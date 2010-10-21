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День Города


[Индекс номера 138 (25.08.2017)]

 Почетные гости 
Служить России суждено тебе и мне

У норильчан есть возможность устроиться на контрактую службу в частях Северного флота. Специальный приемный пункт будет развернут 27 августа с 15.00 до 20.00 на Набережной площади Дудинки.
Посвящение в юнармейцы
Северный флот — это грозная сила, обеспечивающая безопасность России. Служить под его флагом почетно и престижно. Власти Российской Федерации постоянно подчеркивают, что и сейчас, и в будущем наращивание военной мощи останется приоритетом для государства, поскольку только оно может дать гарантию территориальной целостности страны в современном, бурно меняющемся мире.
Как нам стало известно, пока норильчане на кораблях Северного флота, по крайней мере на тех, которые сейчас пришли на Таймыре, не служат. Возможно, потому, что обычно контракт можно подписать либо в Североморске (основной базе кораблей Северного флота), либо в Гаджиево, Видяево, Полярном, Северодвинске и им подобных населенных пунктах. Сейчас в их список попала и Дудинка.
Как рассказал нам представитель пресс–службы Северного флота, все совершеннолетние норильчане в возрасте до 40 лет, готовые отстаивать интересы Родины, могут на месте пройти тестирование для оценки профессиональной и психологической пригодности к службе. Если кандидат отвечает требуемым критериям, ему выдают список документов, необходимых для приема, направление на службу и четкие инструкции, как действовать дальше.
Родители юных патриотов
Сегодня у норильчан–патриотов есть возможность узнать о службе на военных судах Северного флота, в частности на «Североморске» и «Кондопоге», не только из интернета или других источников, но и из первых уст. Побывав на экскурсии по этим боевым кораблям, пообщавшись с личным составом, можно уяснить, готов ли ты посвятить свою жизнь служению Отечеству.
Но даже просто вдохновившись рассказами североморцев, уже чувствуешь незыблемую гордость за свою страну. Ступив на борт «Североморска», охранявшего торговые суда от пиратов в Аденском заливе, демонстрировавшего мощь России у берегов Сирии, еще больше проникаешься чувством патриотизма.
Первыми таймырцами, побывавшими на этом славном боевом корабле, стали 40 дудинских школьников, которых прямо на вертолетной площадке судна посвятили в юнармейцы. «Лучшие представители юношества Таймыра», как назвал их в приветственном слове ведущий церемонию военнослужащий, в присутствии родителей и личного состава «Североморска» дали клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.
«Служить России суждено тебе и мне, Служить России — удивительной стране, Где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска. И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить России!» — вторили словам гимна «Юнармии» ребята.

Ольга Грибова
Фото Дениса Кожевникова
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У норильчан есть возможность устроиться на контрактую службу в частях Северного флота. Специальный приемный пункт будет развернут 27 августа с 15.00 до 20.00 на Набережной площади Дудинки.

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 25 августа 2017 
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