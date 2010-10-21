Спецназ — подготовленные по особой программе силовые подразделения, предназначенные для проведения операций с применением специальной тактики и средств. И у нас, и в других странах есть такие части. 29 августа отмечает свой профессиональный праздник спецназ Внутренних войск МВД. Это те люди, которые и в мирное время всегда находятся на передовой, сражаясь с терроризмом.