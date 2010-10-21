

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



Обыкновенные герои

Специальные люди

Спецназ — подготовленные по особой программе силовые подразделения, предназначенные для проведения операций с применением специальной тактики и средств. И у нас, и в других странах есть такие части. 29 августа отмечает свой профессиональный праздник спецназ Внутренних войск МВД. Это те люди, которые и в мирное время всегда находятся на передовой, сражаясь с терроризмом.

История спецназа ВВ МВД начинается в 1977 году, когда было сформировано особое учебное подразделение. Одной из главных причин создания спецназа стало проведение Олимпиады–80, при подготовке которой нужно было учесть опыт мюнхенской трагедии, когда террористический акт впервые в истории был проведен прямо в олимпийской деревне. Тогда, во время XX Олимпийских игр, террористы из организации «Черный сентябрь» совершили налет на здание, где размещалась спортивная делегация Израиля, захватили заложников и потребовали освобождения своих соотечественников из израильских тюрем. Силовая операция закончилась полным провалом: террористы убили заложников, полиция понесла потери, пострадали зрители. Причиной неудачи стали просчеты в организации самого мероприятия и психологическая неподготовленность полицейских к действиям в подобной ситуации. Соответственно, требовалось выработать быстрый и четкий алгоритм действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Материалами для разработки стратегии стал большой опыт зарубежных и отечественных специалистов. Спецназ ВВ зародился в дивизии им. Дзержинского, когда после приказа министра МВД СССР от 29 декабря 1977 года сформировали УРСН — учебную роту специального назначения. Это и был прообраз нынешнего спецназа внутренних войск, и через восемь лет московская Олимпиада была успешно проведена. Впоследствии из учебной части вышла элита спецназа Внутренних войск МВД — знаменитый отряд «Витязь». Бойцы проходили самую серьезную и разностороннюю подготовку, а на общевойсковых соревнованиях неизменно были лучшими. Отбор и подготовка проводились настолько качественно, что бойцы роты специального назначения не уступали даже легендарной «Альфе». После развала Советского Союза спецназ пережил не самые легкие времена. Однако работа не прекращалась. Были созданы новые подразделения, такие как «Русь», «Скиф» и «Росич». Появились подразделения, способные решать не только силовые, но и тактико–разведывательные задачи. Первый серьезный экзамен для отряда «Русь» настал в июле 1995 года, когда боевики захватили больницу в Буденновске. А через год «Русь» и «Витязь» штурмовали поселок Первомайское, где закрепились боевики Радуева. По окончании первой чеченской кампании возникла необходимость создания новых отрядов. Павел Беляков Павел Беляков в войска специального назначения пришел в 1994 году, когда Россия вынуждена была очищать территорию от незаконных бандформирований, действующих на территории Дагестана и Чечни. В составе регионального управления по борьбе с оргпреступностью он неоднократно побывал в горячих точках Северного Кавказа (пять командировок). — Самыми трудными для нас, — с горечью говорит Павел, — оказались девяностые годы, некоторые почему–то считают их «святыми»... Зарплата личному составу не выплачивалась, с амуницией и снаряжением было плохо, что–то мы покупали на свои деньги, а ходили в комбинатовских пуховиках. Знаете, служить тогда оставались лишь самые идейные, крепкие нравственно. Тяжелое было время, приходилось терять друзей. Павел вспоминает, как в одном из районов Чечни при зачистке территории группа спецназа вступила в боевое столкновение с боевиками, командир получил тяжелое ранение. Тогда по тревоге подняли норильчан, которые находились на дежурстве и оперативно выдвинулись на место. Отрядом командовал Павел Беляков, который и принял решение о повторной зачистке дома. Сначала из строения эвакуировали мирных жителей, а в ходе операции на чердаке дома обнаружили боевиков. Два часа шел тяжелый бой, в ходе которого боевики были ликвидированы, погиб один спецназовец. Его не успели отвезти к медикам, умер, пока спускали с чердака... Все участники тех событий были представлены к государственным наградам. У Белякова их четыре, и поверьте, ордена и медали спецназа всегда имеют безупречную основу. У специального человека с удивительной судьбой Павла Белякова — огромный боевой опыт, полученный в самых сложных обстоятельствах. Постоянные тренировки при полной готовности к действию, стрельба, работа в парах, шлифовка тактики и методик, рукопашный бой, физо, тяжелые недельные рейды с марш–бросками в горной и лесистой местности. Но не только горы Кавказа требовали приложения боевого мастерства. За плечами Павла, например, освобождение заложницы в Норильске. В двухтысячных, когда во дворе магазина «Северок» преступник удерживал девушку, обезоружила его группа спецназа во главе с Беляковым. Сейчас все аналитики сходятся на том, что будущие войны и вооруженные конфликты, возникающие тут и там на планете, кроме активного применения высокоточных комплексов будут включать в себя постоянные боестолкновения малых групп, точечные операции сил специального назначения всех видов и направлений. Это хорошо заметно по опыту сирийской войны, где отлично работают все спецназы – от авианаводчиков до боевых пловцов. А сам характер конфликтов приводит к объединению чисто антитеррористических задач с войсковыми, ведь именно хорошо организованный и структурированный международный терроризм ныне является главной и общей угрозой. Однако простые обыватели всегда будут находиться под защитой, под прикрытием Внутренних войск МВД России и, конечно, особо подготовленных специальных людей, всегда готовых закрыть нас своей грудью.

Николай Орлов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда История спецназа ВВ МВД начинается в 1977 году, когда было сформировано особое учебное подразделение. Одной из главных причин создания спецназа стало проведение Олимпиады–80, при подготовке которой нужно было учесть опыт мюнхенской трагедии, когда террористический акт впервые в истории был проведен прямо в олимпийской деревне. Тогда, во время XX Олимпийских игр, террористы из организации «Черный сентябрь» совершили налет на здание, где размещалась спортивная делегация Израиля, захватили заложников и потребовали освобождения своих соотечественников из израильских тюрем. Силовая операция закончилась полным провалом: террористы убили заложников, полиция понесла потери, пострадали зрители. Причиной неудачи стали просчеты в организации самого мероприятия и психологическая неподготовленность полицейских к действиям в подобной ситуации.Соответственно, требовалось выработать быстрый и четкий алгоритм действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Материалами для разработки стратегии стал большой опыт зарубежных и отечественных специалистов. Спецназ ВВ зародился в дивизии им. Дзержинского, когда после приказа министра МВД СССР от 29 декабря 1977 года сформировали УРСН — учебную роту специального назначения. Это и был прообраз нынешнего спецназа внутренних войск, и через восемь лет московская Олимпиада была успешно проведена. Впоследствии из учебной части вышла элита спецназа Внутренних войск МВД — знаменитый отряд «Витязь». Бойцы проходили самую серьезную и разностороннюю подготовку, а на общевойсковых соревнованиях неизменно были лучшими. Отбор и подготовка проводились настолько качественно, что бойцы роты специального назначения не уступали даже легендарной «Альфе».После развала Советского Союза спецназ пережил не самые легкие времена. Однако работа не прекращалась. Были созданы новые подразделения, такие как «Русь», «Скиф» и «Росич». Появились подразделения, способные решать не только силовые, но и тактико–разведывательные задачи. Первый серьезный экзамен для отряда «Русь» настал в июле 1995 года, когда боевики захватили больницу в Буденновске. А через год «Русь» и «Витязь» штурмовали поселок Первомайское, где закрепились боевики Радуева. По окончании первой чеченской кампании возникла необходимость создания новых отрядов.в войска специального назначения пришел в 1994 году, когда Россия вынуждена была очищать территорию от незаконных бандформирований, действующих на территории Дагестана и Чечни. В составе регионального управления по борьбе с оргпреступностью он неоднократно побывал в горячих точках Северного Кавказа (пять командировок).— Самыми трудными для нас, — с горечью говорит Павел, — оказались девяностые годы, некоторые почему–то считают их «святыми»... Зарплата личному составу не выплачивалась, с амуницией и снаряжением было плохо, что–то мы покупали на свои деньги, а ходили в комбинатовских пуховиках. Знаете, служить тогда оставались лишь самые идейные, крепкие нравственно. Тяжелое было время, приходилось терять друзей.Павел вспоминает, как в одном из районов Чечни при зачистке территории группа спецназа вступила в боевое столкновение с боевиками, командир получил тяжелое ранение. Тогда по тревоге подняли норильчан, которые находились на дежурстве и оперативно выдвинулись на место. Отрядом командовал Павел Беляков, который и принял решение о повторной зачистке дома. Сначала из строения эвакуировали мирных жителей, а в ходе операции на чердаке дома обнаружили боевиков. Два часа шел тяжелый бой, в ходе которого боевики были ликвидированы, погиб один спецназовец. Его не успели отвезти к медикам, умер, пока спускали с чердака... Все участники тех событий были представлены к государственным наградам. У Белякова их четыре, и поверьте, ордена и медали спецназа всегда имеют безупречную основу.У специального человека с удивительной судьбой Павла Белякова — огромный боевой опыт, полученный в самых сложных обстоятельствах. Постоянные тренировки при полной готовности к действию, стрельба, работа в парах, шлифовка тактики и методик, рукопашный бой, физо, тяжелые недельные рейды с марш–бросками в горной и лесистой местности. Но не только горы Кавказа требовали приложения боевого мастерства. За плечами Павла, например, освобождение заложницы в Норильске. В двухтысячных, когда во дворе магазина «Северок» преступник удерживал девушку, обезоружила его группа спецназа во главе с Беляковым.Сейчас все аналитики сходятся на том, что будущие войны и вооруженные конфликты, возникающие тут и там на планете, кроме активного применения высокоточных комплексов будут включать в себя постоянные боестолкновения малых групп, точечные операции сил специального назначения всех видов и направлений. Это хорошо заметно по опыту сирийской войны, где отлично работают все спецназы – от авианаводчиков до боевых пловцов. А сам характер конфликтов приводит к объединению чисто антитеррористических задач с войсковыми, ведь именно хорошо организованный и структурированный международный терроризм ныне является главной и общей угрозой.Однако простые обыватели всегда будут находиться под защитой, под прикрытием Внутренних войск МВД России и, конечно, особо подготовленных специальных людей, всегда готовых закрыть нас своей грудью.

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