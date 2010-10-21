[Индекс номера 143 (05.09.2017)]



Городские подробности

Базовые изменения

Продолжается благоустройство лыжной базы «Оль–Гуль». Довольно скоро здесь появятся дополнительные складские помещения, раздевалки, душевые, а также помещения для хранения и подготовки инвентаря.

Любимое место отдыха Лыжная база давно уже стала излюбленным местом отдыха для горожан. Строители дали базе название «Оль–Гуль», что в переводе с одного из местных наречий означает «прекрасное озеро». С ноября 1977 года здесь открыли прокат лыж и стали проводить различные спортивные соревнования. На территории «Оль–Гуля» круглогодично занимаются учащиеся двух спортивных школ: ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 6. Работа базы, как и тренировки лыжников, зависит от погодных условий. Чем раньше выпадет снег и образуется наст, тем раньше начнется лыжный сезон. Соответственно, чем позднее начнет подтаивать снег, тем дольше будет возможность для катания на лыжах. Пик активности на базе приходится на апрель–май. В этот период уже не так холодно и еще недостаточно тепло. Всего за сезон, который в общей сложности длится около полугода, услугами по прокату лыж пользуются почти 20 тысяч человек. Здесь без всяких проблем подберут ботинки, лыжи и палки по росту и по возрасту. Стоит добавить, что весь лыжный инвентарь соответствует современным требованиям. В начале двухтысячных на базе появился Клуб ветеранов лыжного спорта, который в 2012 году был реорганизован в Спортивную федерацию лыжных гонок города Норильска. Каждый год на «Оль–Гуле» проводится более 30 различных спортивных мероприятий. А в 2004 году здесь впервые прошел марафон здоровья «Лыжня «Норильского никеля». Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, в котором ежегодно принимают участие порядка восьми тысяч человек. В 2013 году, также впервые, был проведен спортивный праздник в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2013». В летнее время лыжная база «Оль–Гуль» оказывает услуги по прокату роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов. Кроме того, здесь обустроен пляж, который посещает большое количество горожан. В этом году сюда было завезено 220 кубометров речного песка. Долгострой–новодел В центральном здании базы два этажа, на каждом из них — просторные холлы. Кроме того, здесь имеются шесть раздевалок, гардероб, лыжехранилище, тренажерный зал, семь кабинетов. Общая площадь — 2500 квадратных метров. На территории «Оль–Гуля» имеются две освещенные лыжные трассы протяженностью 600 и 2500 метров. База вмещает порядка тысячи человек, а по трассе одновременно могут передвигаться не более 110. В настоящее время на электронные торги выставлена заявка на выполнение ремонтно–строительных работ на базе. Стоимость контракта — 12 миллионов рублей. На эти средства планируется полностью заменить электропроводку в здании и сделать косметический ремонт в отдельных помещениях. Окончание работ запланировано на май 2018 года. По словам директора лыжной базы Максима Бондаря, перемены уже коснулись некогда двухэтажного недостроя, который появился на территории в 1990–х годах. В те лихие годы стройка была заморожена, и кирпичное здание постепенно разрушалось. Это продолжалось вплоть до 2016 года, когда комиссия от управления капитального ремонта и строительства провела проверку недостроя на прочность стен и фундамента и было принято решение разобрать его до ростверка. На нем возводят новое строение из популярных сейчас, особенно при строительстве спортивных объектов, сэндвич–панелей. Строительство ведется на средства, предусмотренные муниципальной программой «Поддержание сохранности действующих и строительства новых объектов социальной инфраструктуры на 2016–2018 годы». В рамках этой программы было выделено 22 миллиона рублей. До конца 2017 года в новом двухэтажном здании будут оборудованы раздевалки для спортсменов ДЮСШ, места для хранения и подготовки лыж, кабинеты для судей и тренеров, душевые, санузел, а также складские помещения. Также здесь появится гараж для хранения техники, в частности снегоходов и средств для укатывания лыжной трассы. Нового корпуса будет вполне достаточно для удовлетворения потребностей лыжной базы. Экологически чистая В сентябре 2016 года на территории базы были введены в эксплуатацию водоочистные сооружения. Из находящихся рядом озер Рыбхознадзор регулярно берет пробы воды. Химический анализ показывает, что вода в озерах соответствует требованиям безопасности. Если говорить простым языком, то для рыбы она пригодна, но купаться в ней нежелательно. Одновременно с очистными сооружениями появился и автономный дизельный генератор, который даже в случае внезапного отключения электричества позволит очистным работать бесперебойно. «Сосульке» – быть! В этом году была наконец решена судьба 20–метровой металлической конструкции, расположенной на территории базы и прозванной в народе «сосулькой». Установили ее в 2005 году по инициативе норильских скалолазов и альпинистов. Летом сооружение использовалось как скалолазный стенд, а зимой его заливали водой из пожарных рукавов, и получался ледодром. Летом 2013 года выяснилось, что конструкции требуется срочный ремонт, так как она накренилась из–за просадки грунта, к тому же она изрядно поржавела. Тренировки на «сосульке» запретили. Тогда обсуждалось два варианта судьбы этого сооружения: капитальный ремонт либо демонтаж и строительство новой «сосульки». Проверка, которую провели в этом году, показала, что, несмотря на моральное устаревание, объект опасности для людей не представляет и его можно эксплуатировать, но только в зимнее время, когда конструкция превращается в ледовый монолит. Пока его демонтаж не планируется. Перспективный объект Максим Бондарь считает, что у лыжной базы много перспектив. Она может использоваться не только как площадка для проведения спортивных и туристических мероприятий, но и стать основой для творческих и экологических проектов. Так этим летом на базе впервые провели Фестиваль северной ягоды, который собрал немало людей. В планах на будущее — создать на «Оль–Гуле» свадебную фотозону. Первая и удачная проба состоялась 13 августа, когда молодожены запечатлели счастливый момент своей жизни в беседке на фоне природы.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Лыжная база давно уже стала излюбленным местом отдыха для горожан. Строители дали базе название «Оль–Гуль», что в переводе с одного из местных наречий означает «прекрасное озеро». С ноября 1977 года здесь открыли прокат лыж и стали проводить различные спортивные соревнования. На территории «Оль–Гуля» круглогодично занимаются учащиеся двух спортивных школ: ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 6.Работа базы, как и тренировки лыжников, зависит от погодных условий. Чем раньше выпадет снег и образуется наст, тем раньше начнется лыжный сезон. Соответственно, чем позднее начнет подтаивать снег, тем дольше будет возможность для катания на лыжах. Пик активности на базе приходится на апрель–май. В этот период уже не так холодно и еще недостаточно тепло. Всего за сезон, который в общей сложности длится около полугода, услугами по прокату лыж пользуются почти 20 тысяч человек. Здесь без всяких проблем подберут ботинки, лыжи и палки по росту и по возрасту. Стоит добавить, что весь лыжный инвентарь соответствует современным требованиям.В начале двухтысячных на базе появился Клуб ветеранов лыжного спорта, который в 2012 году был реорганизован в Спортивную федерацию лыжных гонок города Норильска. Каждый год на «Оль–Гуле» проводится более 30 различных спортивных мероприятий. А в 2004 году здесь впервые прошел марафон здоровья «Лыжня «Норильского никеля». Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, в котором ежегодно принимают участие порядка восьми тысяч человек. В 2013 году, также впервые, был проведен спортивный праздник в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2013».В летнее время лыжная база «Оль–Гуль» оказывает услуги по прокату роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов. Кроме того, здесь обустроен пляж, который посещает большое количество горожан. В этом году сюда было завезено 220 кубометров речного песка.В центральном здании базы два этажа, на каждом из них — просторные холлы. Кроме того, здесь имеются шесть раздевалок, гардероб, лыжехранилище, тренажерный зал, семь кабинетов. Общая площадь — 2500 квадратных метров. На территории «Оль–Гуля» имеются две освещенные лыжные трассы протяженностью 600 и 2500 метров. База вмещает порядка тысячи человек, а по трассе одновременно могут передвигаться не более 110.В настоящее время на электронные торги выставлена заявка на выполнение ремонтно–строительных работ на базе. Стоимость контракта — 12 миллионов рублей. На эти средства планируется полностью заменить электропроводку в здании и сделать косметический ремонт в отдельных помещениях. Окончание работ запланировано на май 2018 года.По словам, перемены уже коснулись некогда двухэтажного недостроя, который появился на территории в 1990–х годах. В те лихие годы стройка была заморожена, и кирпичное здание постепенно разрушалось. Это продолжалось вплоть до 2016 года, когда комиссия от управления капитального ремонта и строительства провела проверку недостроя на прочность стен и фундамента и было принято решение разобрать его до ростверка. На нем возводят новое строение из популярных сейчас, особенно при строительстве спортивных объектов, сэндвич–панелей. Строительство ведется на средства, предусмотренные муниципальной программой «Поддержание сохранности действующих и строительства новых объектов социальной инфраструктуры на 2016–2018 годы». В рамках этой программы было выделено 22 миллиона рублей. До конца 2017 года в новом двухэтажном здании будут оборудованы раздевалки для спортсменов ДЮСШ, места для хранения и подготовки лыж, кабинеты для судей и тренеров, душевые, санузел, а также складские помещения. Также здесь появится гараж для хранения техники, в частности снегоходов и средств для укатывания лыжной трассы. Нового корпуса будет вполне достаточно для удовлетворения потребностей лыжной базы.В сентябре 2016 года на территории базы были введены в эксплуатацию водоочистные сооружения. Из находящихся рядом озер Рыбхознадзор регулярно берет пробы воды. Химический анализ показывает, что вода в озерах соответствует требованиям безопасности. Если говорить простым языком, то для рыбы она пригодна, но купаться в ней нежелательно. Одновременно с очистными сооружениями появился и автономный дизельный генератор, который даже в случае внезапного отключения электричества позволит очистным работать бесперебойно.В этом году была наконец решена судьба 20–метровой металлической конструкции, расположенной на территории базы и прозванной в народе «сосулькой». Установили ее в 2005 году по инициативе норильских скалолазов и альпинистов. Летом сооружение использовалось как скалолазный стенд, а зимой его заливали водой из пожарных рукавов, и получался ледодром. Летом 2013 года выяснилось, что конструкции требуется срочный ремонт, так как она накренилась из–за просадки грунта, к тому же она изрядно поржавела. Тренировки на «сосульке» запретили. Тогда обсуждалось два варианта судьбы этого сооружения: капитальный ремонт либо демонтаж и строительство новой «сосульки».Проверка, которую провели в этом году, показала, что, несмотря на моральное устаревание, объект опасности для людей не представляет и его можно эксплуатировать, но только в зимнее время, когда конструкция превращается в ледовый монолит. Пока его демонтаж не планируется.Максим Бондарь считает, что у лыжной базы много перспектив. Она может использоваться не только как площадка для проведения спортивных и туристических мероприятий, но и стать основой для творческих и экологических проектов. Так этим летом на базе впервые провели Фестиваль северной ягоды, который собрал немало людей. В планах на будущее — создать на «Оль–Гуле» свадебную фотозону. Первая и удачная проба состоялась 13 августа, когда молодожены запечатлели счастливый момент своей жизни в беседке на фоне природы.

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