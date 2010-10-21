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День Города


[Индекс номера 138 (25.08.2017)]

 ВЫСТАВКИ 
Путешествие по России

14 сентября в Таймырском краеведческом музее откроется фотовыставка «Российское застолье». Генеральным партнером выставки является компания «Норникель»
Неизвестный автор. Воскресный день. 1914 год
Выставка приурочена к 350–летию Дудинки и 80–летию Дудинского морского порта. Экспозиция подготовлена «Московским домом фотографии/Мультимедиа–арт–музеем» при участии Таймырского краеведческого музея.
«Российское застолье» — это путешествие по России, охватывающее период с 80–х годов XIX века до наших дней. Одновременно это и история русской фотографии. Более 300 произведений величайших мастеров и культовых фотографов от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина, Виктора Руйковича демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья. Менялось время, менялся стиль жизни, стиль съемки, менялись лица. От идиллических пикников и благотворительных балов до официальных банкетов в Кремле и очередей за водкой, превращавшихся в поле боя во времена тотального дефицита. От безудержных пиров эпохи «новых русских» начала 1990–х до чинных «европейских» кафе, кондитерских и кинотеатров начала XXI века.
На части снимков запечатлены известные люди: Владимир Маяковский и Лиля Брик, Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Леонид Брежнев и Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Юрий Никулин и Булат Окуджава, Вадим Козин, первые космонавты.
Застолье всегда было свое-образным индикатором социальных перемен в нашей культурной традиции. В прошлое ушли званые обеды Льва Толстого, дружеские чаепития у Всеволода Мейерхольда, официозные приемы времен брежневского застоя. Неизменной остается сама суть: застолье стирает дистанцию между людьми, дарит живое общение. Вглядываясь в представленные на выставке фотографии, наблюдая за сменой лиц и эпох, зрители получают возможность со стороны увидеть себя и свою историю сквозь призму важнейшего ритуала на Руси.
Выставка «Российское застолье» будет работать в Дудинке до
30 октября.

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Норильск начал отмечать День шахтера — сегодня во Дворце культуры состоялось награждение работников предприятий «Норникеля», а вечером там же пройдет праздничный концерт. В выходные дни горожан ждет насыщенная культурно–развлекательная программа, гвоздем которой станет выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

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Больше двух лет и почти 300 миллионов рублей потребовалось для завершения ремонтных работ в столовой «Славянка», обслуживающей рудники «Таймырский» и «Октябрьский», а также горнорудное управление. Сегодня столовая, которая и на время ремонта ни на день не закрывала свои двери, готова принимать вполовину больше посетителей, чем раньше.

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В ближайшее время в Норильске заработает молочная кухня «Здоровый ребенок». Новое предприятие сможет выдавать до полутонны молочной продукции в сутки.

ВЫСТАВКИ 
14 сентября в Таймырском краеведческом музее откроется фотовыставка «Российское застолье». Генеральным партнером выставки является компания «Норникель»

Новости:
 25 августа 2017 
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