Норильск начал отмечать День шахтера — сегодня во Дворце культуры состоялось награждение работников предприятий «Норникеля», а вечером там же пройдет праздничный концерт. В выходные дни горожан ждет насыщенная культурно–развлекательная программа, гвоздем которой станет выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.
Основные мероприятия состоятся в субботу и традиционно пройдут в Талнахе. В воскресенье День шахтера отметят и в Норильске. Будут песни и танцы, игры и конкурсы.
Как всегда, этот праздник сопровождается массовыми спортивными мероприятиями. В субботу на талнахском стадионе «Солнышко» пройдет турнир по футболу среди предприятий РОКС «НН», начало в 12.00.
А в 13.00 стартуют соревнования по стритболу и пляжному волейболу (в случае дождя они будут перенесены в КОЦ «Талнах»). В это же время на площади Горняков устроят состязания для любителей гиревого спорта — померяться силой могут все желающие.
Как отметила Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства
, праздник состоится при любой погоде:
— Сворачивать площадки из–за дождя не планируется, однако если погода все же внесет свои коррективы, горожане будут оперативно предупреждены.26 августа, Талнах
Как рассказал Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ, в 14.00 на площади Горняков откроется выставка производственной техники «Парад авто». Причем это новая техника, поступившая в работу в нынешнем году, отметил он. Здесь же будет представлена мототехника от байк–клуба «Полярные волки».
В 13.00
и 14.00
жителей и гостей района приглашают на обзорные автобусные экскурсии «По памятным местам Талнаха», подготовленные сотрудниками талнахского филиала МВК «Музей Норильска».
С 14.30
начнут работать интерактивные площадки:
– «Творческая» (салон «Аквагрим», конкурс рисунка на асфальте «Мой северный город!»);
– «Фотосалон», где можно будет сфотографироваться в костюмах коренных народов Севера, представленных КДЦ им. В. Высоцкого;
– «Литературно–игровая», организованная Талнахской городской библиотекой: «Буккроссинг» и «Букджампинг», где можно будет обменяться книгами;
– «Музейная» (фотоателье «Профессия моя — горняк!», квест–игра «Движуха» , викторина «Горняк навылет», конкурс «По Талнаху с ветерком» от талнахского филиала норильского музея;
– «Спортивная» (турнир по шахматам);
– «Игровая» (подвижные игры и викторины от ЦВР Талнаха);
– «Танцевальная» (танцевальный флешмоб с детьми и родителями «Танцующий Талнах»).
В это же время на площади будет проводиться акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦ
им. В. Высоцкого, где каждый желающий сможет поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска.
В 15.00
состоится торжественное открытие праздника. В программе: поздравления официальных лиц, выступления творческих коллективов КДЦ им. В. Высоцкого, Центра внешкольной работы Талнаха, музыкантов–преподавателей Талнахской школы искусств и воспитанников детских садов.
На 15.30
назначен концерт группы «Город 312». А через час, в 16.30
, взрослые и дети могут принять участие в игровой программе «Горняцкая семья — папы, мамы, дочки, сыновья», где им будет предложено пройти «Шахтерскую эстафету». Наверняка всем понравится и вкусный конкурс «Шахтерский припарок». Организаторы обещают, что все участники и победители получат шахтерские сувениры.
Гостей праздника ожидает и сюрприз: в 17.00
выступит ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота (г. Североморск). Два года назад он уже поздравлял горняков в Талнахе. Этот концерт надолго запомнился горожанам — очень впечатляющее зрелище!
Праздничную программу продолжит дискотека (с 18.30
) с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA.27 августа, Норильск
На следующий день эстафету праздничных мероприятий примет Норильск. С 16.00
будут выступать норильские творческие коллективы, в 17.00
их на сцене сменит группа «Город 312». В 18.00
начнется развлекательная программа, а с 19.00
до 20.00
всех желающих приглашают на кинопоказ под открытым небом на Комсомольскую площадь.
– В этот день совпадают два праздника — День шахтера и День российского кино. Мы после ягодного фестиваля, где опробовали такой способ демонстрации фильмов, пообещали повторить такой кинопоказ. А когда как ни в День кино это делать? В программе: короткометражные фильмы молодых российских режиссеров, фильмы–участники IV Фестиваля уличного кино, некоммерческого проекта Национального центра социальных гуманитарных инициатив, запущенного в 2014 году на Дальнем Востоке. Норильские зрители увидят четыре картины: «По пути», «Сквозь пальцы», «Наружка», «Про любовь». Если практика покажет, что «открытый кинотеатр» пользуется спросом, мы будем ее продолжать, — рассказала Ирина Субочева.
|«Заполярка» уже писала, что IV Фестиваль уличного кино в этом году пройдет с 2 по 4 сентября в 60 странах. В рамках фестиваля команда энтузиастов отправится в кругосветное путешествие, устраивая показы короткометражных лент — от Владивостока до Сан–Франциско. Всего в эстафете уличного кино примет участие более 300 городов планеты, в том числе и Норильск.
С полной программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте города.Татьяна ЗачупейкоФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда