Строитель» и «Туран» — «Шахтер».По словам, сюрпризов не было, фавориты подтвердили свое звание и амбиции на сезон. Четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлург» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтер» (2:1).– Неожиданностей не случилось, хотя борьба была упорная. Только в одной игре счет оказался почти разгромным — 6:0 и было явное превосходство одной команды. В остальных же до последней минуты сохранялась интрига, и предсказать там победителя было сложно, — прокомментировал Даниил Кот.Победители сформировали полуфинальные пары, которые сразятся 27 августа. В 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграют: «Туран» — «Алания», «Океан» — «Строитель». Проигравшие в полуфинальных играх сыграют в матче за третье место, а победители 1/2 финала оспорят в финале первое место соревнований. Он состоится 2 сентября.В 16–м туре Первой лиги «Динамо» уступило «Океану» — 0:2, «Обогатитель» уверенно обыграл «Юлдыз» — 6:2, «Алания» с минимальным счетом 1:0 переиграла «Металлург», а «Механик» был бит «Строителем» — 3:6.В 17–м туре Второй лиги «Норникель–М» разгромил «Ногай Эл» — 11:0, «Металлист Сибири» одолел «Алиабад» — 3:1, а «Мотор» — «Азеди» — 2:1. В матче между «СК ГМИ» и «Химиком» победитель выявлен не был — 2:2.В Первой лиге лидирует «Алания» — 37 очков. Строчкой ниже расположился «Строитель» с 33 очками. Третье место за «Тураном» — 28 очков. Замыкают турнирную таблицу «Юлдыз» и «Механик», у которых по 11 очков и восьмое и девятое места соответственно.Во Второй лиге, несмотря на потерю очков в минувшем туре, первое место по–прежнему за «СК ГМИ» — 37 очков. «Металлист Сибири» и «Норникель–М» делят между собой второе и третье места — у них по 28 очков. «Ногай Эл», в активе которого четыре набранных очка, занимает последнее, девятое место таблицы.

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