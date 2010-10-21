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День Города

[Индекс номера 143 (05.09.2017)]

Предметный разговор

Губернатор края Виктор Толоконский минувшие выходные провел в Норильске. В перечне посещаемых объектов традиционно те, что в категории особенных: взлетно–посадочная полоса и перинатальный центр. Также глава региона оценил подготовку к новому учебному году в нашем городе, посетив Норильский индустриальный институт и лицей № 3. Общим состоянием дел остался доволен. Но на одной теме — строительство жилья — остановился отдельно. Деталями поделился на пресс–конференции.
Взлетно–посадочная полоса в Норильске теперь уникальная. Осталось получить необходимые сертификаты, и 18 сентября аэропорт будет готов к приему и отправке больших самолетов.
Что касается перинатального центра, то сейчас все внимание там сосредоточено на отделочных работах, которые должны быть выполнены в исключительном качестве согласно всем современным стандартам. Отделочники, специализирующиеся на подобных объектах, приедут уже в ближайшие дни.
Замечаний к школам у губернатора нет — там процесс отлажен, а вот институту, отмечает он, нужна помощь в изменении методик по начислению заработной платы. Получает преподавательский состав ничтожно мало, эту ситуацию надо изменить. Виктор Толоконский дал поручение обратиться в министерство образования, чтобы зарплатные нормативы преподавателей НГИИ опирались не на краевые показатели, а на норильские. Он пообещал изменить существующую тарификацию. Тем более что у вуза есть перспективы — сейчас сюда едут учиться даже из других регионов.
Больше всего губернатор говорил о строительстве жилья в городе. Никакие ремонты, реновации не решат проблему ветхого жилья. Главное здесь — найти техническое решение: что строить или достраивать и за чей счет. Первые поручения уже даны. «Норникель» вместе с администрацией города должны провести обследование и определить, какие из недостроенных домов можно достроить по устаревшим СНиПам. Надо найти и решение по строительству современного, более комплектного жилья. Стоит обратиться и к опыту других северных стран. Безусловно, в Норильске строительство очень дорого. Если ремонт существующего жилья обходится в среднем в 58 тысяч рублей за квадратный метр, то строительство нового — в два раза затратнее. Обсуждая эту проблему, губернатор тут же предложил и вариант ее решения: строит «Норникель», а край потраченную сумму исключает из налогооблагаемой базы. Если с федерацией не удастся договориться по налогу на прибыль, край готов пожертвовать своей долей — налогом на имущество. В ближайшее время состоится встреча с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным, где эта тема будет обсуждаться в том числе. По мнению Виктора Толоконского, времени на решение этой задачи немного — 5–10 лет.
– Мы сейчас в жилищной политике на северах должны перейти от тактики к стратегии. Следующее поколение молодых специалистов должно жить в более качественном, современном жилье, — подытожил губернатор.

Николай Орлов
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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Губернатор края Виктор Толоконский минувшие выходные провел в Норильске. В перечне посещаемых объектов традиционно те, что в категории особенных: взлетно–посадочная полоса и перинатальный центр. Также глава региона оценил подготовку к новому учебному году в нашем городе, посетив Норильский индустриальный институт и лицей № 3. Общим состоянием дел остался доволен. Но на одной теме — строительство жилья — остановился отдельно. Деталями поделился на пресс–конференции.

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