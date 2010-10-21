

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



Основное звено

Норильск с размахом отметил День шахтера. Основные торжества прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету праздника подхватил и Центральный район Норильска.

Для горожан была подготовлена разнообразная и насыщенная культурно–развлекательная программа, рассчитанная на два дня, — с выставками, концертами, детскими конкурсами, молодежными квестами, семейными викторинами и танцевальными флешмобами. – Мощные ресурсы, чистый звук, большое мероприятие, — подвела итоги праздника начальник управления культуры Ирина Субочева. — У «Норникеля» есть возможность привозить звезд, которые выступают минимум на двух площадках, и это здорово: кто не увидел шоу в одном месте, может посмотреть его в другом. Новым словом в программе стал открытый показ фильмов. Да, это было «кино не для всех», но идея, которая начала реализовываться еще на ягодном фестивале, приживается. Стоит отметить, что в Талнахе на праздничных мероприятиях побывали порядка трех тысяч человек. Площадь Комсомольская в Норильске тоже была заполнена до отказа: во время концертов там собиралось до пяти тысяч горожан. Центральным, самым красивым и мощным аккордом Дня шахтера стало выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В субботу моряки «прогремели» в Талнахе, а в воскресенье порадовали и норильчан. С почётом Награждение работников «Норникеля» по случаю праздника состоялось накануне во Дворце культуры. На торжественной церемонии горнякам вручили более 70 государственных, министерских, краевых, муниципальных и корпоративных наград. Шахтерам были присвоены почетные звания компании «Лучший руководитель», «Лучший рабочий», 14 горняков стали заслуженными работниками ЗФ и т. д. Николай Уткин, и. о. директора Заполярного филиала «Норникеля», вручил шахтерам около 40 государственных и ведомственных наград; 26 профессионалов горняцкого дела получили из его рук почетные грамоты Минпромторговли России; трое работников компании были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь стали заслуженными шахтерами РФ. – Благодаря вам, вашему самоотверженному труду, вашему отношению к делу компания «Норникель» успешно реализует все намеченные планы, — обратился Николай Уткин к собравшимся. — Горная база Таймыра уникальна не только из–за содержания металлов в руде, ее ценности, но и с точки зрения расположения на вечной мерзлоте. На сегодня горняки Заполярного филиала добывают практически 80% всей добываемой «Норникелем» руды. Я желаю вам успехов, пусть вам всегда сопутствует удача, а число спусков равняется числу подъемов. Десять наград виновникам торжества вручил глава Норильска Олег Курилов: шесть горняков получили знаки отличия «За профессиональное мастерство», еще четверо — почетные грамоты горсовета депутатов. – Все профессии нужны, но горняки — самая важная профессия для НПР, — отметил градоначальник. — Наши горные предприятия — основное звено во всей производственной цепочке Норильского промышленного района, и от того, какого качества и в каком объеме вы добываете руду, зависит в конечном итоге существование всей компании, города Норильска, Красноярского края. Огромное вам спасибо за труд! Депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов вручил героям дня благодарности губернатора региона и напомнил, что Владимир Высоцкий когда–то назвал профессию горняка «неземной и самою земною из профессий». Горняков поздравили также председатель Таймырского райсовета депутатов Владимир Шишов, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по горному производству Талгат Муштекенов и другие. Вечером в ДК для горняков состоялся праздничный концерт. Рудная столица Организаторы предупреждали, что праздник будет при любой погоде. Так оно и случилось: морось и небольшой дождик не заставили свернуть ни одной площадки. На площади Горняков с раннего утра открылась выставка производственной техники «Парад авто». Экспозиция, а в этот раз выставлялась исключительно новая техника, поступившая в работу в нынешнем году, пришлась по нраву талнахцам, особенно юным. Здесь же была представлена брутальная мототехника от байк–клуба «Полярные волки». Ближе к обеду жителей и гостей района пригласили на обзорные автобусные экскурсии «По памятным местам Талнаха», для этого постарались сотрудники Талнахского филиала музея Норильска. Примерно в это же время начали работать многочисленные интерактивные площадки. В числе самых посещаемых оказались «Творческая зона», «Фотосалон», где можно было сфотографироваться в костюмах коренных народов Севера. Пользовалась спросом «Литературно–игровая» площадка, организованная Талнахской городской библиотекой, а именно «Буккроссинг» и «Букджампинг», где народ активно обменивался книгами. Интересно было везде — и на «Музейной» площадке, и на «Игровой». Дети с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой северный город!». Большую активность проявила молодежь в квест–игре «Движуха», викторине «Горняк на вылет» и в конкурсе «По Талнаху с ветерком». Немало горожан собрал танцевальный флешмоб: люди плясали целыми семьями и большими веселыми компаниями. В это время на площади проводилась акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦ им. В. Высоцкого, где каждый желающий мог поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска. Как всегда, в программе праздника были массовые спортивные мероприятия. На талнахском стадионе «Солнышко» прошел турнир по футболу среди предприятий РОКС «НН». Его победителем стала команда «Ремонтник», второго места удостоился «Металлург», третье место — у «Строителя». Чуть позже начались соревнования по стритболу и пляжному волейболу. А на площади Горняков устроили состязания для любителей гиревого спорта. Желающих померяться силой оказалось немного, но зато каких героев увидела рудная столица! Подарки городу После торжественного открытия праздника, поздравлений официальных лиц на главной талнахской площади выступили творческие коллективы КДЦ им. В. Высоцкого, Центра внешкольной работы, музыкантов–преподавателей Талнахской школы искусств и воспитанников детских садов. Но это был только «разогрев», а после началось долгожданное шоу — яркий концерт группы «Город 312». Понравились горожанам игровая программа «Горняцкая семья — папы, мамы, дочки, сыновья», «Шахтерская эстафета» и конкурс «Шахтерский припарок», где каждый участник получил оригинальный сувенир. Ближе к вечеру, когда совсем распогодилось, перед талнахцами выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота из города Североморска, который очень тепло встретили зрители, они дружно подпевали морякам и пританцовывали. И никак не хотели отпускать гостей со сцены. А те в благодарность за такой теплый прием исполнили в финале зажигательное «Яблочко» и пообещали в будущем вернуться в наш город. А завершила праздничную программу дискотека с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA. Норильские сезоны В воскресенье эстафету праздничных мероприятий принял Норильск. Здесь на Комсомольской площади пели и плясали норильские творческие коллективы, а затем на сцену вышла группа «Город 312», после ее выступления вечер продолжила развлекательная программа. А затем горожан пригласили на необычный кинопоказ под открытым небом, ведь 27 августа совпали два праздника: День шахтера и День российского кино. В программе были короткометражные фильмы молодых российских режиссеров «По пути», «Сквозь пальцы», «Наружка» и «Про любовь». Интересно, что ленты из программы IV Фестиваля уличного кино норильчане увидели первыми. Ведь киномарафон как некоммерческий проект Национального центра гуманитарных инициатив в этом году стартует только в начале сентября в 300 городах планеты. Правда, публики на площади к финалу праздника было немного, да и погода стояла не летняя, не было и лавочек для зрителей, пришлось осилить на ногах часовой просмотр… Но те, кто, узнав о фестивальном кинопоказе, специально пришли на просмотр, – остались весьма довольны. Ведь фильмы короткого метра оказались с большим смыслом и дали хороший повод для размышлений о современной жизни.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Для горожан была подготовлена разнообразная и насыщенная культурно–развлекательная программа, рассчитанная на два дня, — с выставками, концертами, детскими конкурсами, молодежными квестами, семейными викторинами и танцевальными флешмобами.– Мощные ресурсы, чистый звук, большое мероприятие, — подвела итоги праздника. — У «Норникеля» есть возможность привозить звезд, которые выступают минимум на двух площадках, и это здорово: кто не увидел шоу в одном месте, может посмотреть его в другом. Новым словом в программе стал открытый показ фильмов. Да, это было «кино не для всех», но идея, которая начала реализовываться еще на ягодном фестивале, приживается.Стоит отметить, что в Талнахе на праздничных мероприятиях побывали порядка трех тысяч человек. Площадь Комсомольская в Норильске тоже была заполнена до отказа: во время концертов там собиралось до пяти тысяч горожан.Центральным, самым красивым и мощным аккордом Дня шахтера стало выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В субботу моряки «прогремели» в Талнахе, а в воскресенье порадовали и норильчан.Награждение работников «Норникеля» по случаю праздника состоялось накануне во Дворце культуры. На торжественной церемонии горнякам вручили более 70 государственных, министерских, краевых, муниципальных и корпоративных наград. Шахтерам были присвоены почетные звания компании «Лучший руководитель», «Лучший рабочий», 14 горняков стали заслуженными работниками ЗФ и т. д., вручил шахтерам около 40 государственных и ведомственных наград; 26 профессионалов горняцкого дела получили из его рук почетные грамоты Минпромторговли России; трое работников компании были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь стали заслуженными шахтерами РФ.– Благодаря вам, вашему самоотверженному труду, вашему отношению к делу компания «Норникель» успешно реализует все намеченные планы, — обратился Николай Уткин к собравшимся. — Горная база Таймыра уникальна не только из–за содержания металлов в руде, ее ценности, но и с точки зрения расположения на вечной мерзлоте. На сегодня горняки Заполярного филиала добывают практически 80% всей добываемой «Норникелем» руды. Я желаю вам успехов, пусть вам всегда сопутствует удача, а число спусков равняется числу подъемов.Десять наград виновникам торжества вручил: шесть горняков получили знаки отличия «За профессиональное мастерство», еще четверо — почетные грамоты горсовета депутатов.– Все профессии нужны, но горняки — самая важная профессия для НПР, — отметил градоначальник. — Наши горные предприятия — основное звено во всей производственной цепочке Норильского промышленного района, и от того, какого качества и в каком объеме вы добываете руду, зависит в конечном итоге существование всей компании, города Норильска, Красноярского края. Огромное вам спасибо за труд!вручил героям дня благодарности губернатора региона и напомнил, что Владимир Высоцкий когда–то назвал профессию горняка «неземной и самою земною из профессий». Горняков поздравили также председатель Таймырского райсовета депутатов Владимир Шишов, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по горному производству Талгат Муштекенов и другие. Вечером в ДК для горняков состоялся праздничный концерт.Организаторы предупреждали, что праздник будет при любой погоде. Так оно и случилось: морось и небольшой дождик не заставили свернуть ни одной площадки. На площади Горняков с раннего утра открылась выставка производственной техники «Парад авто». Экспозиция, а в этот раз выставлялась исключительно новая техника, поступившая в работу в нынешнем году, пришлась по нраву талнахцам, особенно юным. Здесь же была представлена брутальная мототехника от байк–клуба «Полярные волки».Ближе к обеду жителей и гостей района пригласили на обзорные автобусные экскурсии «По памятным местам Талнаха», для этого постарались сотрудники Талнахского филиала музея Норильска.Примерно в это же время начали работать многочисленные интерактивные площадки. В числе самых посещаемых оказались «Творческая зона», «Фотосалон», где можно было сфотографироваться в костюмах коренных народов Севера. Пользовалась спросом «Литературно–игровая» площадка, организованная Талнахской городской библиотекой, а именно «Буккроссинг» и «Букджампинг», где народ активно обменивался книгами. Интересно было везде — и на «Музейной» площадке, и на «Игровой».Дети с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой северный город!». Большую активность проявила молодежь в квест–игре «Движуха», викторине «Горняк на вылет» и в конкурсе «По Талнаху с ветерком». Немало горожан собрал танцевальный флешмоб: люди плясали целыми семьями и большими веселыми компаниями. В это время на площади проводилась акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦ им. В. Высоцкого, где каждый желающий мог поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска.После торжественного открытия праздника, поздравлений официальных лиц на главной талнахской площади выступили творческие коллективы КДЦ им. В. Высоцкого, Центра внешкольной работы, музыкантов–преподавателей Талнахской школы искусств и воспитанников детских садов. Но это был только «разогрев», а после началось долгожданное шоу — яркий концерт группы «Город 312».Ближе к вечеру, когда совсем распогодилось, перед талнахцами выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота из города Североморска, который очень тепло встретили зрители, они дружно подпевали морякам и пританцовывали. И никак не хотели отпускать гостей со сцены. А те в благодарность за такой теплый прием исполнили в финале зажигательное «Яблочко» и пообещали в будущем вернуться в наш город. А завершила праздничную программу дискотека с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA.В воскресенье эстафету праздничных мероприятий принял Норильск. Здесь на Комсомольской площади пели и плясали норильские творческие коллективы, а затем на сцену вышла группа «Город 312», после ее выступления вечер продолжила развлекательная программа.А затем горожан пригласили на необычный кинопоказ под открытым небом, ведь 27 августа совпали два праздника: День шахтера и День российского кино. В программе были короткометражные фильмы молодых российских режиссеров «По пути», «Сквозь пальцы», «Наружка» и «Про любовь». Интересно, что ленты из программы IV Фестиваля уличного кино норильчане увидели первыми. Ведь киномарафон как некоммерческий проект Национального центра гуманитарных инициатив в этом году стартует только в начале сентября в 300 городах планеты. Правда, публики на площади к финалу праздника было немного, да и погода стояла не летняя, не было и лавочек для зрителей, пришлось осилить на ногах часовой просмотр… Но те, кто, узнав о фестивальном кинопоказе, специально пришли на просмотр, – остались весьма довольны. Ведь фильмы короткого метра оказались с большим смыслом и дали хороший повод для размышлений о современной жизни.

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