

[Индекс номера 142 (01.09.2017)]



Быть молодым

Выше знамя!

Норильск вошел в число городов, присоединившихся к новому юношескому движению, — накануне 1 сентября сразу сотня школьников вступила в ряды юнармейцев. Теперь в Красноярском крае их насчитывается 1010 человек.

Торжественную присягу ребята, вступающие в местное отделение всероссийского детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «Юнармия», произнесли на сцене городского Центра культуры: они клялись с честью носить высокое звание юнармейца. Принимал присягу представитель Северного флота, капитан первого ранга Максим Ратников, первым поздравивший «новобранцев»: — Разрешите мне от имени командующего объединенным стратегическим командованием Северного флота вице–адмирала Николая Евменова, военного совета Северного флота, всех воинов–североморцев поздравить вас с этим знаменательным днем в вашей жизни! Думаю, вы сделаете все для того, чтобы имя «юнармеец» звучало гордо, вырастете настоящими патриотами нашей Родины. К юнармейцам также обратились глава Норильска Олег Курилов и Денис Побилат, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия». Они пожелали школьникам стать верными продолжателями патриотических традиций. — В первую очередь я желаю вам успешно окончить школу. Какой жизненный путь вы выберете, — наденете ли вы военную форму или посвятите себя гражданской службе, — решать вам вместе с вашими родителями. Главное — будьте достойными гражданами своей страны и строго придерживайтесь данной сегодня клятвы, — сказал глава города. Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов. До 2020 года на территории России планируется создать более ста центров военно–патриотического воспитания. Часть из них станут специализированными, там будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов. Представители штаба красноярского отделения «Юнармии» сравнивают это общественное движение с его «прародителем» — пионерией, с той разницей, что сейчас делается особый упор на патриотические ценности. Уже сегодня ребята во многих регионах страны (отделения «Юнармии» открыты во всех 85 регионах России и насчитывают 140 тысяч членов) занимаются по специально разработанным программам, включающим как теоретические занятия по истории, всероссийской геральдике, основам безопасности жизнедеятельности, так и практические, в частности, по военному делу: тактике и стратегии. Цель юнармейского движения — вызвать у подрастающего поколения искренний интерес к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно–патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, они смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. Задача наставников юнармейцев — помогать им в овладении новыми знаниями. — В сфере дополнительного образования будет создана краевая программа «Юный армеец». Каждый педагог ОБЖ будет проходить курсы повышения квалификации, чтобы в дальнейшем более качественно обучать детей. Помогать им будут общественники — ветераны боевых действий, а также руководители военно–патриотических клубов. Военное и спортивное направления станут основополагающими в программе обучения участников движения, а в каждой школе будет создан юнармейский отряд. Кстати, уже сегодня в Молодежном центре Норильска открыта комната юнармейца. Это место досуга и отдыха, предназначенное для учебы и творческих занятий. В ней хранятся знамя и книга отряда, полки заполнены познавательной художественной, справочной и научно–популярной литературой, — рассказал Денис Побилат. Молодое движение будет активно развиваться, уверены организаторы, ведь перед ним стоит серьезная и глобальная задача. По замыслу создателей принадлежность к «Юнармии» должна стать элементом престижа среди молодежи, к этому должны стремиться, почитать за честь. Пока в ряды юнармейцев набирают всех желающих школьников. Как правило, это ребята, имеющие спортивные или учебные достижения, активисты. В Норильске отряды «Юнармии» открыты в трех школах: № 6, 40, 27. В остальных отряды будут сформированы в течение учебного года. В крае до конца года в «Юнармию» должны вступить 5000 человек. Денис Побилат: — Мы уверены, что дети идут в движение осознанно, понимая, что они должны быть образцом для других. «Юнармия» предполагает отбор лучших из лучших, цвет нашей молодежи. Сегодня сайт «Юнармии» буквально пестрит сообщениями о деятельности юнармейцев. Это и военно–спортивные игры, и походы, и даже волонтерская работа по отправке подарков сирийским детям ко Дню знаний. Так глубоко погрузиться в новый мир норильские юнармейцы еще не успели, но, как говорят они сами, готовы к исполнению новых обязанностей. Сергей Знамцев, 27–я школа, 11–й класс: — Я очень хотел войти в ряды юнармейцев. Мне было приятно, что я подхожу по всем параметрам: занимаюсь спортом, в школе — активист, на мероприятиях выношу школьный флаг. Работы не боюсь, ведь я принял присягу. Тимофей Касумов, 6–я школа, 11–й класс: — Я знаю, чем занимается юнармеец: у нас будут занятия по физподготовке, уроки истории, ОБЖ, общественная деятельность. До присяги с нами провели открытые уроки, где все рассказали. Еще больше расскажут на первой встрече штаба. В моей школе вступить в «Юнармию» хотят многие. Мне кажется, это хорошо, это говорит о том, что наша молодежь стремится проявить себя с лучшей стороны. Впереди у ребят — участие в интересных военно–прикладных играх, таких как «Сибирский щит», «Юный армеец», различных молодежных мероприятиях. Организаторы обещают, что юнармейцы будут выезжать в такие легендарные детско–юношеские лагеря, как «Артек» и «Орленок». Уже в этом году лучшие из них поедут в Москву на новогоднюю елку. Клятва юнармейца: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России»

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Торжественную присягу ребята, вступающие в местное отделение всероссийского детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «Юнармия», произнесли на сцене городского Центра культуры: они клялись с честью носить высокое звание юнармейца. Принимал присягу, первым поздравивший «новобранцев»:— Разрешите мне от имени командующего объединенным стратегическим командованием Северного флота вице–адмирала Николая Евменова, военного совета Северного флота, всех воинов–североморцев поздравить вас с этим знаменательным днем в вашей жизни! Думаю, вы сделаете все для того, чтобы имя «юнармеец» звучало гордо, вырастете настоящими патриотами нашей Родины.К юнармейцам также обратились. Они пожелали школьникам стать верными продолжателями патриотических традиций.— В первую очередь я желаю вам успешно окончить школу. Какой жизненный путь вы выберете, — наденете ли вы военную форму или посвятите себя гражданской службе, — решать вам вместе с вашими родителями. Главное — будьте достойными гражданами своей страны и строго придерживайтесь данной сегодня клятвы, — сказал глава города.Представители штаба красноярского отделения «Юнармии» сравнивают это общественное движение с его «прародителем» — пионерией, с той разницей, что сейчас делается особый упор на патриотические ценности. Уже сегодня ребята во многих регионах страны (отделения «Юнармии» открыты во всех 85 регионах России и насчитывают 140 тысяч членов) занимаются по специально разработанным программам, включающим как теоретические занятия по истории, всероссийской геральдике, основам безопасности жизнедеятельности, так и практические, в частности, по военному делу: тактике и стратегии.— В сфере дополнительного образования будет создана краевая программа «Юный армеец». Каждый педагог ОБЖ будет проходить курсы повышения квалификации, чтобы в дальнейшем более качественно обучать детей. Помогать им будут общественники — ветераны боевых действий, а также руководители военно–патриотических клубов. Военное и спортивное направления станут основополагающими в программе обучения участников движения, а в каждой школе будет создан юнармейский отряд. Кстати, уже сегодня в Молодежном центре Норильска открыта комната юнармейца. Это место досуга и отдыха, предназначенное для учебы и творческих занятий. В ней хранятся знамя и книга отряда, полки заполнены познавательной художественной, справочной и научно–популярной литературой, — рассказал Денис Побилат.Молодое движение будет активно развиваться, уверены организаторы, ведь перед ним стоит серьезная и глобальная задача. По замыслу создателей принадлежность к «Юнармии» должна стать элементом престижа среди молодежи, к этому должны стремиться, почитать за честь.Пока в ряды юнармейцев набирают всех желающих школьников. Как правило, это ребята, имеющие спортивные или учебные достижения, активисты.— Мы уверены, что дети идут в движение осознанно, понимая, что они должны быть образцом для других. «Юнармия» предполагает отбор лучших из лучших, цвет нашей молодежи.Сегодня сайт «Юнармии» буквально пестрит сообщениями о деятельности юнармейцев. Это и военно–спортивные игры, и походы, и даже волонтерская работа по отправке подарков сирийским детям ко Дню знаний. Так глубоко погрузиться в новый мир норильские юнармейцы еще не успели, но, как говорят они сами, готовы к исполнению новых обязанностей.— Я очень хотел войти в ряды юнармейцев. Мне было приятно, что я подхожу по всем параметрам: занимаюсь спортом, в школе — активист, на мероприятиях выношу школьный флаг. Работы не боюсь, ведь я принял присягу.— Я знаю, чем занимается юнармеец: у нас будут занятия по физподготовке, уроки истории, ОБЖ, общественная деятельность. До присяги с нами провели открытые уроки, где все рассказали. Еще больше расскажут на первой встрече штаба. В моей школе вступить в «Юнармию» хотят многие. Мне кажется, это хорошо, это говорит о том, что наша молодежь стремится проявить себя с лучшей стороны.Впереди у ребят — участие в интересных военно–прикладных играх, таких как «Сибирский щит», «Юный армеец», различных молодежных мероприятиях. Организаторы обещают, что юнармейцы будут выезжать в такие легендарные детско–юношеские лагеря, как «Артек» и «Орленок». Уже в этом году лучшие из них поедут в Москву на новогоднюю елку.

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