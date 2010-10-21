

[Индекс номера 138 (25.08.2017)]



Мысли вслух

Первопроходчики

Шахтеры и горняки... Это одно и то же или есть разница? Сейчас, в эпоху повального упрощения и нежелания углубляться в детали, все чаще эти термины объединяются в один — шахтеры. Однако промышленный Норильск, город, в технических терминах строгий, с таким подходом не согласится.

Мы всегда понимали это разделение, зафиксированное в академических фолиантах Большой советской энциклопедии, где говорится, что на руднике добывается руда, горно–химическое сырье и определенные стройматериалы. Уголь же добывается на горных выработках, называемых шахтами. На самом деле на карьерных работах, в рудниках и шахтах не существует таких должностей, как «шахтер» и «горняк» — так в простонародье называют всех людей, работающих под землей, это не названия профессий. А профессий много, и каждая отличается своей спецификой. Есть горнорабочие и проходчики, которые и прорубают выработки–тоннели, по которым впоследствии будут транспортироваться люди, руда или уголь, электричество, вода и свежий воздух; горнорабочие, машинисты, ремонтники, взрывники и маркшейдеры, составляющие карты подземных выработок и подсказывающие верное направление работ. Под землей работают гаражи и мастерские, складское хозяйство и самые настоящие электрички. Есть даже подземные медики. Когда–то были и другие профессии, ныне исчезнувшие, такие, как коногоны. Сейчас же приоритет отдается операторам машин и механизмов. В Норильске 50–х и 60–х годов прошлого века словно проводилось некое негласное соревнование между горняками и шахтерами — кто важнее для комбината? Полиметаллические руды — конечно, продукция стратегическая, ради нее в Заполярье и был выстроен уникальный город. С другой стороны, уголь — это электроэнергия и отопление, без этого не сделаешь ничего. К моему отцу в гости приходили шахтеры с характерной черной каймой по глазным векам, а каждая трещинка на коже после внедрения туда мельчайшей угольной пыли превращалась в пожизненную татуировку. На шахтеров всегда смотрели как на героев. В шахте было больше обрушений, а такой минерал, как уголь, постоянно выделяет взрывоопасный метан. Со временем весь Норильский промышленный район решили перевести на природный газ. Шахты закрыли, устья штолен затампонировали, а на ТЭЦ демонтировали цех углеподачи. Началась газовая эпоха. И шахтеры исчезли, в цепочке переделов остались только горняки–рудари. Горняк — труднейшая профессия, сложная прежде всего в моральном плане. Представьте, что такое постоянная работа на сверхбольших глубинах с полным осознанием того, что над головой нависла каменная толща. Такая обстановка требует особого характера, крепкой нервной системы и стрессоустойчивости. Чем опасней профессия, тем больше относящихся к ней примет, мифов и легенд. Тяжкий труд по добыче камней и руд во враждебной человеку среде изначально не мог существовать без собственных духов–хранителей. Самый известный — талантливо описанная в сказаниях Бажова хозяйка Медной горы. Хозяйка показывала, где скрывается лучший камень, а порой и освобождала от барина. Вот только благосклонность горной красавицы счастья не приносила. Несложно заметить, что здесь заложена определенная философия: «Работай сам, не надеясь на чистый фарт». На Донбассе родились легенды о Шубине, горном домовом, который мог равно как принести удачу, так и подсунуть черную метку; шахтеры и горняки знали и о синем зайце, неведомо как попадающем на горизонты. Встреча с ним сулила только добро. Но есть у горняков легенды канонические, интернациональные, например, о вредном старичке Никеле, который был грозой всех австрийских и немецких горняков. У нас его звали Николашкой, а немцы именовали еще и Медным Дьяволом — он заколдовывал руду так, что все попытки выплавить из нее медь оказывались напрасными. Горняки побаивались Николашки и всячески старались его задобрить, носили в шахты пиво и сладости. Как выяснилось, жертвоприношения не помогали, ибо руда содержала совершенно другой металл, который так и назвали — никелем, по имени шкодливого старикашки. Оставляя в покое излишнюю образность, отмечу, что норильские рудники уже забрались на горизонты глубиной более двух километров. Представьте себе Ленинский проспект, опрокинутый вниз... А что там кроется, в скальных твердях? Никому не известно. На сегодняшний день мы гораздо лучше изучили Космос, чем собственный Мировой океан, а уж о земной тверди вообще знаем крайне мало. Сложно вести системные исследования на глубинах, где горное давление становится непредсказуемым. Но итоги таких исследований очень важны. В советское время Кольская сверхглубокая скважина уберегла мир от серьезной ошибки, выявив, что движение грунтовых вод активно идет и на многокилометровой глубине, после чего технологи отказались от захоронения в штольнях ядерных отходов. Однако ученые не могут позволить себе сооружать исследовательские подземные сооружения ради чистой науки, и по сути вся эта работа рутинно ведется обитателями наших циклопических подземных городов. Именно норильские горняки нарабатывают множественные устойчивые практики проникновения и закрепления производства под землей, и никто не знает, когда и как они могут пригодиться — вплоть до создания спасительных мегабункеров при космогонических катастрофах... Сейчас от восторженных поклонников постиндустриальных веяний и адептов зеленых технологий слышны возгласы о том, что базисные профессии вот–вот станут ненужными, сырье возьмется прямо из воздуха, да и нужно его будет совсем немного... Это связано с малообразованностью и наивным убеждением, что скоро на планете всем будут управлять трансгуманисты с васильковыми глазами, которым техническое образование вроде как и без надобности. Вы же, глядя на размеренно молотящие воздух огромные лопасти ветрогенераторов, работающих на голландских полях, поинтересуйтесь, сколько сотен тонн весит станина агрегата, из чего она сделана и какое количество металла требуется для создания одного только ветряка. И уясните раз и навсегда, глядя на мизинчиковую батарейку, что эту тонкую жесть не медник на улочках Порт–Сайда молотком плющит, здесь работают огромные прокатные станы. А каждый новый смартфон — продукт цепочки металлообрабатывающих технологий с огромной металлоемкостью самых разных станков. Так что как бы ни развивался технический прогресс человечества, впереди всегда будут стоять те, кто, внедряя и автоматизацию, и роботизацию, добывает из земли первоначальное сырье, — горняки, первопроходчики все более глубоких подземных кладовых, без труда которых не может быть создано вообще ничего. Вот этим признанием мы их и поздравим.

Вадим Денисов Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Мы всегда понимали это разделение, зафиксированное в академических фолиантах Большой советской энциклопедии, где говорится, что на руднике добывается руда, горно–химическое сырье и определенные стройматериалы. Уголь же добывается на горных выработках, называемых шахтами.На самом деле на карьерных работах, в рудниках и шахтах не существует таких должностей, как «шахтер» и «горняк» — так в простонародье называют всех людей, работающих под землей, это не названия профессий. А профессий много, и каждая отличается своей спецификой. Есть горнорабочие и проходчики, которые и прорубают выработки–тоннели, по которым впоследствии будут транспортироваться люди, руда или уголь, электричество, вода и свежий воздух; горнорабочие, машинисты, ремонтники, взрывники и маркшейдеры, составляющие карты подземных выработок и подсказывающие верное направление работ. Под землей работают гаражи и мастерские, складское хозяйство и самые настоящие электрички. Есть даже подземные медики. Когда–то были и другие профессии, ныне исчезнувшие, такие, как коногоны. Сейчас же приоритет отдается операторам машин и механизмов.В Норильске 50–х и 60–х годов прошлого века словно проводилось некое негласное соревнование между горняками и шахтерами — кто важнее для комбината? Полиметаллические руды — конечно, продукция стратегическая, ради нее в Заполярье и был выстроен уникальный город. С другой стороны, уголь — это электроэнергия и отопление, без этого не сделаешь ничего. К моему отцу в гости приходили шахтеры с характерной черной каймой по глазным векам, а каждая трещинка на коже после внедрения туда мельчайшей угольной пыли превращалась в пожизненную татуировку.На шахтеров всегда смотрели как на героев. В шахте было больше обрушений, а такой минерал, как уголь, постоянно выделяет взрывоопасный метан. Со временем весь Норильский промышленный район решили перевести на природный газ. Шахты закрыли, устья штолен затампонировали, а на ТЭЦ демонтировали цех углеподачи. Началась газовая эпоха. И шахтеры исчезли, в цепочке переделов остались только горняки–рудари.Горняк — труднейшая профессия, сложная прежде всего в моральном плане. Представьте, что такое постоянная работа на сверхбольших глубинах с полным осознанием того, что над головой нависла каменная толща. Такая обстановка требует особого характера, крепкой нервной системы и стрессоустойчивости.Чем опасней профессия, тем больше относящихся к ней примет, мифов и легенд. Тяжкий труд по добыче камней и руд во враждебной человеку среде изначально не мог существовать без собственных духов–хранителей. Самый известный — талантливо описанная в сказаниях Бажова хозяйка Медной горы. Хозяйка показывала, где скрывается лучший камень, а порой и освобождала от барина. Вот только благосклонность горной красавицы счастья не приносила. Несложно заметить, что здесь заложена определенная философия: «Работай сам, не надеясь на чистый фарт».На Донбассе родились легенды о Шубине, горном домовом, который мог равно как принести удачу, так и подсунуть черную метку; шахтеры и горняки знали и о синем зайце, неведомо как попадающем на горизонты. Встреча с ним сулила только добро.Но есть у горняков легенды канонические, интернациональные, например, о вредном старичке Никеле, который был грозой всех австрийских и немецких горняков. У нас его звали Николашкой, а немцы именовали еще и Медным Дьяволом — он заколдовывал руду так, что все попытки выплавить из нее медь оказывались напрасными. Горняки побаивались Николашки и всячески старались его задобрить, носили в шахты пиво и сладости. Как выяснилось, жертвоприношения не помогали, ибо руда содержала совершенно другой металл, который так и назвали — никелем, по имени шкодливого старикашки.Оставляя в покое излишнюю образность, отмечу, что норильские рудники уже забрались на горизонты глубиной более двух километров. Представьте себе Ленинский проспект, опрокинутый вниз... А что там кроется, в скальных твердях? Никому не известно. На сегодняшний день мы гораздо лучше изучили Космос, чем собственный Мировой океан, а уж о земной тверди вообще знаем крайне мало. Сложно вести системные исследования на глубинах, где горное давление становится непредсказуемым. Но итоги таких исследований очень важны. В советское время Кольская сверхглубокая скважина уберегла мир от серьезной ошибки, выявив, что движение грунтовых вод активно идет и на многокилометровой глубине, после чего технологи отказались от захоронения в штольнях ядерных отходов.Однако ученые не могут позволить себе сооружать исследовательские подземные сооружения ради чистой науки, и по сути вся эта работа рутинно ведется обитателями наших циклопических подземных городов. Именно норильские горняки нарабатывают множественные устойчивые практики проникновения и закрепления производства под землей, и никто не знает, когда и как они могут пригодиться — вплоть до создания спасительных мегабункеров при космогонических катастрофах...Сейчас от восторженных поклонников постиндустриальных веяний и адептов зеленых технологий слышны возгласы о том, что базисные профессии вот–вот станут ненужными, сырье возьмется прямо из воздуха, да и нужно его будет совсем немного... Это связано с малообразованностью и наивным убеждением, что скоро на планете всем будут управлять трансгуманисты с васильковыми глазами, которым техническое образование вроде как и без надобности.Вы же, глядя на размеренно молотящие воздух огромные лопасти ветрогенераторов, работающих на голландских полях, поинтересуйтесь, сколько сотен тонн весит станина агрегата, из чего она сделана и какое количество металла требуется для создания одного только ветряка. И уясните раз и навсегда, глядя на мизинчиковую батарейку, что эту тонкую жесть не медник на улочках Порт–Сайда молотком плющит, здесь работают огромные прокатные станы. А каждый новый смартфон — продукт цепочки металлообрабатывающих технологий с огромной металлоемкостью самых разных станков.Так что как бы ни развивался технический прогресс человечества, впереди всегда будут стоять те, кто, внедряя и автоматизацию, и роботизацию, добывает из земли первоначальное сырье, — горняки, первопроходчики все более глубоких подземных кладовых, без труда которых не может быть создано вообще ничего.Вот этим признанием мы их и поздравим.

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