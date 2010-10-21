

[Индекс номера 141 (31.08.2017)]



Выставки

Возвращение на родину

Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова. По своей «космической» поэтике и технологии исполнения они не имеют аналогов в мире. Именно ровдужные работы, выполненные из кожи оленя, считаются вершиной творчества мастера.

Выставка открылась 29 августа, ее название «Возвращение» говорит само за себя. На сегодняшний день наш музей обладает одной из самых обширных и ценных коллекций этого мастера — в его собрании 41 произведение художника, в том числе 19 — на ровдуге. Семь новых работ в этом году вернулись на родину мастера, на Таймыр, из частных коллекций бывших норильчан, живущих сейчас в Москве, Санкт–Петербурге и других городах. У некоторых из картин еще даже нет названия. — Приобретение сделано на бюджетные средства. Невероятной силы и ценности картины возвращены в этом году благодаря поддержке властей Норильска, чью поддержку и внимание к музейной работе, к развитию культуры и искусства в регионе мы очень чувствуем, — отметила на открытии выставки директор музея Наталья Федянина. — Такой выставки у нас в музее не было, мы считаем, что это одно из самых важных и самых ожидаемых событий нынешнего года. Экспозиция из семи выставленных в галерее работ поражает формой и содержанием. Молчанов — первый профессиональный долганский художник. Его философские картины обращают нас к макро– и микромиру и с особой тонкостью выполнены из ровдуги — оленьей кожи, которой покрывают чумы. Замшевые покрытия для чумов местные жители еще называют «нюки». Кожа прокоптилась дымом очага, пропиталась запахами тундры, прокалилась солнцем и морозами, она считается традиционным северным материалом, несущим сакральную информацию о жителях Крайнего Севера. Помимо ровдуги в работах использованы элементы оленьих костей и даже части черепа парнокопытного животного — по версии Владимира Ларина, это череп овцебыка. Известно, что Бориса Молчанова вдохновляли такие признанные во всем мире мастера, как Шемякин и Малевич, так что работы долганского художника — невероятный микс древнего с авангардным. *** На выставке говорили о том, какую большую роль сыграл Борис Николаевич в популяризации долганской культуры и в целом культуры Таймыра, о масштабе и неординарности талантливого самобытного мастера, нашедшего свой особый путь в искусстве, сумевшего соединить национальные традиции с современностью. — Такое возвращение — это хороший знак того, что на Таймыре происходят заметные позитивные преображения. Особая гордость территории — музеи Дудинки и Норильска, жемчужины культуры и истории, связанные с коренными народами Таймыра. Работы Молчанова — наше общее достояние, и я рад, что через искусство происходит укрепление связей Норильска и большого Таймыра в плане искусства, — подчеркнул присутствовавший на открытии выставки заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. Поддержать своего земляка приехали и гости из Дудинки, представители долганской общины, солист ансамбля песни и танца народов Севера Виталий Поротов и ансамбль «Сулускан» городского Дома культуры Дудинки. Алексей Чунанчар из Таймырского дома народного творчества подарил норильскому музею редкие издания по долганскому фольклору и исполнил песню на нганасанском языке.

Марина Хорошевская Фото из архива норильского музея www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Выставка открылась 29 августа, ее название «Возвращение» говорит само за себя. На сегодняшний день наш музей обладает одной из самых обширных и ценных коллекций этого мастера — в его собрании 41 произведение художника, в том числе 19 — на ровдуге. Семь новых работ в этом году вернулись на родину мастера, на Таймыр, из частных коллекций бывших норильчан, живущих сейчас в Москве, Санкт–Петербурге и других городах. У некоторых из картин еще даже нет названия.— Приобретение сделано на бюджетные средства. Невероятной силы и ценности картины возвращены в этом году благодаря поддержке властей Норильска, чью поддержку и внимание к музейной работе, к развитию культуры и искусства в регионе мы очень чувствуем, — отметила на открытии выставки. — Такой выставки у нас в музее не было, мы считаем, что это одно из самых важных и самых ожидаемых событий нынешнего года.Экспозиция из семи выставленных в галерее работ поражает формой и содержанием. Молчанов — первый профессиональный долганский художник. Его философские картины обращают нас к макро– и микромиру и с особой тонкостью выполнены из ровдуги — оленьей кожи, которой покрывают чумы. Замшевые покрытия для чумов местные жители еще называют «нюки». Кожа прокоптилась дымом очага, пропиталась запахами тундры, прокалилась солнцем и морозами, она считается традиционным северным материалом, несущим сакральную информацию о жителях Крайнего Севера. Помимо ровдуги в работах использованы элементы оленьих костей и даже части черепа парнокопытного животного — по версии Владимира Ларина, это череп овцебыка.Известно, что Бориса Молчанова вдохновляли такие признанные во всем мире мастера, как Шемякин и Малевич, так что работы долганского художника — невероятный микс древнего с авангардным.

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