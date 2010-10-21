

[Индекс номера 142 (01.09.2017)]



Альтернатива

Подсчёт калорий

С 1 сентября ООО «ПроСервис- Таймыр», обеспечивающее питание в школах, готово перейти на безналичную систему оплаты. Прошлый учебный год стал пилотным в этом плане для двух школ. Теперь опробованную новую систему можно внедрить и в других учебных заведениях.

Главная цель внедрения электронной системы платежей — исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания. А оборот здесь немалый. Контрольно–счетная палата, проверив только две школы, назвала гигантскую сумму — 37 миллионов рублей за один учебный год. Существующую систему платежей посредством наличного расчета прозрачной никак не назовешь, да и она изжила себя. И сейчас предлагается цивилизованный способ списания денег. Во многих городах действует система «Ладошки», разработанная Сбербанком. «ПроСервисТаймыр» от этой программы отказался, разработав свою, более удобную и универсальную, с минимальным задействованием родителей и детей. В течение прошлого учебного года ее протестировали сначала в двух пилотных классах, потом к ней подключили и другие классы экспериментальных школ. Ничего сложного Механизм системы очень прост. Поставщики питания открывают на каждого ребенка условный расчетный счет (условный, потому что речь не идет об открытии специального счета в банке), передает данные в Сбербанк, банковская организация вводит их в свою систему, и родитель пополняет счет ребенка либо через сбербанк–онлайн, либо, если нет карты, через платежный терминал. В личном кабинете можно контролировать сумму списания и общий баланс счета ребенка. Директор «ПроСервисТаймыра» Станислав Дьяков с уверенностью говорит, что все получилось. Потребовался целый год, чтобы выстроить новую систему — разработать программу, поддерживать ее, модернизировать, но самое сложное не это. Убедить родителей в преимуществах нового способа оплаты оказалось непросто — они привыкли действовать по старой схеме: отдал деньги учителю — и забыл. Но такая система уже невозможна, да и законодательство не позволяет ее использовать. – Наличные деньги в школе — это уже анахронизм, — говорит Станислав Дьяков. — Есть лицевые счета, сведения о каждом ребенке занесены в базу данных, соблюдается полная прозрачность отношений. Чем неудобны «Ладошки»? Система школьного питания «Ладошки», действующая в основном в школах центральной части России, довольно проста. Каждый ученик на линии раздачи в школьной столовой самостоятельно выбирает блюда и на кассе оплачивает выбранные позиции просто прикладыванием ладони к считывающему устройству. Система идентифицирует плательщика по индивидуальному рисунку вен ладони, одновременно идет оплата, деньги списываются со специального расчетного счета, о чем родители получают уведомление в личном кабинете или по e–mail. Все бы ничего, но надо периодически обновлять биометрические данные. А это не очень удобно. Директор «ПроСервисТаймыр» говорит, что их программа с широким спектром развития. В мобильном приложении будут не только сведения о состоянии счета, но и меню, а в дальнейшем даже информация о том, что ребенок поел и сколько раз в день. Как платить? Если раньше сбором наличных занимался классный руководитель или кто–то из родителей, то сегодня процедура упрощена по максимуму. Что необходимо помнить, внося деньги: – своевременная оплата предполагает предварительный заказ, то есть если ребенок питается в среду, деньги на счете должны быть уже во вторник; – если ребенок заболел или остался дома по каким–то другим причинам, родители должны позвонить учителю и уведомить его об отсутствии школьника до 9.00 этого дня, иначе оплата питания не будет возвращена. Обо всех нюансах перехода на безналичную систему родителям расскажут на родительских собраниях. Школьное меню Булочки. Булочек и других фастфудов в школах не будет. Задача организации, отвечающей за школьное питание, — обеспечить детей горячим питанием. Меню рассчитывается по калорийности и пищевой ценности. То есть учитывается не просто общее количество калорий, но и содержание углеводов, белков, жиров. Сосиски. Для школьных столовых их изготавливают по специально разработанной рецептуре специалистами Норильского мясокомбината по заказу «ПроСервисТаймыра». В магазинах таких сосисок не продают. Регулярно проводится анализ этой продукции. Фрукты, овощи. Свежими подаются к столу только в сезон. В другое время их обязательно подвергают термической обработке. В свежем виде они появятся в школьных столовых не раньше марта. Обратная связь «ПроСервисТаймыр», обеспечивающий школьное питание, приветствует обратную связь с родителями учеников, учителями, работниками школьных столовых, чтобы понять, куда дальше двигаться, что поменять или, наоборот, исключить. Учитывают все, даже то, какого рациона придерживается та или иная школа. Например, есть школы, где дети предпочитают куриное мясо, а в других, например, налегают на печень или говядину. Обмен информацией можно вести через уполномоченного по питанию. Он есть в каждой школе. Чем больше будет такого общения, тем лучше.

Николай Орлов Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Главная цель внедрения электронной системы платежей — исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания. А оборот здесь немалый. Контрольно–счетная палата, проверив только две школы, назвала гигантскую сумму — 37 миллионов рублей за один учебный год. Существующую систему платежей посредством наличного расчета прозрачной никак не назовешь, да и она изжила себя. И сейчас предлагается цивилизованный способ списания денег. Во многих городах действует система «Ладошки», разработанная Сбербанком. «ПроСервисТаймыр» от этой программы отказался, разработав свою, более удобную и универсальную, с минимальным задействованием родителей и детей. В течение прошлого учебного года ее протестировали сначала в двух пилотных классах, потом к ней подключили и другие классы экспериментальных школ.Механизм системы очень прост. Поставщики питания открывают на каждого ребенка условный расчетный счет (условный, потому что речь не идет об открытии специального счета в банке), передает данные в Сбербанк, банковская организация вводит их в свою систему, и родитель пополняет счет ребенка либо через сбербанк–онлайн, либо, если нет карты, через платежный терминал. В личном кабинете можно контролировать сумму списания и общий баланс счета ребенка.Директор «ПроСервисТаймыра» Станислав Дьяков с уверенностью говорит, что все получилось. Потребовался целый год, чтобы выстроить новую систему — разработать программу, поддерживать ее, модернизировать, но самое сложное не это. Убедить родителей в преимуществах нового способа оплаты оказалось непросто — они привыкли действовать по старой схеме: отдал деньги учителю — и забыл. Но такая система уже невозможна, да и законодательство не позволяет ее использовать.– Наличные деньги в школе — это уже анахронизм, — говорит Станислав Дьяков. — Есть лицевые счета, сведения о каждом ребенке занесены в базу данных, соблюдается полная прозрачность отношений.Система школьного питания «Ладошки», действующая в основном в школах центральной части России, довольно проста. Каждый ученик на линии раздачи в школьной столовой самостоятельно выбирает блюда и на кассе оплачивает выбранные позиции просто прикладыванием ладони к считывающему устройству. Система идентифицирует плательщика по индивидуальному рисунку вен ладони, одновременно идет оплата, деньги списываются со специального расчетного счета, о чем родители получают уведомление в личном кабинете или по e–mail. Все бы ничего, но надо периодически обновлять биометрические данные. А это не очень удобно. Директор «ПроСервисТаймыр» говорит, что их программа с широким спектром развития. В мобильном приложении будут не только сведения о состоянии счета, но и меню, а в дальнейшем даже информация о том, что ребенок поел и сколько раз в день.Если раньше сбором наличных занимался классный руководитель или кто–то из родителей, то сегодня процедура упрощена по максимуму. Что необходимо помнить, внося деньги:– своевременная оплата предполагает предварительный заказ, то есть если ребенок питается в среду, деньги на счете должны быть уже во вторник;– если ребенок заболел или остался дома по каким–то другим причинам, родители должны позвонить учителю и уведомить его об отсутствии школьника до 9.00 этого дня, иначе оплата питания не будет возвращена.Обо всех нюансах перехода на безналичную систему родителям расскажут на родительских собраниях.. Булочек и других фастфудов в школах не будет. Задача организации, отвечающей за школьное питание, — обеспечить детей горячим питанием. Меню рассчитывается по калорийности и пищевой ценности. То есть учитывается не просто общее количество калорий, но и содержание углеводов, белков, жиров.. Для школьных столовых их изготавливают по специально разработанной рецептуре специалистами Норильского мясокомбината по заказу «ПроСервисТаймыра». В магазинах таких сосисок не продают. Регулярно проводится анализ этой продукции.. Свежими подаются к столу только в сезон. В другое время их обязательно подвергают термической обработке. В свежем виде они появятся в школьных столовых не раньше марта.«ПроСервисТаймыр», обеспечивающий школьное питание, приветствует обратную связь с родителями учеников, учителями, работниками школьных столовых, чтобы понять, куда дальше двигаться, что поменять или, наоборот, исключить. Учитывают все, даже то, какого рациона придерживается та или иная школа. Например, есть школы, где дети предпочитают куриное мясо, а в других, например, налегают на печень или говядину. Обмен информацией можно вести через уполномоченного по питанию. Он есть в каждой школе. Чем больше будет такого общения, тем лучше.

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