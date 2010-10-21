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День Города


[Индекс номера 139 (29.08.2017)]

 ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»

Дорогие друзья! Мы, партия «Зелёные», обращаемся к вам и знаем, что будем услышаны! Норильску нечем дышать!
Причины, поставившие Норильск на грань экологической катастрофы, – очевидны. В первую очередь, это выбросы с заводов. Единственная возможность полностью исключить этот вред – закрыть предприятия. Но в таком случае не станет и Норильска.
Можно ли решить эту проблему другим путём? Да! Если подойти к ней конструктивно, твердо стоять на своей позиции и договариваться о мерах по улучшению ситуации. Требовать не разрушения, но исправления:

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И КОМПАНИИ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ!
Мы знаем, что на комбинате внедряются технологии, которые улучшают экологическую обстановку. Например, программа «Серный проект», благодаря которой выбросы серы можно будет уменьшить на 80%!

УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ»!
Необходимо, чтобы жители Норильска сами стали требовать решения экологических проблем у властей и компании.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОПРОСУ ЭКОЛОГИИ
Мы можем не знать всей правды. Вряд ли мы сможем узнать ее из официальных источников. Нам нужна общенародная, независимая экспертиза состояния окружающей среды.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
Если мы с вами не будем говорить об экологии, о том, как она влияет на наше здоровье и жизнь, а люди – не будут нас слышать, ничего не изменится. Без информирования людям трудно будет самостоятельно оценить масштабы экологической беды.

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В НОРИЛЬСКЕ И ЕГО РАЙОНАХ!
Норильск – не единственный город на Земле, где были прежде или до сих пор существуют экологические проблемы. Опыт показывает, что в тех городах, где они были, а теперь нет, – общественность, СМИ, горожане проявляли активность! Смогли они, сможем и мы!

МЫ – КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ!
МЫ – ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА, КОТОРАЯ ИДЕТ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕХ АКТИВНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ БЕСПОКОЯТ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ.

Комментарии

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Статьи текущего номера:
 
Норильск с размахом отметил День шахтера. Основные торжества прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету праздника подхватил и Центральный район Норильска.

И я там был 
Праздник российского кино в кинокомплексе «Родина» публика отмечала в минувшие выходные и днем, и ночью.

Cпорт–тайм 
У норильской тхэквондистки Полины Никуличевой есть хорошие шансы войти в сборную страны для участия в летних Олимпийских играх — 2020.

Cпорт–тайм 
Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Обыкновенные герои 
Спецназ — подготовленные по особой программе силовые подразделения, предназначенные для проведения операций с применением специальной тактики и средств. И у нас, и в других странах есть такие части. 29 августа отмечает свой профессиональный праздник спецназ Внутренних войск МВД. Это те люди, которые и в мирное время всегда находятся на передовой, сражаясь с терроризмом.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Дорогие друзья! Мы, партия «Зелёные», обращаемся к вам и знаем, что будем услышаны! Норильску нечем дышать!

Новости:
 29 августа 2017 
18:03 Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября.
17:44 Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36 Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП.
17:11 Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38 Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку».
16:01 Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51 Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан.
12:37 Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34 Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.
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