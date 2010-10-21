

[Индекс номера 138 (25.08.2017)]



ВЫСТАВКИ

Путешествие по России

14 сентября в Таймырском краеведческом музее откроется фотовыставка «Российское застолье». Генеральным партнером выставки является компания «Норникель»

Неизвестный автор. Воскресный день. 1914 год Выставка приурочена к 350–летию Дудинки и 80–летию Дудинского морского порта. Экспозиция подготовлена «Московским домом фотографии/Мультимедиа–арт–музеем» при участии Таймырского краеведческого музея. «Российское застолье» — это путешествие по России, охватывающее период с 80–х годов XIX века до наших дней. Одновременно это и история русской фотографии. Более 300 произведений величайших мастеров и культовых фотографов от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина, Виктора Руйковича демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья. Менялось время, менялся стиль жизни, стиль съемки, менялись лица. От идиллических пикников и благотворительных балов до официальных банкетов в Кремле и очередей за водкой, превращавшихся в поле боя во времена тотального дефицита. От безудержных пиров эпохи «новых русских» начала 1990–х до чинных «европейских» кафе, кондитерских и кинотеатров начала XXI века. На части снимков запечатлены известные люди: Владимир Маяковский и Лиля Брик, Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Леонид Брежнев и Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Юрий Никулин и Булат Окуджава, Вадим Козин, первые космонавты. Застолье всегда было свое-образным индикатором социальных перемен в нашей культурной традиции. В прошлое ушли званые обеды Льва Толстого, дружеские чаепития у Всеволода Мейерхольда, официозные приемы времен брежневского застоя. Неизменной остается сама суть: застолье стирает дистанцию между людьми, дарит живое общение. Вглядываясь в представленные на выставке фотографии, наблюдая за сменой лиц и эпох, зрители получают возможность со стороны увидеть себя и свою историю сквозь призму важнейшего ритуала на Руси. Выставка «Российское застолье» будет работать в Дудинке до 30 октября.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Выставка приурочена к 350–летию Дудинки и 80–летию Дудинского морского порта. Экспозиция подготовлена «Московским домом фотографии/Мультимедиа–арт–музеем» при участии Таймырского краеведческого музея.«Российское застолье» — это путешествие по России, охватывающее период с 80–х годов XIX века до наших дней. Одновременно это и история русской фотографии. Более 300 произведений величайших мастеров и культовых фотографов от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина, Виктора Руйковича демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья. Менялось время, менялся стиль жизни, стиль съемки, менялись лица. От идиллических пикников и благотворительных балов до официальных банкетов в Кремле и очередей за водкой, превращавшихся в поле боя во времена тотального дефицита. От безудержных пиров эпохи «новых русских» начала 1990–х до чинных «европейских» кафе, кондитерских и кинотеатров начала XXI века.На части снимков запечатлены известные люди: Владимир Маяковский и Лиля Брик, Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Леонид Брежнев и Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Юрий Никулин и Булат Окуджава, Вадим Козин, первые космонавты.Застолье всегда было свое-образным индикатором социальных перемен в нашей культурной традиции. В прошлое ушли званые обеды Льва Толстого, дружеские чаепития у Всеволода Мейерхольда, официозные приемы времен брежневского застоя. Неизменной остается сама суть: застолье стирает дистанцию между людьми, дарит живое общение. Вглядываясь в представленные на выставке фотографии, наблюдая за сменой лиц и эпох, зрители получают возможность со стороны увидеть себя и свою историю сквозь призму важнейшего ритуала на Руси.Выставка «Российское застолье» будет работать в Дудинке до30 октября.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















