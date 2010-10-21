

[Индекс номера 138 (25.08.2017)]



АЛЬТЕРНАТИВА

Пейте, дети, молоко!

В ближайшее время в Норильске заработает молочная кухня «Здоровый ребенок». Новое предприятие сможет выдавать до полутонны молочной продукции в сутки.

Константин Копылов показывает ванны длительной пастеризации Автор этого проекта — индивидуальный предприниматель Константин Копылов — в апреле 2016 года стал одним из победителей обучающего курса «Социальное предпринимательство» программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». На этот проект компания выделила беспроцентный заем на три года в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей. Константин говорит, что идея лежала на поверхности. Последняя государственная молочная кухня у нас работала в Кайеркане до 2014 года. Между тем, потребность в специальном детском и лечебно–профилактическом питании у молодых мамочек осталась. Изначально кухню планировалось открыть к сентябрю 2016–го, но возникли трудности сначала с поиском подходящего помещения, а затем и с поставщиком оборудования. На сегодняшний день в город до сих пор не поступила часть оборудования, в частности, коллоидная мельница, которая бы позволила готовить детский творожок нужной консистенции. Пока ее нет, молочная кухня будет радовать горожан йогуртом, кефирным напитком и наринэ. Уже есть желающие покупать продукцию непосредственно на кухне. Срок годности продуктов — минимальный, у йогурта, например, не более пяти дней. — Наша кухня будет работать на пастеризованном норильском молоке и хорошей датской закваске «Христиан Хансон», — рассказывает Константин Копылов. — Это закваска прямого внесения, ее сразу закладывают в ванны длительной пастеризации. Их в нашем цеху четыре штуки, объем каждой — 250 литров. Весь ассортимент молочной продукции готовится без добавления сахаров, красителей и консервантов, с точным соблюдением технологии приготовления. Жирность кисломолочных продуктов — 3,2%. Процесс автоматизирован, поэтому на кухне трудятся всего четыре человека: заведующий производством, оператор, водитель и продавец. Главные наши потребители — ребятишки от полугода и старше. В магазины–партнеры полезная молочка будет поступать по вполне бюджетной цене: 200 грамм йогурта стоят 55 рублей. Кефир, йогурт и наринэ, а в будущем и творог, будут расфасованы в удобные пластиковые стаканчики. С момента завоза молока на молочную кухню до приготовления конечного продукта уходит от 8 до 12 часов, после этого свежий продукт готов поступить на столы норильчан. Поскольку проект носит еще и социальный характер, часть продукции будет безвозмездно выделяться ребятишкам из межрайонной детской больницы. Игорь Зайчик, главный врач норильской детской больницы, считает, что возрождение молочных кухонь очень важно для здоровья норильских детей — в первую очередь тем, что состав кисломолочных продуктов делает их незаменимыми в укреплении детского иммунитета. Помимо кальция и витамина D в них содержатся фосфор, магний, натрий, калий. Кефир, йогурт и творог богаты витаминами группы B, C, фолиевой и пантотеновой кислотой. Кисломолочные продукты помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника и улучшают аппетит. Особенно полезны кисломолочные продукты детям, страдающим расстройствами пищеварения. — До сих пор мы обходились молочнокислыми продуктами, привозимыми с материка, — говорит Игорь Зайчик. — Теперь, когда в городе появилась собственная молочная кухня, она решит вопрос с правильным питанием как детей, так и взрослых. Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля», добавил, что с открытием новой молочной кухни город получит производство, которое обеспечит жителей качественной продукцией из сырья местного молокозавода. — Мы заинтересованы в том, чтобы необходимое оборудование для кухни было поставлено на территорию в ближайшее время. Не стоит забывать о том, что полученный предпринимателем заем — возвратный, и выделенные средства в дальнейшем будут использованы для реализации новых социальных проектов, — подчеркнул Игорь Сухотин.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Автор этого проекта —— в апреле 2016 года стал одним из победителей обучающего курса «Социальное предпринимательство» программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». На этот проект компания выделила беспроцентный заем на три года в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.Константин говорит, что идея лежала на поверхности. Последняя государственная молочная кухня у нас работала в Кайеркане до 2014 года. Между тем, потребность в специальном детском и лечебно–профилактическом питании у молодых мамочек осталась.Изначально кухню планировалось открыть к сентябрю 2016–го, но возникли трудности сначала с поиском подходящего помещения, а затем и с поставщиком оборудования. На сегодняшний день в город до сих пор не поступила часть оборудования, в частности, коллоидная мельница, которая бы позволила готовить детский творожок нужной консистенции. Пока ее нет, молочная кухня будет радовать горожан йогуртом, кефирным напитком и наринэ. Уже есть желающие покупать продукцию непосредственно на кухне. Срок годности продуктов — минимальный, у йогурта, например, не более пяти дней.— Наша кухня будет работать на пастеризованном норильском молоке и хорошей датской закваске «Христиан Хансон», — рассказывает Константин Копылов. — Это закваска прямого внесения, ее сразу закладывают в ванны длительной пастеризации. Их в нашем цеху четыре штуки, объем каждой — 250 литров. Весь ассортимент молочной продукции готовится без добавления сахаров, красителей и консервантов, с точным соблюдением технологии приготовления. Жирность кисломолочных продуктов — 3,2%. Процесс автоматизирован, поэтому на кухне трудятся всего четыре человека: заведующий производством, оператор, водитель и продавец. Главные наши потребители — ребятишки от полугода и старше. В магазины–партнеры полезная молочка будет поступать по вполне бюджетной цене: 200 грамм йогурта стоят 55 рублей. Кефир, йогурт и наринэ, а в будущем и творог, будут расфасованы в удобные пластиковые стаканчики.С момента завоза молока на молочную кухню до приготовления конечного продукта уходит от 8 до 12 часов, после этого свежий продукт готов поступить на столы норильчан. Поскольку проект носит еще и социальный характер, часть продукции будет безвозмездно выделяться ребятишкам из межрайонной детской больницы., считает, что возрождение молочных кухонь очень важно для здоровья норильских детей — в первую очередь тем, что состав кисломолочных продуктов делает их незаменимыми в укреплении детского иммунитета. Помимо кальция и витамина D в них содержатся фосфор, магний, натрий, калий. Кефир, йогурт и творог богаты витаминами группы B, C, фолиевой и пантотеновой кислотой. Кисломолочные продукты помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника и улучшают аппетит. Особенно полезны кисломолочные продукты детям, страдающим расстройствами пищеварения.— До сих пор мы обходились молочнокислыми продуктами, привозимыми с материка, — говорит Игорь Зайчик. — Теперь, когда в городе появилась собственная молочная кухня, она решит вопрос с правильным питанием как детей, так и взрослых., добавил, что с открытием новой молочной кухни город получит производство, которое обеспечит жителей качественной продукцией из сырья местного молокозавода.— Мы заинтересованы в том, чтобы необходимое оборудование для кухни было поставлено на территорию в ближайшее время. Не стоит забывать о том, что полученный предпринимателем заем — возвратный, и выделенные средства в дальнейшем будут использованы для реализации новых социальных проектов, — подчеркнул Игорь Сухотин.

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