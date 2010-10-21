

[Индекс номера 141 (31.08.2017)]



Окно в Арктику

Подведены итоги второго этапа реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Межведомственная комиссия пришла к выводу, что аэропорт к работе в штатном режиме практически готов.

Ремонт 1020 метров ВПП завершен, и теперь в течение примерно двух недель представители Ростехнадзора и Росавиации должны принять работу и разрешить эксплуатацию взлетно–посадочной полосы на всю ее длину. — Строители со своей задачей справились, — подчеркнул старший вице–президент — руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин. — Всего за два года обновлено 1740 метров полотна, в будущем году останется отремонтировать 1080 метров ВПП. Следующий этап реконструкции стартует 1 июня 2018 года и так же, как и в этом году, продлится до 15 сентября. Межведомственная комиссия подводит итоги ремонтных работ После реконструкции норильский аэропорт должен встать в один ряд с самыми современными воздушными гаванями российского Севера. Примечательно, что столь важный объект обретает новую жизнь только благодаря совместной работе государства и «Норникеля». Оценивая перспективный опыт государственно–частного партнерства, генеральный директор администрации гражданских аэропортов Юрий Жирков отметил, что все участники масштабного социально значимого проекта свои обязательства выполнили полностью. Напомним, реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы РФ на 2010 — 2020 годы. Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, направляет на эти цели более трех миллиардов рублей. Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин рассказал, что в период второго этапа реконструкции аэропорта «Норильск» Ростехнадзор провел на объекте четыре проверки, и к сегодняшнему дню все замечания были устранены. – Опыт проведения такой масштабной реконструкции в столь сложных условиях без закрытия аэропорта, несомненно, интересный. И, я думаю, он будет использован в дальнейшем в других регионах, — отметил Алексей Алешин. Говоря о том, как повлияет появление на Таймыре модернизированной полосы, способной принимать суда самых разных классов, на логистику авиаперевозок в целом, министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин особо подчеркнул: помимо того что проект является ключевым звеном в транспортной инфраструктуре нашего края, он уникален для страны в целом и в будущем способен сыграть важную роль в реализации стратегии развития Арктики. Также министр дал общую оценку организации работы норильского аэропорта этим летом: – Мы увидели, что при эффективной консолидации ресурсов, наличии выверенных и правильных решений во время ремонта взлетно–посадочной полосы аэропорт может продолжать полноценно работать. Пусть с использованием судов малой авиации, но все задачи по перевозке пассажиров этим летом были выполнены. Такая практика может быть распространена на всю территорию страны. Сергей Еремин поблагодарил компанию «Норникель» и авиакомпанию NordStar, которые сумели в непростой период наладить надежное авиасообщение с материком. Для региона этот фактор не менее важен, чем создание нового арктического форпоста. – Аэропорт к работе готов

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Ремонт 1020 метров ВПП завершен, и теперь в течение примерно двух недель представители Ростехнадзора и Росавиации должны принять работу и разрешить эксплуатацию взлетно–посадочной полосы на всю ее длину.— Строители со своей задачей справились, — подчеркнул. — Всего за два года обновлено 1740 метров полотна, в будущем году останется отремонтировать 1080 метров ВПП. Следующий этап реконструкции стартует 1 июня 2018 года и так же, как и в этом году, продлится до 15 сентября.После реконструкции норильский аэропорт должен встать в один ряд с самыми современными воздушными гаванями российского Севера. Примечательно, что столь важный объект обретает новую жизнь только благодаря совместной работе государства и «Норникеля». Оценивая перспективный опыт государственно–частного партнерства,отметил, что все участники масштабного социально значимого проекта свои обязательства выполнили полностью.Напомним, реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы РФ на 2010 — 2020 годы. Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, направляет на эти цели более трех миллиардов рублей.рассказал, что в период второго этапа реконструкции аэропорта «Норильск» Ростехнадзор провел на объекте четыре проверки, и к сегодняшнему дню все замечания были устранены.– Опыт проведения такой масштабной реконструкции в столь сложных условиях без закрытия аэропорта, несомненно, интересный. И, я думаю, он будет использован в дальнейшем в других регионах, — отметил Алексей Алешин.Говоря о том, как повлияет появление на Таймыре модернизированной полосы, способной принимать суда самых разных классов, на логистику авиаперевозок в целом,особо подчеркнул: помимо того что проект является ключевым звеном в транспортной инфраструктуре нашего края, он уникален для страны в целом и в будущем способен сыграть важную роль в реализации стратегии развития Арктики.Также министр дал общую оценку организации работы норильского аэропорта этим летом:– Мы увидели, что при эффективной консолидации ресурсов, наличии выверенных и правильных решений во время ремонта взлетно–посадочной полосы аэропорт может продолжать полноценно работать. Пусть с использованием судов малой авиации, но все задачи по перевозке пассажиров этим летом были выполнены. Такая практика может быть распространена на всю территорию страны.Сергей Еремин поблагодарил компанию «Норникель» и авиакомпанию NordStar, которые сумели в непростой период наладить надежное авиасообщение с материком. Для региона этот фактор не менее важен, чем создание нового арктического форпоста.

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