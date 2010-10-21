

[Индекс номера 138 (25.08.2017)]



Гуляй да пой!

Норильск начал отмечать День шахтера — сегодня во Дворце культуры состоялось награждение работников предприятий «Норникеля», а вечером там же пройдет праздничный концерт. В выходные дни горожан ждет насыщенная культурно–развлекательная программа, гвоздем которой станет выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Основные мероприятия состоятся в субботу и традиционно пройдут в Талнахе. В воскресенье День шахтера отметят и в Норильске. Будут песни и танцы, игры и конкурсы. Как всегда, этот праздник сопровождается массовыми спортивными мероприятиями. В субботу на талнахском стадионе «Солнышко» пройдет турнир по футболу среди предприятий РОКС «НН», начало в 12.00. А в 13.00 стартуют соревнования по стритболу и пляжному волейболу (в случае дождя они будут перенесены в КОЦ «Талнах»). В это же время на площади Горняков устроят состязания для любителей гиревого спорта — померяться силой могут все желающие. Как отметила Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, праздник состоится при любой погоде: — Сворачивать площадки из–за дождя не планируется, однако если погода все же внесет свои коррективы, горожане будут оперативно предупреждены. 26 августа, Талнах Как рассказал Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ, в 14.00 на площади Горняков откроется выставка производственной техники «Парад авто». Причем это новая техника, поступившая в работу в нынешнем году, отметил он. Здесь же будет представлена мототехника от байк–клуба «Полярные волки». В 13.00 и 14.00 жителей и гостей района приглашают на обзорные автобусные экскурсии «По памятным местам Талнаха», подготовленные сотрудниками талнахского филиала МВК «Музей Норильска». С 14.30 начнут работать интерактивные площадки: – «Творческая» (салон «Аквагрим», конкурс рисунка на асфальте «Мой северный город!»); – «Фотосалон», где можно будет сфотографироваться в костюмах коренных народов Севера, представленных КДЦ им. В. Высоцкого; – «Литературно–игровая», организованная Талнахской городской библиотекой: «Буккроссинг» и «Букджампинг», где можно будет обменяться книгами; – «Музейная» (фотоателье «Профессия моя — горняк!», квест–игра «Движуха» , викторина «Горняк навылет», конкурс «По Талнаху с ветерком» от талнахского филиала норильского музея; – «Спортивная» (турнир по шахматам); – «Игровая» (подвижные игры и викторины от ЦВР Талнаха); – «Танцевальная» (танцевальный флешмоб с детьми и родителями «Танцующий Талнах»). В это же время на площади будет проводиться акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦ им. В. Высоцкого, где каждый желающий сможет поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска. В 15.00 состоится торжественное открытие праздника. В программе: поздравления официальных лиц, выступления творческих коллективов КДЦ им. В. Высоцкого, Центра внешкольной работы Талнаха, музыкантов–преподавателей Талнахской школы искусств и воспитанников детских садов. На 15.30 назначен концерт группы «Город 312». А через час, в 16.30, взрослые и дети могут принять участие в игровой программе «Горняцкая семья — папы, мамы, дочки, сыновья», где им будет предложено пройти «Шахтерскую эстафету». Наверняка всем понравится и вкусный конкурс «Шахтерский припарок». Организаторы обещают, что все участники и победители получат шахтерские сувениры. Гостей праздника ожидает и сюрприз: в 17.00 выступит ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота (г. Североморск). Два года назад он уже поздравлял горняков в Талнахе. Этот концерт надолго запомнился горожанам — очень впечатляющее зрелище! Праздничную программу продолжит дискотека (с 18.30) с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA. 27 августа, Норильск На следующий день эстафету праздничных мероприятий примет Норильск. С 16.00 будут выступать норильские творческие коллективы, в 17.00 их на сцене сменит группа «Город 312». В 18.00 начнется развлекательная программа, а с 19.00 до 20.00 всех желающих приглашают на кинопоказ под открытым небом на Комсомольскую площадь. – В этот день совпадают два праздника — День шахтера и День российского кино. Мы после ягодного фестиваля, где опробовали такой способ демонстрации фильмов, пообещали повторить такой кинопоказ. А когда как ни в День кино это делать? В программе: короткометражные фильмы молодых российских режиссеров, фильмы–участники IV Фестиваля уличного кино, некоммерческого проекта Национального центра социальных гуманитарных инициатив, запущенного в 2014 году на Дальнем Востоке. Норильские зрители увидят четыре картины: «По пути», «Сквозь пальцы», «Наружка», «Про любовь». Если практика покажет, что «открытый кинотеатр» пользуется спросом, мы будем ее продолжать, — рассказала Ирина Субочева. «Заполярка» уже писала, что IV Фестиваль уличного кино в этом году пройдет с 2 по 4 сентября в 60 странах. В рамках фестиваля команда энтузиастов отправится в кругосветное путешествие, устраивая показы короткометражных лент — от Владивостока до Сан–Франциско. Всего в эстафете уличного кино примет участие более 300 городов планеты, в том числе и Норильск. С полной программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте города.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Основные мероприятия состоятся в субботу и традиционно пройдут в Талнахе. В воскресенье День шахтера отметят и в Норильске. Будут песни и танцы, игры и конкурсы.Как всегда, этот праздник сопровождается массовыми спортивными мероприятиями. В субботу на талнахском стадионе «Солнышко» пройдет турнир по футболу среди предприятий РОКС «НН», начало в 12.00.А в 13.00 стартуют соревнования по стритболу и пляжному волейболу (в случае дождя они будут перенесены в КОЦ «Талнах»). В это же время на площади Горняков устроят состязания для любителей гиревого спорта — померяться силой могут все желающие.Как отметила, праздник состоится при любой погоде:— Сворачивать площадки из–за дождя не планируется, однако если погода все же внесет свои коррективы, горожане будут оперативно предупреждены.Как рассказал Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ, в 14.00 на площади Горняков откроется выставка производственной техники «Парад авто». Причем это новая техника, поступившая в работу в нынешнем году, отметил он. Здесь же будет представлена мототехника от байк–клуба «Полярные волки».жителей и гостей района приглашают на обзорные автобусные экскурсии «По памятным местам Талнаха», подготовленные сотрудниками талнахского филиала МВК «Музей Норильска».начнут работать интерактивные площадки:– «Творческая» (салон «Аквагрим», конкурс рисунка на асфальте «Мой северный город!»);– «Фотосалон», где можно будет сфотографироваться в костюмах коренных народов Севера, представленных КДЦ им. В. Высоцкого;– «Литературно–игровая», организованная Талнахской городской библиотекой: «Буккроссинг» и «Букджампинг», где можно будет обменяться книгами;– «Музейная» (фотоателье «Профессия моя — горняк!», квест–игра «Движуха» , викторина «Горняк навылет», конкурс «По Талнаху с ветерком» от талнахского филиала норильского музея;– «Спортивная» (турнир по шахматам);– «Игровая» (подвижные игры и викторины от ЦВР Талнаха);– «Танцевальная» (танцевальный флешмоб с детьми и родителями «Танцующий Талнах»).В это же время на площади будет проводиться акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦим. В. Высоцкого, где каждый желающий сможет поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска.состоится торжественное открытие праздника. В программе: поздравления официальных лиц, выступления творческих коллективов КДЦ им. В. Высоцкого, Центра внешкольной работы Талнаха, музыкантов–преподавателей Талнахской школы искусств и воспитанников детских садов.Наназначен концерт группы «Город 312». А через час, в, взрослые и дети могут принять участие в игровой программе «Горняцкая семья — папы, мамы, дочки, сыновья», где им будет предложено пройти «Шахтерскую эстафету». Наверняка всем понравится и вкусный конкурс «Шахтерский припарок». Организаторы обещают, что все участники и победители получат шахтерские сувениры.Гостей праздника ожидает и сюрприз: ввыступит ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота (г. Североморск). Два года назад он уже поздравлял горняков в Талнахе. Этот концерт надолго запомнился горожанам — очень впечатляющее зрелище!Праздничную программу продолжит дискотека (с) с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA.На следующий день эстафету праздничных мероприятий примет Норильск. Сбудут выступать норильские творческие коллективы, вих на сцене сменит группа «Город 312». Вначнется развлекательная программа, а сдовсех желающих приглашают на кинопоказ под открытым небом на Комсомольскую площадь.– В этот день совпадают два праздника — День шахтера и День российского кино. Мы после ягодного фестиваля, где опробовали такой способ демонстрации фильмов, пообещали повторить такой кинопоказ. А когда как ни в День кино это делать? В программе: короткометражные фильмы молодых российских режиссеров, фильмы–участники IV Фестиваля уличного кино, некоммерческого проекта Национального центра социальных гуманитарных инициатив, запущенного в 2014 году на Дальнем Востоке. Норильские зрители увидят четыре картины: «По пути», «Сквозь пальцы», «Наружка», «Про любовь». Если практика покажет, что «открытый кинотеатр» пользуется спросом, мы будем ее продолжать, — рассказала Ирина Субочева.С полной программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте города.

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