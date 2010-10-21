

[Индекс номера 141 (31.08.2017)]



Человек родился

Софья ЧЕБАНОВА

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Софья Чебанова.

Родилась 23 августа в 09.35. Рост 52 см. Вес 3 090 г Малышка Сонечка — плод любви очень необычной, разновозрастной пары. Отцу девочки, Дмитрию, — 19 лет, красавице маме по имени Алеся — 31. И, чур, никаких пересудов: тут — любовь! Дмитрий — из многодетной семьи, родом из Ростовской области, из небольшого города Гуково. Там он родился и вырос, окончил училище и работал на частном предприятии. Ребята познакомились, когда Алеся с трехлетним сыном Илюшкой приехала туда отдыхать. – Это случилось в парке в прекрасную погоду, — рассказывает Дмитрий, — я все помню в мельчайших подробностях. С первых же минут появилась симпатия. Вот как–то потянулся я к ней сердцем... У ребят завязалась дружба, а затем эти отношения переросли в нечто большее. Дима говорит, что таких женщин, как Алеся, у него на родине не было, она поразила его своей женственностью, харизмой и спокойным нравом. Спустя какое–то время Алеся пригласила Дмитрия приехать к ней на Север. Сама она — коренная норильчанка, здесь у нее многочисленная родня. А также хорошая стабильная работа на руднике «Заполярный», она — машинист конвейера. Недолго думая, Дима приехал к любимой, а в июле этого года они поженились. Сыграли свадьбу, вместе воспитывают теперь уже пятилетнего сына Илью, вот будут растить общую доченьку. Софьей назвали ее вместе — очень нравилось имя. – Несмотря на то что совсем вроде бы молодой, Дима — надежный мужчина, к тому же он добрый и отзывчивый человек, — рассказывают о зяте мама Алеси Нина и сестра нашей героини Ксения. — Маленький Илюша хоть и ждал появления сестренки, но, когда мама ушла рожать, сказал: «Не покупайте мне лялю, верните лучше маму» — скучал... Теперь семья воссоединилась, и все будет хорошо. Выписка у ребят была неторжественная, но близкие сумели создать для Чебановых настоящий праздник, приготовив для виновников торжества подарки, шары и цветы.

Марина Калинина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Малышка Сонечка — плод любви очень необычной, разновозрастной пары. Отцу девочки, Дмитрию, — 19 лет, красавице маме по имени Алеся — 31. И, чур, никаких пересудов: тут — любовь!Дмитрий — из многодетной семьи, родом из Ростовской области, из небольшого города Гуково. Там он родился и вырос, окончил училище и работал на частном предприятии. Ребята познакомились, когда Алеся с трехлетним сыном Илюшкой приехала туда отдыхать.– Это случилось в парке в прекрасную погоду, — рассказывает Дмитрий, — я все помню в мельчайших подробностях. С первых же минут появилась симпатия. Вот как–то потянулся я к ней сердцем...У ребят завязалась дружба, а затем эти отношения переросли в нечто большее. Дима говорит, что таких женщин, как Алеся, у него на родине не было, она поразила его своей женственностью, харизмой и спокойным нравом.Спустя какое–то время Алеся пригласила Дмитрия приехать к ней на Север. Сама она — коренная норильчанка, здесь у нее многочисленная родня. А также хорошая стабильная работа на руднике «Заполярный», она — машинист конвейера.Недолго думая, Дима приехал к любимой, а в июле этого года они поженились. Сыграли свадьбу, вместе воспитывают теперь уже пятилетнего сына Илью, вот будут растить общую доченьку. Софьей назвали ее вместе — очень нравилось имя.– Несмотря на то что совсем вроде бы молодой, Дима — надежный мужчина, к тому же он добрый и отзывчивый человек, — рассказывают о зяте мама Алеси Нина и сестра нашей героини Ксения. — Маленький Илюша хоть и ждал появления сестренки, но, когда мама ушла рожать, сказал: «Не покупайте мне лялю, верните лучше маму» — скучал...Теперь семья воссоединилась, и все будет хорошо.Выписка у ребят была неторжественная, но близкие сумели создать для Чебановых настоящий праздник, приготовив для виновников торжества подарки, шары и цветы.

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