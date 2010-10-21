

[Индекс номера 141 (31.08.2017)]



Происшествия

В одно мгновение

Начиная с весны, в Норильске произошло несколько трагических случаев, в которых пострадали дети. Мы выяснили подробности всех этих происшествий. И очень надеемся, что норильчане, прочитав эту статью и сделав выводы, уберегут своих детей от беды.

Так, в двух пожарах погибли четверо детей. И в обоих случаях 2015 и 2016 годов рождения. Первый пожар (в одной из квартир на шестом этаже жилого дома № 30 на ул. Талнахской), когда в детской кроватке был найден труп пятимесячной девочки, а на балконе — тело ее двухлетнего братика, породил массу слухов. Начиная с 7 апреля, интернет пестрел сообщениями типа: «Где были родители?», «Что–то тут нечисто...», «А не убийство ли это?» и тому подобное. Мать и отца, оставшихся в живых, люди обвиняли в том, что они не уберегли детей, и требовали справедливого возмездия. Теперь же с уверенностью можно сказать, что этот пожар — чистая случайность, и в гибели детей родители не виноваты. Они пытались их спасти, но не смогли. Сотрудники прокуратуры после проведенного расследования пришли к выводу, что когда вся семья спала, загорелась проводка. Проснувшись, мама выскочила на лестничную площадку, чтобы позвать на помощь. Из–за потока воздуха огонь разгорелся сильнее, и кроватка, в которой спала малышка, моментально вспыхнула, так как находилась вблизи очага пожара. Мама в охваченную пламенем квартиру вернуться не смогла и в ужасе металась между квартирами. Папа же, спросонья увидев, что дочка сгорела, схватил сына и выскочил с ним на балкон, так как путь на лестничную площадку был прегражден огнем. Выбив стекла, отец допустил в квартиру вторую волну кислорода, и пламя усилилось. Мужчина пытался с балкона спуститься этажом ниже, но не получилось. Когда прибыли пожарные, ребенок уже не подавал признаков жизни. Отцу была оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Женщина физически не пострадала, но с постигшим ее горем справиться самостоятельно не смогла и попала на лечение к психиатру. Поджог или случайность? Второй пожар, унесший жизнь двоих малышей, произошел 26 июня в Кайеркане в гостинке на Надеждинской, 17. В комнате помимо ребятишек нашли девушку в тяжелом состоянии, которую госпитализировали. Тогда ее ошибочно приняли за маму погибших детей. Как позже выяснилось, матери в момент пожара дома не было, она находилась в гостях еще с одним ребенком 2017 года рождения. Спустя пару дней прошла информация, что поджог квартиры совершил девятилетний мальчик, и большинство обывателей, обсуждая эту трагедию, считали ребенка этаким монстром, который устроил пожар специально. Как нам на днях рассказали в следственном комитете, по факту смерти двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следствие до сих пор продолжается. Пострадавшая девушка все еще находится в больнице. Как только ее выпишут, будет проведена экспертиза, которая покажет степень тяжести причиненного вреда здоровью. Однозначно установлено, что в пожаре действительно виновен именно этот девятилетний мальчик, но не совсем верно говорить, что он поджег квартиру. Мальчику недавно была проведена психолого–психиатрическая экспертиза, которая должна показать, можно ли доверять его показаниям. Хотя и так нет оснований не верить ему. Не желая никому зла, двое мальчишек просто использовали бесхозную квартиру по соседству с той, в которой погибли дети, для своих игр. В тот злополучный день пацаненок решил показать своему товарищу фокус: поднес к баллончику с дезодорантом, найденному тут же, зажженную зажигалку. Когда баллончик вспыхнул, он выронил его из рук, и мальчишки убежали. В результате пожара ущерб в той или иной степени был причинен жильцам 12 квартир. Возникает вопрос: как ребята вообще смогли попасть в это помещение? А дело в том, что когда хозяин квартиры умер, дверь заварили, но так, что осталась щель, в которую, при желании, может пролезть ребенок. Никто из взрослых не подумал, что помещение с хламом может представлять интерес для детей. Причем соседи видели, что туда периодически наведываются подростки, но это почему–то их тоже не насторожило. Стоит отметить, что раз виновный в пожаре не достиг шестнадцатилетнего возраста, с которого и начинается уголовное преследование по 109–й статье, наказание он не понесет. При этом оба мальчика, конечно же, поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кстати, по просьбе родителей сотрудники следственного комитета, проводящие расследование, не сказали мальчишке, что по его вине погибли дети, чтобы его не травмировать. Скрыли от мальчика этот факт и в интересах следствия, чтобы он не боялся честно рассказать о случившемся. Беседа с ребенком проводится в присутствии родителей и психолога не более получаса в день. Следователи к мальчику относятся доброжелательно. Родители следствию не препятствуют. Помимо следственного комитета к расследованию этого дела подключилась и полиция. Дело в том, что следственный комитет выделил в отдельное производство статью 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству) и статью 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении мамы погибших детей и мам мальчишек, виновных в пожаре, и расследованием дел по этим статьям занимается ОМВД. Также выделена в отдельное производство и статья 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека). Полицейские должны расследовать, кто оставил квартиру с хламом без присмотра и допустил проникновение туда детей. Также полиция будет принимать решение по статьям 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и 168 (повреждение чужого имущества по неосторожности). Служебную проверку проведет и Госпожнадзор. В итоге все вынесенные решения будут сообщены следственному комитету и потом уже станут известны широкой общественности. Не уследили Потрясли Норильск этим летом и падения детей с высоты. Так «Заполярка» писала: «Полуторагодовалая девочка, выпавшая из окна третьего этажа на Ленинградской, 17, умерла в норильской городской больнице. Происшествие случилось около 20 часов 25 июня». Как рассказали в прокуратуре, родители погибшей в момент происшествия находились дома. Отец мылся, мама же отлучилась в другую комнату. Окно в комнате, где девочка осталась одна, было открыто настежь. Малышка взобралась на подоконник... Вернувшись в комнату, мама все поняла и выбежала на улицу. Увидев тело дочки, она металась и кричала. Уголовное дело в отношении родителей не возбуждено из–за отсутствия состава преступления. А вот родители двухлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Талнахе, в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить обстоятельства случившегося не смогли. Трагедия произошла 9 июля на Бауманской, 4. Вызов на пульт диспетчера талнахской скорой помощи поступил в 17.00. Через семь минут врачи прибыли на место и приступили к оказанию помощи пострадавшей. Девочка в возрасте 2,7 года в результате падения получила множественные сочетанные травмы. В кратчайший срок ребенка доставили в городскую больницу № 1. Чуть позже прокуратура установила, что ребенок, будучи без присмотра, прошел на кухню, где, пододвинув стул, залез на подоконник и открыл створку пластикового окна... Свидетелем случившегося оказалась восьмилетняя сестренка, которая в момент падения малышки находилась поблизости. Учитывая, что в действиях обоих родителей содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), прокуратурой города в органы предварительного расследования направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения 14.07.2017 по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ, расследование которого взято на особый контроль. За данное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. О результатах расследования общественности будет сообщено по его завершении. Шокировала норильчан и родительская безалаберность, в результате которой двухлетняя девочка лишилась фаланг четвертого и пятого пальцев правой руки. По данному факту проводится проверка и будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Пока известно следующее: 28 июля в 21.36 в отдел МВД поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили несовершеннолетнюю 2015 года рождения с первичным диагнозом «травматическая ампутация пальцев правой кисти руки». Как выяснили полицейские, девочка наблюдала за тем, как мама перекручивала мясо на электрической мясорубке. В тот момент, когда женщина отвлеклась, ребенок засунул руку в мясорубку. Все, кто лечил девочку и занимался расследованием, были удивлены безответственностью матери — ну куда уж проще, прекратив крутить, просто выдернуть шнур из розетки или взять ребенка на руки, если отключать мясорубку не хочется, а отойти от стола нужно. С января по август 2017 года медицинские учреждения города передали в отдел МВД 328 сообщений о различных травмах детей, из них 283 по Центральному району. Диапазон их достаточно широк, начиная от мелких (ссадины, царапины, засовывание мелких предметов в уши и нос) и заканчивая более тяжкими (переломы и прочие увечья). К административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию детей» привлечены 167 родителей. Можно долго размышлять над тем, почему именно этим летом произошло так много трагедий. Да это и неважно. Потому что во всех детских бедах в любом случае виноваты взрослые, и подобное может случиться с детьми безалаберных родителей в любое время года. Все вышеописанные нами случаи лишний раз подтверждают: отвернувшись на мгновение, не позаботившись при этом о безопасности своего чада, можно его потерять навсегда. Так давайте же учиться на чужих ошибках...

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Так, в двух пожарах погибли четверо детей. И в обоих случаях 2015 и 2016 годов рождения.Первый пожар (в одной из квартир на шестом этаже жилого дома № 30 на ул. Талнахской), когда в детской кроватке был найден труп пятимесячной девочки, а на балконе — тело ее двухлетнего братика, породил массу слухов. Начиная с 7 апреля, интернет пестрел сообщениями типа: «Где были родители?», «Что–то тут нечисто...», «А не убийство ли это?» и тому подобное. Мать и отца, оставшихся в живых, люди обвиняли в том, что они не уберегли детей, и требовали справедливого возмездия.Теперь же с уверенностью можно сказать, что этот пожар — чистая случайность, и в гибели детей родители не виноваты. Они пытались их спасти, но не смогли. Сотрудники прокуратуры после проведенного расследования пришли к выводу, что когда вся семья спала, загорелась проводка. Проснувшись, мама выскочила на лестничную площадку, чтобы позвать на помощь. Из–за потока воздуха огонь разгорелся сильнее, и кроватка, в которой спала малышка, моментально вспыхнула, так как находилась вблизи очага пожара. Мама в охваченную пламенем квартиру вернуться не смогла и в ужасе металась между квартирами. Папа же, спросонья увидев, что дочка сгорела, схватил сына и выскочил с ним на балкон, так как путь на лестничную площадку был прегражден огнем.Выбив стекла, отец допустил в квартиру вторую волну кислорода, и пламя усилилось. Мужчина пытался с балкона спуститься этажом ниже, но не получилось. Когда прибыли пожарные, ребенок уже не подавал признаков жизни. Отцу была оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Женщина физически не пострадала, но с постигшим ее горем справиться самостоятельно не смогла и попала на лечение к психиатру.Второй пожар, унесший жизнь двоих малышей, произошел 26 июня в Кайеркане в гостинке на Надеждинской, 17. В комнате помимо ребятишек нашли девушку в тяжелом состоянии, которую госпитализировали. Тогда ее ошибочно приняли за маму погибших детей. Как позже выяснилось, матери в момент пожара дома не было, она находилась в гостях еще с одним ребенком 2017 года рождения. Спустя пару дней прошла информация, что поджог квартиры совершил девятилетний мальчик, и большинство обывателей, обсуждая эту трагедию, считали ребенка этаким монстром, который устроил пожар специально.Как нам на днях рассказали в следственном комитете, по факту смерти двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следствие до сих пор продолжается. Пострадавшая девушка все еще находится в больнице. Как только ее выпишут, будет проведена экспертиза, которая покажет степень тяжести причиненного вреда здоровью.Однозначно установлено, что в пожаре действительно виновен именно этот девятилетний мальчик, но не совсем верно говорить, что он поджег квартиру. Мальчику недавно была проведена психолого–психиатрическая экспертиза, которая должна показать, можно ли доверять его показаниям. Хотя и так нет оснований не верить ему.Не желая никому зла, двое мальчишек просто использовали бесхозную квартиру по соседству с той, в которой погибли дети, для своих игр. В тот злополучный день пацаненок решил показать своему товарищу фокус: поднес к баллончику с дезодорантом, найденному тут же, зажженную зажигалку. Когда баллончик вспыхнул, он выронил его из рук, и мальчишки убежали. В результате пожара ущерб в той или иной степени был причинен жильцам 12 квартир.Возникает вопрос: как ребята вообще смогли попасть в это помещение? А дело в том, что когда хозяин квартиры умер, дверь заварили, но так, что осталась щель, в которую, при желании, может пролезть ребенок. Никто из взрослых не подумал, что помещение с хламом может представлять интерес для детей. Причем соседи видели, что туда периодически наведываются подростки, но это почему–то их тоже не насторожило.Стоит отметить, что раз виновный в пожаре не достиг шестнадцатилетнего возраста, с которого и начинается уголовное преследование по 109–й статье, наказание он не понесет. При этом оба мальчика, конечно же, поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.Кстати, по просьбе родителей сотрудники следственного комитета, проводящие расследование, не сказали мальчишке, что по его вине погибли дети, чтобы его не травмировать. Скрыли от мальчика этот факт и в интересах следствия, чтобы он не боялся честно рассказать о случившемся. Беседа с ребенком проводится в присутствии родителей и психолога не более получаса в день. Следователи к мальчику относятся доброжелательно. Родители следствию не препятствуют.Помимо следственного комитета к расследованию этого дела подключилась и полиция. Дело в том, что следственный комитет выделил в отдельное производство статью 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству) и статью 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении мамы погибших детей и мам мальчишек, виновных в пожаре, и расследованием дел по этим статьям занимается ОМВД.Также выделена в отдельное производство и статья 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека). Полицейские должны расследовать, кто оставил квартиру с хламом без присмотра и допустил проникновение туда детей. Также полиция будет принимать решение по статьям 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и 168 (повреждение чужого имущества по неосторожности). Служебную проверку проведет и Госпожнадзор. В итоге все вынесенные решения будут сообщены следственному комитету и потом уже станут известны широкой общественности.Потрясли Норильск этим летом и падения детей с высоты. Так «Заполярка» писала: «Полуторагодовалая девочка, выпавшая из окна третьего этажа на Ленинградской, 17, умерла в норильской городской больнице. Происшествие случилось около 20 часов 25 июня».Как рассказали в прокуратуре, родители погибшей в момент происшествия находились дома. Отец мылся, мама же отлучилась в другую комнату. Окно в комнате, где девочка осталась одна, было открыто настежь. Малышка взобралась на подоконник... Вернувшись в комнату, мама все поняла и выбежала на улицу. Увидев тело дочки, она металась и кричала. Уголовное дело в отношении родителей не возбуждено из–за отсутствия состава преступления.А вот родители двухлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Талнахе, в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить обстоятельства случившегося не смогли.Трагедия произошла 9 июля на Бауманской, 4. Вызов на пульт диспетчера талнахской скорой помощи поступил в 17.00. Через семь минут врачи прибыли на место и приступили к оказанию помощи пострадавшей. Девочка в возрасте 2,7 года в результате падения получила множественные сочетанные травмы. В кратчайший срок ребенка доставили в городскую больницу № 1.Чуть позже прокуратура установила, что ребенок, будучи без присмотра, прошел на кухню, где, пододвинув стул, залез на подоконник и открыл створку пластикового окна... Свидетелем случившегося оказалась восьмилетняя сестренка, которая в момент падения малышки находилась поблизости.Учитывая, что в действиях обоих родителей содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), прокуратурой города в органы предварительного расследования направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения 14.07.2017 по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ, расследование которого взято на особый контроль. За данное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. О результатах расследования общественности будет сообщено по его завершении.Шокировала норильчан и родительская безалаберность, в результате которой двухлетняя девочка лишилась фаланг четвертого и пятого пальцев правой руки. По данному факту проводится проверка и будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.Пока известно следующее: 28 июля в 21.36 в отдел МВД поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили несовершеннолетнюю 2015 года рождения с первичным диагнозом «травматическая ампутация пальцев правой кисти руки». Как выяснили полицейские, девочка наблюдала за тем, как мама перекручивала мясо на электрической мясорубке. В тот момент, когда женщина отвлеклась, ребенок засунул руку в мясорубку.Все, кто лечил девочку и занимался расследованием, были удивлены безответственностью матери — ну куда уж проще, прекратив крутить, просто выдернуть шнур из розетки или взять ребенка на руки, если отключать мясорубку не хочется, а отойти от стола нужно.Можно долго размышлять над тем, почему именно этим летом произошло так много трагедий. Да это и неважно. Потому что во всех детских бедах в любом случае виноваты взрослые, и подобное может случиться с детьми безалаберных родителей в любое время года. Все вышеописанные нами случаи лишний раз подтверждают: отвернувшись на мгновение, не позаботившись при этом о безопасности своего чада, можно его потерять навсегда. Так давайте же учиться на чужих ошибках...

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