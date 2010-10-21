

[Индекс номера 138 (25.08.2017)]



Главная страница

Всем по вкусу

Больше двух лет и почти 300 миллионов рублей потребовалось для завершения ремонтных работ в столовой «Славянка», обслуживающей рудники «Таймырский» и «Октябрьский», а также горнорудное управление. Сегодня столовая, которая и на время ремонта ни на день не закрывала свои двери, готова принимать вполовину больше посетителей, чем раньше.

Владимир Баландин (директор рудника «Октябрьский»), Галина Алтынцева и Талгат Муштекенов на торжественном открытии столовой Площадь ремонта более чем обширна — почти 4000 квадратных метров. В столовой заменены все инженерные коммуникации, установлено электромонтажное оборудование, смонтированы системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. Реконструирован тепловой пункт — теперь он позволяет автоматически устанавливать оптимальную температуру в помещениях столовой. Появились пять приточных кондиционеров и 16 вытяжных установок, автономно работающих по отдельным группам помещений. Маятниковые двери упрощают перемещение груженых тележек. Новенькие локально–очистные сооружения обеспечивают здание столовой водой питьевого качества. А для очистки сточных вод от жира и взвесей служит жироуловитель. Андрей Гришин, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике: — Ремонт делался поэтапно: сначала на первом этаже, затем — на втором, так что люди не остались без горячей пищи. А сейчас столовая заработала на полную мощность и готова кормить не только работников наших предприятий, но и всех желающих. Огромное спасибо компании за этот красивый и качественный проект! На втором этаже столовой размещается холодный и горячий цеха — «сердце кухни», цех приготовления шахтерских пакетов, кондитерский, где повара сами пекут хлеб, холодильная камера суточного запаса и помещение для нарезки хлеба. Сама кухня оснащена современным оборудованием Это и паровые котлы, и пароконвектомат, и многое другое. Аппарат со сложным названием «пароконвектомат» позволяет сохранять натуральный сок продуктов во время запекания, жарки или варки, минимизировать потерю витаминов и полезных качеств. Одновременно он принимает по 14 поддонов рыбных, мясных и овощных блюд. Шкаф шоковой заморозки хорош для хранения готовой продукции. На кухне работают сотрудники ООО «ПроСервисТаймыр». Все они прошли трехдневное обучение у инструкторов компании «Индустриальное питание», установившей новое оборудование. В меню — простые, но полезные, сбалансированные и вкусные блюда, говорит директор столовой № 37 «Славянка» Галина Алтынцева: — Сегодня мы можем предложить гостям салат из капусты, свеклы, запеченное мясо, различные гарниры. В основе всего лежит единое комплексное меню производственных столовых. Рацион покрывает суточную необходимость человека в жирах, белках и углеводах. Воспользоваться нашими услугами ежесуточно смогут больше полутора тысяч человек. Кстати, даже во время ремонта «Славянку» ежедневно посещали от 1000 до 1200 человек. В сутки работники кухни готовили по 1000 салатов и холодных закусок, 800 первых блюд, 1200 порций гарнира, 1600 вторых блюд, а также шахтерские пакеты — по 450–550 штук ежедневно. Сами рабочие не сомневаются, что их будут кормить еще вкуснее, чем прежде. Александр Черных, работник рудника «Октябрьский»: — Я работаю на руднике десять лет и все это время хожу в «Славянку». Первые впечатления от обновленной столовой — очень хорошие. Талгат Муштекенов, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по горному производству: — «Славянка» стала 19–й столовой, отремонтированной в рамках программы «Быт на производстве», работающей в Заполярном филиале с 2003 года. В последний раз ремонт тут делался больше двадцати лет назад, так что решение о ее реконструкции, принятое в 2015 году, было более чем своевременным. Я считаю, что сотрудники подрядных организаций и проектных институтов проделали отличную работу. Хочу сказать спасибо им, а также управлению по персоналу и социальной политике и управлению главного механика как кураторам этого проекта. А гостям желаю приятного аппетита!

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Площадь ремонта более чем обширна — почти 4000 квадратных метров. В столовой заменены все инженерные коммуникации, установлено электромонтажное оборудование, смонтированы системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. Реконструирован тепловой пункт — теперь он позволяет автоматически устанавливать оптимальную температуру в помещениях столовой. Появились пять приточных кондиционеров и 16 вытяжных установок, автономно работающих по отдельным группам помещений. Маятниковые двери упрощают перемещение груженых тележек. Новенькие локально–очистные сооружения обеспечивают здание столовой водой питьевого качества. А для очистки сточных вод от жира и взвесей служит жироуловитель.— Ремонт делался поэтапно: сначала на первом этаже, затем — на втором, так что люди не остались без горячей пищи. А сейчас столовая заработала на полную мощность и готова кормить не только работников наших предприятий, но и всех желающих. Огромное спасибо компании за этот красивый и качественный проект!На кухне работают сотрудники ООО «ПроСервисТаймыр». Все они прошли трехдневное обучение у инструкторов компании «Индустриальное питание», установившей новое оборудование. В меню — простые, но полезные, сбалансированные и вкусные блюда, говорит— Сегодня мы можем предложить гостям салат из капусты, свеклы, запеченное мясо, различные гарниры. В основе всего лежит единое комплексное меню производственных столовых. Рацион покрывает суточную необходимость человека в жирах, белках и углеводах. Воспользоваться нашими услугами ежесуточно смогут больше полутора тысяч человек.Кстати, даже во время ремонта «Славянку» ежедневно посещали от 1000 до 1200 человек. В сутки работники кухни готовили по 1000 салатов и холодных закусок, 800 первых блюд, 1200 порций гарнира, 1600 вторых блюд, а также шахтерские пакеты — по 450–550 штук ежедневно.Сами рабочие не сомневаются, что их будут кормить еще вкуснее, чем прежде.— Я работаю на руднике десять лет и все это время хожу в «Славянку». Первые впечатления от обновленной столовой — очень хорошие.— «Славянка» стала 19–й столовой, отремонтированной в рамках программы «Быт на производстве», работающей в Заполярном филиале с 2003 года. В последний раз ремонт тут делался больше двадцати лет назад, так что решение о ее реконструкции, принятое в 2015 году, было более чем своевременным. Я считаю, что сотрудники подрядных организаций и проектных институтов проделали отличную работу. Хочу сказать спасибо им, а также управлению по персоналу и социальной политике и управлению главного механика как кураторам этого проекта. А гостям желаю приятного аппетита!

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















