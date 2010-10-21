У норильской тхэквондистки Полины Никуличевой есть хорошие шансы войти в сборную страны для участия в летних Олимпийских играх — 2020.
|Полина Никуличева с тренером Сергеем Никуличевым
Нынешний сезон для наших тхэквондистов был самым насыщенным за последние годы — более 20 выездов на соревнования, в том числе на несколько зарубежных встреч высокого уровня.Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ
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— Я хочу поблагодарить руководство управления по спорту за помощь в организации поездки на первенство края. Полина еще в апреле прошла два этапа подготовки в составе молодежной сборной страны. На молодежном первенстве России она стала второй, но по решению главного тренера поехала первым номером сборной в Софию, на первенство Европы среди молодежи. И это единственное соревнование за год, где у меня как у строгого наставника не было претензий к выступлению Полины. В целом они всегда есть, даже если мы выигрываем, но не здесь — Полина отработала грамотно.
На первенстве выступали сильнейшие команды Европы. В первом поединке Полина победила чемпионку Греции, явно ведя в счете. Во втором бою против норильчанки вышла французская очень опытная спортсменка. Ее Полина также одолела с крупным счетом. За выход в полуфинал она билась с турецкой спорт-сменкой.Сергей Никуличев
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— Турчанка была на полголовы выше, потому мы выбрали опережающую тактику. Полина справилась с задачей хорошо, несмотря на то что были отмечены судейские ошибки — не знаю уж, преднамеренные или нет. Турчанку не штрафовали за нарушение правил, и в итоге мы проиграли, заняв пятое место. Хочу заметить, что Полина к этому моменту только оправилась от ротавирусной инфекции, выступала, едва придя в себя, не на пике физической формы. Но в любом случае ее рейтинг сильно вырос и дал шанс на вхождение в олимпийскую сборную, при условии что за оставшееся время она наберет недостающие баллы.
Спустя три недели, восстановившись, Полина выехала на отбор на всемирную Универсиаду в Тайпэй — ступенькой к этому послужил чемпионат России среди студентов, где Полина, к сожалению, остановилась в шаге от финала, завоевав пятое место.
— Еще через две недели Полина отправилась на Кубок России, где выступали ее основные конкурентки. Там она взяла реванш у Надежды Глышко, а в финале встретилась с давней соперницей Валерией Башкировой. Счет был равным, но «золотой балл» Полина проиграла. Это ее второе серебро, — говорит Сергей Никуличев.
Затем последовал очередной курс восстановления и новые соревнования — Russia open в Москве.
— На Олимпиаду отбирают топ–8 спортсменов. Мы пока стоим ниже, но в состоянии набрать рейтинговые баллы. Для этого и поехали на Russia open, — пояснил тренер. — В первом бою Полина победила краснодарскую спортсменку, но затем с минимальным счетом уступила тхэквондистке из Коста–Рики, первой в рейтинге среди всех спортсменов. И вновь Полина стала пятой. Да, это высокий уровень на международной арене, все отметили, что она растет как мастер. Сейчас наша задача — найти средства на услуги профессионалов, которые помогут вести спортсменку далее, — ей нужна врачебная помощь, массажист, специалист по кинезиотейпированию. Нужны деньги и на выезды. Для спонсоров это не такая уж большая сумма. Надеемся на их поддержку, ведь на кону — Олимпиада.
Сейчас Полина готовится к поездке в Новосибирск на первенство Сибирского федерального округа (СФО) — отборочный этап чемпионата России. На октябрь намечено выступление на рейтинговом турнире Serbia open.Хочется большего
Другие норильские спортсмены тоже за год прибавили в мастерстве, отмечает Сергей Никуличев. Так, в этом году «выстрелили» юниоры. Виктор Комаров
(2001 год рождения) стал победителем первенства края среди юниоров, лидером краевого этапа спартакиады учащихся, а также молодежного первенства региона, третьим на первенстве Сибирского федерального округа среди молодежи.
На первую ступеньку пьедестала краевого первенства вновь поднялся Даниил Андрух
. На его счету также второе место на первенстве региона среди молодежи, а также бронза на соревнованиях в СФО среди юниоров.
— Даниил Бекисов
стал победителем ыпервенства края и СФО по юниорам, а также третьим — на первенстве края среди молодежи. Таким образом, в этом году сразу три наших спортсмена вошли в юниорскую сборную края. На днях завершилось первенство России в Тюмени, которое служит отборочным в национальную сборную, представляющую нашу страну на первенстве Европы. Виктор Комаров уступил сопернику в первом бою, Даниил Бекисов сумел пройти в четвертьфинал и занять пятое место в весовой категории 73 кг. Он уступил только два балла за выход в полуфинал чемпиону РФ. В итоге стал пятым. Это достойный результат, но все же хочется большего, — подытожил тренер. — Кстати, 28 июля всем троим ребятам было присвоено звание кандидата в мастера спорта.
Сейчас сразу четыре спортсмена планируеют поехать на первенство СФО
(25 сентября), в планах и поездка в Сербию на Serbia open.
— В октябре мы планируем провести в Норильске ежегодный турнир памяти Георгия Парамонова. Обычно он проходит в марте, но в этом году был перенесен из–за моего отсутствия в городе. С этого турнира дети начинают свою карьеру в тхэквондо, и все интересующиеся этим видом спорта могут насладиться выступлениями наших лучших спортсменов, — рассказал «Заполярке» Сергей Никуличев.Татьяна ЗачупейкоФото Сергея Никуличеваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда