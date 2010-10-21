

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



Cпорт–тайм

На кону – Олимпиада

У норильской тхэквондистки Полины Никуличевой есть хорошие шансы войти в сборную страны для участия в летних Олимпийских играх — 2020.

Полина Никуличева с тренером Сергеем Никуличевым Нынешний сезон для наших тхэквондистов был самым насыщенным за последние годы — более 20 выездов на соревнования, в том числе на несколько зарубежных встреч высокого уровня. Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ: — Я хочу поблагодарить руководство управления по спорту за помощь в организации поездки на первенство края. Полина еще в апреле прошла два этапа подготовки в составе молодежной сборной страны. На молодежном первенстве России она стала второй, но по решению главного тренера поехала первым номером сборной в Софию, на первенство Европы среди молодежи. И это единственное соревнование за год, где у меня как у строгого наставника не было претензий к выступлению Полины. В целом они всегда есть, даже если мы выигрываем, но не здесь — Полина отработала грамотно. На первенстве выступали сильнейшие команды Европы. В первом поединке Полина победила чемпионку Греции, явно ведя в счете. Во втором бою против норильчанки вышла французская очень опытная спортсменка. Ее Полина также одолела с крупным счетом. За выход в полуфинал она билась с турецкой спорт-сменкой. Сергей Никуличев: — Турчанка была на полголовы выше, потому мы выбрали опережающую тактику. Полина справилась с задачей хорошо, несмотря на то что были отмечены судейские ошибки — не знаю уж, преднамеренные или нет. Турчанку не штрафовали за нарушение правил, и в итоге мы проиграли, заняв пятое место. Хочу заметить, что Полина к этому моменту только оправилась от ротавирусной инфекции, выступала, едва придя в себя, не на пике физической формы. Но в любом случае ее рейтинг сильно вырос и дал шанс на вхождение в олимпийскую сборную, при условии что за оставшееся время она наберет недостающие баллы. Спустя три недели, восстановившись, Полина выехала на отбор на всемирную Универсиаду в Тайпэй — ступенькой к этому послужил чемпионат России среди студентов, где Полина, к сожалению, остановилась в шаге от финала, завоевав пятое место. — Еще через две недели Полина отправилась на Кубок России, где выступали ее основные конкурентки. Там она взяла реванш у Надежды Глышко, а в финале встретилась с давней соперницей Валерией Башкировой. Счет был равным, но «золотой балл» Полина проиграла. Это ее второе серебро, — говорит Сергей Никуличев. Затем последовал очередной курс восстановления и новые соревнования — Russia open в Москве. — На Олимпиаду отбирают топ–8 спортсменов. Мы пока стоим ниже, но в состоянии набрать рейтинговые баллы. Для этого и поехали на Russia open, — пояснил тренер. — В первом бою Полина победила краснодарскую спортсменку, но затем с минимальным счетом уступила тхэквондистке из Коста–Рики, первой в рейтинге среди всех спортсменов. И вновь Полина стала пятой. Да, это высокий уровень на международной арене, все отметили, что она растет как мастер. Сейчас наша задача — найти средства на услуги профессионалов, которые помогут вести спортсменку далее, — ей нужна врачебная помощь, массажист, специалист по кинезиотейпированию. Нужны деньги и на выезды. Для спонсоров это не такая уж большая сумма. Надеемся на их поддержку, ведь на кону — Олимпиада. Сейчас Полина готовится к поездке в Новосибирск на первенство Сибирского федерального округа (СФО) — отборочный этап чемпионата России. На октябрь намечено выступление на рейтинговом турнире Serbia open. Хочется большего Другие норильские спортсмены тоже за год прибавили в мастерстве, отмечает Сергей Никуличев. Так, в этом году «выстрелили» юниоры. Виктор Комаров (2001 год рождения) стал победителем первенства края среди юниоров, лидером краевого этапа спартакиады учащихся, а также молодежного первенства региона, третьим на первенстве Сибирского федерального округа среди молодежи. На первую ступеньку пьедестала краевого первенства вновь поднялся Даниил Андрух. На его счету также второе место на первенстве региона среди молодежи, а также бронза на соревнованиях в СФО среди юниоров. — Даниил Бекисов стал победителем ыпервенства края и СФО по юниорам, а также третьим — на первенстве края среди молодежи. Таким образом, в этом году сразу три наших спортсмена вошли в юниорскую сборную края. На днях завершилось первенство России в Тюмени, которое служит отборочным в национальную сборную, представляющую нашу страну на первенстве Европы. Виктор Комаров уступил сопернику в первом бою, Даниил Бекисов сумел пройти в четвертьфинал и занять пятое место в весовой категории 73 кг. Он уступил только два балла за выход в полуфинал чемпиону РФ. В итоге стал пятым. Это достойный результат, но все же хочется большего, — подытожил тренер. — Кстати, 28 июля всем троим ребятам было присвоено звание кандидата в мастера спорта. Сейчас сразу четыре спортсмена планируеют поехать на первенство СФО (25 сентября), в планах и поездка в Сербию на Serbia open. — В октябре мы планируем провести в Норильске ежегодный турнир памяти Георгия Парамонова. Обычно он проходит в марте, но в этом году был перенесен из–за моего отсутствия в городе. С этого турнира дети начинают свою карьеру в тхэквондо, и все интересующиеся этим видом спорта могут насладиться выступлениями наших лучших спортсменов, — рассказал «Заполярке» Сергей Никуличев.

Татьяна Зачупейко Фото Сергея Никуличева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Нынешний сезон для наших тхэквондистов был самым насыщенным за последние годы — более 20 выездов на соревнования, в том числе на несколько зарубежных встреч высокого уровня.— Я хочу поблагодарить руководство управления по спорту за помощь в организации поездки на первенство края. Полина еще в апреле прошла два этапа подготовки в составе молодежной сборной страны. На молодежном первенстве России она стала второй, но по решению главного тренера поехала первым номером сборной в Софию, на первенство Европы среди молодежи. И это единственное соревнование за год, где у меня как у строгого наставника не было претензий к выступлению Полины. В целом они всегда есть, даже если мы выигрываем, но не здесь — Полина отработала грамотно.На первенстве выступали сильнейшие команды Европы. В первом поединке Полина победила чемпионку Греции, явно ведя в счете. Во втором бою против норильчанки вышла французская очень опытная спортсменка. Ее Полина также одолела с крупным счетом. За выход в полуфинал она билась с турецкой спорт-сменкой.— Турчанка была на полголовы выше, потому мы выбрали опережающую тактику. Полина справилась с задачей хорошо, несмотря на то что были отмечены судейские ошибки — не знаю уж, преднамеренные или нет. Турчанку не штрафовали за нарушение правил, и в итоге мы проиграли, заняв пятое место. Хочу заметить, что Полина к этому моменту только оправилась от ротавирусной инфекции, выступала, едва придя в себя, не на пике физической формы. Но в любом случае ее рейтинг сильно вырос и дал шанс на вхождение в олимпийскую сборную, при условии что за оставшееся время она наберет недостающие баллы.Спустя три недели, восстановившись, Полина выехала на отбор на всемирную Универсиаду в Тайпэй — ступенькой к этому послужил чемпионат России среди студентов, где Полина, к сожалению, остановилась в шаге от финала, завоевав пятое место.— Еще через две недели Полина отправилась на Кубок России, где выступали ее основные конкурентки. Там она взяла реванш у Надежды Глышко, а в финале встретилась с давней соперницей Валерией Башкировой. Счет был равным, но «золотой балл» Полина проиграла. Это ее второе серебро, — говорит Сергей Никуличев.Затем последовал очередной курс восстановления и новые соревнования — Russia open в Москве.— На Олимпиаду отбирают топ–8 спортсменов. Мы пока стоим ниже, но в состоянии набрать рейтинговые баллы. Для этого и поехали на Russia open, — пояснил тренер. — В первом бою Полина победила краснодарскую спортсменку, но затем с минимальным счетом уступила тхэквондистке из Коста–Рики, первой в рейтинге среди всех спортсменов. И вновь Полина стала пятой. Да, это высокий уровень на международной арене, все отметили, что она растет как мастер. Сейчас наша задача — найти средства на услуги профессионалов, которые помогут вести спортсменку далее, — ей нужна врачебная помощь, массажист, специалист по кинезиотейпированию. Нужны деньги и на выезды. Для спонсоров это не такая уж большая сумма. Надеемся на их поддержку, ведь на кону — Олимпиада.Сейчас Полина готовится к поездке в Новосибирск на первенство Сибирского федерального округа (СФО) — отборочный этап чемпионата России. На октябрь намечено выступление на рейтинговом турнире Serbia open.Другие норильские спортсмены тоже за год прибавили в мастерстве, отмечает Сергей Никуличев. Так, в этом году «выстрелили» юниоры.(2001 год рождения) стал победителем первенства края среди юниоров, лидером краевого этапа спартакиады учащихся, а также молодежного первенства региона, третьим на первенстве Сибирского федерального округа среди молодежи.На первую ступеньку пьедестала краевого первенства вновь поднялся. На его счету также второе место на первенстве региона среди молодежи, а также бронза на соревнованиях в СФО среди юниоров.стал победителем ыпервенства края и СФО по юниорам, а также третьим — на первенстве края среди молодежи. Таким образом, в этом году сразу три наших спортсмена вошли в юниорскую сборную края. На днях завершилось первенство России в Тюмени, которое служит отборочным в национальную сборную, представляющую нашу страну на первенстве Европы. Виктор Комаров уступил сопернику в первом бою, Даниил Бекисов сумел пройти в четвертьфинал и занять пятое место в весовой категории 73 кг. Он уступил только два балла за выход в полуфинал чемпиону РФ. В итоге стал пятым. Это достойный результат, но все же хочется большего, — подытожил тренер. — Кстати, 28 июля всем троим ребятам было присвоено звание кандидата в мастера спорта.Сейчас сразу четыре спортсмена планируеют поехать на первенство СФО(25 сентября), в планах и поездка в Сербию на Serbia open.— В октябре мы планируем провести в Норильске ежегодный турнир памяти Георгия Парамонова. Обычно он проходит в марте, но в этом году был перенесен из–за моего отсутствия в городе. С этого турнира дети начинают свою карьеру в тхэквондо, и все интересующиеся этим видом спорта могут насладиться выступлениями наших лучших спортсменов, — рассказал «Заполярке» Сергей Никуличев.

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