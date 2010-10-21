

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



И я там был

Кино как радость

Праздник российского кино в кинокомплексе «Родина» публика отмечала в минувшие выходные и днем, и ночью.

Команда «Родины» В этом году для зрителей всех возрастов в «Родине» подготовили большую праздничную программу «День&Ночь кино — 2017». Главная идея — представить кинематограф как вещь синтетическую, вобравшую в себя все известные виды искусства. Начали с цирка — в субботний полдень для детей устроили небывалый парад–алле. Малышей учили жонглировать, показывать акробатические трюки, пускать мыльные пузыри. Сюрпризом стало открытие детской игровой комнаты — отныне ребятня может резвиться здесь до начала сеанса. Наталья Хаустова пришла на праздник с двумя малышами и сестрой Светланой, у которой своя пятилетняя двойня. Большое семейство после развлечений с веселыми клоунами из Заполярного театра драмы не торопилось в кинозал на показ мультфильма о Снежной королеве. Решили получше освоить занимательные уголки детской комнаты — тут тебе и лего–строительство, и мягкие вагончики, и столики с фирменными раскрасками. Все — совершенно бесплатно. Не растерялась в «Родине» и семейная команда Дмитриевых. Маме Алесе на днях предстоит родить второго сына, и положительные эмоции в этот момент очень кстати. Всем нашлось занятие: двухлетний Мирослав снимал с бабушкой собственный мультфильм, мама заглянула на мастер–классы, а серьезный папа созерцал все происходящее в фойе под мелодии замечательного киноконцерта. Хаустовым весело в детской комнате Директор «Родины» Анастасия Батова заметила, что в этом году у праздника кино появилось гораздо больше возможностей. На средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» удалось приобрести развивающий игровой комплекс для детской комнаты, приобрести ростовую куклу–клоуна, костюмы для забавных ведущих Киношки и Мультяшки и, конечно, обеспечить бесплатный показ насыщенной кинопрограммы. Сегодня уже нельзя представить городские праздники без мастер–классов от норильских рукодельников. В «Родине» они были особенными — народ мастерил закладки из обрезков настоящей кинопленки, украшал изящными коллажами металлические коробки из–под фильмов. Можно было попробовать сплести кружево и даже освоить кольчужное плетение — чем не работа над костюмами к историческому фильму? А коротенькие пластилиновые мультики ребята создавали под руководством Светланы Кудряшовой, которая после отъезда аниматора Алексея Шалимова возглавила киновидеостудию «Экран». Комиксы – это серьезно День кино в «Родине» — это и праздник сотрудничества. Среди волонтеров были ребята из ТОШ, которые все лето трудились в кинотеатре. Подсобили с разнообразными развлечениями для публики добровольцы из центра развития личности «Старт», фотоклуба «Таймыр», публичной библиотеки, «Мастерской праздников». А студентки Норильского колледжа искусств Вера Ушакова и Лера Плужник с помощью аквагрима создавали на мордашках ребятни сказочные образы — хоть сразу в кадр. Олег Морозов За добрые труды своих студенток похвалил известный педагог дирижерско–хорового отделения НКИ Олег Морозов. Большой любитель кинематографа, он не мог пропустить встречу в «Родине». До начала вечернего кинопоказа успел оценить несколько выставок — советского киноплаката 1920–х и звезд кино 1930– 1940–х годов (им посвящался и фильм «Великие и неповторимые», который демонстрировали на кинопленке). Особенно отметил киноман Морозов инсталляцию из старой киноаппаратуры, среди древних аппаратов был и кинопроектор «Украина». Скоро это оборудование, а также фотографии и документы прежних лет будут представлены в музее «Родины». На втором этаже кинокомплекса, рядом с киноаппаратной, для него уже выделена специальная комната. А во время праздника здесь устроили мастер–класс по созданию комиксов. Провести это увлекательное занятие пригласили Николая Надежина, который открыл школу комикса и манги в Доме детского творчества. Свои необычные уроки он проводит в 13–й школе и в Молодежном центре. И с «Родиной» его тоже связывает творческая дружба — недавно здесь прошла выставка комиксов, посвященная Дню города, а также мастер–класс для тошевцев. Среди друзей «Родины» есть и замечательные музыкальные команды — «Точка» и Fancy Friend, они разогревали публику до и после показа музыкальной мелодрамы «Птица» с участием Ивана Охлобыстина, Гарика Сукачева, групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус» и «Мумий Тролль». На праздник пришло немало продвинутой молодежи, ребята особо взяли на заметку и фильм–выставку «Русский аванград. Революция — новое искусство для нового мира». Ирина Шутова В перерыве между показами мы заглянули в святая святых — киноаппаратную «Родины». Здесь 35 лет трудится Ирина Шутова. Коренная норильчанка, она рассказала, как в детстве бегала в «Родину», особенно любила смотреть «Республику ШКИД». А профессию киномеханика решила выбрать после того, как однажды попала в аппаратную кинотеатра имени Ленина. Сестра ее подружки крутила тогда фильм «Фантомас», от которого советская публика сходила с ума. Под сильным впечатлением от увиденного Ирина Шутова уже не представляла свою жизнь без кино. Сначала работала в «Родине» контролером, перенимала секреты профессии у мастера своего дела Розы Темирхановой. Сейчас работает на современном цифровом оборудовании вместе с Ниной Федоровой. Кстати, Ирина призналась, что процесс работы с кинопленкой для нее был гораздо интереснее. И еще она вспомнила, как отмечали День советского кинематографа в былые времена. В праздник даже свои спектакли на тему кино ставили. Но самые яркие воспоминания связаны с уже забытой традицией проведения конкурсов киномехаников, поболеть за которых приходили большими делегациями от кинотеатров. А на ночь глядя участников праздничной акции ждал подарок от Фонда кино. Норильчане увидели фильмы — лидеры всенародного голосования на портале информационного агентства ТАСС. Любители комедий, среди которых были и горняки, которые в этот день решили походом в кино отметить собственный праздник, повеселились на показе ленты «Кухня: Последняя битва». А самые стойкие до четырех утра смотрели серьезную космическую киноповесть «Время первых» с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского. Стойкая пара любителей родного кинематографа, которая последней покидала праздник, подытожила: «День и ночь кино» в «Родине», без сомнения, удались, ведь каждый смог порадоваться новым открытиям. Парад-алле

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этом году для зрителей всех возрастов в «Родине» подготовили большую праздничную программу «День&Ночь кино — 2017». Главная идея — представить кинематограф как вещь синтетическую, вобравшую в себя все известные виды искусства. Начали с цирка — в субботний полдень для детей устроили небывалый парад–алле. Малышей учили жонглировать, показывать акробатические трюки, пускать мыльные пузыри. Сюрпризом стало открытие детской игровой комнаты — отныне ребятня может резвиться здесь до начала сеанса.пришла на праздник с двумя малышами и сестрой Светланой, у которой своя пятилетняя двойня. Большое семейство после развлечений с веселыми клоунами из Заполярного театра драмы не торопилось в кинозал на показ мультфильма о Снежной королеве. Решили получше освоить занимательные уголки детской комнаты — тут тебе и лего–строительство, и мягкие вагончики, и столики с фирменными раскрасками. Все — совершенно бесплатно.Не растерялась в «Родине» и семейная команда Дмитриевых. Маме Алесе на днях предстоит родить второго сына, и положительные эмоции в этот момент очень кстати. Всем нашлось занятие: двухлетний Мирослав снимал с бабушкой собственный мультфильм, мама заглянула на мастер–классы, а серьезный папа созерцал все происходящее в фойе под мелодии замечательного киноконцерта.заметила, что в этом году у праздника кино появилось гораздо больше возможностей. На средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» удалось приобрести развивающий игровой комплекс для детской комнаты, приобрести ростовую куклу–клоуна, костюмы для забавных ведущих Киношки и Мультяшки и, конечно, обеспечить бесплатный показ насыщенной кинопрограммы.Сегодня уже нельзя представить городские праздники без мастер–классов от норильских рукодельников. В «Родине» они были особенными — народ мастерил закладки из обрезков настоящей кинопленки, украшал изящными коллажами металлические коробки из–под фильмов. Можно было попробовать сплести кружево и даже освоить кольчужное плетение — чем не работа над костюмами к историческому фильму? А коротенькие пластилиновые мультики ребята создавали под руководством, которая после отъезда аниматора Алексея Шалимова возглавила киновидеостудию «Экран».День кино в «Родине» — это и праздник сотрудничества. Среди волонтеров были ребята из ТОШ, которые все лето трудились в кинотеатре. Подсобили с разнообразными развлечениями для публики добровольцы из центра развития личности «Старт», фотоклуба «Таймыр», публичной библиотеки, «Мастерской праздников». А студентки Норильского колледжа искусств Вера Ушакова и Лера Плужник с помощью аквагрима создавали на мордашках ребятни сказочные образы — хоть сразу в кадр.За добрые труды своих студенток похвалил известный педагог дирижерско–хорового отделения НКИ. Большой любитель кинематографа, он не мог пропустить встречу в «Родине». До начала вечернего кинопоказа успел оценить несколько выставок — советского киноплаката 1920–х и звезд кино 1930– 1940–х годов (им посвящался и фильм «Великие и неповторимые», который демонстрировали на кинопленке). Особенно отметил киноман Морозов инсталляцию из старой киноаппаратуры, среди древних аппаратов был и кинопроектор «Украина». Скоро это оборудование, а также фотографии и документы прежних лет будут представлены в музее «Родины». На втором этаже кинокомплекса, рядом с киноаппаратной, для него уже выделена специальная комната. А во время праздника здесь устроили мастер–класс по созданию комиксов. Провести это увлекательное занятие пригласили, который открыл школу комикса и манги в Доме детского творчества. Свои необычные уроки он проводит в 13–й школе и в Молодежном центре. И с «Родиной» его тоже связывает творческая дружба — недавно здесь прошла выставка комиксов, посвященная Дню города, а также мастер–класс для тошевцев.Среди друзей «Родины» есть и замечательные музыкальные команды — «Точка» и Fancy Friend, они разогревали публику до и после показа музыкальной мелодрамы «Птица» с участием Ивана Охлобыстина, Гарика Сукачева, групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус» и «Мумий Тролль». На праздник пришло немало продвинутой молодежи, ребята особо взяли на заметку и фильм–выставку «Русский аванград. Революция — новое искусство для нового мира».В перерыве между показами мы заглянули в святая святых — киноаппаратную «Родины». Здесь 35 лет трудится. Коренная норильчанка, она рассказала, как в детстве бегала в «Родину», особенно любила смотреть «Республику ШКИД». А профессию киномеханика решила выбрать после того, как однажды попала в аппаратную кинотеатра имени Ленина. Сестра ее подружки крутила тогда фильм «Фантомас», от которого советская публика сходила с ума. Под сильным впечатлением от увиденного Ирина Шутова уже не представляла свою жизнь без кино. Сначала работала в «Родине» контролером, перенимала секреты профессии у мастера своего дела Розы Темирхановой. Сейчас работает на современном цифровом оборудовании вместе с Ниной Федоровой. Кстати, Ирина призналась, что процесс работы с кинопленкой для нее был гораздо интереснее. И еще она вспомнила, как отмечалиДень советского кинематографа в былые времена. В праздник даже свои спектакли на тему кино ставили. Но самые яркие воспоминания связаны с уже забытой традицией проведения конкурсов киномехаников, поболеть за которых приходили большими делегациями от кинотеатров.А на ночь глядя участников праздничной акции ждал подарок от Фонда кино. Норильчане увидели фильмы — лидеры всенародного голосования на портале информационного агентства ТАСС. Любители комедий, среди которых были и горняки, которые в этот день решили походом в кино отметить собственный праздник, повеселились на показе ленты «Кухня: Последняя битва». А самые стойкие до четырех утра смотрели серьезную космическую киноповесть «Время первых» с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского. Стойкая пара любителей родного кинематографа, которая последней покидала праздник, подытожила: «День и ночь кино» в «Родине», без сомнения, удались, ведь каждый смог порадоваться новым открытиям.

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