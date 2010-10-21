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День Города


[Индекс номера 141 (31.08.2017)]

 Человек родился 
Софья ЧЕБАНОВА

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Софья Чебанова.
Родилась 23 августа в 09.35. Рост 52 см. Вес 3 090 г
Малышка Сонечка — плод любви очень необычной, разновозрастной пары. Отцу девочки, Дмитрию, — 19 лет, красавице маме по имени Алеся — 31. И, чур, никаких пересудов: тут — любовь!
Дмитрий — из многодетной семьи, родом из Ростовской области, из небольшого города Гуково. Там он родился и вырос, окончил училище и работал на частном предприятии. Ребята познакомились, когда Алеся с трехлетним сыном Илюшкой приехала туда отдыхать.
– Это случилось в парке в прекрасную погоду, — рассказывает Дмитрий, — я все помню в мельчайших подробностях. С первых же минут появилась симпатия. Вот как–то потянулся я к ней сердцем...
У ребят завязалась дружба, а затем эти отношения переросли в нечто большее. Дима говорит, что таких женщин, как Алеся, у него на родине не было, она поразила его своей женственностью, харизмой и спокойным нравом.
Спустя какое–то время Алеся пригласила Дмитрия приехать к ней на Север. Сама она — коренная норильчанка, здесь у нее многочисленная родня. А также хорошая стабильная работа на руднике «Заполярный», она — машинист конвейера.
Недолго думая, Дима приехал к любимой, а в июле этого года они поженились. Сыграли свадьбу, вместе воспитывают теперь уже пятилетнего сына Илью, вот будут растить общую доченьку. Софьей назвали ее вместе — очень нравилось имя.
– Несмотря на то что совсем вроде бы молодой, Дима — надежный мужчина, к тому же он добрый и отзывчивый человек, — рассказывают о зяте мама Алеси Нина и сестра нашей героини Ксения. — Маленький Илюша хоть и ждал появления сестренки, но, когда мама ушла рожать, сказал: «Не покупайте мне лялю, верните лучше маму» — скучал...
Теперь семья воссоединилась, и все будет хорошо.
Выписка у ребят была неторжественная, но близкие сумели создать для Чебановых настоящий праздник, приготовив для виновников торжества подарки, шары и цветы.

Марина Калинина
Фото Дениса Кожевникова
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Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Софья Чебанова.

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 31 августа 2017 
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