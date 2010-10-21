

[Индекс номера 142 (01.09.2017)]



Всё по науке

Сегодня 23500 норильских детей пошли в школу. Давайте узнаем, что нового предлагает нам школа в предстоящем учебном году.

В канун Дня знаний норильские учителя встретились в школе № 1 на традиционной педагогической конференции, чтобы обозначить задачи на предстоящий учебный год. Они обсудили, что необходимо сделать, чтобы норильский стандарт образования соответствовал современным ориентирам, как привлечь молодых специалистов. Речь шла не только о том, как сохранить существующие практики в норильском образовании, вошедшие в десятку лучших по стране (такие как, например, комплексная помощь детям с особенностями развития или площадки по работе с одаренными детьми), но и почему стоит внедрять новые. Конференция проходила под девизом «Территория образования: состояние, преимущества и перспективы развития» и включала в себя два основных блока. В первой части работали интерактивные студии, которые представили различные проекты: «Код безопасности», «Шахматный клуб», Центр дистанционного образования и другие новации дополнительного образования. На шести дискуссионных площадках — это новшество конференции — обсуждалось взаимодействие системы образования с социальной, молодежной, культурной, спортивной и другими сферами жизни города. Так, например, «Территория образования и культуры» предложила включить в работу школ музейный компонент и внедрять его на уроках истории, географии и биологии. Второй блок представлял собой пленарное заседание, где подвели итоги работы дискуссионных площадок, а начальник управления норильского образования и его заместители рассказали о развитии образовательной сети в Норильске, кадровой политике, о расходовании бюджетных средств в отрасли и т. д. В педагогической конференции приняли участие 127 человек: в основном это были директора школ и руководители методических объединений всех учебных заведений города, включая детские сады и учреждения дополнительного образования. Форум завершился награждением победителей рейтинга образовательных учреждений, а также небольшим концертом, подготовленным Домом творчества детей и юношества. — Современная школа должна быть максимально открытой, способной выйти за пределы кабинетов и классов. Мы должны не бояться менять пространство, начиная с перестановки мебели и заканчивая новыми методами в формировании образовательной среды, мотивируя педагогов на нестандартные подходы в работе. Школа может быть не только источником знаний, но и умным советчиком в определении жизненного пути наших детей, — прокомментировал основные тенденции начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. Можно гордиться Августовский форум педагогов посетили руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков, его заместитель по вопросам образования, спорта и культуры Наталья Коростелева, представители среднего и высшего звена в образовании. – 2017 год ознаменован хорошими результатами госэкзаменов, прекрасной летней кампанией с оздоровлением детей и открытием профильных школ, а также отличными ремонтами в образовательных школах — чувствовалось, что директора остались на лето в городе. Что касается конференции, я считаю: ее новый формат, с дискуссионными площадками и сразу же озвученными результатами работы, очень продуктивен. Уверена: каждый из наших педагогов делает дело, которым по праву можно гордиться; в Норильске есть все возможности, чтобы растить счастливых и образованных детей, так что пусть слоган «Высоким широтам — высокое качество образования» станет девизом на предстоящий учебный год, — подвела итоги конференции Наталья Коростелева. К слову, на подобной конференции в Красноярске было отмечено, что в школах и детских садах края значительно увеличилось количество родительских объединений, отдельным направлением стало вовлечение семей в образовательный процесс. Дети, родители и педагоги массово объединяются для проведения благотворительных акций и ярмарок, организовывают творческие клубы. В одной школе проводят семейные читки с артистами красноярского ТЮЗа, в другой придумали альтернативу родительским собраниям — в формате тренингов и тимбилдингов. Новые предметы В своем интервью «Заполярке» Андрей Колин рассказал о таких нововведениях нынешнего учебного года, как занятия по шахматам и уроки астрономии. Кстати, он в свое время преподавал этот предмет и считает его одним из самых интересных в школьной программе. — Норильск ждет много новаций в этом году, мы идем в ногу с краем и с Россией. В рамках федеральных образовательных стандартов реализуем проект, в котором дети начальной школы (поэтапно, за счет часов внеурочной деятельности) будут осваивать шахматы. Существуют специальные программы и методики, которые позволят учителям начальных классов вести этот предмет. Для учеников младшего звена предусмотрена игровая форма знакомства с шахматными фигурами, их движениями, построениями. Мы не будем загонять в шахматы всех, ребята в начальной школе освоят азы шахматного мастерства, а те, кому это покажется нужным и интересным, смогут, начиная с 5–го класса, развиваться и дальше в этом направлении в трех специализированных учреждениях: в Центре внешкольной работы Талнаха, кайерканском Доме детского творчества и у педагогов 6–й школы. По словам Колина, с астрономией все несколько сложнее. Учебники Норильск закупил, хватает и педагогов. Однако тут есть некоторые проблемы, отметил Андрей Геннадьевич: — Дело в том, что астрономию практически исключили из перечня дисциплин, преподаваемых в вузах, то есть фактически педагогов по этому предмету высшая школа последние 15–20 лет вообще не готовила... К тому же астрономия требует не просто теории, но и опытных наблюдений, практики. А в наших условиях на этой территории проводить наблюдения за небом достаточно сложно — звезд практически не видно. Но будем стараться осваивать теорию, тем более что учебники астрономии нового образца, судя по авторам, — это переработанные старые, а значит, надежные и проверенные. • В Норильске 37 образовательных школ, 43 дошкольных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования. Обеспечивают их деятельность свыше 6 тысяч сотрудников. • 1 сентября 2017 года в норильские школы отправятся 23 500 детей. • Первоклассников в этом году — 2800 детей, что на 200 человек больше, чем в 2016 году. • В выпускных классах — 1,5 тысячи школьников (в этом году аттестат зрелости получили 1289 учеников). • Увеличится количество школ, которые будут работать в две смены, связано это с бОльшим числом учеников. По словам специалистов управления образования, в наш город на постоянное место жительства активно прибывают семьи с детьми школьного возраста из других регионов. • Всего в образовательных учреждениях НПР, включая сады, секции, музыкальные, художественные школы и клубы по интересам, обучаются более 35 тысяч детей. Специализированные классы Повышение квалификации педагогов и развитие профильных классов — особые темы, которые выделяют для себя норильские педагоги. Напомним, в Норильске работают несколько специализированных классов (СПОКов) по разным направлениям. Правовой класс. 14–я школа традиционно открывает юридический или правовой класс, в котором ребята плотно сотрудничают с Норильским отделом внутренних дел. Инженерные классы. Школы № 42 и 9, а также 11–я гимназия известны своими «Норникель–классами», сейчас их называют классами, мотивированными на инженерные специальности, или попросту инженерными. Они сотрудничают с НГИИ и корпоративным университетом «Норильский никель». Спецкурсы там ведут не только по профильным предметам — физике и математике, но и по направлениям, относящимся к деятельности «Норникеля». Педагогические классы. Будущих педагогов готовят в 5–й гимназии и 37–й школе Кайеркана. Учащиеся этих классов сотрудничают с Норильским педагогическим колледжем и центром «Виктория». Медицинские классы. В 4–й, 11–й и 48–й гимназиях углубленно изучают химию и биологию, заочно сотрудничают с Красноярским медицинским университетом имени Луки Войно–Ясенецкого. 5–я гимназия — школа с разнообразной профильной программой, с учетом индивидуальных запросов детей здесь развивают математическое, экономическое и медицинское направления. Есть в норильских школах и так называемые «губернаторские классы», появившиеся в результате участия в проекте министерства образования Красноярского края. В школе № 1 им. А. П. Завенягина с углубленным изучением физики и математики был открыт специализированный класс математической направленности. В прошлом учебном году в школе № 1 появился класс инженерно–технологической направленности, а в лицее № 3 — класс естественно–научной направленности. Новшество этого года — спецкласс МЧС на базе школы № 21, его назвали «МЧС–резерв», набор туда закончился 30 августа.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В канун Дня знаний норильские учителя встретились в школе № 1 на традиционной педагогической конференции, чтобы обозначить задачи на предстоящий учебный год. Они обсудили, что необходимо сделать, чтобы норильский стандарт образования соответствовал современным ориентирам, как привлечь молодых специалистов. Речь шла не только о том, как сохранить существующие практики в норильском образовании, вошедшие в десятку лучших по стране (такие как, например, комплексная помощь детям с особенностями развития или площадки по работе с одаренными детьми), но и почему стоит внедрять новые.Конференция проходила под девизом «Территория образования: состояние, преимущества и перспективы развития» и включала в себя два основных блока. В первой части работали интерактивные студии, которые представили различные проекты: «Код безопасности», «Шахматный клуб», Центр дистанционного образования и другие новации дополнительного образования. На шести дискуссионных площадках — это новшество конференции — обсуждалось взаимодействие системы образования с социальной, молодежной, культурной, спортивной и другими сферами жизни города. Так, например, «Территория образования и культуры» предложила включить в работу школ музейный компонент и внедрять его на уроках истории, географии и биологии.Второй блок представлял собой пленарное заседание, где подвели итоги работы дискуссионных площадок, а начальник управления норильского образования и его заместители рассказали о развитии образовательной сети в Норильске, кадровой политике, о расходовании бюджетных средств в отрасли и т. д.В педагогической конференции приняли участие 127 человек: в основном это были директора школ и руководители методических объединений всех учебных заведений города, включая детские сады и учреждения дополнительного образования. Форум завершился награждением победителей рейтинга образовательных учреждений, а также небольшим концертом, подготовленным Домом творчества детей и юношества.— Современная школа должна быть максимально открытой, способной выйти за пределы кабинетов и классов. Мы должны не бояться менять пространство, начиная с перестановки мебели и заканчивая новыми методами в формировании образовательной среды, мотивируя педагогов на нестандартные подходы в работе. Школа может быть не только источником знаний, но и умным советчиком в определении жизненного пути наших детей, — прокомментировал основные тенденцииАвгустовский форум педагогов посетили, представители среднего и высшего звена в образовании.– 2017 год ознаменован хорошими результатами госэкзаменов, прекрасной летней кампанией с оздоровлением детей и открытием профильных школ, а также отличными ремонтами в образовательных школах — чувствовалось, что директора остались на лето в городе. Что касается конференции, я считаю: ее новый формат, с дискуссионными площадками и сразу же озвученными результатами работы, очень продуктивен. Уверена: каждый из наших педагогов делает дело, которым по праву можно гордиться; в Норильске есть все возможности, чтобы растить счастливых и образованных детей, так что пусть слоган «Высоким широтам — высокое качество образования» станет девизом на предстоящий учебный год, — подвела итоги конференции Наталья Коростелева.К слову, на подобной конференции в Красноярске было отмечено, что в школах и детских садах края значительно увеличилось количество родительских объединений, отдельным направлением стало вовлечение семей в образовательный процесс. Дети, родители и педагоги массово объединяются для проведения благотворительных акций и ярмарок, организовывают творческие клубы. В одной школе проводят семейные читки с артистами красноярского ТЮЗа, в другой придумали альтернативу родительским собраниям — в формате тренингов и тимбилдингов.В своем интервью «Заполярке» Андрей Колин рассказал о таких нововведениях нынешнего учебного года, как занятия по шахматам и уроки астрономии. Кстати, он в свое время преподавал этот предмет и считает его одним из самых интересных в школьной программе.— Норильск ждет много новаций в этом году, мы идем в ногу с краем и с Россией. В рамках федеральных образовательных стандартов реализуем проект, в котором дети начальной школы (поэтапно, за счет часов внеурочной деятельности) будут осваивать шахматы. Существуют специальные программы и методики, которые позволят учителям начальных классов вести этот предмет. Для учеников младшего звена предусмотрена игровая форма знакомства с шахматными фигурами, их движениями, построениями. Мы не будем загонять в шахматы всех, ребята в начальной школе освоят азы шахматного мастерства, а те, кому это покажется нужным и интересным, смогут, начиная с 5–го класса, развиваться и дальше в этом направлении в трех специализированных учреждениях: в Центре внешкольной работы Талнаха, кайерканском Доме детского творчества и у педагогов 6–й школы.По словам Колина, с астрономией все несколько сложнее. Учебники Норильск закупил, хватает и педагогов. Однако тут есть некоторые проблемы, отметил Андрей Геннадьевич:— Дело в том, что астрономию практически исключили из перечня дисциплин, преподаваемых в вузах, то есть фактически педагогов по этому предмету высшая школа последние 15–20 лет вообще не готовила... К тому же астрономия требует не просто теории, но и опытных наблюдений, практики. А в наших условиях на этой территории проводить наблюдения за небом достаточно сложно — звезд практически не видно. Но будем стараться осваивать теорию, тем более что учебники астрономии нового образца, судя по авторам, — это переработанные старые, а значит, надежные и проверенные.Повышение квалификации педагогов и развитие профильных классов — особые темы, которые выделяют для себя норильские педагоги. Напомним, в Норильске работают несколько специализированных классов (СПОКов) по разным направлениям.Правовой класс. 14–я школа традиционно открывает юридический или правовой класс, в котором ребята плотно сотрудничают с Норильским отделом внутренних дел.Инженерные классы. Школы № 42 и 9, а также 11–я гимназия известны своими «Норникель–классами», сейчас их называют классами, мотивированными на инженерные специальности, или попросту инженерными. Они сотрудничают с НГИИ и корпоративным университетом «Норильский никель». Спецкурсы там ведут не только по профильным предметам — физике и математике, но и по направлениям, относящимся к деятельности «Норникеля».Педагогические классы. Будущих педагогов готовят в 5–й гимназии и 37–й школе Кайеркана. Учащиеся этих классов сотрудничают с Норильским педагогическим колледжем и центром «Виктория».Медицинские классы. В 4–й, 11–й и 48–й гимназиях углубленно изучают химию и биологию, заочно сотрудничают с Красноярским медицинским университетом имени Луки Войно–Ясенецкого.5–я гимназия — школа с разнообразной профильной программой, с учетом индивидуальных запросов детей здесь развивают математическое, экономическое и медицинское направления.Есть в норильских школах и так называемые «губернаторские классы», появившиеся в результате участия в проекте министерства образования Красноярского края.В школе № 1 им. А. П. Завенягина с углубленным изучением физики и математики был открыт специализированный класс математической направленности. В прошлом учебном году в школе № 1 появился класс инженерно–технологической направленности, а в лицее № 3 — класс естественно–научной направленности.Новшество этого года — спецкласс МЧС на базе школы № 21, его назвали «МЧС–резерв», набор туда закончился 30 августа.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















