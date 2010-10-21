

[Индекс номера 139 (29.08.2017)]



ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»

Дорогие друзья! Мы, партия «Зелёные», обращаемся к вам и знаем, что будем услышаны! Норильску нечем дышать!

Причины, поставившие Норильск на грань экологической катастрофы, – очевидны. В первую очередь, это выбросы с заводов. Единственная возможность полностью исключить этот вред – закрыть предприятия. Но в таком случае не станет и Норильска. Можно ли решить эту проблему другим путём? Да! Если подойти к ней конструктивно, твердо стоять на своей позиции и договариваться о мерах по улучшению ситуации. Требовать не разрушения, но исправления:

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И КОМПАНИИ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ! Мы знаем, что на комбинате внедряются технологии, которые улучшают экологическую обстановку. Например, программа «Серный проект», благодаря которой выбросы серы можно будет уменьшить на 80%!

УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ»! Необходимо, чтобы жители Норильска сами стали требовать решения экологических проблем у властей и компании.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОПРОСУ ЭКОЛОГИИ Мы можем не знать всей правды. Вряд ли мы сможем узнать ее из официальных источников. Нам нужна общенародная, независимая экспертиза состояния окружающей среды.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! Если мы с вами не будем говорить об экологии, о том, как она влияет на наше здоровье и жизнь, а люди – не будут нас слышать, ничего не изменится. Без информирования людям трудно будет самостоятельно оценить масштабы экологической беды.

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В НОРИЛЬСКЕ И ЕГО РАЙОНАХ! Норильск – не единственный город на Земле, где были прежде или до сих пор существуют экологические проблемы. Опыт показывает, что в тех городах, где они были, а теперь нет, – общественность, СМИ, горожане проявляли активность! Смогли они, сможем и мы!

МЫ – КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ! МЫ – ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА, КОТОРАЯ ИДЕТ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕХ АКТИВНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ БЕСПОКОЯТ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ . Причины, поставившие Норильск на грань экологической катастрофы, – очевидны. В первую очередь, это выбросы с заводов. Единственная возможность полностью исключить этот вред – закрыть предприятия. Но в таком случае не станет и Норильска.Можно ли решить эту проблему другим путём? Да! Если подойти к ней конструктивно, твердо стоять на своей позиции и договариваться о мерах по улучшению ситуации. Требовать не разрушения, но исправления:Мы знаем, что на комбинате внедряются технологии, которые улучшают экологическую обстановку. Например, программа «Серный проект», благодаря которой выбросы серы можно будет уменьшить на 80%!Необходимо, чтобы жители Норильска сами стали требовать решения экологических проблем у властей и компании.Мы можем не знать всей правды. Вряд ли мы сможем узнать ее из официальных источников. Нам нужна общенародная, независимая экспертиза состояния окружающей среды.Если мы с вами не будем говорить об экологии, о том, как она влияет на наше здоровье и жизнь, а люди – не будут нас слышать, ничего не изменится. Без информирования людям трудно будет самостоятельно оценить масштабы экологической беды.Норильск – не единственный город на Земле, где были прежде или до сих пор существуют экологические проблемы. Опыт показывает, что в тех городах, где они были, а теперь нет, – общественность, СМИ, горожане проявляли активность! Смогли они, сможем и мы!

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