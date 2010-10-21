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День Города


[Индекс номера 139 (29.08.2017)]




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Норильск с размахом отметил День шахтера. Основные торжества прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету праздника подхватил и Центральный район Норильска.

И я там был 
Праздник российского кино в кинокомплексе «Родина» публика отмечала в минувшие выходные и днем, и ночью.

Cпорт–тайм 
У норильской тхэквондистки Полины Никуличевой есть хорошие шансы войти в сборную страны для участия в летних Олимпийских играх — 2020.

Cпорт–тайм 
Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Обыкновенные герои 
Спецназ — подготовленные по особой программе силовые подразделения, предназначенные для проведения операций с применением специальной тактики и средств. И у нас, и в других странах есть такие части. 29 августа отмечает свой профессиональный праздник спецназ Внутренних войск МВД. Это те люди, которые и в мирное время всегда находятся на передовой, сражаясь с терроризмом.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Дорогие друзья! Мы, партия «Зелёные», обращаемся к вам и знаем, что будем услышаны! Норильску нечем дышать!

Новости:
 29 августа 2017 
18:03 Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября.
17:44 Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36 Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП.
17:11 Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38 Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку».
16:01 Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51 Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан.
12:37 Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34 Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.
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