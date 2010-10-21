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День Города


[Индекс номера 141 (31.08.2017)]

 Городские подробности 
Режим чистого неба

Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установили датчик качества. На следующей неделе будет запущен и маршрутный мониторинг воздуха.
Сергей Шахматов демонстрирует показания датчика
Эти проекты презентованы общественными организациями «Красэкофронт» и «Зеленая Россия» совместно с норильскими экологами. Как рассказал Сергей Шахматов, лидер Красноярского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия», стационарный датчик, установленный на улице Севастопольской, а также мобильный пункт будут определять качество воздуха по мелкодисперсной пыли ПМ 2,5, в которой абсорбируются все остальные газообразные загрязняющие вещества. Она несет наибольший риск для здоровья человека, в том числе канцерогенный. Впоследствии собранные данные будут размещаться в специально разработанном мобильном приложении Эковизор, которое уже сегодня можно бесплатно скачать в App Store и Google play. Данные будут обновляться автоматически ежечасно.
Эта система уже работает в Москве, где установлены 55 постов, а также в Красноярске. В приложение передается и информация с официальных государственных постов наблюдения за состоянием воздуха (пять из них размещены в краевой столице, один — в Ачинске). Четвертым городом приложения стал Норильск. Поскольку тут нет государственных постов, подключается общественный.
Сергей Шахматов подчеркнул, что система является общественной, и в ее задачи не входит государственный экологический мониторинг.
– Это работа государства, администрации края, министерства экологии. Наша задача — сформировать собственный независимый банк данных загрязнений по городам края, в том числе — в Норильске. В будущем из них планируется составляться ежегодный доклад, который будет представляться губернатору и правительству края. По этим же данным организации, контролирующие уровень загрязнения, — Росприроднадзор, Роспотребнадзор — могут выезжать и делать собственные замеры, вынося уже официальные предписания. В этом, кстати, помощь могут оказать и сами горожане: мобильное приложение позволяет пользователям ставить свою оценку, которая будет отображаться на карте, — рассказал он.
Для развития самой программы сейчас разрабатывается опция прогноза: расчет будет делаться на основе математических моделей рассеивания загрязняющих веществ и прогноза погоды. Специалисты полагают, что это позволит горожанам планировать выходные или мероприятия на воздухе, нанося как можно меньший урон своему здоровью.
29 августа были сделаны замеры атмосферного воздуха в четырех точках: в помещении комплекса «Арена–Норильск», за медным заводом, у ЦЭНа никелевого завода и у роддома. Превышающие параметры AQI зафиксированы только в зоне медного завода. Данные поступают в приложение, в котором уже появились первые оценки норильчан. Пока система обновляется в тестовом режиме раз в три часа.
Руководство города и Заполярного филиала «Норникеля» заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха. Глава города Олег Курилов, с которым Сергей Шахматов встречался, чтобы обсудить возможность установки подобных датчиков в районах Норильска, согласился, что горожане должны быть информированы о пиковом времени загрязнения.
– Он запланировал собрать совещание с профильными службами: будет определяться формат участия города в проекте. Планируется, что проект будет развиваться в рамках единой диспетчерской службы (ЕДДС), — рассказал Сергей Шахматов.
Присутствовавшая на встрече Наталья Кармановская, руководитель группы норильских экологов, которым предстоит обслуживать систему в Норильске, отметила важность нового вида контроля для нашего города:
– Этот прибор контролирует универсальный показатель загрязнения, а не отдельные компоненты.
Накануне встречи с главой Норильска состоялось и совещание с руководством Заполярного филиала компании для обсуждения мер по снижению выбросов при определенных значениях загазованности, зафиксированных стационарным и мобильным датчиками.
– Руководству ЗФ понравился проект, мы обсудили формат взаимодействия, и они готовы использовать данные общественного контроля в мероприятиях по снижению выбросов предприятий комбината. Теперь очередь за специалистами–экологами: им предстоит выработать критические показания датчика, которые послужат основанием для снижения уровня выбросов, — сообщил Сергей Шахматов.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира Макушкина
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