

[Индекс номера 141 (31.08.2017)]



Городские подробности

Режим чистого неба

Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установили датчик качества. На следующей неделе будет запущен и маршрутный мониторинг воздуха.

Сергей Шахматов демонстрирует показания датчика Эти проекты презентованы общественными организациями «Красэкофронт» и «Зеленая Россия» совместно с норильскими экологами. Как рассказал Сергей Шахматов, лидер Красноярского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия», стационарный датчик, установленный на улице Севастопольской, а также мобильный пункт будут определять качество воздуха по мелкодисперсной пыли ПМ 2,5, в которой абсорбируются все остальные газообразные загрязняющие вещества. Она несет наибольший риск для здоровья человека, в том числе канцерогенный. Впоследствии собранные данные будут размещаться в специально разработанном мобильном приложении Эковизор, которое уже сегодня можно бесплатно скачать в App Store и Google play. Данные будут обновляться автоматически ежечасно. Эта система уже работает в Москве, где установлены 55 постов, а также в Красноярске. В приложение передается и информация с официальных государственных постов наблюдения за состоянием воздуха (пять из них размещены в краевой столице, один — в Ачинске). Четвертым городом приложения стал Норильск. Поскольку тут нет государственных постов, подключается общественный. Сергей Шахматов подчеркнул, что система является общественной, и в ее задачи не входит государственный экологический мониторинг. – Это работа государства, администрации края, министерства экологии. Наша задача — сформировать собственный независимый банк данных загрязнений по городам края, в том числе — в Норильске. В будущем из них планируется составляться ежегодный доклад, который будет представляться губернатору и правительству края. По этим же данным организации, контролирующие уровень загрязнения, — Росприроднадзор, Роспотребнадзор — могут выезжать и делать собственные замеры, вынося уже официальные предписания. В этом, кстати, помощь могут оказать и сами горожане: мобильное приложение позволяет пользователям ставить свою оценку, которая будет отображаться на карте, — рассказал он. Для развития самой программы сейчас разрабатывается опция прогноза: расчет будет делаться на основе математических моделей рассеивания загрязняющих веществ и прогноза погоды. Специалисты полагают, что это позволит горожанам планировать выходные или мероприятия на воздухе, нанося как можно меньший урон своему здоровью. 29 августа были сделаны замеры атмосферного воздуха в четырех точках: в помещении комплекса «Арена–Норильск», за медным заводом, у ЦЭНа никелевого завода и у роддома. Превышающие параметры AQI зафиксированы только в зоне медного завода. Данные поступают в приложение, в котором уже появились первые оценки норильчан. Пока система обновляется в тестовом режиме раз в три часа. Руководство города и Заполярного филиала «Норникеля» заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха. Глава города Олег Курилов, с которым Сергей Шахматов встречался, чтобы обсудить возможность установки подобных датчиков в районах Норильска, согласился, что горожане должны быть информированы о пиковом времени загрязнения. – Он запланировал собрать совещание с профильными службами: будет определяться формат участия города в проекте. Планируется, что проект будет развиваться в рамках единой диспетчерской службы (ЕДДС), — рассказал Сергей Шахматов. Присутствовавшая на встрече Наталья Кармановская, руководитель группы норильских экологов, которым предстоит обслуживать систему в Норильске, отметила важность нового вида контроля для нашего города: – Этот прибор контролирует универсальный показатель загрязнения, а не отдельные компоненты. Накануне встречи с главой Норильска состоялось и совещание с руководством Заполярного филиала компании для обсуждения мер по снижению выбросов при определенных значениях загазованности, зафиксированных стационарным и мобильным датчиками. – Руководству ЗФ понравился проект, мы обсудили формат взаимодействия, и они готовы использовать данные общественного контроля в мероприятиях по снижению выбросов предприятий комбината. Теперь очередь за специалистами–экологами: им предстоит выработать критические показания датчика, которые послужат основанием для снижения уровня выбросов, — сообщил Сергей Шахматов.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Эти проекты презентованы общественными организациями «Красэкофронт» и «Зеленая Россия» совместно с норильскими экологами. Как рассказал, стационарный датчик, установленный на улице Севастопольской, а также мобильный пункт будут определять качество воздуха по мелкодисперсной пыли ПМ 2,5, в которой абсорбируются все остальные газообразные загрязняющие вещества. Она несет наибольший риск для здоровья человека, в том числе канцерогенный. Впоследствии собранные данные будут размещаться в специально разработанном мобильном приложении Эковизор, которое уже сегодня можно бесплатно скачать в App Store и Google play. Данные будут обновляться автоматически ежечасно.Эта система уже работает в Москве, где установлены 55 постов, а также в Красноярске. В приложение передается и информация с официальных государственных постов наблюдения за состоянием воздуха (пять из них размещены в краевой столице, один — в Ачинске). Четвертым городом приложения стал Норильск. Поскольку тут нет государственных постов, подключается общественный.Сергей Шахматов подчеркнул, что система является общественной, и в ее задачи не входит государственный экологический мониторинг.– Это работа государства, администрации края, министерства экологии. Наша задача — сформировать собственный независимый банк данных загрязнений по городам края, в том числе — в Норильске. В будущем из них планируется составляться ежегодный доклад, который будет представляться губернатору и правительству края. По этим же данным организации, контролирующие уровень загрязнения, — Росприроднадзор, Роспотребнадзор — могут выезжать и делать собственные замеры, вынося уже официальные предписания. В этом, кстати, помощь могут оказать и сами горожане: мобильное приложение позволяет пользователям ставить свою оценку, которая будет отображаться на карте, — рассказал он.Для развития самой программы сейчас разрабатывается опция прогноза: расчет будет делаться на основе математических моделей рассеивания загрязняющих веществ и прогноза погоды. Специалисты полагают, что это позволит горожанам планировать выходные или мероприятия на воздухе, нанося как можно меньший урон своему здоровью.29 августа были сделаны замеры атмосферного воздуха в четырех точках: в помещении комплекса «Арена–Норильск», за медным заводом, у ЦЭНа никелевого завода и у роддома. Превышающие параметры AQI зафиксированы только в зоне медного завода. Данные поступают в приложение, в котором уже появились первые оценки норильчан. Пока система обновляется в тестовом режиме раз в три часа.Руководство города и Заполярного филиала «Норникеля» заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха., с которым Сергей Шахматов встречался, чтобы обсудить возможность установки подобных датчиков в районах Норильска, согласился, что горожане должны быть информированы о пиковом времени загрязнения.– Он запланировал собрать совещание с профильными службами: будет определяться формат участия города в проекте. Планируется, что проект будет развиваться в рамках единой диспетчерской службы (ЕДДС), — рассказал Сергей Шахматов.Присутствовавшая на встрече, которым предстоит обслуживать систему в Норильске, отметила важность нового вида контроля для нашего города:– Этот прибор контролирует универсальный показатель загрязнения, а не отдельные компоненты.Накануне встречи с главой Норильска состоялось и совещание с руководством Заполярного филиала компании для обсуждения мер по снижению выбросов при определенных значениях загазованности, зафиксированных стационарным и мобильным датчиками.– Руководству ЗФ понравился проект, мы обсудили формат взаимодействия, и они готовы использовать данные общественного контроля в мероприятиях по снижению выбросов предприятий комбината. Теперь очередь за специалистами–экологами: им предстоит выработать критические показания датчика, которые послужат основанием для снижения уровня выбросов, — сообщил Сергей Шахматов.

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