

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



Cпорт–тайм

Принципиальный спор

Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу.

На поле «Алания» – «Туран» Напомним, на прошлых выходных четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлурга» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтера» (2:1). 27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграли «Туран» — «Алания» и «Океан» — «Строитель». В матче «Туран» — «Алания» в первом тайме на табло был зафиксирован счет 1:1. Во втором тайме «Алания» перешла в атаку и по окончании встречи вела с большим преимуществом в счете — шесть голов. Итоговый показатель — 1:7 в пользу «Алании». Матч между командами «Океан» – «Строитель» Борьба «Океана» и «Строителя», как отметил главный судья Кубка Даниил Кот, выдалась более упорной. В первом тайме «Строитель» вел со счетом 0:2, но во втором пропустил один гол, а всего за минуту до конца тайма — еще один. В основное время игра завершилась с ничейным счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Океан» (3:2). В итоге первое место в соревнованиях будут оспаривать в финале «Алания» и «Океан». «Строитель» и «Туран» сойдутся в матче за третье место. Обе игры состоятся 2 сентября на стадионе «Заполярник». Матч за третье место — в 12.00, за первое — в 14.00. В 16.00 пройдет торжественное награждение призеров турнира и лучших игроков Кубка.

Татьяна Зачупейко Фото Даниила Кота www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, на прошлых выходных четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлурга» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтера» (2:1).27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграли «Туран» — «Алания» и «Океан» — «Строитель».В матче «Туран» — «Алания» в первом тайме на табло был зафиксирован счет 1:1. Во втором тайме «Алания» перешла в атаку и по окончании встречи вела с большим преимуществом в счете — шесть голов. Итоговый показатель — 1:7 в пользу «Алании».Борьба «Океана» и «Строителя», как отметил главный судья Кубка Даниил Кот, выдалась более упорной. В первом тайме «Строитель» вел со счетом 0:2, но во втором пропустил один гол, а всего за минуту до конца тайма — еще один. В основное время игра завершилась с ничейным счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Океан» (3:2). В итоге первое место в соревнованиях будут оспаривать в финале «Алания» и «Океан». «Строитель» и «Туран» сойдутся в матче за третье место.Обе игры состоятся 2 сентября на стадионе «Заполярник». Матч за третье место — в 12.00, за первое — в 14.00. В 16.00 пройдет торжественное награждение призеров турнира и лучших игроков Кубка.

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